По всій Україні вдруге за день оголошували масштабну повітряну тривогу
О 12.59 15 березня в Україні вдруге за день оголошено масштабну повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
За даними телеграм-каналів, тривогу оголошено через зліт винищувача МіГ-31К з військового аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області.
О 13.17 пролунали відбої тривоги по України
