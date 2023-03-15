УКР
По всій Україні вдруге за день оголошували масштабну повітряну тривогу

О 12.59 15 березня в Україні вдруге за день оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

За даними телеграм-каналів, тривогу оголошено через зліт винищувача МіГ-31К з військового аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області.

О 13.17 пролунали відбої тривоги по України

+5
Цигани. Нам потрібні цигани. Щоб вкрали цей довбаний Міг разом з кинджалом і до нас перегнали.
15.03.2023 13:09 Відповісти
+3
Створити петицію, щоб проголосували за формування циганського батальйону )
15.03.2023 13:14 Відповісти
+3
Через пару тижнів буде 10 тривог на день: "російський літак АН-2 піднявся з аеродрому в барнаулі!
Має на озброєнні 2 тони хімдобрив!
Повітряна тривога!"

Кацапи класну ІПСУ крутять, а наші "спікери" від ппо по тупості її підживлюють...
15.03.2023 13:34 Відповісти
Всього 50 хвилин не було тривоги і ось знов.
15.03.2023 13:11 Відповісти
ну и что? я последние несколько дней тревоги тупо проспал ..а тем кто живет под зоной поражения давно надо было переехать ..
15.03.2023 14:43 Відповісти
І ще хтось розповідає що як виб'ємо кацапів з України то настане мир. Вони поки буде існувати ''рашка'' будуть тероризувати нас.
15.03.2023 13:16 Відповісти
Друга масштабна. *****.
Чи, оху*ваю.
15.03.2023 13:27 Відповісти
Вчера было 5 раз.Сегодня есть куда стремиться
15.03.2023 13:28 Відповісти
Та вони так літати своїми коритами можуть 24/7.
15.03.2023 13:47 Відповісти
Та ото ж..
15.03.2023 13:49 Відповісти
Що робити, щоб терористи не дрочили цими носіями, населення все одно не ховається, то їм вмикайте тривоги тільки при масованих атаках, не допомагайте терористам знущайтеся з людей. А інші, які найбільше в небезпеці, або просто по бажанню забезпечити власну безпеку, можуть вмикати особисті інформери.
15.03.2023 14:59 Відповісти
Що там з безпілотниками дальньої дії, може треба у першу чергу довбанути по багатомільйонних носіях. Як кажуть - овчинка стоит выделки.
15.03.2023 15:03 Відповісти
Знову тривога, хакніть їм навзаєм, та вмикайте у них, нехай посіпаються.
15.03.2023 15:09 Відповісти
 
 