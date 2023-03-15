Понад 60% українців вважають, що події в країні розвиваються у правильному напрямку, - опитування Центру Разумкова

Події в Україні розвиваються в правильному напрямку - так вважають 61% українців, і лише 21% - що події розвиваються в неправильному напрямку.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За результатами опитування щодо оцінки громадянами процесів, які відбуваються в Україні, 61% респондентів вважає, що події розвиваються в правильному напрямку, і лише 21%, що події розвиваються в неправильному напрямку", - сказав заступник директора соціологічної служби Михайло Міщенко.

Він зазначив, що до початку війни - наприкінці 2021 року - ці показники були гіршими. Тоді лише 20% опитаних відповідали, що події розвиваються в правильному напрямі, а 65,5% зазначили, що події розвиваються в неправильному напрямі.

"Це може бути пов'язано з тим, що з початку війни відбулась консолідація суспільства - люди чітко усвідомлюють напрямок суспільного розвитку, який вони асоціюють з перемогою", - зауважив заступник.

Крім того, 49% українців вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми чи труднощі протягом найближчих кількох років, 36% вважають, що Україна зможе їх подолати у більш віддаленій перспективі, лише 3% - що Україна не здатна подолати існуючі проблеми та труднощі.

Зазначається, що наприкінці 2021 року - до початку війни - лише 18% громадян вважали, що Україна здатна подолати проблеми та труднощі протягом найближчого часу, 54% - у більш віддаленій перспективі, 18% - взагалі нездатна їх подолати.

Опитування проводилося з 23 лютого по 1 березня. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких відбуваються бойові дії. Метод опитування - особисте інтерв'ю в помешканні респондентів.