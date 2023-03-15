Понад 60% українців вважають, що події в країні розвиваються у правильному напрямку, - опитування Центру Разумкова
Події в Україні розвиваються в правильному напрямку - так вважають 61% українців, і лише 21% - що події розвиваються в неправильному напрямку.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"За результатами опитування щодо оцінки громадянами процесів, які відбуваються в Україні, 61% респондентів вважає, що події розвиваються в правильному напрямку, і лише 21%, що події розвиваються в неправильному напрямку", - сказав заступник директора соціологічної служби Михайло Міщенко.
Він зазначив, що до початку війни - наприкінці 2021 року - ці показники були гіршими. Тоді лише 20% опитаних відповідали, що події розвиваються в правильному напрямі, а 65,5% зазначили, що події розвиваються в неправильному напрямі.
"Це може бути пов'язано з тим, що з початку війни відбулась консолідація суспільства - люди чітко усвідомлюють напрямок суспільного розвитку, який вони асоціюють з перемогою", - зауважив заступник.
Крім того, 49% українців вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми чи труднощі протягом найближчих кількох років, 36% вважають, що Україна зможе їх подолати у більш віддаленій перспективі, лише 3% - що Україна не здатна подолати існуючі проблеми та труднощі.
Зазначається, що наприкінці 2021 року - до початку війни - лише 18% громадян вважали, що Україна здатна подолати проблеми та труднощі протягом найближчого часу, 54% - у більш віддаленій перспективі, 18% - взагалі нездатна їх подолати.
Опитування проводилося з 23 лютого по 1 березня. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких відбуваються бойові дії. Метод опитування - особисте інтерв'ю в помешканні респондентів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
стосовно дій проти кацапів - це одне.
стосовно корупції, руху в ЄС та Нато - зовсім інше
Я, традиційної орієнтації.
якщо мені дуже не продобається один процес і дуже подобається інший,
то в сереньому я на нейтралі по процесах.
Зазначається, що наприкінці 2021 року - до початку війни - лише 18% громадян вважали, що Україна здатна подолати проблеми та труднощі протягом найближчого часу, 54% - у більш віддаленій перспективі, 18% - взагалі нездатна їх подолати.
Джерело:
Якийсь абсурд. У 2021 проблем було значно менше, а скептиків більше.
І тако - влада подолає проблеми. Серйозно
а підтримка друзів вселяє надію і оптімізм.
це ще можна якось зрозуміти, але опросне питання дибільне з самого початку.
Уявімо, якби адекватні люди помились і обрали негідників. Чи вони терпіли би їх ? Чи не намагались би скоректувати поведінку ? Звісно, так.
А що ми спостерігаємо ? Культ ідіотизму, от що. І чим більше зашкварів - тим менше уваги вони привертають, бо вже звикли і змирились. Ну крадуть в міноборони - ок. Ну зникли автівки дженерал моторс- ок. Ну просрав ЗЕ купу територій - ок. Ну не готував нас до війни - ок. Ну загинуло дофіга українців- ну то ж не ми - ок. Ну планував тищенко вкрасти в держави 200 млн доларів і йому за це нічого - ок.
простити не можуть лише Пороху. Ціну на цибулю. І не закінчене АТО.
і ні - "гірко" не те слово - слабе i не відповідає тому що коїться в душі.
"любой вопрос? - любой ответ."
Хто попросив поставити таке дебільне питання?
Що значить "події розвиваються"?! Самі?! Чи на це хтось впливає?
Агент ФСБ на чолі ОПи цілком може вважати, що події розвива.ються в правильному напрямку, адже він не викритий і продовжує успішно шкодити Україні...
Ну, чому б не спитати "чи підтримуєте ви дії Зе, що залишив на посаді баригу Рєзнікова"?
https://economics.novyny.live/business/smi-soobshchili-o-zakrytii-odnogo-iz-krupneishikh-maslozavodov-v-ukraine-v-predpriiatii-otvetili-33321.html
Серед політиків та громадських діячів, рівень довіри до яких оцінювався під час цього дослідження, найчастіше респондентами висловлювалася довіра до В. Зеленського (85%), С.Притули (65%), М. Подоляка (59,5%), В. Кличка (58%), О. Данілова (55%), Д. Шмигаля (52%), О. Резнікова (51%).
Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру А. Єрмаку (відповідно 41% і 36%), Р.Стефанчуку (відповідно 35% і 27%), С. Стерненку (відповідно 29% і 18%), І. Клименку (відповідно 27% і 17%).
Більшість опитаних не довіряють Ю. Бойку (82%), Ю. Тимошенко (76%), П. Порошенку (65%), О. Арестовичу (59%). Частіше висловлюють недовіру, ніж довіру Д.Арахамії (відповідно 39% і 27%).
Порівняно з 2021 роком зросла частка тих, хто довіряє В. Зеленському (з 33% до 85%), С.Притулі (з 22% до 65%), В. Кличку (з 26% до 58%), О. Данілову (з 12% до 55%), Д. Шмигалю (з 11% до 52%), А. Єрмаку (з 10% до 41%), С. Стерненку (з 15% до 29%), П. Порошенку (з 18% до 24%).
За цей же період зменшилася частка тих, хто довіряє Ю. Бойку (з 18% до 6%) та Ю.Тимошенко (з 20% до 13%).
На думку громадян, найкраще влада справляється з вирішенням проблем у таких сферах: оборона країни (82% опитаних відповіли, що влада з цим справляється «дуже добре» або «скоріше добре», лише 13% - що «дуже погано» або «скоріше погано»), енергозабезпечення (відповідно 80% і 16%), зовнішня політика (відповідно 75% і 15,5% ), освіта (відповідно 56% і 29,5%), охорона здоров'я (відповідно 54% і 36%), соціальний захист та пенсійне забезпечення (відповідно 53% і 37%). Гірше оцінюється діяльність влади в економічній сфері (відповідно 45% і 45,5%), у сфері відбудови країни (відповідно 38% і 36%). Частіше негативно оцінюється діяльність у сфері боротьби зі злочинністю (відповідно 38% і 47%), правосуддя (відповідно 29% і 48%) та боротьби з корупцією (відповідно 24% і 66%).
Що тут казати... Тоді українці чесно заслужили все, включно з війною та руїною.
какие конкретно события? такое впечатление, что опрос был среди депутанов и министров...
Да ну нах!