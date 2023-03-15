УКР
Понад 60% українців вважають, що події в країні розвиваються у правильному напрямку, - опитування Центру Разумкова

прапор,українці

Події в Україні розвиваються в правильному напрямку - так вважають 61% українців, і лише 21% - що події розвиваються в неправильному напрямку.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За результатами опитування щодо оцінки громадянами процесів, які відбуваються в Україні, 61% респондентів вважає, що події розвиваються в правильному напрямку, і лише 21%, що події розвиваються в неправильному напрямку", - сказав заступник директора соціологічної служби Михайло Міщенко.

64% українців вважають, що необхідно визволяти всю Україну, включно з Кримом, - опитування

Він зазначив, що до початку війни - наприкінці 2021 року - ці показники були гіршими. Тоді лише 20% опитаних відповідали, що події розвиваються в правильному напрямі, а 65,5% зазначили, що події розвиваються в неправильному напрямі.

"Це може бути пов'язано з тим, що з початку війни відбулась консолідація суспільства - люди чітко усвідомлюють напрямок суспільного розвитку, який вони асоціюють з перемогою", - зауважив заступник.

Росіяни ненавидять США більше, ніж Україну та ЄС, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Крім того, 49% українців вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми чи труднощі протягом найближчих кількох років, 36% вважають, що Україна зможе їх подолати у більш віддаленій перспективі, лише 3% - що Україна не здатна подолати існуючі проблеми та труднощі.

Зазначається, що наприкінці 2021 року - до початку війни - лише 18% громадян вважали, що Україна здатна подолати проблеми та труднощі протягом найближчого часу, 54% - у більш віддаленій перспективі, 18% - взагалі нездатна їх подолати.

52% українців проти вивчення російської мови у школах, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Опитування проводилося з 23 лютого по 1 березня. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких відбуваються бойові дії. Метод опитування - особисте інтерв'ю в помешканні респондентів.

дебільні підступні питання.
стосовно дій проти кацапів - це одне.
стосовно корупції, руху в ЄС та Нато - зовсім інше
Не вірю.
Хоч хтось на це опитування реально попадав? Я ніколи. Взагалі. Знайомі теж не попадали.
15.03.2023 14:25 Відповісти
ви не у фокус групі. щоб наїб.ти не треба навіть результати підробляти. треба "правильно" поставити запитання.
15.03.2023 14:27 Відповісти
и шо?
15.03.2023 14:08 Відповісти
Та і нічого. В нас що, заборонили свободу слова? Ми ж не в московії. Європа, то Україна.
15.03.2023 14:16 Відповісти
А дарма. Телевізор страшна штука. За півроку ця цифра сягне ~ 70%.
15.03.2023 15:43 Відповісти
Не рекламуй смарти з камерою тепловізора. Ще не таких бачив. А так, то може.
15.03.2023 15:45 Відповісти
думаєш це хєрмак, дубинський, татаров, безугла, ткаченко, смірнов, агрохімія, третьякова, гетьманцев, шевченко, бужанський та інші підступні кцпськи тварини?
15.03.2023 14:05 Відповісти
ну розскажи що саме "правильно-неправильно" щоб я зрозумів що саме не подобається 21%
15.03.2023 14:27 Відповісти
тілімарафонци.
15.03.2023 14:02 Відповісти
тілімарафонци розказують байки тєлємарофєтовців !
15.03.2023 14:21 Відповісти
Странно что так мало учитывая поддержку Зеленского.
15.03.2023 14:02 Відповісти
Главное правильно задать вопрос. Элементарная манипуляция. В 2018году один Гомик сказал бы "манипуляция на крови,
15.03.2023 14:02 Відповісти
Ми в Європу йдем. І хочуть розглянута на Раді одностатеві шлюби.
Я, традиційної орієнтації.
15.03.2023 14:04 Відповісти
Очепятка. Хотел написать "комик"
15.03.2023 14:08 Відповісти
Ещё раз очепятка "гномик"
15.03.2023 14:11 Відповісти
Ну, так, яблуко від яблуні......
15.03.2023 14:12 Відповісти
Ще залишилося якісь ганебні 12% і усьо буде у'кей...
15.03.2023 14:04 Відповісти
O'key
15.03.2023 14:05 Відповісти
скопіював Колю Сєньтябрьова
15.03.2023 14:09 Відповісти
Коля? Так. Він молодець.
15.03.2023 14:14 Відповісти
які саме процеси?
якщо мені дуже не продобається один процес і дуже подобається інший,
то в сереньому я на нейтралі по процесах.
15.03.2023 14:06 Відповісти
Сьогодні подобається один процес. Завтра - другий. Цент Разумкова? Пам'ятаю. Завжди косить під владу.
15.03.2023 14:10 Відповісти
рєзніков плаче в умілєнії від цих лохів
15.03.2023 14:09 Відповісти
Крім того, 49% українців вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми чи труднощі протягом найближчих кількох років, 36% вважають, що Україна зможе їх подолати у більш віддаленій перспективі, лише 3% - що Україна не здатна подолати існуючі проблеми та труднощі.

Зазначається, що наприкінці 2021 року - до початку війни - лише 18% громадян вважали, що Україна здатна подолати проблеми та труднощі протягом найближчого часу, 54% - у більш віддаленій перспективі, 18% - взагалі нездатна їх подолати.
Якийсь абсурд. У 2021 проблем було значно менше, а скептиків більше.
І тако - влада подолає проблеми. Серйозно
15.03.2023 14:11 Відповісти
такі речі як війна, коли загроза самому існуванню нації, обьєднують людей,
а підтримка друзів вселяє надію і оптімізм.
це ще можна якось зрозуміти, але опросне питання дибільне з самого початку.
15.03.2023 14:23 Відповісти
Та всі говорять, що проблеми не від влади, а від народу, який цю владу обирає.
Уявімо, якби адекватні люди помились і обрали негідників. Чи вони терпіли би їх ? Чи не намагались би скоректувати поведінку ? Звісно, так.
А що ми спостерігаємо ? Культ ідіотизму, от що. І чим більше зашкварів - тим менше уваги вони привертають, бо вже звикли і змирились. Ну крадуть в міноборони - ок. Ну зникли автівки дженерал моторс- ок. Ну просрав ЗЕ купу територій - ок. Ну не готував нас до війни - ок. Ну загинуло дофіга українців- ну то ж не ми - ок. Ну планував тищенко вкрасти в держави 200 млн доларів і йому за це нічого - ок.
простити не можуть лише Пороху. Ціну на цибулю. І не закінчене АТО.
15.03.2023 15:11 Відповісти
дуже гірко все це бачити і освідомлювати.
і ні - "гірко" не те слово - слабе i не відповідає тому що коїться в душі.
15.03.2023 15:22 Відповісти
хто це там сказав, не помьятаю?
"любой вопрос? - любой ответ."
15.03.2023 14:14 Відповісти
Чому б не написати, на чиє замовлення проводилось опитування?
Хто попросив поставити таке дебільне питання?
Що значить "події розвиваються"?! Самі?! Чи на це хтось впливає?
Агент ФСБ на чолі ОПи цілком може вважати, що події розвива.ються в правильному напрямку, адже він не викритий і продовжує успішно шкодити Україні...
Ну, чому б не спитати "чи підтримуєте ви дії Зе, що залишив на посаді баригу Рєзнікова"?
15.03.2023 14:15 Відповісти
Брехунков???!!!!!
15.03.2023 14:19 Відповісти
15.03.2023 14:20 Відповісти
не кидай лайно на вентилятор

https://economics.novyny.live/business/smi-soobshchili-o-zakrytii-odnogo-iz-krupneishikh-maslozavodov-v-ukraine-v-predpriiatii-otvetili-33321.html
15.03.2023 14:31 Відповісти
Війна з кацапами,100% коррупці в країні,проросійський уряд і злочинці при владі,ціни вище ніж в Еміратах та США при тотальній бідності населенн - як це лайно можна назвати "в правильному напрямку"?
15.03.2023 14:25 Відповісти
То проводили опитування, мабуть, серед глядачів марахвону, де "всьо харашо, прєкрасная маркіза".
15.03.2023 14:28 Відповісти
220млн. грн.для єдиного марафону "Freedom"з бюджету для створення російськомовного продукту для російськомовних за кордоном в тому числі в росії...верным курсом идем таварищи!
15.03.2023 14:26 Відповісти
Так, це називається контрпропаганда. Під час війни справа особливо корисна.
15.03.2023 15:34 Відповісти
для кого! для тупої расейської бидломаси,яка в більшості підтримує війну і сліпо вірить пуйлу,чи західних обивателів,які користуються інтернетом мають багато різної інформації і на єдиний марафон мяко кажучи-клали?
15.03.2023 15:41 Відповісти
Контрпропаганда працює не швидко, але працює. Ми свого сусіда ніяк не здихаємось, то треба якось перевиховувати. Якщо ви цього не зрозумієте, то чи далеко ви пішли від тупої расейської бидломаси? До речі, єдиний марафон і Фрідом - це зовсім різні напрями, різні канали, різні мови...
15.03.2023 16:01 Відповісти
удачі вам в пошуку хароших руских,яких будете перевиховувати силою слова,я вірю в силу пізд..ліни! ...не бачу суттєвої різниці,що у Ф.що у єдиний нац.марафон входять ті ж пінчуково-коломойські медіагрупи-сраколизи Найвеличнішого.
15.03.2023 16:17 Відповісти
всі ці опитування то лайно і маніпуляція...
15.03.2023 14:28 Відповісти
Ну якщо вважати, що той факт, що країною керує Завгосп є нормальним для цивілізованої європейської країни, то тоді у правильному....
15.03.2023 14:30 Відповісти
Довіра до політиків, посадовців та громадських діячів

Серед політиків та громадських діячів, рівень довіри до яких оцінювався під час цього дослідження, найчастіше респондентами висловлювалася довіра до В. Зеленського (85%), С.Притули (65%), М. Подоляка (59,5%), В. Кличка (58%), О. Данілова (55%), Д. Шмигаля (52%), О. Резнікова (51%).

Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру А. Єрмаку (відповідно 41% і 36%), Р.Стефанчуку (відповідно 35% і 27%), С. Стерненку (відповідно 29% і 18%), І. Клименку (відповідно 27% і 17%).

Більшість опитаних не довіряють Ю. Бойку (82%), Ю. Тимошенко (76%), П. Порошенку (65%), О. Арестовичу (59%). Частіше висловлюють недовіру, ніж довіру Д.Арахамії (відповідно 39% і 27%).

Порівняно з 2021 роком зросла частка тих, хто довіряє В. Зеленському (з 33% до 85%), С.Притулі (з 22% до 65%), В. Кличку (з 26% до 58%), О. Данілову (з 12% до 55%), Д. Шмигалю (з 11% до 52%), А. Єрмаку (з 10% до 41%), С. Стерненку (з 15% до 29%), П. Порошенку (з 18% до 24%).

За цей же період зменшилася частка тих, хто довіряє Ю. Бойку (з 18% до 6%) та Ю.Тимошенко (з 20% до 13%).
15.03.2023 14:33 Відповісти
Наскільки добре влада справляється з виконанням своїх функцій під час війни

На думку громадян, найкраще влада справляється з вирішенням проблем у таких сферах: оборона країни (82% опитаних відповіли, що влада з цим справляється «дуже добре» або «скоріше добре», лише 13% - що «дуже погано» або «скоріше погано»), енергозабезпечення (відповідно 80% і 16%), зовнішня політика (відповідно 75% і 15,5% ), освіта (відповідно 56% і 29,5%), охорона здоров'я (відповідно 54% і 36%), соціальний захист та пенсійне забезпечення (відповідно 53% і 37%). Гірше оцінюється діяльність влади в економічній сфері (відповідно 45% і 45,5%), у сфері відбудови країни (відповідно 38% і 36%). Частіше негативно оцінюється діяльність у сфері боротьби зі злочинністю (відповідно 38% і 47%), правосуддя (відповідно 29% і 48%) та боротьби з корупцією (відповідно 24% і 66%).
15.03.2023 14:34 Відповісти
це ненадовго
15.03.2023 14:35 Відповісти
Это трёп !
15.03.2023 14:58 Відповісти
Щоб тобі та буква "ё" поперек горла стала.
15.03.2023 15:36 Відповісти
Реванш Антимайдану, узурпація влади, відкат всіх реформ та повернення рішалова до рівня часів Януковиса - це рух і вірному напрямку?

Що тут казати... Тоді українці чесно заслужили все, включно з війною та руїною.
15.03.2023 15:15 Відповісти
манипуляционный опрос
какие конкретно события? такое впечатление, что опрос был среди депутанов и министров...
15.03.2023 16:05 Відповісти
60% дебілів ? Кошмар.
15.03.2023 17:29 Відповісти
Яке марення !
15.03.2023 18:26 Відповісти
60% считают, что казнокрадство, узурпация, госизмена - правильное движение?

Да ну нах!
15.03.2023 18:28 Відповісти
 
 