Досі не ідентифіковано 199 тіл убитих на Київщині, - Нєбитов
У Київській області залишаються неідентифікованими 199 тіл українців, убитих під час активних бойових дій у регіоні.
Про це повідомив начальник поліції столичної області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У нас залишається 199 неідентифікованих людей. Загалом на сьогодні ми знайшли 137 тіл цивільних українців, яких було вбито під час активних бойових дій", - сказав він.
