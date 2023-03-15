УКР
Досі не ідентифіковано 199 тіл убитих на Київщині, - Нєбитов

У Київській області залишаються неідентифікованими 199 тіл українців, убитих під час активних бойових дій у регіоні.

Про це повідомив начальник поліції столичної області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас залишається 199 неідентифікованих людей. Загалом на сьогодні ми знайшли 137 тіл цивільних українців, яких було вбито під час активних бойових дій", - сказав він.

Київська область (4272) Нацполіція (15506) жертви (1900) Буча (543) Нєбитов Андрій (197)
Коментувати
Сортувати:
а могли б жити,якби зепокидьок вчасно сповістив людей і оголосив евакуацію((
15.03.2023 14:32 Відповісти
15.03.2023 14:50 Відповісти
как- а прописка ..ксивы..дия..и так далее..они ж там жили..а общая база населения..кто пропал тот и они..21 век...
15.03.2023 15:41 Відповісти
Це жахіття в 21 віці
15.03.2023 21:01 Відповісти
 
 