45% українських біженців планують залишитися в Польщі на довший період, - опитування

Маиже половина біженців (45%) з України планують залишитися в Польщі на довшии період - принаимні на рік або кілька років після закінчення віини. У березні 2022 року про таке бажання заявляли 31% воєнних біженців.

Про це свідчать дані опитування "Воєнні біженці з України. Рік у Польщі", проведеного Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі, передає Цензор.НЕТ.

У свою чергу, частка біженців, які бажають залишитися в Польщі на постійне проживання, зменшилася на 1 відсотковий пункт у порівнняні з опитуванням у березні 2022 року і зараз становить 6%.

Майже третина (32%) українських біженців в Польщі має намір якомога швидше повернутися в Україну. Ще 16% не знають про свої плани щодо повернення в Україну.

На думку авторів дослідження, досить великий відсоток тих, хто планує залишитися в Польші надовше – це результат роботи польського суспільства та роботодавців, центральних та місцевих органів влади країни, які впоралися із прийняттям, забезпеченням основних потреб, адаптацією законодавства та професійною активізацією біженців з України.

"Велика частка біженців після закінчення війни буде очікувати ще певний час, щоби остаточно переконатися, що в Україні безпечно і чи варто повертатися. Крім того, більшість біженців, а саме 84% знайшли роботу, влаштували дітей у садки і школи, відкрили свій бізнес і отримують у Польщі освіту. Деякі вже створили родину, декому немає куди їхати через розбомблені будинки. Тому перед ними повстане вибір – повертатися в Україну чи продовжувати життя у Польщі", -прокоментував результати дослідження директор департаменту міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик на презентації результатів опитування у Львівському національному університеті імені І.Франка.

Крім того, дослідження показало, що більшість біженців з України (83%) перебуває в Польщі вже понад пів року. Більше половини респондентів (51%) прибули в перші три місяці після початку повномасштабної війни. У свою чергу, третина біженців прибула в період від травня до липня минулого року. Лише 5% людей вирішили приїхати до Польщі наприкінці 2022 — на початку 2023 року, після посилення атак на критичну інфраструктуру та цивільні об’єкти України.

Раніше повідомляли, що більшість працездатних українців, які виїхали через війну до Польщі, працевлаштувалися в цій країні (84%). Майже чверть (27%) працевлаштованих у Польщі біженців знайшли роботу протягом першого місяця після прибуття до Польщі.

Опитування "Воєнні біженці з України. Рік у Польщі" провели Міграційна платформа EWL, Фундація EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету 10-16 лютого 2023 рок на замовлення Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі. Загалом у 34 польських містах опитано 400 громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року.

Топ коментарі
+22
Авжеж, кому захочеться повертатися в розбомблену країну із корумпованою крадійкою владою!!!
показати весь коментар
15.03.2023 16:47 Відповісти
+19
Чудово розумію цих людей. Після війни тут буде просто свято розпилів, прибирання незручних військових/волонтерів, з кожного бігборда на нас буде дивитися боневтіка та вішати своїм сиплим голосом з кожної праски, затягування поясів та прикручування гайок (свободи слова, податки тощо). Як тільки буде можливість, приєднаюся до своєї сім'ї за кордоном.
показати весь коментар
15.03.2023 16:51 Відповісти
+12
Так і "рвуться" попрацювати в армії відновлення за $160 в місяць, в умовах, коли ціни ростуть щодня і на все, коли анонсовано стрімке зростання тарифів і т.п. поки влада ні в чому собі не відмовляє.
показати весь коментар
15.03.2023 17:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Московія. Чую руку. Чи ногу. ***.
показати весь коментар
15.03.2023 16:43 Відповісти
А Зеленського також мабуть ******* процентів 80 з них.
показати весь коментар
15.03.2023 16:45 Відповісти
...якби не дії квартального поца, то як би вони взагалі опинилися б у Польщі?
показати весь коментар
15.03.2023 16:46 Відповісти
Топ Ган. Кино. Так. F-35 не може. Сцуки же придумали Су - 57. Тішить, що не можуть масово.
показати весь коментар
15.03.2023 16:56 Відповісти
І час. Коли. Я, люблю час.
показати весь коментар
15.03.2023 16:57 Відповісти
WTF???
показати весь коментар
15.03.2023 17:00 Відповісти
Не в курсі, що таке WTF. Но прикольно.
показати весь коментар
15.03.2023 17:03 Відповісти
https://slovotvir.org.ua/words/wtf ...можеш не дякувати
показати весь коментар
15.03.2023 17:07 Відповісти
Дякую. Хоча мене і так розуміють у всій Україні.
показати весь коментар
15.03.2023 17:09 Відповісти
Особливо тим, хто цих крадіїв до влади і привів.
показати весь коментар
15.03.2023 22:45 Відповісти
А відбудовувати свою країну? До чого тут боневтік? Він що, навічно? До виборів рік залишився. Вибирайте правильного президента і вперед.
показати весь коментар
15.03.2023 19:02 Відповісти
через рік виборів не буде.
показати весь коментар
15.03.2023 19:50 Відповісти
1. А я дивлюся, вам з США відніше, що тут має бути розбудоване
2. Боневтік - не особливо страшний. Особливо страшна народна тупість, яка приводить до влади таких, як він. Він то не вічний, але мудрий нарід чудово знайде ким його замінити - є ще Арестович, Подоляк, Юзік чи Лисий в кінці кінців.
3. І я теж не вічний. Хочу хоч трохи пожити в країні, з нормальною владою, поліцією, яка тебе захищає і т.п.. І щоб моя дитина росла в нормальних умовах.
показати весь коментар
15.03.2023 20:28 Відповісти
1. Я в Україні.
2. В тому що хтось за 5 років зумів вщент просрати народну довіру - винен зовсім не "нарід". А той, хто цю довіру просрав.
3. Так створіть таку країну! Почніть з себе! Всіх чиновників, поліціянтів і т.п. нам не марсіани прислали. Це ми самі. Змінюйтесь і будете мати країну своєї мрії. А виїхати на все готове багато розуму не треба. Справжні патріоти, що там казати...
показати весь коментар
15.03.2023 22:02 Відповісти
"Почніть з себе". А чого саме мені починати з себе? Зі мною якраз все гаразд. Голосував ще за Чорновола, за Ющенка (а не за Януковича. Був навіть головою дільничої комісії від Ющенка), за Порошенка в 2019му (в 2014 му голосував за іншого кандидата, хоч і соромно тепер дуже, але признаюся - за Тягнибока). Плачу дохреніща (реально ДОХРЕНІЩА) податків, не ухиляюся. Доначу на армію. Українською розмовляю з усіма вже багато-багато років і просуваю її в Інтернеті досить успішно. На Майдані був. Чого мені починати з себе? Що саме мені в собі змінити? Підкажіть, будь ласка.
показати весь коментар
15.03.2023 22:13 Відповісти
Бути цивілізованою людиною. Чи можна побудувати нормальну країну з людьми, які голосують "правильно", розмовляють українською, ходять в вишиванках, але при цьому безбожно крадуть, в суспільстві ведуть себе як бидло, різні питання "рішають" за хабарі, паркують авто на трамвайних коліях або тротуарах, вигулюють собак без намордників і не прибирають за ними, кидають недопалки мимо урни і т.д., ще тисячі подібних "дрібничок"? Який сенс в вашій розмові українською і "правильному" голосуванні, якщо ви насправді виявились показушним патріотом, якому своя країна зовсім не потрібна?
показати весь коментар
15.03.2023 23:59 Відповісти
Так що буду я любити свою країну десь з Германії чи Канади. Чи Іспанії. Чи Нової Зеландії. А мудрий нарід хай тут залишається і насолоджується своїм вибором.
показати весь коментар
16.03.2023 00:30 Відповісти
Зрозуміло. Попутного вітру у дупу.
показати весь коментар
16.03.2023 11:10 Відповісти
Если не сдавать оружие, то проблем не будет. Держать и прятать до последнего, сделать качественный (и надежный от влаги) тайник.

Конечно зеленые попытаются разоружить народ и инсценируют несколько случаев со смертельным исходом (сами их создадут, сначала психов выпустят, потом полиции прикажут не вмешиваться, пока парочку людей не застрелят), дальше будут отнимать оружие, оставляя дорогостоящую ерунду типа ружей. Залог демократии - это право каждого гражданина защищать себя и свое имущество при помощи огнестрельного оружия. Остальные способы не работают, хорошо видно по той же Грузии, где были реформы и парламент, а сегодня там узурпация власти в полном объеме.
показати весь коментар
15.03.2023 19:48 Відповісти
Быдло!
показати весь коментар
15.03.2023 16:55 Відповісти
Кто?
показати весь коментар
15.03.2023 17:17 Відповісти
Повню зелька кричав поверну всіх заробічан додому, потім верещук кричала віїжайте, шо вони завтра скажуть?
показати весь коментар
15.03.2023 17:10 Відповісти
"Агласітє пажалуста увесь спісак!"..

Суспільству найбільш цікаво скільки мільйонів придатних для мобілізації випустили наші "носії влади"?

Кожного дня новини що когось спіймали за переправляння "ухилянтів"... такса навіть відома 9000$

Але ж чому не називають цифру цих ухилянтів які успішно накивали п'ятами?
показати весь коментар
15.03.2023 17:15 Відповісти
Так і "рвуться" попрацювати в армії відновлення за $160 в місяць, в умовах, коли ціни ростуть щодня і на все, коли анонсовано стрімке зростання тарифів і т.п. поки влада ні в чому собі не відмовляє.
показати весь коментар
15.03.2023 17:24 Відповісти
у поляков в правительстве поляки, а наши ежа от дикобраза отличить не могут
показати весь коментар
15.03.2023 17:27 Відповісти
а в украине в правительстве и везде,где только можно только евреи
показати весь коментар
15.03.2023 18:35 Відповісти
То правда,але ж ви на свинособачій "базарітє"...
показати весь коментар
15.03.2023 22:43 Відповісти
Смотря какие будут механизмы для перехода с директивы на рабочую визу или внж. Я сейчас в Швеции, имею работу с норм зарплатой, плачу налоги, ничего от шведского государства не получаю. Озаботился вопросом, как соскочить с директивы и жить тут уже полноценно, строить планы на будущее и тд. НО! такого варианта сейчас нет, только выезжать обратно и там подавать доки в посольство
показати весь коментар
15.03.2023 17:27 Відповісти
Після війни Україну чекає жахлива депопуляція та економічні злидні. Без західної допомоги типу плана маршала їй загрожує зникнення з карти світу. Україна як країна просто чудова, а українська держава це жалюгідна корумпована потвора.
показати весь коментар
15.03.2023 17:39 Відповісти
если сейчас нагло воруют на яблоках по 51 грн..... то кто захочет отстраивать страну с 95 ХВАТЬкварталом .
показати весь коментар
15.03.2023 18:16 Відповісти
да кто ж в такую ж опу захочет вернуться?
показати весь коментар
15.03.2023 18:34 Відповісти
Поляки дійсно дуже піклуються про українців. Дали нашим буквально все. Але й ************ не вийде. Заїхали,три місяці на соціальній допомозі провітрили мозок,прилаштували дітей і працювати. Що ще потрібно?
показати весь коментар
15.03.2023 18:35 Відповісти
« не возвращайтесь тут жизни нет (с
показати весь коментар
15.03.2023 18:55 Відповісти
45% українських біженців планують залишитися в Польщі на довший період...... читай назавжди
показати весь коментар
15.03.2023 19:16 Відповісти
Можно понять тех, кто потерял жильё и хочет на него заработать в Польше. Остальные-лузеры)
показати весь коментар
15.03.2023 19:43 Відповісти
Напевно полякам після війни доведеться копняками викидати українських "патріотів" додому. Я таких "біженців" з українськими паспортами та пропискою в Сімферополі і Донецьку зустрічав в свій час на закордонних курортах.
показати весь коментар
15.03.2023 20:54 Відповісти
наголосувалы и ********* ...
показати весь коментар
15.03.2023 21:07 Відповісти
Ох і набігло зрадо*обів!
показати весь коментар
15.03.2023 21:59 Відповісти
Настоящие патриоты, уважаю таких ) к выборам президента приедут )) проголосовать ) блин )
показати весь коментар
15.03.2023 22:20 Відповісти
 
 