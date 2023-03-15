45% українських біженців планують залишитися в Польщі на довший період, - опитування
Маиже половина біженців (45%) з України планують залишитися в Польщі на довшии період - принаимні на рік або кілька років після закінчення віини. У березні 2022 року про таке бажання заявляли 31% воєнних біженців.
Про це свідчать дані опитування "Воєнні біженці з України. Рік у Польщі", проведеного Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі, передає Цензор.НЕТ.
У свою чергу, частка біженців, які бажають залишитися в Польщі на постійне проживання, зменшилася на 1 відсотковий пункт у порівнняні з опитуванням у березні 2022 року і зараз становить 6%.
Майже третина (32%) українських біженців в Польщі має намір якомога швидше повернутися в Україну. Ще 16% не знають про свої плани щодо повернення в Україну.
На думку авторів дослідження, досить великий відсоток тих, хто планує залишитися в Польші надовше – це результат роботи польського суспільства та роботодавців, центральних та місцевих органів влади країни, які впоралися із прийняттям, забезпеченням основних потреб, адаптацією законодавства та професійною активізацією біженців з України.
"Велика частка біженців після закінчення війни буде очікувати ще певний час, щоби остаточно переконатися, що в Україні безпечно і чи варто повертатися. Крім того, більшість біженців, а саме 84% знайшли роботу, влаштували дітей у садки і школи, відкрили свій бізнес і отримують у Польщі освіту. Деякі вже створили родину, декому немає куди їхати через розбомблені будинки. Тому перед ними повстане вибір – повертатися в Україну чи продовжувати життя у Польщі", -прокоментував результати дослідження директор департаменту міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик на презентації результатів опитування у Львівському національному університеті імені І.Франка.
Крім того, дослідження показало, що більшість біженців з України (83%) перебуває в Польщі вже понад пів року. Більше половини респондентів (51%) прибули в перші три місяці після початку повномасштабної війни. У свою чергу, третина біженців прибула в період від травня до липня минулого року. Лише 5% людей вирішили приїхати до Польщі наприкінці 2022 — на початку 2023 року, після посилення атак на критичну інфраструктуру та цивільні об’єкти України.
Раніше повідомляли, що більшість працездатних українців, які виїхали через війну до Польщі, працевлаштувалися в цій країні (84%). Майже чверть (27%) працевлаштованих у Польщі біженців знайшли роботу протягом першого місяця після прибуття до Польщі.
Опитування "Воєнні біженці з України. Рік у Польщі" провели Міграційна платформа EWL, Фундація EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету 10-16 лютого 2023 рок на замовлення Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі. Загалом у 34 польських містах опитано 400 громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року.
2. Боневтік - не особливо страшний. Особливо страшна народна тупість, яка приводить до влади таких, як він. Він то не вічний, але мудрий нарід чудово знайде ким його замінити - є ще Арестович, Подоляк, Юзік чи Лисий в кінці кінців.
3. І я теж не вічний. Хочу хоч трохи пожити в країні, з нормальною владою, поліцією, яка тебе захищає і т.п.. І щоб моя дитина росла в нормальних умовах.
2. В тому що хтось за 5 років зумів вщент просрати народну довіру - винен зовсім не "нарід". А той, хто цю довіру просрав.
3. Так створіть таку країну! Почніть з себе! Всіх чиновників, поліціянтів і т.п. нам не марсіани прислали. Це ми самі. Змінюйтесь і будете мати країну своєї мрії. А виїхати на все готове багато розуму не треба. Справжні патріоти, що там казати...
Конечно зеленые попытаются разоружить народ и инсценируют несколько случаев со смертельным исходом (сами их создадут, сначала психов выпустят, потом полиции прикажут не вмешиваться, пока парочку людей не застрелят), дальше будут отнимать оружие, оставляя дорогостоящую ерунду типа ружей. Залог демократии - это право каждого гражданина защищать себя и свое имущество при помощи огнестрельного оружия. Остальные способы не работают, хорошо видно по той же Грузии, где были реформы и парламент, а сегодня там узурпация власти в полном объеме.
Суспільству найбільш цікаво скільки мільйонів придатних для мобілізації випустили наші "носії влади"?
Кожного дня новини що когось спіймали за переправляння "ухилянтів"... такса навіть відома 9000$
Але ж чому не називають цифру цих ухилянтів які успішно накивали п'ятами?