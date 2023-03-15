45% українських біженців планують залишитися в Польщі на довший період, - опитування

Маиже половина біженців (45%) з України планують залишитися в Польщі на довшии період - принаимні на рік або кілька років після закінчення віини. У березні 2022 року про таке бажання заявляли 31% воєнних біженців.

Про це свідчать дані опитування "Воєнні біженці з України. Рік у Польщі", проведеного Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі, передає Цензор.НЕТ.

У свою чергу, частка біженців, які бажають залишитися в Польщі на постійне проживання, зменшилася на 1 відсотковий пункт у порівнняні з опитуванням у березні 2022 року і зараз становить 6%.

Майже третина (32%) українських біженців в Польщі має намір якомога швидше повернутися в Україну. Ще 16% не знають про свої плани щодо повернення в Україну.

На думку авторів дослідження, досить великий відсоток тих, хто планує залишитися в Польші надовше – це результат роботи польського суспільства та роботодавців, центральних та місцевих органів влади країни, які впоралися із прийняттям, забезпеченням основних потреб, адаптацією законодавства та професійною активізацією біженців з України.

"Велика частка біженців після закінчення війни буде очікувати ще певний час, щоби остаточно переконатися, що в Україні безпечно і чи варто повертатися. Крім того, більшість біженців, а саме 84% знайшли роботу, влаштували дітей у садки і школи, відкрили свій бізнес і отримують у Польщі освіту. Деякі вже створили родину, декому немає куди їхати через розбомблені будинки. Тому перед ними повстане вибір – повертатися в Україну чи продовжувати життя у Польщі", -прокоментував результати дослідження директор департаменту міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик на презентації результатів опитування у Львівському національному університеті імені І.Франка.

Крім того, дослідження показало, що більшість біженців з України (83%) перебуває в Польщі вже понад пів року. Більше половини респондентів (51%) прибули в перші три місяці після початку повномасштабної війни. У свою чергу, третина біженців прибула в період від травня до липня минулого року. Лише 5% людей вирішили приїхати до Польщі наприкінці 2022 — на початку 2023 року, після посилення атак на критичну інфраструктуру та цивільні об’єкти України.

Раніше повідомляли, що більшість працездатних українців, які виїхали через війну до Польщі, працевлаштувалися в цій країні (84%). Майже чверть (27%) працевлаштованих у Польщі біженців знайшли роботу протягом першого місяця після прибуття до Польщі.

Опитування "Воєнні біженці з України. Рік у Польщі" провели Міграційна платформа EWL, Фундація EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету 10-16 лютого 2023 рок на замовлення Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі. Загалом у 34 польських містах опитано 400 громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року.

Також читайте: Для українців за кордоном створили додаток "I’m Ukrainian"