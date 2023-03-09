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Новини
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Для українців за кордоном створили додаток "I’m Ukrainian"

українці

Додаток має зробити життя біженців зручнішим. У ньому можна знайти українські культурні події, неформальні зустрічі українців, перелік українських бізнесів та психологічну підтримку в 19 країнах.

Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.

"Його створили спеціально для українських громадян, які вимушено переїхали до інших країн. Він має назву I’m Ukrainian і призначений для того, щоб зробити їх життя за кордоном комфортнішим", - йдеться в повідомленні.

За допомогою додатку українці можуть знаходити необхідні послуги, варіанти для освіти або працевлаштування, а також корисні освітні курси.

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Крім того, він може шукати однодумців, планувати спільні екскурсії чи відвідання волонтерських хабів, а також додавати новини й оголошення про власні події чи відкриття бізнесу.

У Мінреінтеграції зазначають, що застосунок доступний лише для українців, його інтегровано в "Дію", тому саме через неї відбувається підтвердження громадянства.

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Наразі додаток працює у 19 країнах: Австрії, Великій Британії, Естонії, Ізраїлі, Іспанії, Італії, Канаді, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Румунії, Словаччині, США, Туреччині, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії та Швеції. Перелік країн поступово збільшуватиметься.

Застосунок можна завантажити за посиланням.

Автор: 

біженці (1897) українці (2548) додаток (481) Міністерство реінтеграції (500)


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I'm zarobitchanyn
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09.03.2023 10:09 Відповісти
Було би добре.
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09.03.2023 10:19 Відповісти
Нужно еще сделать приложение "Я русское гавно" и регить там орков для суда в Гааге.
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09.03.2023 10:12 Відповісти
Зробити життя за кордоном комфортнішим? Може хтось подумає про те, що б зробити кращим життя українців в Україні?
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09.03.2023 10:22 Відповісти
"Додаток має зробити життя біженців зручнішим." - невже хтось вірить у цю брехню?
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09.03.2023 10:31 Відповісти
Там перед выборами за квартальных будут топить, для этого и создано
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09.03.2023 11:28 Відповісти
Так! Ціхо! Не підказуйте! Зараз спробую відгадати. У додатку транслюватимуться найнудніші сюжети з телешмарофону. А в якості бонусів для найбільш терплячих користувачів - виступи подляка та д'єрьмака (якби люська ористовіч не пішло у підпілля, то замість цих двох алєнєй виступало б воно).
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10.03.2023 01:36 Відповісти
 
 