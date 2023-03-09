Для українців за кордоном створили додаток "I’m Ukrainian"
Додаток має зробити життя біженців зручнішим. У ньому можна знайти українські культурні події, неформальні зустрічі українців, перелік українських бізнесів та психологічну підтримку в 19 країнах.
Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.
"Його створили спеціально для українських громадян, які вимушено переїхали до інших країн. Він має назву I’m Ukrainian і призначений для того, щоб зробити їх життя за кордоном комфортнішим", - йдеться в повідомленні.
За допомогою додатку українці можуть знаходити необхідні послуги, варіанти для освіти або працевлаштування, а також корисні освітні курси.
Крім того, він може шукати однодумців, планувати спільні екскурсії чи відвідання волонтерських хабів, а також додавати новини й оголошення про власні події чи відкриття бізнесу.
У Мінреінтеграції зазначають, що застосунок доступний лише для українців, його інтегровано в "Дію", тому саме через неї відбувається підтвердження громадянства.
Наразі додаток працює у 19 країнах: Австрії, Великій Британії, Естонії, Ізраїлі, Іспанії, Італії, Канаді, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Румунії, Словаччині, США, Туреччині, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії та Швеції. Перелік країн поступово збільшуватиметься.
Застосунок можна завантажити за посиланням.
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