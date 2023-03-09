Для украинцев за границей создали приложение "I’m Ukrainian"
Приложение должно сделать жизнь беженцев более удобной. В нем можно найти украинские культурные события, неформальные встречи украинцев, список украинских бизнесов и психологическую поддержку в 19 странах.
Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий, передает Цензор.НЕТ.
"Его создали специально для украинских граждан, вынужденно переехавших в другие страны. Он называется I’m Ukrainian и предназначен для того, чтобы сделать их жизнь за границей более комфортной", - говорится в сообщении.
Посредством приложения украинцы могут находить необходимые услуги, варианты для образования или трудоустройства, а также полезные образовательные курсы.
Кроме того, можно искать единомышленников, планировать совместные экскурсии или посещение волонтерских хабов, а также добавлять новости и объявления о собственных событиях или открытиях бизнеса.
В Минреинтеграции отмечают, что приложение доступно только для украинцев, оно интегрировано в "Дію", поэтому именно через него происходит подтверждение гражданства.
В настоящее время приложение работает в 19 странах: Австрии, Великобритании, Эстонии, Израиле, Испании, Италии, Канаде, Нидерландах, Германии, Польше, Румынии, Словакии, США, Турции, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции. Список стран будет постепенно увеличиваться.
Приложение можно загрузить по ссылке.
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