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Для украинцев за границей создали приложение "I’m Ukrainian"

українці

Приложение должно сделать жизнь беженцев более удобной. В нем можно найти украинские культурные события, неформальные встречи украинцев, список украинских бизнесов и психологическую поддержку в 19 странах.

Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий, передает Цензор.НЕТ.

"Его создали специально для украинских граждан, вынужденно переехавших в другие страны. Он называется I’m Ukrainian и предназначен для того, чтобы сделать их жизнь за границей более комфортной", - говорится в сообщении.

Посредством приложения украинцы могут находить необходимые услуги, варианты для образования или трудоустройства, а также полезные образовательные курсы.

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Кроме того, можно искать единомышленников, планировать совместные экскурсии или посещение волонтерских хабов, а также добавлять новости и объявления о собственных событиях или открытиях бизнеса.

В Минреинтеграции отмечают, что приложение доступно только для украинцев, оно интегрировано в "Дію", поэтому именно через него происходит подтверждение гражданства.

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В настоящее время приложение работает в 19 странах: Австрии, Великобритании, Эстонии, Израиле, Испании, Италии, Канаде, Нидерландах, Германии, Польше, Румынии, Словакии, США, Турции, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции. Список стран будет постепенно увеличиваться.

Приложение можно загрузить по ссылке.

беженцы (1654) украинцы (3874) приложение (170) Министерство реинтеграции (278)


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I'm zarobitchanyn
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09.03.2023 10:09 Ответить
Було би добре.
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09.03.2023 10:19 Ответить
Нужно еще сделать приложение "Я русское гавно" и регить там орков для суда в Гааге.
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09.03.2023 10:12 Ответить
Зробити життя за кордоном комфортнішим? Може хтось подумає про те, що б зробити кращим життя українців в Україні?
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09.03.2023 10:22 Ответить
"Додаток має зробити життя біженців зручнішим." - невже хтось вірить у цю брехню?
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09.03.2023 10:31 Ответить
Там перед выборами за квартальных будут топить, для этого и создано
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09.03.2023 11:28 Ответить
Так! Ціхо! Не підказуйте! Зараз спробую відгадати. У додатку транслюватимуться найнудніші сюжети з телешмарофону. А в якості бонусів для найбільш терплячих користувачів - виступи подляка та д'єрьмака (якби люська ористовіч не пішло у підпілля, то замість цих двох алєнєй виступало б воно).
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10.03.2023 01:36 Ответить
 
 