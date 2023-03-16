У лютому СКЦ проінспектував тільки 71 судно, - Мінінфраструктури. ІНФОГРАФІКА

У лютому на вхід до портів Великої Одеси під завантаження української агропродукцією Спільним координаційним центром (СКЦ) у Стамбулі було проінспектовано тільки 71 судно. Це на 17 суден менше, ніж у січні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.

"Така негативна динаміка є наслідком системної деструктивної політики Росії, яка направлена на гальмування інспекції суден в територіальних водах Туреччини.

Зокрема, всі сторони СКЦ, в тому числі РФ, узгоджують проведення від 9 до 12 інспекцій на добу. Однак, російські інспектори без пояснення причин виконують не більше 6. Після цього російські інспектори припиняють роботи, унеможливлюючи роботу інспекторів Туреччини ООН та України", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що спостерігається систематична зупинка інспектування після 15:30, хоча офіційний робочий день інспекторів триває протягом світлового дня. Також російська сторона, всупереч процедурам СКЦ, вимагає перевірки суднових документів, які не мають жодного стосунку до предмета самої перевірки. Таким чином РФ затягує тривалість інспекції судна.

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"Таким чином, в лютому проведено лише 149 інспекцій (в січні – 173) при запланованих 296. Тенденція зберігається і в березні, коли йдуть перемовини щодо пролонгації дії "Зернової ініціативи", - зазначають у міністерстві.

Окрім цього, результатом таких дій є стабільна черга суден (від 120 до 140 суден), а українські порти стикаються з проблемою дефіциту нового флоту під завантаження. Сьогодні 86 суден, які прямують під завантаження, очікують інспекцію в територіальних водах Туреччини.

З 1 серпня 2022 з портів Великої Одеси 814 суден експортували 24,4 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки. У зв’язку з дефіцитом нового флоту та чергою в територіальних водах Туреччини експорт агропродукції "зерновим коридором" не перевищує 3,4 мільйона тонн на місяць, це при спроможності давати світу 6 мільйонів тонн продукції українських аграріїв.

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