Росіяни шукають уламки американського безпілотника у Чорному морі

Росіяни намагаються знайти уламки американського безпілотника, який вони збили над Чорним морем 14 березня. Представники США заявляють, що БПЛА зараз на великій глибині і дістати його буде важко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За інформацією видання, отриманною від двох неназваних чиновників США, росіяни намагаються дістати з дна моря уламки американського розвідувального дрона MQ-9 Reaper. Наразі в акваторії Чорного моря фіксують кілька кораблів російського флоту, які можуть спробувати знайти та підняти уламки дрона.

За даними CNN, дрон впав у міжнародних водах приблизно в 70 милях на південний захід від Криму. Незрозуміло, чи вдалося росіянам знайти уламки безпілотника після того, як вони прибули на місце падіння. Проте цю інформацію не підтвердив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

У Раді безпеки Росії заявили, що Росія спробує знайти уламки безпілотника, щоб вивчити їх.

За словами голови Об'єднанного комітету начальників штабів США Марка Міллі, безпілотник впав у частині Чорного моря, глибина якої, ймовірно, становить майже півтора кілометра, що надзвичайно ускладнює будь-які спроби пошуку уламків. США не шукатимуть залишки свого БПЛА, адже не мають кораблів у Чорному морі.

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