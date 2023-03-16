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Новини
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Росіяни шукають уламки американського безпілотника у Чорному морі

сша,безпілотник,mq9

Росіяни намагаються знайти уламки американського безпілотника, який вони збили над Чорним морем 14 березня. Представники США заявляють, що БПЛА зараз на великій глибині і дістати його буде важко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN

За інформацією видання, отриманною від двох неназваних чиновників США, росіяни намагаються дістати з дна моря уламки американського розвідувального дрона MQ-9 Reaper. Наразі в акваторії Чорного моря фіксують кілька кораблів російського флоту, які можуть спробувати знайти та підняти уламки дрона.

За даними CNN, дрон впав у міжнародних водах приблизно в 70 милях на південний захід від Криму. Незрозуміло, чи вдалося росіянам знайти уламки безпілотника після того, як вони прибули на місце падіння. Проте цю інформацію не підтвердив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

У Раді безпеки Росії заявили, що Росія спробує знайти уламки безпілотника, щоб вивчити їх.

За словами голови Об'єднанного комітету начальників штабів США Марка Міллі, безпілотник впав у частині Чорного моря, глибина якої, ймовірно, становить майже півтора кілометра, що надзвичайно ускладнює будь-які спроби пошуку уламків. США не шукатимуть залишки свого БПЛА, адже не мають кораблів у Чорному морі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія змогла дістати з дна моря частину уламків збитого дрона США, - ABC News

безпілотник (4425) росія (66417) США (23598)


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Топ коментарі
+9
DanaElena.

@danielapruna2

·

https://twitter.com/danielapruna2/status/1636278135233576960 1 ч

Турция готова пропускать военные корабли США через Босфор, из-за «инцидента» с MQ-9 и Су-27, - министр обороны Турции. Если американский флот войдёт в акваторию Чёрного моря, черноморский флот России врастёт в свои причалы.
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16.03.2023 12:02 Відповісти
+5
поднырнёт под причалы.
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16.03.2023 12:05 Відповісти
+4
З підключенням, таріщ младший лєйтєнант!
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16.03.2023 12:04 Відповісти
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На дньЄ очьЄнь многА сєровАдАрода. А ще кацапсячі пердаки його добавлять...
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16.03.2023 12:00 Відповісти
це як Північна Корея виставила американський літак на виставку що збила , в 50 роках і до тепер цим хизується.
рашистська пропаганда буде хизуватись що побила НАТО
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16.03.2023 12:00 Відповісти
америкосы лошки ... бздели давать нам эти MQ-9 Reaper типа их рашисты собьют ... ну в итоге его рашисты и сбили ... но сдели это максимально для америкосов позорно .... эти мудаки с запада считают что мы тут неандертальцы и кам только копья и луки можно дать .... а по факту у инх самих танки сам не едут, ракеты не летят, дроны падают .....
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16.03.2023 12:01 Відповісти
З підключенням, таріщ младший лєйтєнант!
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16.03.2023 12:04 Відповісти
DanaElena.

@danielapruna2

·

https://twitter.com/danielapruna2/status/1636278135233576960 1 ч

Турция готова пропускать военные корабли США через Босфор, из-за «инцидента» с MQ-9 и Су-27, - министр обороны Турции. Если американский флот войдёт в акваторию Чёрного моря, черноморский флот России врастёт в свои причалы.
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16.03.2023 12:02 Відповісти
поднырнёт под причалы.
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16.03.2023 12:05 Відповісти
Да неужто ? Забыли как русня совершала имитацию атак на эсминец "Дональд Кук" в 2014, их можно было из рогатки сбить, но они сглотнули.
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16.03.2023 13:14 Відповісти
уже нашли в Мурманске водолаза, который согласился погрузиться на 1200 метров. Оплата - по факту выполненных работ.
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16.03.2023 12:04 Відповісти
водолаз не спуститься на глибину півтора км, по факту треба спеціалізовані підводні апарати.
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16.03.2023 12:15 Відповісти
вы просто не в курсе возможностей кацапского организма.
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16.03.2023 12:21 Відповісти
нє ну якщо залити півтора літра скломою то напевно витримає
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16.03.2023 12:23 Відповісти
путен обещал героя снабдить красным кацоскафом на котором он за амфорами нырял. Инфа 100% - DW сообщает.
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16.03.2023 12:29 Відповісти
PO BUTILKE ILI PERED BUTILKOI!
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16.03.2023 12:30 Відповісти
***** выдаст ему ту урну, которую из дна Чёрного моря выташил. Пусть в урне спускается.
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16.03.2023 12:41 Відповісти
Мабуть збираються сопєлямі склєїти і скопіювати.
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16.03.2023 12:07 Відповісти
Отдадут Ирану, у тех руки не из жопы растут.
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16.03.2023 13:16 Відповісти
Це вже явна агонія ху@йлостана і особисто кремлівського ,
ублюдочного недомірка 😠
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16.03.2023 12:30 Відповісти
удачи дятлам, может потонут нахер
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16.03.2023 12:31 Відповісти
1 км глибини. Най пірнають.
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16.03.2023 12:34 Відповісти
"В акватории Черного моря фиксируют несколько кораблей российского флота."
Сейчас по каждому кораблю известно его оснащение, есть ли у него на борту батискафы или другое глубоководное оборудование и т.д. Не с каждого корабля можно их запускать, тем более в такую глубину, и корабль должен быть оснащён соответствующим специфическим оборудованием, приборами и обученным экипажем..
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16.03.2023 12:35 Відповісти
Саме час в.***.ти по всім цим кораблям хай доберуться до уламків безпілотника швидше та не мучаться
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16.03.2023 12:58 Відповісти
Водолазы те что северный поток взорвали наверное?😁
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16.03.2023 16:54 Відповісти
 
 