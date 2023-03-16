РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4103 посетителя онлайн
Новости
5 001 22

Россияне ищут обломки американского беспилотника в Черном море

сша,безпілотник,mq9

Россияне пытаются обнаружить обломки американского беспилотника, который они сбили над Черным морем 14 марта. Представители США заявляют, что БПЛА сейчас на большой глубине и достать его будет тяжело.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По информации издания, полученной от двух неназванных чиновников США, россияне пытаются достать со дна моря обломки американского разведывательного дрона MQ-9 Reaper. В акватории Черного моря фиксируют несколько кораблей российского флота, которые могут попытаться найти и поднять обломки дрона.

По данным CNN, дрон упал в международных водах примерно в 70 милях к юго-западу от Крыма. Непонятно, удалось ли россиянам обнаружить обломки беспилотника после того, как они прибыли на место падения. Однако эту информацию не подтвердил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лавров обвинил США в игнорировании ограничений в воздушном пространстве над Черным морем и постоянном поиске провокаций

В Совбезе России заявили, что Россия попытается найти обломки беспилотника, чтобы изучить их.

По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, беспилотник упал в части Черного моря, глубина которой, вероятно, составляет около полутора километров, что чрезвычайно усложняет любые попытки поиска обломков. США не будут искать остатки своего БПЛА, ведь у них нет кораблей в Черном море.

Также читайте: США дистанционно стерли секретное программное обеспечение с беспилотника до того, как он упал в Черное море, - CNN

Автор: 

беспилотник (4320) россия (97399) США (27973)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
DanaElena.

@danielapruna2

·

https://twitter.com/danielapruna2/status/1636278135233576960 1 ч

Турция готова пропускать военные корабли США через Босфор, из-за «инцидента» с MQ-9 и Су-27, - министр обороны Турции. Если американский флот войдёт в акваторию Чёрного моря, черноморский флот России врастёт в свои причалы.
показать весь комментарий
16.03.2023 12:02 Ответить
+5
поднырнёт под причалы.
показать весь комментарий
16.03.2023 12:05 Ответить
+4
З підключенням, таріщ младший лєйтєнант!
показать весь комментарий
16.03.2023 12:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На дньЄ очьЄнь многА сєровАдАрода. А ще кацапсячі пердаки його добавлять...
показать весь комментарий
16.03.2023 12:00 Ответить
це як Північна Корея виставила американський літак на виставку що збила , в 50 роках і до тепер цим хизується.
рашистська пропаганда буде хизуватись що побила НАТО
показать весь комментарий
16.03.2023 12:00 Ответить
америкосы лошки ... бздели давать нам эти MQ-9 Reaper типа их рашисты собьют ... ну в итоге его рашисты и сбили ... но сдели это максимально для америкосов позорно .... эти мудаки с запада считают что мы тут неандертальцы и кам только копья и луки можно дать .... а по факту у инх самих танки сам не едут, ракеты не летят, дроны падают .....
показать весь комментарий
16.03.2023 12:01 Ответить
З підключенням, таріщ младший лєйтєнант!
показать весь комментарий
16.03.2023 12:04 Ответить
DanaElena.

@danielapruna2

·

https://twitter.com/danielapruna2/status/1636278135233576960 1 ч

Турция готова пропускать военные корабли США через Босфор, из-за «инцидента» с MQ-9 и Су-27, - министр обороны Турции. Если американский флот войдёт в акваторию Чёрного моря, черноморский флот России врастёт в свои причалы.
показать весь комментарий
16.03.2023 12:02 Ответить
поднырнёт под причалы.
показать весь комментарий
16.03.2023 12:05 Ответить
Да неужто ? Забыли как русня совершала имитацию атак на эсминец "Дональд Кук" в 2014, их можно было из рогатки сбить, но они сглотнули.
показать весь комментарий
16.03.2023 13:14 Ответить
уже нашли в Мурманске водолаза, который согласился погрузиться на 1200 метров. Оплата - по факту выполненных работ.
показать весь комментарий
16.03.2023 12:04 Ответить
водолаз не спуститься на глибину півтора км, по факту треба спеціалізовані підводні апарати.
показать весь комментарий
16.03.2023 12:15 Ответить
вы просто не в курсе возможностей кацапского организма.
показать весь комментарий
16.03.2023 12:21 Ответить
нє ну якщо залити півтора літра скломою то напевно витримає
показать весь комментарий
16.03.2023 12:23 Ответить
путен обещал героя снабдить красным кацоскафом на котором он за амфорами нырял. Инфа 100% - DW сообщает.
показать весь комментарий
16.03.2023 12:29 Ответить
PO BUTILKE ILI PERED BUTILKOI!
показать весь комментарий
16.03.2023 12:30 Ответить
***** выдаст ему ту урну, которую из дна Чёрного моря выташил. Пусть в урне спускается.
показать весь комментарий
16.03.2023 12:41 Ответить
Мабуть збираються сопєлямі склєїти і скопіювати.
показать весь комментарий
16.03.2023 12:07 Ответить
Отдадут Ирану, у тех руки не из жопы растут.
показать весь комментарий
16.03.2023 13:16 Ответить
Це вже явна агонія ху@йлостана і особисто кремлівського ,
ублюдочного недомірка 😠
показать весь комментарий
16.03.2023 12:30 Ответить
удачи дятлам, может потонут нахер
показать весь комментарий
16.03.2023 12:31 Ответить
1 км глибини. Най пірнають.
показать весь комментарий
16.03.2023 12:34 Ответить
"В акватории Черного моря фиксируют несколько кораблей российского флота."
Сейчас по каждому кораблю известно его оснащение, есть ли у него на борту батискафы или другое глубоководное оборудование и т.д. Не с каждого корабля можно их запускать, тем более в такую глубину, и корабль должен быть оснащён соответствующим специфическим оборудованием, приборами и обученным экипажем..
показать весь комментарий
16.03.2023 12:35 Ответить
Саме час в.***.ти по всім цим кораблям хай доберуться до уламків безпілотника швидше та не мучаться
показать весь комментарий
16.03.2023 12:58 Ответить
Водолазы те что северный поток взорвали наверное?😁
показать весь комментарий
16.03.2023 16:54 Ответить
 
 