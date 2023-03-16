Россияне ищут обломки американского беспилотника в Черном море

Россияне пытаются обнаружить обломки американского беспилотника, который они сбили над Черным морем 14 марта. Представители США заявляют, что БПЛА сейчас на большой глубине и достать его будет тяжело.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По информации издания, полученной от двух неназванных чиновников США, россияне пытаются достать со дна моря обломки американского разведывательного дрона MQ-9 Reaper. В акватории Черного моря фиксируют несколько кораблей российского флота, которые могут попытаться найти и поднять обломки дрона.

По данным CNN, дрон упал в международных водах примерно в 70 милях к юго-западу от Крыма. Непонятно, удалось ли россиянам обнаружить обломки беспилотника после того, как они прибыли на место падения. Однако эту информацию не подтвердил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В Совбезе России заявили, что Россия попытается найти обломки беспилотника, чтобы изучить их.

По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, беспилотник упал в части Черного моря, глубина которой, вероятно, составляет около полутора километров, что чрезвычайно усложняет любые попытки поиска обломков. США не будут искать остатки своего БПЛА, ведь у них нет кораблей в Черном море.

