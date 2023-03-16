Стали відомі лауреати Премії імені Лесі Українки
Міністерство культури та інформаційної політики назвало імена лауреатів Премії імені Лесі Українки за 2022 рік.
Перелік опублікований на сайті міністерства, повідомляє Цензор.НЕТ.
Премію Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки вручають за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва, які сприяють вихованню молодого покоління в дусі національної гідності, духовної єдності українського суспільства та здобули широке громадське визнання.
Лауреаткою у номінації "Літературні твори для дітей та юнацтва" стала письменниця Олеся Мамчич із книжкою "Як правильно ревіти?".
У номінації "Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва" нагороду отримала Оксана Садовенко за оригінальне художнє оформлення книжки "Ти і Малевич".
Режисерка Ірина Ципіна перемогла у номінації "Театральні вистави для дітей та юнацтва" за створення вистави "Пливе човен".
Лауреатів визначає Комітет із присудження премії, а МКІП подає узгоджені пропозиції до Кабміну. Розмір грошової частини премії за перемогу у кожній із номінацій - 20 000 гривень.
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І категорія підходить: для дітей та юнацтва... Ну ще для деяких дорослих, що зупинилися в розумовому розвитку на цій стадії
Затримка цього річ ізза Ткаченко ( украінофоба)
ТОМУ У ВІДСТАВКУ ТКАЧЕНКО І У СІЗО ЗА ПОГРАБОВАНІ МУЗЕЇ ОККУПАНТАМИ ‼️