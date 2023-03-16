Росія втратила в Україні щонайменше 15 бойових танків Т-90М, - Генштаб

Станом на 16 березня російська армія втратила в Україні 15 танків Т-90М "Прорив".

Про це повідомив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗС України старший лейтенант Андрій Рудик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center

"Непереможність" і "досконалість" Т-90М виявились міфами. На сьогодні ЗС РФ втратили в Україні 15 одиниць Т-90М. Це лише мова про ті випадки, які мають беззаперечні докази у вигляді фото та відео фіксації. Цілком імовірно, що окупанти втратили значно більше одиниць Т-90М", - сказав Рудик.

За його словами, зараз ворог практично не використовує їх під час ведення бойових дій.

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"Щоб остаточно не ганьбити себе, Росія боїться підставляти ці танки під удари зброї, наданої Україні західними партнерами. Т-90М виявився машиною для парадів та потішних танкових біатлонів", - зазначив Рудик.