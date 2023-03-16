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Новини Агресія Росії проти України
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Росія втратила в Україні щонайменше 15 бойових танків Т-90М, - Генштаб

танк,знищення,прорив

Станом на 16 березня російська армія втратила в Україні 15 танків Т-90М "Прорив".

Про це повідомив  представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗС України старший лейтенант Андрій Рудик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center

"Непереможність" і "досконалість" Т-90М виявились міфами. На сьогодні ЗС РФ  втратили в Україні 15 одиниць Т-90М. Це лише мова про ті випадки, які мають беззаперечні докази у вигляді фото та відео фіксації. Цілком імовірно, що окупанти втратили значно більше одиниць Т-90М", - сказав Рудик.

За його словами, зараз ворог практично не використовує їх під час ведення бойових дій.

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"Щоб остаточно не ганьбити себе, Росія боїться підставляти ці танки під удари зброї, наданої Україні західними партнерами. Т-90М виявився машиною для парадів та потішних танкових біатлонів", - зазначив Рудик. 

Автор: 

Генштаб ЗС (6869) росія (66417) танк (2094) знищення (7692) техніка (1872)


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Топ коментарі
+2
Ну как и говорили многие эксперты, у срашки нет никаких хваленых технологий
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16.03.2023 12:45 Відповісти
+2
а як же Армата...непереможний танк з туалетом?
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16.03.2023 12:58 Відповісти
+1
А у нас з'явились.
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16.03.2023 12:42 Відповісти
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А у нас з'явились.
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16.03.2023 12:42 Відповісти
Ну как и говорили многие эксперты, у срашки нет никаких хваленых технологий
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16.03.2023 12:45 Відповісти
Скільки їх всього зклЕ'пали?
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16.03.2023 12:51 Відповісти
Пишут что этой модели около сотни штук... С учетом уничтоженных или без них, фиг его знает... Но для общей картинки понятно)
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16.03.2023 14:16 Відповісти
а як же Армата...непереможний танк з туалетом?
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16.03.2023 12:58 Відповісти
т-90 у москалів тисяча штук. можуть ще пару десятків нагребти по своїх партнерах якщо ті повернуть продане їм раніше.

вважається цінною вундервафлею.

це добре видно по тому як у першому бою пошкоджений т-90 москалі самі добили щоб нам не дістався. там наші піхотуни прибрехали трошки що вони танк знищили але то вже історія.
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16.03.2023 12:59 Відповісти
"всі брешуть" House, M.D.
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16.03.2023 13:03 Відповісти
користався англійськими та українськими джерелами.

там менше брехні.
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16.03.2023 13:15 Відповісти
И поэтому выдаете инфу по Т-90 как инфу по Т-90М?))) Тогда бы вообще считали все, в том числе и Т-72))) А еще лучше и Т-34) Двигатель ведь один и тот же))) В данном случае речь идет конкретно о Т-90М "Прорыв", которых выпущено всего сто штук...
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16.03.2023 14:06 Відповісти
Разговор о Т-90М ( около 100 ед. в строю), отличается от обычного Т-90 весьма сильно. Примерно как Лео-2A4 от Лео-2A7.
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16.03.2023 13:59 Відповісти
Жданов в жовтні говорив що ми знищили всі Т90 і у русні тільки пару штук їх на ремонті залишилося))
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16.03.2023 13:23 Відповісти
Был "прорыв" а стал "разрыв'"!
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16.03.2023 13:47 Відповісти
 
 