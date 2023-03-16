Воїни 59-ї бригади здійснили успішну атаку на позиції окупантів під Авдіївкою: У полон взято чотирьох військових РФ. ВIДЕО

Українські захисники з 59-ї окремої мотопіхотної бригади атакували та знищили російські війська на трьох позиціях під Авдіївкою.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Успішна атака 59-ї мотопіхотної бригади під Авдіївкою. На честь друга Да Вінчі. 15 березня підрозділи 59-ї мотопіхотної бригади успішно атакували та знищили російські війська на трьох позиціях під Авдіївкою.



Росіяни зазнали важких втрат, у бою чотири російських військовослужбовця зі складу 2-го батальйону 110-ї мотострілецької бригади ЗС РФ захоплені у полон:

- Обдовський Сергій з міста Твер;

- Даіров Яків з Оренбурзької області;

- Китов Юрій з Оренбурзької області;

- Ертлеус Самрат з Оренбурзької області", - йдеться в повідомленні.

"Успішна атака 59-ї бригади відбулась у день панахиди, на дев'ятий день після загибелі Дмитра Коцюбайла, знаменитого воїна-добровольця, у якого в 59-й бригаді є друзі. Росіян розбили саме на тих позиціях де багато десятків разів працював за останні 9 років сам друг Да Вінчі, база якого знаходиться в Авдіївці. Звичайно, все це було добре сплановано як належить заздалегідь, це не були емоційні дії. Дякую воїнам 59-ї бригади, які майстерно знищили ворога, такий успіх - це найкраще визнання пам'яті українських героїв", - наголосив журналіст.

Бутусов додав, що 110-та бригада створена на базі 100-ї мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі, яка раніше комплектувалась особовим складом з окупованих територій, а росіяни там були тільки у командному складі та військовими спеціалістами.

"Але тепер ми бачимо, що що ця бригада комплектується мобілізованими росіянами на усі посади, включно до солдат. Це означає, що на окупованих територіях Донбасу вже повністю закінчились чоловіки, яких росіяни могли мобілізувати. У лютому-березні усі військові частини були поповнені до штату мобілізованими з Донбасу, а тепер солдати на Донбасі закінчились повністю, поповнення йдуть виключно з РФ", - підсумував головний редактор Цензор.НЕТ.

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