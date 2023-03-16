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Новини Війна
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Воїни 59-ї бригади здійснили успішну атаку на позиції окупантів під Авдіївкою: У полон взято чотирьох військових РФ. ВIДЕО

Українські захисники з 59-ї окремої мотопіхотної бригади атакували та знищили російські війська на трьох позиціях під Авдіївкою.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Успішна атака 59-ї мотопіхотної бригади під Авдіївкою. На честь друга Да Вінчі. 15 березня підрозділи 59-ї мотопіхотної бригади успішно атакували та знищили російські війська на трьох позиціях під Авдіївкою.

Росіяни зазнали важких втрат, у бою чотири російських військовослужбовця зі складу 2-го батальйону 110-ї мотострілецької бригади ЗС РФ захоплені у полон:
- Обдовський Сергій з міста Твер;
- Даіров Яків з Оренбурзької області;
- Китов Юрій з Оренбурзької області;
- Ертлеус Самрат з Оренбурзької області", - йдеться в повідомленні.

"Успішна атака 59-ї бригади відбулась у день панахиди, на дев'ятий день після загибелі Дмитра Коцюбайла, знаменитого воїна-добровольця, у якого в 59-й бригаді є друзі. Росіян розбили саме на тих позиціях де багато десятків разів працював за останні 9 років сам друг Да Вінчі, база якого знаходиться в Авдіївці. Звичайно, все це було добре сплановано як належить заздалегідь, це не були емоційні дії. Дякую воїнам 59-ї бригади, які майстерно знищили ворога, такий успіх - це найкраще визнання пам'яті українських героїв", - наголосив журналіст.

Бутусов додав, що 110-та бригада створена на базі 100-ї мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі, яка раніше комплектувалась особовим складом з окупованих територій, а росіяни там були тільки у командному складі та військовими спеціалістами.

"Але тепер ми бачимо, що що ця бригада комплектується мобілізованими росіянами на усі посади, включно до солдат. Це означає, що на окупованих територіях Донбасу вже повністю закінчились чоловіки, яких росіяни могли мобілізувати. У лютому-березні усі військові частини були поповнені до штату мобілізованими з Донбасу, а тепер солдати на Донбасі закінчились повністю, поповнення йдуть виключно з РФ", - підсумував головний редактор Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "16 діб на позиції. Менше 50 метрів до ворога", - воїн 205-го батальйону тероборони з позивним Інтел у Бахмуті. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3622) Авдіївка (2342) 59 окрема мотопіхотна бригада (132) Коцюбайло Дмитро (62)


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Топ коментарі
+53
"Но я ні одного вистрєла нє сдєлал..." (с)
Та ну ясєн ***! Іншої відповіді годі було й чекати.
Біосміття їбане...
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16.03.2023 14:19 Відповісти
+49
59-ка це просто супер. Це ж вони зупинили колони орків на підступах, тай і у самому Миколаєві, тай відкинули їх на 20 км., а потім і до Херсону. Бережіть себе воїни.
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16.03.2023 14:23 Відповісти
+25
бедные мальчики,сколько они натерпелись....хотелось бы не видеть это видео ,только лиш бы о них позаботились как следует...чтоб они суки испытали муки и муки эти были б не душевные,потому что души у этих п@@аров нет
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16.03.2023 14:22 Відповісти
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знову одні буряти.
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16.03.2023 14:14 Відповісти
Вонючие ВШИ ***** 🇷🇺💩🤮, считайте , что вам повезло !
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16.03.2023 16:07 Відповісти
Крайний правый Ертлеуов Самрат, похоже казах, судя по фамилии, и внешности.
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16.03.2023 17:59 Відповісти
Башкир.Отчество - Салаватович.
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16.03.2023 20:18 Відповісти
Ертлеуов чисто казахская фамилия, у башкиров такой нет, а имя Салават и у казахов встречается. Потом он из Оренбургской области, там очень много казахов, да и внешность у него казахская.
Второй слева, Даиров Яков Сейдахметович, тоюе возможно казах, или метис, отчество больно уж казахское.
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17.03.2023 04:16 Відповісти
Молодцы ! Жирный улов....не доходяги Вагнера или бичи с ЛДНР а росиянские мобики.
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16.03.2023 14:19 Відповісти
"Но я ні одного вистрєла нє сдєлал..." (с)
Та ну ясєн ***! Іншої відповіді годі було й чекати.
Біосміття їбане...
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16.03.2023 14:19 Відповісти
Ну звісно - про навчаня та ми не знали вже не катить.
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16.03.2023 14:24 Відповісти
у них тепер інша мантра - "міня прізвалі я ніхатєль ваіваіть" ..... 😡😡
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16.03.2023 14:45 Відповісти
бедные мальчики,сколько они натерпелись....хотелось бы не видеть это видео ,только лиш бы о них позаботились как следует...чтоб они суки испытали муки и муки эти были б не душевные,потому что души у этих п@@аров нет
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16.03.2023 14:22 Відповісти
В подвал на 42 дня на карантин и без еды.
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16.03.2023 14:57 Відповісти
59-ка це просто супер. Це ж вони зупинили колони орків на підступах, тай і у самому Миколаєві, тай відкинули їх на 20 км., а потім і до Херсону. Бережіть себе воїни.
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16.03.2023 14:23 Відповісти
А какого числа произошла смена руководства бригады? Ведь до Николаева были и Олешки и Антоновский мост...
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16.03.2023 15:14 Відповісти
Спробуйте це питання на F, на сторінці Залужного. Можливо він відповість.
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16.03.2023 15:19 Відповісти
Ну это же не Залужный выдает здесь восхваления, а вы... Вот у вас и спрашиваю, как так получилось, что эта бригада проспала вторжение рашиков, находясь на подступах к Крыму... Это ведь не я придумал, а сами солдаты этой бригады в своих интервью рассказывали, что они спали в полевом лагере... Бригада даже развернута не была... Вот у меня и вопрос... Везде отмечено что новое руководство назначено 24-го числа... Что со старым? Оно сидит? Расстреляно? Или сбежало к рашикам? И при этом вы не вспоминаете 79-ю, 28-ю и 80-ю бригады, которые вынуждены были закрывать проепы 59-й... Не кажется ли вам это немного несправедливым???
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16.03.2023 15:47 Відповісти
З питанням чому спали всі - це вам до наркомана шашличного.
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16.03.2023 18:02 Відповісти
Бригада даже развернута не была...(c)

А кто отдает комбригу приказ о разворачивании бригады в боевые порядки?
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16.03.2023 20:20 Відповісти
роздавіть їх трактором щоб киши намотались на колесо
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16.03.2023 14:25 Відповісти
Навіщо така жорстокість, пристрелити та й годі.
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16.03.2023 14:41 Відповісти
Наших полонених на тебе міняти будемо, диванний "каратєль"?
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16.03.2023 15:03 Відповісти
та кому вони там на рашці потрібні?? Їх сюди на утилізацію відправили, та вже й попрощалися з ними, і мамки їхні і військове керівництво.
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16.03.2023 15:43 Відповісти
Так я ж і кажу - на рашці дуже потрібен ти, на відміну від них, на тебе наших полонених і поміняємо!!!
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16.03.2023 16:20 Відповісти
кацапчику, ти там серед тих полонених свого родича побачив?? Ну що ж, звиняйте.
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17.03.2023 10:14 Відповісти
Слава мужнім українським воїнам. Дякую за позитивну інформацію, Юрію
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16.03.2023 14:28 Відповісти
Моцковская орда штурмует городок Авдеевку уже 13 месяцев:

ещё две недели, и орки переплюнут рекорд великого полководца всех времён товарища Жюкова, который в течение 14 месяцев штурмовал такой же районный городишко Ржев, уложив под ним 2 миллиона советских красноармейцев. Трупы красноармейцев в болотистой почве лежали в 5-6 слоёв, очередные волны советской пехоты, наступавшие в лоб, шли в атаки по трупам в буквальном смысле этого слова и сразу же сами становились очередным слоем трупов.

Это называется "Советская наука побеждать".
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16.03.2023 23:31 Відповісти
Ці монголоїди вважають себе руськими? 🤔
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16.03.2023 14:32 Відповісти
Так это и есть типаж русских - помесь узкоглазых бобиков.
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16.03.2023 14:56 Відповісти
Посадите п№даров в подвал на 42 дня без еды и воды!!!!!!!!!!!!
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16.03.2023 14:35 Відповісти
*********, ЗРАЗУ - врасход!! 😡😡
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16.03.2023 14:40 Відповісти
косоглазого повесить ВНИЗ головой , остальных просто !!! что они НАДЕЛАЛИ с нашими городами и селами (((( Я ЭТОГО НЕПОЙМУ НИКОГДА !!!!((((
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16.03.2023 14:49 Відповісти
Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.03.2023 14:56 Відповісти
Приємно чути голос нашого кавказького брата!!!
Разом до перемоги!
За нашу і вашу свободу!
Кремль повинен бути знищений!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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16.03.2023 15:25 Відповісти
Эпического звучания голос храброго грузина, сражающегося за свободу Украины. Респект воину.
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17.03.2023 01:50 Відповісти
салабони якісь. Молодці хлопці!! Дякую!
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16.03.2023 15:41 Відповісти
Фвамилия,Имя,Посада)))
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16.03.2023 16:29 Відповісти
Слава ЗСУ! Мочить рашистів і в хвіст і в гриву! П.Тичина(1943)-Московіє!Мене ти пожирала як вішала моїх дочок,синів і як залізо,хліб та вугіль крала...О,як твій дух осатанів! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
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16.03.2023 18:35 Відповісти
Величезна подяка нашим воїнам за таку роботу! Слава Героям! Смерть рашистським паскудам!
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16.03.2023 19:21 Відповісти
На цей час на Telegram каналі "Не жди меня из Украины" їх вже 1768 .
https://t.me/poisk_in_ua/15178
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16.03.2023 20:57 Відповісти
если бы не обменный фонд, ратовал бы чтоб выпотрошить этих обезьян. и мне нихера не стыдно.
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16.03.2023 22:03 Відповісти
оленьбурги ****
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16.03.2023 23:35 Відповісти
 
 