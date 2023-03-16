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Новини Війна
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Україна запропонувала НАТО створити авіаційну коаліцію, - Повітряні сили

авіація,повітряні,авіа

Україні потрібні сучасні багатоцільові винищувачі четвертого покоління, які здатні ефективно захистити нашу державу від повітряних терористичних атак РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних сил.

Так, командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук в онлайн форматі взяв участь у симпозіумі командувачів повітряних сил країн-членів НАТО.

Він проінформував колег про актуальну обстановку на основних напрямках бойових дій та наголосив на необхідності нарощування протиповітряної оборони України, як її наземної складової, так і повітряної.

"Звертаюсь до вас із проханням, наростити зусилля щодо надання Повітряним Силам України сучасних багатоцільових винищувачів четвертого покоління, які здатні ефективно захистити нашу державу від повітряних терористичних атак росії, а також здійснювати потужну авіаційну підтримку наземним військам, для звільнення та деокупації українських територій", - зазначив Олещук.

За його словами, лише спільні, узгоджені дії партнерів можуть посприяти у якнайшвидшому отриманні Україною західних багатоцільових літаків. Наявним прикладом досягнення цієї мети є танкова коаліція.

"Хотів би отримати вашу підтримку та закликаю створити авіаційну коаліцію під гаслом "Перемога на землі – кується в небі!" - підсумував він.

Також читайте: F-16 потрібні насамперед для захисту від ракетних атак, - Повітряні сили

Автор: 

авіація (4194) Повітряні сили (2808)


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Топ коментарі
+6

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16.03.2023 14:32 Відповісти
+5
Згідно milaviation.in.ua по "Підсумкам авіації 2015-2021 рік" авіазаводи України відмодернізували бойових літаків

МіГ-29/Су-27/Су-25/Су-24

2016 - 6/4/2/2=14
2017 - 6/4/3/1=14
2018 - 7/5/3/1=16
2019 - 6/2/1/1=10
2020 - 3/1/1/1=6 !!!!!
2021 - 0/1/1/0=2 !!!!!

Я ні на що не натякаю! Так проста аналітика. І в Євоопах це теж все бачили .…
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16.03.2023 14:25 Відповісти
+5
цікаво, а зелена наволоч може сама хоч щось (!!) створити, крім відосиків зеленого уйобка?
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16.03.2023 14:31 Відповісти
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краще яечно-яблучну
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16.03.2023 14:23 Відповісти
а ось тут зеленим підорам коалція не потрібна... самі з'їдять..
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16.03.2023 14:25 Відповісти
Згідно milaviation.in.ua по "Підсумкам авіації 2015-2021 рік" авіазаводи України відмодернізували бойових літаків

МіГ-29/Су-27/Су-25/Су-24

2016 - 6/4/2/2=14
2017 - 6/4/3/1=14
2018 - 7/5/3/1=16
2019 - 6/2/1/1=10
2020 - 3/1/1/1=6 !!!!!
2021 - 0/1/1/0=2 !!!!!

Я ні на що не натякаю! Так проста аналітика. І в Євоопах це теж все бачили .…
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16.03.2023 14:25 Відповісти
+
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16.03.2023 14:26 Відповісти
в європах бачили усе... просто допомагають вони країні, а не зеленому піdору чи дєрьмаку з татаровим, тим більше, що зе-лупа є легітимним ************, - а саме таким він і є (а враховуючи його рейтинги, то мудрий наріт його залюбки обере й на другий термін...).
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16.03.2023 14:30 Відповісти

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16.03.2023 14:32 Відповісти
Примерно так. А теперь на модернизированные до уровня МУ1 или МУ2 борта мы навешиваем HARM
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16.03.2023 14:53 Відповісти
Українську сторону представлятиме "УкрАвтоДор".
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16.03.2023 14:27 Відповісти
цікаво, а зелена наволоч може сама хоч щось (!!) створити, крім відосиків зеленого уйобка?
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16.03.2023 14:31 Відповісти
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16.03.2023 14:44 Відповісти
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16.03.2023 17:01 Відповісти
Благодаря Зеленскому Украина жива, и будет жить
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16.03.2023 14:43 Відповісти
и Солнце всходит и заходит...!
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16.03.2023 14:53 Відповісти
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16.03.2023 14:58 Відповісти
 
 