Україна запропонувала НАТО створити авіаційну коаліцію, - Повітряні сили

Україні потрібні сучасні багатоцільові винищувачі четвертого покоління, які здатні ефективно захистити нашу державу від повітряних терористичних атак РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних сил.

Так, командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук в онлайн форматі взяв участь у симпозіумі командувачів повітряних сил країн-членів НАТО.

Він проінформував колег про актуальну обстановку на основних напрямках бойових дій та наголосив на необхідності нарощування протиповітряної оборони України, як її наземної складової, так і повітряної.

"Звертаюсь до вас із проханням, наростити зусилля щодо надання Повітряним Силам України сучасних багатоцільових винищувачів четвертого покоління, які здатні ефективно захистити нашу державу від повітряних терористичних атак росії, а також здійснювати потужну авіаційну підтримку наземним військам, для звільнення та деокупації українських територій", - зазначив Олещук.

За його словами, лише спільні, узгоджені дії партнерів можуть посприяти у якнайшвидшому отриманні Україною західних багатоцільових літаків. Наявним прикладом досягнення цієї мети є танкова коаліція.

"Хотів би отримати вашу підтримку та закликаю створити авіаційну коаліцію під гаслом "Перемога на землі – кується в небі!" - підсумував він.

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