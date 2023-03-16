Китай сподівається, що Україна та РФ відновлять мирні переговори, - МЗС

Китай наголошує на необхідності України та Росії сісти за стіл переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Китай стурбований затримкою ескалації кризи та можливістю її виходу з-під контролю. Ми сподіваємося, що всі сторони зберігатимуть спокій, раціональність і стриманість, відновлять мирні переговори якнайшвидше та домагатимуться повернення на колію політичного врегулювання. Сподіваємося, що Україна та Росія збережуть надію на діалог і переговори, і якими б складними вони не були, вони не закриють двері для політичного вирішення", - йдеться в заяві міністерства після переговорів глави МЗС КНР з українським колегою Дмитром Кулебою.

Цінь Ган заявив, що Китай завжди дотримувався "об’єктивної та справедливої позиції щодо українського питання" та зобов’язувався сприяти мирним переговорам.

Читайте: Кулеба та глава МЗС Китаю Ган обговорили українську "формулу миру" та важливість принципу територіальної цілісності