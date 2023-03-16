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Новини Війна
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Китай сподівається, що Україна та РФ відновлять мирні переговори, - МЗС

ган,цинь,цінь,ґан

Китай наголошує на необхідності України та Росії сісти за стіл переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Китай стурбований затримкою ескалації кризи та можливістю її виходу з-під контролю. Ми сподіваємося, що всі сторони зберігатимуть спокій, раціональність і стриманість, відновлять мирні переговори якнайшвидше та домагатимуться повернення на колію політичного врегулювання. Сподіваємося, що Україна та Росія збережуть надію на діалог і переговори, і якими б складними вони не були, вони не закриють двері для політичного вирішення", - йдеться в заяві міністерства після переговорів глави МЗС КНР з українським колегою Дмитром Кулебою.

Цінь Ган заявив, що Китай завжди дотримувався "об’єктивної та справедливої позиції щодо українського питання" та зобов’язувався сприяти мирним переговорам.

Читайте: Кулеба та глава МЗС Китаю Ган обговорили українську "формулу миру" та важливість принципу територіальної цілісності

Автор: 

Китай (4737) росія (66417) переговори з Росією (1319)


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Топ коментарі
+21
Так, після Перемоги , Україна мирно скаже про контрибуцію ,відбудову знищеного і покарання для орків.
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16.03.2023 17:31 Відповісти
+20
Другими словами, комуняцкие собаки будут максимально препятствовать наступлению наших войск, что б армию ******* не добили, будут стараться заморозить конфликт на десятилетия, мрази узкоглазые
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16.03.2023 17:32 Відповісти
+17
а волшебное слово , росия виведи войска
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16.03.2023 17:30 Відповісти
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а волшебное слово , росия виведи войска
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16.03.2023 17:30 Відповісти
Острів Даманський забули?
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16.03.2023 17:56 Відповісти
Так, після Перемоги , Україна мирно скаже про контрибуцію ,відбудову знищеного і покарання для орків.
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16.03.2023 17:31 Відповісти
К чему тут включать Арестовича и всех ему подобных. Что бы были контрибуции надо в ноль разбить рашку и танками заехать на красную площадь. И даже если выйдем на границы 1991 года ничего не закончится ракетные обстрелы как были так и будут продолжатся
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16.03.2023 18:19 Відповісти
Якщо кацапистан не розділять на окремі держави, то він наклепає нових ракет, ,,бабы новых нарожают", і він знову полізе руйнувать, грабувать, гвалтувать, убивать.
Спросили мы у сатаны, хотят ли русские войны?
И он сказал: ,,Мои сыны дышать не смогут без войны",
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16.03.2023 19:02 Відповісти
Другими словами, комуняцкие собаки будут максимально препятствовать наступлению наших войск, что б армию ******* не добили, будут стараться заморозить конфликт на десятилетия, мрази узкоглазые
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16.03.2023 17:32 Відповісти
Китайцы отличные парни, но их правительству вместе с их поцем *** цзынпнём желаю передохнуть от ковида...
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16.03.2023 18:36 Відповісти
півтора ярда "отлічних" рабів ти хотів сказати,якби вони такими були як ти кажеш,то після площі Тяняньмень,червоносраких на ремні б порвали,а що зробили "атлічниє парні"? правильно, гучно втягнули язики у сраки,зараз там уже майже цифровий концтабір,а так все *******, мільйонів триста живе більш менш по-західному,а решта й далі як при мао,в глинянках.
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16.03.2023 21:34 Відповісти
Ну так примусьте кацапів вивести війська, чи ви думаєте, що ми сядемо на переговори, і віддамо їм території?
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16.03.2023 17:33 Відповісти
Уйгуров оставьте в покое, ублюдки плоскомордые.
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16.03.2023 17:33 Відповісти
Звучалоб значно краще
""Китай сподівається, що Московія виведе свої війська на кордон до 2014 року, та сяде за стіл переговорів""
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16.03.2023 17:34 Відповісти
mojete ne spodivatys', a odrazu sidaty na lavku "myrotvorciv", de vzhe sydyt' Erdogan i kompaniya
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16.03.2023 17:35 Відповісти
От вузькоокі таки добазікаються!
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16.03.2023 17:36 Відповісти
ти відмовишся купувати китайські труси? ))
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16.03.2023 17:41 Відповісти
навіть відкинувши все горе, всю біль і злість що москалі принесли на нашу землю.
з ким вести переговори? от хто на тій стороні, на болотах договороздатний? *****? якому збрехати як дихати, чи його посіпаки? про що домовлятись з тими, хто навіть своїх найобує і вважає це доблестю\
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16.03.2023 17:36 Відповісти
Это типо другими словами
Маньяк с ножом нападает на жертву, которая ему ничего не сделала, режет её, жертва харькая кровью, достаёт свой нож и начинает оборонятся, приходит ****** Китай и говорит "сядьте ***** лучше ********* за жизнь, обговорите в чем у вас проблема, поцелуйтесь в десна . Совсем ****** мрази
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16.03.2023 17:36 Відповісти
С,уки вузькопльоночні
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16.03.2023 17:36 Відповісти
Навзаєм Україна сподівається що Китай закриє своє брудне комуняцьке *****
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16.03.2023 17:40 Відповісти
Це продовження того гнилого наративу, що "росія та Украхна про все домовилися, але фіналізувати угоду їм завадив і заважає Захід". Ті, хто його тиражує, свідомо замовчують той факт, що у бульбостані кацапи не перемовини проводили, а зачитували ультиматум. Для них відновлення перемовин це прийняття Україною умов того самого дебільного ультиматуму.
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16.03.2023 17:40 Відповісти
****... А коли вас джапи геноцидили чого ж ви не влаштували "мирні переговори", а чекали допомогу від тої ж Америки?
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16.03.2023 17:41 Відповісти
ranishe buv Kytai, mistychnyi v garmonii zi Svitom, a teper komunyaki, vidirvani vid Jyttya, yak i kacapy
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16.03.2023 17:42 Відповісти
Ляльководи хитрозроблені то війну вони переносять на кілька тижнів, що б олімпіаді не заважало то їх ***** програє і не може Заходу конкуренції скласти.Їх плани провалилися от і скачуть як вуж на пательні..
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16.03.2023 17:43 Відповісти
Нуу, 40 днів відгулямо по "Чмосковській підерації", тоді і повернемось...
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16.03.2023 17:43 Відповісти
Так той.. у нас сам Зе заборонив переговори ))
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16.03.2023 17:44 Відповісти
а что это плохо? хотя зеленскому сбрехать сто поссцать сходить
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16.03.2023 18:00 Відповісти
Так отож, пообіцяти те що не можливо виконати. Це погано
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16.03.2023 18:20 Відповісти
********************************************************************, a Ukraina spodivaet'sya, sho Kytai pide *****
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16.03.2023 17:45 Відповісти
А я сподіваюсь шо Кітай знов почне курити "бамбук",а Пекин сожгут нах.. английские войска как в 19 веке.Мы поможем.
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16.03.2023 17:47 Відповісти
Сподівайтесь
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16.03.2023 17:47 Відповісти
На границе с Китаем
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16.03.2023 17:48 Відповісти
Звісно будуть переговори. Тільки кордони відновимо і будемо спілкуватись.
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16.03.2023 17:48 Відповісти
Так никаких проблем вежливые желтые люди заходят в Читу и Улан-Уде и все орки валят с Украины.
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16.03.2023 17:51 Відповісти
Таке враження що ху...ло пообіцяв Китаю добрий кавалок Сибіру,надто Китай вже збуджений...
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16.03.2023 17:53 Відповісти
Пекін, агов, може краще переговоримо обладнання спільного українсько-китайського кордону?
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16.03.2023 17:56 Відповісти
Якщо все таки будуть постачати росіянам, то буде привід провести ДЕКИТАЇЗАЦІЮ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ.... Це дешевий, китайський сир в мишеловці, який може вилізти Україні боком....

Непродовольчих товарів зараз на ринках та магазинах України, 60-70%- китайського виробництва, 20% мабуть українського(головним чином дрібний трикотаж, будматеріали etc.), все решту імпорт невеликими партіями з Європи,США...
Побутова техніка, одяг, мікроелектроніка, канцелярські товари...ну дуже багато "Китаю" в нас в Україні....тому буде важко провести цю ДЕКИТАЇЗАЦІЮ, але це потрібно робити...поляки, чехи, балти, німці, скандинави, британці, Канада допоможуть....з ними більше кооперуватися і налагоджувати спільне виробництво....
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16.03.2023 17:57 Відповісти
Підбирай слова, мавпа ти ************😁...

А для чого тоді Україна прагне в ЄС? Якраз для того, щоб бути заможною...ні?
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16.03.2023 18:06 Відповісти
Звісно не може....Але зменшувати залежність від китайського імпорту можна і потрібно...ну нехай мікроелектроніка...але канцелярські товари, трикотаж самим можна продукувати?
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16.03.2023 18:29 Відповісти
НАСТУПЯТ ПЕСНЕ НА ГОРЛО И ЗАСАДЯТ ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ
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16.03.2023 17:58 Відповісти
Після кожної такої заявки, потрібно збільшувати пошліну на кукурудзу, щоб продукти в Китаї дорожчали
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16.03.2023 18:00 Відповісти
Новость ниже

Росія скоїла безліч воєнних злочинів в Україні, включно з умисними вбивствами, тортурами, зґвалтуванням і депортацією дітей, - комісія ООН

о каких переговорах может идти речь только о границы 1991 года репарации выплата сдача военных преступников для суда остальное от лукавого
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16.03.2023 18:01 Відповісти
Китай просто хоче продать стол для переговоров.
Если китаец чего-то хочет, таки он хочет что-то продать...
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16.03.2023 18:25 Відповісти
Зустріч одним столом України та росії буде обов'язково. Там наша країна буде приймати капітуляцію кацапів.
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16.03.2023 18:25 Відповісти
Жовтопикі бояться, що без українського зерна їм гаплик настане. У 2021 році Україна зібрала загалом 85 млн тон зернових. При населенні 40 млн це на одного мешканця 2 тони. За СРСР діяла норма, що для нормального забезпечення продовольством потрібно вирощувати 1 тону на людину (це і на хліб, і на отримання молока, і на вирощування м'яса). В московії у 2021 році зібрали біля 135 млн, а в 2022 120 млн. Тож московія сама себе нормально прогодувати не може. Для Китаю головний продукт закупівлі з України це соя, бо жовтопикі ********** свинину жерти, для годівлі якої і закуповують сою. На московії клімат для вирощування сої не дуже підходить, то вони Китаю не допоможуть. Ось і терендять китайози про мир, бо їм українські землі потрібні.
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16.03.2023 18:27 Відповісти
А де ж китайці 1000 років тому сою брали коли Україна її на експорт не відправляла годувати китайських мініпігів?
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16.03.2023 19:50 Відповісти
А Ви з тих, хто свято вірить, що китайці вирощують тільки мініпігів? Ну-ну.
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17.03.2023 08:27 Відповісти
Китай-мылотворец-никакой, иди на юх.... это где-то южнее Шанхая, дбл блд (с)
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16.03.2023 18:31 Відповісти
...вузькоглазі, не пішли б Ви за кораблем, а?
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16.03.2023 19:03 Відповісти
Китай, мирные переговоры о чем?
О выводе кацапских войск с захваченной территории Украины? Да кацапы будут 100 лет вести переговоры и с места не тронуться.
О каком выводе войск, если русские эти территории уже считают своими и они уже прописаны в их конституции?
Китаезы, вы что на самом деле такие такие недалекие или хитрожопые?
А если завести переговоры о выплате репараций Украине, то лаптеногие сразу сделают ноги из зала переговоров. Типа, условия неприемлимые...
Вы сначала дайте независимость захваченному Вами Тибету и уйгурам. Про Тайвань вообще не говорю.
У Китая своих проблем выше крыши, но они лезут с колпаком миротворца в другую страну.
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16.03.2023 19:29 Відповісти
Красножопые суки симулируют заинтересованность.
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16.03.2023 19:34 Відповісти
грёбаный ышак кулёйба... тебя, пассивного передаста ждут суд...
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16.03.2023 20:05 Відповісти
Сподіваюся, що ви, жовтороті, почнете з голоду колись їсти один одного
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16.03.2023 20:27 Відповісти
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16.03.2023 21:01 Відповісти
Очень боятся наступления ВСУ в конце апреля-мае... Скорей мирится предлагают...
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16.03.2023 22:01 Відповісти
 
 