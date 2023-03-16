Китай сподівається, що Україна та РФ відновлять мирні переговори, - МЗС
Китай наголошує на необхідності України та Росії сісти за стіл переговорів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Китай стурбований затримкою ескалації кризи та можливістю її виходу з-під контролю. Ми сподіваємося, що всі сторони зберігатимуть спокій, раціональність і стриманість, відновлять мирні переговори якнайшвидше та домагатимуться повернення на колію політичного врегулювання. Сподіваємося, що Україна та Росія збережуть надію на діалог і переговори, і якими б складними вони не були, вони не закриють двері для політичного вирішення", - йдеться в заяві міністерства після переговорів глави МЗС КНР з українським колегою Дмитром Кулебою.
Цінь Ган заявив, що Китай завжди дотримувався "об’єктивної та справедливої позиції щодо українського питання" та зобов’язувався сприяти мирним переговорам.
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Спросили мы у сатаны, хотят ли русские войны?
И он сказал: ,,Мои сыны дышать не смогут без войны",
""Китай сподівається, що Московія виведе свої війська на кордон до 2014 року, та сяде за стіл переговорів""
з ким вести переговори? от хто на тій стороні, на болотах договороздатний? *****? якому збрехати як дихати, чи його посіпаки? про що домовлятись з тими, хто навіть своїх найобує і вважає це доблестю\
Маньяк с ножом нападает на жертву, которая ему ничего не сделала, режет её, жертва харькая кровью, достаёт свой нож и начинает оборонятся, приходит ****** Китай и говорит "сядьте ***** лучше ********* за жизнь, обговорите в чем у вас проблема, поцелуйтесь в десна . Совсем ****** мрази
Непродовольчих товарів зараз на ринках та магазинах України, 60-70%- китайського виробництва, 20% мабуть українського(головним чином дрібний трикотаж, будматеріали etc.), все решту імпорт невеликими партіями з Європи,США...
Побутова техніка, одяг, мікроелектроніка, канцелярські товари...ну дуже багато "Китаю" в нас в Україні....тому буде важко провести цю ДЕКИТАЇЗАЦІЮ, але це потрібно робити...поляки, чехи, балти, німці, скандинави, британці, Канада допоможуть....з ними більше кооперуватися і налагоджувати спільне виробництво....
А для чого тоді Україна прагне в ЄС? Якраз для того, щоб бути заможною...ні?
Росія скоїла безліч воєнних злочинів в Україні, включно з умисними вбивствами, тортурами, зґвалтуванням і депортацією дітей, - комісія ООН
о каких переговорах может идти речь только о границы 1991 года репарации выплата сдача военных преступников для суда остальное от лукавого
Если китаец чего-то хочет, таки он хочет что-то продать...
О выводе кацапских войск с захваченной территории Украины? Да кацапы будут 100 лет вести переговоры и с места не тронуться.
О каком выводе войск, если русские эти территории уже считают своими и они уже прописаны в их конституции?
Китаезы, вы что на самом деле такие такие недалекие или хитрожопые?
А если завести переговоры о выплате репараций Украине, то лаптеногие сразу сделают ноги из зала переговоров. Типа, условия неприемлимые...
Вы сначала дайте независимость захваченному Вами Тибету и уйгурам. Про Тайвань вообще не говорю.
У Китая своих проблем выше крыши, но они лезут с колпаком миротворца в другую страну.