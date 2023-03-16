Китай надеется, что Украина и РФ возобновят мирные переговоры, - МИД

Китай отмечает необходимость Украины и России сесть за стол переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Китай озабочен задержкой эскалации кризиса и возможностью его выхода из-под контроля. Мы надеемся, что все стороны будут сохранять спокойствие, рациональность и сдержанность, возобновят мирные переговоры как можно быстрее и будут добиваться возвращения в путь политического урегулирования. Надеемся, что Украина и Россия сохранят надежду на диалог и переговоры, и какими бы сложными они ни были, они не закроют двери для политического решения", - говорится в заявлении министерства после переговоров главы МИД КНР с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Цинь Ган заявил, что Китай всегда придерживался "объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу" и обязывался содействовать мирным переговорам.

