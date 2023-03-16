РУС
Китай надеется, что Украина и РФ возобновят мирные переговоры, - МИД

Китай отмечает необходимость Украины и России сесть за стол переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Китай озабочен задержкой эскалации кризиса и возможностью его выхода из-под контроля. Мы надеемся, что все стороны будут сохранять спокойствие, рациональность и сдержанность, возобновят мирные переговоры как можно быстрее и будут добиваться возвращения в путь политического урегулирования. Надеемся, что Украина и Россия сохранят надежду на диалог и переговоры, и какими бы сложными они ни были, они не закроют двери для политического решения", - говорится в заявлении министерства после переговоров главы МИД КНР с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Цинь Ган заявил, что Китай всегда придерживался "объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу" и обязывался содействовать мирным переговорам.

Читайте: Эрдоган заявил, что постоянно контактирует с Путиным и Зеленским и пытается вернуть РФ и Украину за стол переговоров

Топ комментарии
+21
Так, після Перемоги , Україна мирно скаже про контрибуцію ,відбудову знищеного і покарання для орків.
16.03.2023 17:31 Ответить
+20
Другими словами, комуняцкие собаки будут максимально препятствовать наступлению наших войск, что б армию ******* не добили, будут стараться заморозить конфликт на десятилетия, мрази узкоглазые
16.03.2023 17:32 Ответить
+17
а волшебное слово , росия виведи войска
16.03.2023 17:30 Ответить
а волшебное слово , росия виведи войска
16.03.2023 17:30 Ответить
Острів Даманський забули?
16.03.2023 17:56 Ответить
Так, після Перемоги , Україна мирно скаже про контрибуцію ,відбудову знищеного і покарання для орків.
16.03.2023 17:31 Ответить
К чему тут включать Арестовича и всех ему подобных. Что бы были контрибуции надо в ноль разбить рашку и танками заехать на красную площадь. И даже если выйдем на границы 1991 года ничего не закончится ракетные обстрелы как были так и будут продолжатся
16.03.2023 18:19 Ответить
Якщо кацапистан не розділять на окремі держави, то він наклепає нових ракет, ,,бабы новых нарожают", і він знову полізе руйнувать, грабувать, гвалтувать, убивать.
Спросили мы у сатаны, хотят ли русские войны?
И он сказал: ,,Мои сыны дышать не смогут без войны",
16.03.2023 19:02 Ответить
Другими словами, комуняцкие собаки будут максимально препятствовать наступлению наших войск, что б армию ******* не добили, будут стараться заморозить конфликт на десятилетия, мрази узкоглазые
16.03.2023 17:32 Ответить
Китайцы отличные парни, но их правительству вместе с их поцем *** цзынпнём желаю передохнуть от ковида...
16.03.2023 18:36 Ответить
півтора ярда "отлічних" рабів ти хотів сказати,якби вони такими були як ти кажеш,то після площі Тяняньмень,червоносраких на ремні б порвали,а що зробили "атлічниє парні"? правильно, гучно втягнули язики у сраки,зараз там уже майже цифровий концтабір,а так все *******, мільйонів триста живе більш менш по-західному,а решта й далі як при мао,в глинянках.
16.03.2023 21:34 Ответить
Ну так примусьте кацапів вивести війська, чи ви думаєте, що ми сядемо на переговори, і віддамо їм території?
16.03.2023 17:33 Ответить
Уйгуров оставьте в покое, ублюдки плоскомордые.
16.03.2023 17:33 Ответить
Звучалоб значно краще
""Китай сподівається, що Московія виведе свої війська на кордон до 2014 року, та сяде за стіл переговорів""
16.03.2023 17:34 Ответить
mojete ne spodivatys', a odrazu sidaty na lavku "myrotvorciv", de vzhe sydyt' Erdogan i kompaniya
16.03.2023 17:35 Ответить
От вузькоокі таки добазікаються!
16.03.2023 17:36 Ответить
ти відмовишся купувати китайські труси? ))
16.03.2023 17:41 Ответить
навіть відкинувши все горе, всю біль і злість що москалі принесли на нашу землю.
з ким вести переговори? от хто на тій стороні, на болотах договороздатний? *****? якому збрехати як дихати, чи його посіпаки? про що домовлятись з тими, хто навіть своїх найобує і вважає це доблестю\
16.03.2023 17:36 Ответить
Это типо другими словами
Маньяк с ножом нападает на жертву, которая ему ничего не сделала, режет её, жертва харькая кровью, достаёт свой нож и начинает оборонятся, приходит ****** Китай и говорит "сядьте ***** лучше ********* за жизнь, обговорите в чем у вас проблема, поцелуйтесь в десна . Совсем ****** мрази
16.03.2023 17:36 Ответить
С,уки вузькопльоночні
16.03.2023 17:36 Ответить
Навзаєм Україна сподівається що Китай закриє своє брудне комуняцьке *****
16.03.2023 17:40 Ответить
Це продовження того гнилого наративу, що "росія та Украхна про все домовилися, але фіналізувати угоду їм завадив і заважає Захід". Ті, хто його тиражує, свідомо замовчують той факт, що у бульбостані кацапи не перемовини проводили, а зачитували ультиматум. Для них відновлення перемовин це прийняття Україною умов того самого дебільного ультиматуму.
16.03.2023 17:40 Ответить
****... А коли вас джапи геноцидили чого ж ви не влаштували "мирні переговори", а чекали допомогу від тої ж Америки?
16.03.2023 17:41 Ответить
ranishe buv Kytai, mistychnyi v garmonii zi Svitom, a teper komunyaki, vidirvani vid Jyttya, yak i kacapy
16.03.2023 17:42 Ответить
Ляльководи хитрозроблені то війну вони переносять на кілька тижнів, що б олімпіаді не заважало то їх ***** програє і не може Заходу конкуренції скласти.Їх плани провалилися от і скачуть як вуж на пательні..
16.03.2023 17:43 Ответить
Нуу, 40 днів відгулямо по "Чмосковській підерації", тоді і повернемось...
16.03.2023 17:43 Ответить
Так той.. у нас сам Зе заборонив переговори ))
16.03.2023 17:44 Ответить
а что это плохо? хотя зеленскому сбрехать сто поссцать сходить
16.03.2023 18:00 Ответить
Так отож, пообіцяти те що не можливо виконати. Це погано
16.03.2023 18:20 Ответить
********************************************************************, a Ukraina spodivaet'sya, sho Kytai pide *****
16.03.2023 17:45 Ответить
А я сподіваюсь шо Кітай знов почне курити "бамбук",а Пекин сожгут нах.. английские войска как в 19 веке.Мы поможем.
16.03.2023 17:47 Ответить
Сподівайтесь
16.03.2023 17:47 Ответить
На границе с Китаем
16.03.2023 17:48 Ответить
Звісно будуть переговори. Тільки кордони відновимо і будемо спілкуватись.
16.03.2023 17:48 Ответить
Так никаких проблем вежливые желтые люди заходят в Читу и Улан-Уде и все орки валят с Украины.
16.03.2023 17:51 Ответить
Таке враження що ху...ло пообіцяв Китаю добрий кавалок Сибіру,надто Китай вже збуджений...
16.03.2023 17:53 Ответить
Пекін, агов, може краще переговоримо обладнання спільного українсько-китайського кордону?
16.03.2023 17:56 Ответить
Якщо все таки будуть постачати росіянам, то буде привід провести ДЕКИТАЇЗАЦІЮ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ.... Це дешевий, китайський сир в мишеловці, який може вилізти Україні боком....

Непродовольчих товарів зараз на ринках та магазинах України, 60-70%- китайського виробництва, 20% мабуть українського(головним чином дрібний трикотаж, будматеріали etc.), все решту імпорт невеликими партіями з Європи,США...
Побутова техніка, одяг, мікроелектроніка, канцелярські товари...ну дуже багато "Китаю" в нас в Україні....тому буде важко провести цю ДЕКИТАЇЗАЦІЮ, але це потрібно робити...поляки, чехи, балти, німці, скандинави, британці, Канада допоможуть....з ними більше кооперуватися і налагоджувати спільне виробництво....
16.03.2023 17:57 Ответить
Підбирай слова, мавпа ти ************😁...

А для чого тоді Україна прагне в ЄС? Якраз для того, щоб бути заможною...ні?
16.03.2023 18:06 Ответить
Звісно не може....Але зменшувати залежність від китайського імпорту можна і потрібно...ну нехай мікроелектроніка...але канцелярські товари, трикотаж самим можна продукувати?
16.03.2023 18:29 Ответить
НАСТУПЯТ ПЕСНЕ НА ГОРЛО И ЗАСАДЯТ ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ
16.03.2023 17:58 Ответить
Після кожної такої заявки, потрібно збільшувати пошліну на кукурудзу, щоб продукти в Китаї дорожчали
16.03.2023 18:00 Ответить
Новость ниже

Росія скоїла безліч воєнних злочинів в Україні, включно з умисними вбивствами, тортурами, зґвалтуванням і депортацією дітей, - комісія ООН

о каких переговорах может идти речь только о границы 1991 года репарации выплата сдача военных преступников для суда остальное от лукавого
16.03.2023 18:01 Ответить
Китай просто хоче продать стол для переговоров.
Если китаец чего-то хочет, таки он хочет что-то продать...
16.03.2023 18:25 Ответить
Зустріч одним столом України та росії буде обов'язково. Там наша країна буде приймати капітуляцію кацапів.
16.03.2023 18:25 Ответить
Жовтопикі бояться, що без українського зерна їм гаплик настане. У 2021 році Україна зібрала загалом 85 млн тон зернових. При населенні 40 млн це на одного мешканця 2 тони. За СРСР діяла норма, що для нормального забезпечення продовольством потрібно вирощувати 1 тону на людину (це і на хліб, і на отримання молока, і на вирощування м'яса). В московії у 2021 році зібрали біля 135 млн, а в 2022 120 млн. Тож московія сама себе нормально прогодувати не може. Для Китаю головний продукт закупівлі з України це соя, бо жовтопикі ********** свинину жерти, для годівлі якої і закуповують сою. На московії клімат для вирощування сої не дуже підходить, то вони Китаю не допоможуть. Ось і терендять китайози про мир, бо їм українські землі потрібні.
16.03.2023 18:27 Ответить
А де ж китайці 1000 років тому сою брали коли Україна її на експорт не відправляла годувати китайських мініпігів?
16.03.2023 19:50 Ответить
А Ви з тих, хто свято вірить, що китайці вирощують тільки мініпігів? Ну-ну.
17.03.2023 08:27 Ответить
Китай-мылотворец-никакой, иди на юх.... это где-то южнее Шанхая, дбл блд (с)
16.03.2023 18:31 Ответить
...вузькоглазі, не пішли б Ви за кораблем, а?
16.03.2023 19:03 Ответить
Китай, мирные переговоры о чем?
О выводе кацапских войск с захваченной территории Украины? Да кацапы будут 100 лет вести переговоры и с места не тронуться.
О каком выводе войск, если русские эти территории уже считают своими и они уже прописаны в их конституции?
Китаезы, вы что на самом деле такие такие недалекие или хитрожопые?
А если завести переговоры о выплате репараций Украине, то лаптеногие сразу сделают ноги из зала переговоров. Типа, условия неприемлимые...
Вы сначала дайте независимость захваченному Вами Тибету и уйгурам. Про Тайвань вообще не говорю.
У Китая своих проблем выше крыши, но они лезут с колпаком миротворца в другую страну.
16.03.2023 19:29 Ответить
Красножопые суки симулируют заинтересованность.
16.03.2023 19:34 Ответить
грёбаный ышак кулёйба... тебя, пассивного передаста ждут суд...
16.03.2023 20:05 Ответить
Сподіваюся, що ви, жовтороті, почнете з голоду колись їсти один одного
16.03.2023 20:27 Ответить
16.03.2023 21:01 Ответить
Очень боятся наступления ВСУ в конце апреля-мае... Скорей мирится предлагают...
16.03.2023 22:01 Ответить
 
 