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Командування ДШВ підтвердило зняття з посади і переведення до навчального центру комбата 46-ї ОДШБр "Купола" після інтерв’ю WP

купол

У Десантно-штурмових військах заявили, що командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади "Купол" не мав дозволу на спілкування з журналістами. У ДШВ назвали озвучені "Куполом" втрати "завищеними" і підтвердили, що комбата переводять на посаду в один з навчальних центрів ДШВ ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"За фактом поширення в інтерв’ю офіцером ДШВ недостовірної інформації проведено службову перевірку. Встановлено порушення військовослужбовцем низки керівних документів щодо публічного спілкування та зведення відомостей, що становлять державну таємницю.

Відповідно до стандартів армій країн НАТО, які впроваджено і в Збройних Силах України, дозвіл на спілкування військовослужбовця з медіа надається його командиром, чого зроблено не було" - заявив речник ДШВ Валентин Шевченко.

У ДШВ наголосли, що 100% військовослужбовців десантно-штурмових військ, призваних за мобілізацією, пройшли базову та фахову підготовку перед призначенням на посади до військових частин. Підготовка відбувається як в навчальних центрах ДШВ, так і за кордоном.

За словами Шевченка, серед підлеглих "Купола" були військовослужбовці, які пройшли курс підготовки у Британії: "Належну підготовку українських десантників і їхню мотивацію неодноразово відзначали іноземні інструктори".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна відчуває нестачу досвідчених військ, песимізм зростає, - WP

"Не варто також забувати, що кожний командир відповідає за підготовку, яка наразі проводиться і в 46-й бригаді. Офіцер має багато знайомих у навчальному центрі ДШВ. Проте він жодного разу не звернувся до них або до безпосередніх командирів з претензіями чи пропозиціями щодо покращення процесу навчання.

Озвучені військовослужбовцем втрати під час боїв у підлеглому йому підрозділі суттєво завищені. Водночас така інформація має статус обмеженого доступу", - підкреслив Шевченко.

Речник ДШВ додав, що командування, "враховуючи бойовий досвід та знання проблем підготовки", прийняло рішення призначити командира батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія "Купола" на посаду в один з навчальних центрів ДШВ ЗСУ.

Нагадуємо, що командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади "Купол" дав інтерв‘ю американській газеті "The Washington Post", де розповів про втрати та проблеми у підготовці українських бійців.

Автор: 

втрати (4479) 46 окрема десантно-штурмова бригада (58) Десантно-штурмові війська (225)


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Топ коментарі
+60
Зевлада играет с огнем
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17.03.2023 00:08 Відповісти
+53
І де воно справедливо? Комбат то правду розказав. В мене друг з точністю пройшов так "учєбку". Вивезли одного разу на полігон, та дали відстряляти магазин в АК-47. Все. Вся учєбка.
І зараз на фронті. Сказали, там всьому навчиться.
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17.03.2023 00:29 Відповісти
+42
Как говорят, весна покажет кто где срал. Так и весенне-летнее наступление покажет, прав был этот комбат или сгущал краски.
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17.03.2023 00:13 Відповісти
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Війскові вступилися за комбата - Ми не будемо мовчати, ми не в рашці - https://www.5.ua/suspilstvo/my-ne-budemo-movchaty-my-ne-v-rashtsi-viiskovi-zsu-zastupylysia-za-kombata-46-i-bryhady-kupola-iakoho-khochut-ponyzyty-u-posadi-301426.html https://www.5.ua/suspilstvo/my-ne-budemo-movchaty-my-ne-v-rashtsi-viiskovi-zsu-zastupylysia-za-kombata-46-i-bryhady-kupola-iakoho-khochut-ponyzyty-u-posadi-301426.html

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17.03.2023 12:46 Відповісти
Влада продовжує будувати радянський союз, де була брехня і восхваляння генсеків, теж і зараз культивує зевлада, але часи вже не ті...
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17.03.2023 12:47 Відповісти
Так от кого он должен был скрывать потери? От тех кто нам помогает оружием,платит даже пенсии,и зарплаты дормоедам в ОП? От тех кто нам поставляет разведданные своих спутников,и ТД,и от тех от кого зависит наша независимость!? А то что в окружении гаранта крот на колье сидит,это никого не волнует?
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17.03.2023 12:55 Відповісти
Це ще добре, що цього комбата просто перевели на рівнозначну посаду. Взагалі, за цей вчинок його треба було наказати дисциплінарно. Бо не має права військовослужбовець ляпати язиком на право і наліво. І кому він давав інтерв"ю? WP - це лівацька газета, а її кореспондентка в Україні - це відома українофобка. Ця стаття нанесла вагому шкоду Україні.
Чи є випадки поганої підготовки і невиправданих втрат? Є. Але через WP ці проблеми не вирішуютья. Свобода слова це, звичайно, добре. Але треба спочатку думати, що ти мелеш і кому ти даєш інтерв"ю.
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17.03.2023 13:05 Відповісти
Привіт, свеже спечене лайно. Вы хоть тексты разные пишите подПЕстышы!
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17.03.2023 13:19 Відповісти
От попадеш під командування зеленого похухіста , для якого будеш одноразовим виробом, тоді і згадаєш Купола. Востаннє в своєму дурному житті.
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17.03.2023 13:35 Відповісти
А хіба ви в параші живете,де "всьо хорошо,потєрь нєт і всьо ідьот по плану"?Я вважаю,що живу в країні ,де брехні не місце.
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17.03.2023 13:38 Відповісти
Ви готові піти на передову з поганою підотовкою і загинути тільки тому,що про це чомусь не можна говорити?Або відправити туди свого сина?От дайте відповідь на це просте питання,а потім пишіть...
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17.03.2023 13:50 Відповісти
Якщо всім почнуть затикати рота ,рівень довіри почне падати.Тримати людей в рожевих окулярах і донатах на ВСУ несправедливо до людей,які захищають країну.
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17.03.2023 13:35 Відповісти
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17.03.2023 13:44 Відповісти
Я нічого не скажу про військових: вони - наші захистники, їм там на місці видніше, а ми (я) їм віримо.

Але щодо "Washington Post", то це дещо інше. Мені багато раз ще з 2014 року траплялося читати у них щось дивне, не схоже на правду та дуже депресивне. І ось Альфред Кох написав те, що не давало мені спокою (до речі, Кох - не "володар думок" для мене аж ніяк, але тут співпало!):

"Washington Post (WP) опять (в который раз!) разразилась капитулянтской статьей. Теперь она считает, что у Украины нет сил для наступления, качество подготовки резервов плохое, огромные потери ослабили украинскую армию и, мол, поэтому, никакого наступления не будет.

Лейтмотив всех этих мудовых рыданий прост как огурец: надо идти на компромиссы и договариваться с Путиным. Нужно заметить, что у WP богатые традиции по части капитуляции. Именно усилиями этой газеты в начале 70-х годов в США началась антивоенная кампания, которая привела к бегству американской армии из Вьетнама.

С тех пор газета очень гордится этой своей ролью и не меняет капитулянтских настроений. Вот только ответственность за 3 миллиона убитых Пол Потом камбоджийцев она на себя брать не хочет. А ведь эти жертвы - прямое следствие раздутой тогда WP антивоенной истерии.

Я бы предложил не обращать внимания на эти бредни американских леваков и путинских агентов влияния. У них своя свадьба, а у нас своя. Тем более, что WP с самого начала этой войны рассказывает про то, что у Украина не шансов и она должна идти на компромиссы. Однако, война идет уже больше года, а шансы Украины стали не меньше, а больше. Так что собака лает - а караван идет".
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17.03.2023 13:48 Відповісти
Зняли комбата?!

Ось що буває, коли до влади приходять шоумени.
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17.03.2023 14:20 Відповісти
Когда командир подразделения аэроразведки с позывным Мадьяр сообщил о том, что украинская армия теряет под Бахмутом 100-200 человек убитыми в день, его немедленно из этого Бахмута убрали. Надо думать, что говоришь. Не всё, что знаешь, надо озвучивать.
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17.03.2023 14:36 Відповісти
А решта командирів промовчали. Тепер там наші втрати 300 в день. Кому від того краще ?
Через ссикунів і дуполизів всі проблеми в державі.
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17.03.2023 15:13 Відповісти
В Україні треба брехати і замовчувати правду. Інакше не виживеш!
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17.03.2023 15:52 Відповісти
Тень от снега
@totSneg
·
17 год
Накидувачи на Купола, навіть не отдупляють, що це знаменитий Киборг. Що він ще в 2014 пройшов таке, що цим любителям залізних яєць по 17 навіть сьогодні страшно уявити.
А потім у Купола був Херсон, а потім Соледар і Бахмут.
Мабуть вони вважають що їм повестка не прийде.
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17.03.2023 15:12 Відповісти
"МИ НЕ БУДЕМО МОВЧАТИ, МИ НЕ В РАШЦІ": ВІЙСЬКОВІ ЗСУ ЗАСТУПИЛИСЯ ЗА КОМБАТА 46-Ї БРИГАДИ "КУПОЛА"

"Ми позиціонуємо себе, нашу державу, наше суспільство як повну протилежність рф та совку як її предтечі.
"Ми вільні, ми сильні, ми демократичні", "ми ніколи не станемо на коліна", "в нас немає і не буде царя" та усі інші заїжджені до дір гасла.
Це теорія.
На практиці все трохи не так.
На практиці є невеликий (більше, ніж був 9 років тому, але менший, ніж треба) відсоток активного та свідомого суспільства, для якого ці гасла не просто набір літер.
На практиці в нас знімають з посади одного з найкращих комбатів цієї дев'ятирічної війни.
На практиці в нас намагаються заткнути рота військовим, щоб вони, не дай Боже, не зруйнували ідеальну картинку світу, змальовану владою для пересічного.
На практиці ми дуже швидко і болісно про*бем все, за що вже загинули десятки тисяч людей.
На практиці ми вже починаємо повторювати історію сторічної давнини. Танок на граблях відбувається чітко та як по нотах.
Комбат третього батальйону 46-ої десантно-штурмової, моєї бригади, дає інтерв'юhttps://www.washingtonpost.com/world/2023/03/13/ukraine-casualties-pessimism-ammunition-shortage/ "The Washington Post" .
Інтерв'ю правдиве та максимально по суті справ. Обережне та виважене насправді. Бо реальність набагато гірша.
Дає інтерв'ю, після якого вище військово-політичне керівництво мало б зібрати термінову нараду з усунення означених проблем. Бо це реальність.
І це не думка псевдоексперта про "двє-трі нєдєлькі". Це виважена експертна думка професіонала найвищого класу.
Людини, яка користується стовідсотковою та безумовною повагою своїх підлеглих та всіх інших підрозділів, які з ним перетиналися.
Але замість цього вище військово-політичне керівництво вирішує покарати надто розумного комбата та зняти його з посади.
"Прівєт, савєт" v2.0.
Не хочу довго писати про те, яке це дно. Це очевидно. Про те, що зараз ми повністю і як під кальку копіюємо сусіда епохи раннього ху*ла.
Про те, що так не можна з професіоналами такого рівня під час вирішальної війни.
Я хочу написати про наслідки.
Головний з наслідків буде демотивація війська. Професійної та інтелектуальної його частини.
Ці люди - не бидло без права голосу. Вони вибороли своє право на експертну оцінку та думку кров'ю, потом та роками війни. І немає іншого, більш вдалого, часу для її озвучення, ніж зараз - під час цієї війни.
Бо інакше ми її програємо. Без цієї експертної думки ми її програємо. Так. Перемога зовсім не очевидна. І ми не на фінішній прямій. І в нас не все добре.
Демотивація та відтік кадрів. Якщо суспільство проковтне це, якщо армія проковтне це, велика кількість військових профі пошле все під три чорти та будь-якими методами піде з армії. Хвороб, щоб списатись, в кожного з них за ці роки вистачить на роту.
З третього батальйону точно піде значна частина досвідченого особового складу. Я б сам пішов, якби з моїм комбатом вчинили так само. Бо особовий склад надихає не президент.
Несподівано.
Армії по фігу на президента. Взагалі. Зовсім. Абсолютно.
Армію надихають ті, хто лишаються вдома, позаду, та ті, хто ведуть вперед - командири. Комбати, ротні, взводніки, сержанти.
Нереальна ефективність нашої бригади не є заслугою президента чи будь-якої іншої особи.
Це в першу та єдину чергу заслуга всіх цих командирів, за якими і йде особовий склад. Їхньої здатності організувати, спланувати та забезпечити. Частіше за все, на жаль, не завдяки державі, а всупереч.
Я дуже сподіваюся, що все ж таки ця історія спричинить суспільний резонанс, який змусить вище військово-політичне керівництво відновити справедливість та переглянути своє ставлення до нас, до військових.
Ми - не бидло. Ми не в рашці. Ми не будемо мовчати.

Звичайний солдат 46-ої десантно-штурмової бригади Володимир Шевченко.

Можете карати".
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17.03.2023 15:12 Відповісти
Как вы правы.Я человек старый но прошол свою войну капитаном в Афгане.Анализируя события тех времён и сегодняшние вижу, что высшее советськое командование тех времён и ниынешнее украинское,ни чем не отличается.Как тогда предавали личный состав, отправляя в бойню с шахедами без прыкрытия и поддержки и как всегда козлами отпущения были ком.взодов,рот.Зато очень красиво отчитывались на верх не признавая своих преступных ошибок,которые унесли тысячи жизней бойцов и офицеров на передке.
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19.03.2023 10:45 Відповісти
Позволю себе напомнить, что Купол - не просто киборг, а один из командиров обороны ДАП....
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17.03.2023 15:24 Відповісти
https://varta1.com.ua/news/u-dshv-oficiyno-vidreaguvali-na-skandalne-interv-yu-kombata-dlya-zahidnogo-zmi_362421.html https://varta1.com.ua/news/u-dshv-oficiyno-vidreaguvali-na-skandalne-interv-yu-kombata-dlya-zahidnogo-zmi_362421.html

А чому недосказали що він у відповідь написав рапорт на звільнення?

І виглядає цілком логічно: скаржиться на низький рівень підготовки, ойго відправили цей рівень піднимати
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17.03.2023 15:33 Відповісти
В России врут и воруют. Воруют и врут. В Украине всё то же самое!
Поэтому Путин и говорит, что украинцы и русские-один народ.
В чём он не прав? В чём разница?
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17.03.2023 15:57 Відповісти
В масштабах. Скрізь брешуть і крадуть. Різниця в масштабах.
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17.03.2023 20:55 Відповісти
Зе-мразота,единственно ,что умеет хорошо делать это врать и наливать в уши населения сладкий елей ,которые многие желают слышать.Ему наплевать на потери.На фронте не гибнут ихние близкие
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17.03.2023 22:22 Відповісти
Интересно у власти есть ответственность за данные . Если комбат говорил правду (а я уверен, что он лучше знает обстановку у себя в батальоне и соседних), то кто будет из командования отвечать за ложь и за свои действия????
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18.03.2023 15:02 Відповісти
Сам знаєш, що ніхто, як завжди
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19.03.2023 10:57 Відповісти
Комбат 100%прав.Не нада бить высокообразованным спецом,чтобы посчитать потери наших бойцов.Это власть и командование думает ,что народ лохи.А простой обыватель считает эту цифру быстро,зная цифру мобилизованных с населенного пункта и количество могил на кладбище + пропавшие без вести,в среднем выходит 10-11%.А также почти все районные администрации ведут учёт погибших в рубрике "Герой Войны"
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19.03.2023 10:20 Відповісти
Кто-то безнаказанно ворует миллионами и в мирное , и в военное время, а кому-то нельзя дать интервью?!
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19.03.2023 10:47 Відповісти
Все вірно каже комбат, але це не вигідно керівництву країни, військові мають мовчки воювати, вмирати, а з ними можна зробити що завгодно, зменшувати премії, не проводити підготовку, красти на державних закупівлях, головне щоб мовчали
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19.03.2023 10:55 Відповісти
Пiдттримую КУПОЛа.не здякався назватии свое iм.я.а що робити коли чесна не може не може..пробити корпоратив ну змову генералiв якi десь сидять у рухають oграшковими солдатиками по мапi.
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20.03.2023 08:45 Відповісти
Зповаги до Купола назвуся ст.сержант Таранець. .АТО.
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20.03.2023 08:48 Відповісти
Не вірю, що то Інтерв'ю давалось без відома прес-служби. Журналісти не самі знаходять офіцерів , і офіцери на шукають журналістів. Привели, сказав , як думав, а тепер всіх собак на людину повісили. І кому краще, що досвідчений комбат буде в учебці штани протирать?
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22.03.2023 18:15 Відповісти
Так закривають рот,тим хто говорить правду.Яка таємниця,!а то не знаєм скільки гине наших військових , та як вони забезпечені
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23.03.2023 09:52 Відповісти
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