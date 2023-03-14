Україна відчуває нестачу досвідчених військ, песимізм зростає, - WP

Рівень майстерності українських військ знизився у порівнянні з початком вторгнення після року активних бойових дій.

Про це йдеться у статті Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Європейські та американські посадовці оцінюють втрати України у війні у 120 000 вбитих та поранених, в той час як втрати Росії перевищують 200 000. Але, зазначається у статті, слід враховувати, що Росія має більше ресурсів і більше населення. Реальні українські втрати може озвучити лише українська влада, проте вона не робить цього. Втрати не повідомляються і західним партнерам. Неназваний німецький посадовець пояснив це тим, що "Вони (українська влада. - Ред.), нам не довіряють".

У серпні Валерй Залужний називав цифру у 9 000 загиблих. Пізніше, у грудні, Володимир Зеленський та представники Офісу Президента казали про 13 000. Проте західні партнери вважають, що реальна цифра більша, і треба також враховувати поранених, які більше не можуть воювати, - пише WP.

"Якою б ця цифра не була, втрати змінили зовнішній вигляд українських збройних сил, які, судячи зі слів учасників бойових дій, також потерпають від браку артилерійських та мінометних боєприпасів", - зазначає видання.

Командир батальону 46-ої окремої дисантно-штурмової бригади, позивний "Купол", який дав інтерв'ю WP, закцентував увагу на тому, що "на війні найцінніша річ - досвід. Солдат, який пережив шість місяців війни і солдат, який щойно приїхав з учбового полігону - це небо і земля. Нажаль, досвідчених солдатів залишилося мало. Більшість з них вбиті або поранені".

Купол також розповів про ситуацію у своєму батальоні: "Я не впізнаю свій батальон... Зараз я єдиний професійний військовий. Мобілізовані не стріляють і не кидають гранат. Коли я запитував, чому, мені відповідали, що бояться звуку пострілу... Нам потрібні інструктори НАТО в усі наші учбові центри. А наших інструкторів потрібно направити на передову - вони не впоралися зі своєю задачею". На думку Купола, потрібно сконцентруватися на поліпшені системи підготовки новобранців.

Як на фронті, так і серед високопосадовців шириться песемізм, - пише видання. Український можновладець на умовах анонімності висловив скепсис щодо веснянного контрнаступу. На його думку, Україні для цього бракує ресурсів. Він відзначив, що зазвичай наступаюча сторона зазнає вдвічі чи втричі більших втрат, ніж її супротивник. Тому, як він вважає, більш ймовірний локальний прорив на одному з напрямків.

Проте ситуація на полі бою може не відображати реального стану ЗСУ, - відмічає видання. Це пов'язане з тим, що Київ формує нові штурмові підрозділи, оснащенні західним озброєнням, і тримає їх подалі від лінії фронту, щоб задіяти їх пізніше для контрнаступу. Представник ОП заявив, що поточний стан ЗСУ не зменшує його оптимізму. "У будь якій війні настає момент, коли потрібно підготувати нових бійців. Це як раз той момент", - зазначив він.

WP також пише про те, що ситуація для Росії може бути ще гіршою. Під час зустрічі представників НАТО минулого місяця міністр оборони Великобританії Бен Волес стверджував, що Росія задіяла в Україні 97 % своїх збройних сил, а її армія страждає від "виснаження рівня Першої Світової".

Зеленський описав 2023 рік, як рік української перемоги, нагадує видання. Олександр Сирський, командувач сухопутних сил ЗСУ, у інтерв'ю WP заявив, що "Усі ми думаємо про одне й те саме. Усі ми розуміємо, що нам конче необхідно здобути перемогу до кінця цього року. І це можливо. Це можливо, якщо ми отримаємо усю ту допомогу, яку нам обіцяли наші партнери".

Раніше Кирило Буданов, очільник ГУР, заявляв, що до літа українські війська звільнять Крим. А Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил, стверджував, що війна закінчиться до кінця року.

У статті сказано, що на думку експертів український контрнаступ розпочнеться наприкінці квітня або на початку травня. "Питання полягає в тому, чи достатня українська перевага, щоб досягти поставлених цілей і чи вдасться Україні зберегти цю перевагу", - наводить видання коментар Майкла Кофмана, військового аналітика CNA (Corporate News Agency). "Це залежить не тільки від України, а й від Заходу", - додав він.

