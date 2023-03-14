Україна відчуває нестачу досвідчених військ, песимізм зростає, - WP
Рівень майстерності українських військ знизився у порівнянні з початком вторгнення після року активних бойових дій.
Про це йдеться у статті Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
Європейські та американські посадовці оцінюють втрати України у війні у 120 000 вбитих та поранених, в той час як втрати Росії перевищують 200 000. Але, зазначається у статті, слід враховувати, що Росія має більше ресурсів і більше населення. Реальні українські втрати може озвучити лише українська влада, проте вона не робить цього. Втрати не повідомляються і західним партнерам. Неназваний німецький посадовець пояснив це тим, що "Вони (українська влада. - Ред.), нам не довіряють".
У серпні Валерй Залужний називав цифру у 9 000 загиблих. Пізніше, у грудні, Володимир Зеленський та представники Офісу Президента казали про 13 000. Проте західні партнери вважають, що реальна цифра більша, і треба також враховувати поранених, які більше не можуть воювати, - пише WP.
"Якою б ця цифра не була, втрати змінили зовнішній вигляд українських збройних сил, які, судячи зі слів учасників бойових дій, також потерпають від браку артилерійських та мінометних боєприпасів", - зазначає видання.
Командир батальону 46-ої окремої дисантно-штурмової бригади, позивний "Купол", який дав інтерв'ю WP, закцентував увагу на тому, що "на війні найцінніша річ - досвід. Солдат, який пережив шість місяців війни і солдат, який щойно приїхав з учбового полігону - це небо і земля. Нажаль, досвідчених солдатів залишилося мало. Більшість з них вбиті або поранені".
Купол також розповів про ситуацію у своєму батальоні: "Я не впізнаю свій батальон... Зараз я єдиний професійний військовий. Мобілізовані не стріляють і не кидають гранат. Коли я запитував, чому, мені відповідали, що бояться звуку пострілу... Нам потрібні інструктори НАТО в усі наші учбові центри. А наших інструкторів потрібно направити на передову - вони не впоралися зі своєю задачею". На думку Купола, потрібно сконцентруватися на поліпшені системи підготовки новобранців.
Як на фронті, так і серед високопосадовців шириться песемізм, - пише видання. Український можновладець на умовах анонімності висловив скепсис щодо веснянного контрнаступу. На його думку, Україні для цього бракує ресурсів. Він відзначив, що зазвичай наступаюча сторона зазнає вдвічі чи втричі більших втрат, ніж її супротивник. Тому, як він вважає, більш ймовірний локальний прорив на одному з напрямків.
Проте ситуація на полі бою може не відображати реального стану ЗСУ, - відмічає видання. Це пов'язане з тим, що Київ формує нові штурмові підрозділи, оснащенні західним озброєнням, і тримає їх подалі від лінії фронту, щоб задіяти їх пізніше для контрнаступу. Представник ОП заявив, що поточний стан ЗСУ не зменшує його оптимізму. "У будь якій війні настає момент, коли потрібно підготувати нових бійців. Це як раз той момент", - зазначив він.
WP також пише про те, що ситуація для Росії може бути ще гіршою. Під час зустрічі представників НАТО минулого місяця міністр оборони Великобританії Бен Волес стверджував, що Росія задіяла в Україні 97 % своїх збройних сил, а її армія страждає від "виснаження рівня Першої Світової".
Зеленський описав 2023 рік, як рік української перемоги, нагадує видання. Олександр Сирський, командувач сухопутних сил ЗСУ, у інтерв'ю WP заявив, що "Усі ми думаємо про одне й те саме. Усі ми розуміємо, що нам конче необхідно здобути перемогу до кінця цього року. І це можливо. Це можливо, якщо ми отримаємо усю ту допомогу, яку нам обіцяли наші партнери".
Раніше Кирило Буданов, очільник ГУР, заявляв, що до літа українські війська звільнять Крим. А Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил, стверджував, що війна закінчиться до кінця року.
У статті сказано, що на думку експертів український контрнаступ розпочнеться наприкінці квітня або на початку травня. "Питання полягає в тому, чи достатня українська перевага, щоб досягти поставлених цілей і чи вдасться Україні зберегти цю перевагу", - наводить видання коментар Майкла Кофмана, військового аналітика CNA (Corporate News Agency). "Це залежить не тільки від України, а й від Заходу", - додав він.
Том Купер, австійський військовий експерт ще в минулому році писав в статті "Давайте відверто, що змінило перебіг війни" , що перші 4 днів штабами була втрачена керованість військами і ворога спиняли цивільні патріоти та деякі ініціативні командири.
Суцільне кремлівське ІПСО, і ні слова про збільшення допомоги.
Кстате почему то о великом и страшном наступлении которым нас пугали все западные СМИ ,уже никто не вспоминает....WP не хатит аналитику наступления орков рассказать....это же издание помнится про повторное наступление на Киев расказывало.
вангую до літа "стамбул" із здачею земель.
їм зеків не шкода, а от нам навязали міські бої де розмін може бути 1-1!.
саме тому штати радили нам відступити з бахмуту, але комусь дуже треба перемолоти наші війська, щоб у народу відпало бажання відвойовувати свої землі, і можна було зійтись десь па середінє великому зе
Вспомните сколько в прошлом году ИПСО разгоняло в конце лета шо контрнаступления уже никакого не будет,на Херсонщине завязли всьо пропало ....пессимизьм!А шо потом произошло!
Верим в ЗСУ....наши умеют неожиданные и гениальные многоходовочки на фронте разыгрывать....середина марта,наступление орков сдохло а значит скоро нас ждёт взрывная движуха от наших и агония орков!
Посмотри на ютубе ролики на то что творится в городах. Эти улицы узнает каждый.
Так вчиняли і будуть вчиняти не залежно від влади та країни, чи в України є інший вибір ведучи оборонну війну?
А ще можна згадати за засекречині втрати в Іловайську, чи то інше?
А про справжні втрати, так їх потрібно обов'язково знати, але після закінчення війни.
І як можна пов'язати Іловайськ з лігою сміху(це що серіал, коли так, то я тб не дивлюсь)?
Краще відчути шок вже після війни , ніж правду про втрати під час війни . Така правда під час війни , не дає ніяких переваг , крім як лише - породжує паніку й зневіру в суспільстві ,, і дає привід ворогу для злорадства .
А головне , це цінна інформація для кацапні , на основі якої вона будує свої подальші плани .
Тому реальні цифри втрат , до кінця війни - табу , це світова практика , не тільки українська . І це є правильно .
The Washington Post: в США растет число республиканцев, которые не видят смысла поддерживать Киев https://www.bfm.ru/news/518719
Washington Post: США могут сократить или прекратить помощь Киеву в случае победы республиканцев https://rg.ru/2022/11/07/washington-post-ssha-mogut-sokratit-ili-prekratit-pomoshch-kievu-v-sluchae-pobedy-respublikancev.html
«Мы должны прекратить финансировать украинскую армию - и точка», - приводит The Washington Post слова конгрессменов.
https://iz.ru/1466341/2023-02-07/respublikantcy-v-kongresse-ssha-vystupili-za-peredachu-chasti-ukrainy-rossii
U.S. and European officials have estimated that as many as 120,000 Ukrainian soldiers have been killed or wounded since the start of Russia's invasion early last year
After a year of war, Kupol, a lieutenant colonel, said his battalion is unrecognizable. Of about 500 soldiers, roughly 100 were killed in action and another 400 wounded
А натомість приходять люди, яких виловлюють по вулицях, без досвіду після місяця навчання...
Якщо не змінити кардинально методику формування і підготовки резерву, це шлях в нікуди і завершиться рано чи пізно переговорами посередині..
Потрібно формувати резерв завчасно а не коли вже п...ц, місяць начання явно недостатньо навіть для тих хто давно служив і вже втратив всі свої навики...
Навчання офіцерів запасу, чи піджаків тільки викладачами з бойовим досвідом і не менше 3 місяців..
Те саме стосується і іншого особового складу, потрібно набрати інструкторів із списаних в запас поранених бійців із великим бойовим досвідом
Чи вважаєте що за місяць може інструктор який крім свого навчального центру нічого не бачив, підготувати бійця, який перший раз бачить автомат, або який в 90-х 2 роки замість полігона на будові ..
або є ще крайність турист з корочкою убд який колись на два тижня десь постояв на блокпості...
Або піджак після віськової кафедри, де вони все навчання карти грали,
Може після навчання совковим викладачем, за короткий період освоїти всі нюанси ********* бою, та вони навіть позиції облаштувати не можуть... окоп прямий на 30 м це вирок цьому навчанню...
Я не кажу що всі викладачі там погані, але частину змінити з бойовим досвідом необхідно на вчора...
так можна піготовку, тактику провести, ті ж укріплення,... в кожному місті є полігони, цілий рік можна було готувати...
а не місяць криво косо і в Бахмут а потім журналістка суспільного питає в пресаташе в Бахмуті чи правда що новачки живуть тут 5 хв...
Ми зараз діємо як совок в 41 дали автомат і вперед...
Але у совка був мобілізаційний ресурс на пару Європ і це дозволяло дири затикати, а нам потрібно берегти бійців і добре їх навчати...
А якщо НАТО восени коли почнуться передвиборчі дебати в штатах, і після нових яєць чи яблук помножених на 3 скажуть що самі вже якось рішайте свої проблеми, все тоді чи як....
Поэтому смотрю сквозь пальцы на нарушения ТЦК, попал, значит попал.
Сам был, особо туда не стремлюсь, но если надо, значит надо. Жить вечно не собираюсь.
І США і захід має це розуміти і ми заставимо НАТО давати нам техніку
2. Нельзя допустить слива на переговорах.
І це все навчання. ...сказали там на передку всьому навчать.
Навіть з гранатомету ще не стріляв, а вже там на фронті.
Чесно кажучи, таке ставлення трохи напружує.
Ukraini treba pidmoga v zhyviy syli, 100 000 profesiynyh viys'kovyh NATO, ale nazhal' ce til'ky mriya...
Касательно статью в ВПост щас не понял, а это самое страшное рашисткое наступления со всех сторон, на Киев снова, на Харьков опять и всё такое уже всё? Про него писать неактуально, никто больше не пугается? Теперь уже новая зрадонька, что будущее украинское наступление будет слабым и неуспешным? Ну-ну ) Они там что на кофейной гуще гадают чтоль? Или так за денежку?
".. Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил, стверджував, що війна закінчиться до кінця року."
Джерело:
?
По перше:
в статті WP такого тексту нема. (В самій статті в WP, В. Залужний згадується, але зовсім по іншому питанню.)
По друге:
Текст " .. Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил, стверджував, що війна закінчиться до кінця року " є взагалі без будь якого посилання на джерело, з хоч якось віддалено схожістю з цитатою, на нібито "ствердження" В. Залужного, яке ("ствердження") приписує невідомий автор з Цензор Нет, В.Залужному.
Відповідно до 2-х вище пунктів, виникає думка, що текст
"А Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил, стверджував, що війна закінчиться до кінця року."
, є маніпуляційним інформаційним "викидом", особисто від автора новини, який ("вкид") на мою думку, спотворює реальність, "приписуючи" В. Залужному слова яких він не говорив, і водночас, на мою особисту думку, схоже на прикриття виданням WP (в заголовку новини вказується саме видання WP), хоча в статті WP, на яку посилається автор новини
, такого тексту
( ".. Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил, стверджував, що війна закінчиться до кінця року")
нема.
Цікаво хто і з якою метою, створив текст ".. Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил, стверджував, що війна закінчиться до кінця року" за адресою
?
Хто таку "свинюку підклав", виданню Цензор Нет ?