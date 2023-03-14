УКР
Новини Агресія Росії проти України Війна
Україна відчуває нестачу досвідчених військ, песимізм зростає, - WP

фронт,війна,окопи

Рівень майстерності українських військ знизився у порівнянні з початком вторгнення після року активних бойових дій.

Про це йдеться у статті Washington Post, передає Цензор.НЕТ

Європейські та американські посадовці оцінюють втрати України у війні у 120 000 вбитих та поранених, в той час як втрати Росії перевищують 200 000. Але, зазначається у статті, слід враховувати, що Росія має більше ресурсів і більше населення. Реальні українські втрати може озвучити лише українська влада, проте вона не робить цього. Втрати не повідомляються і західним партнерам. Неназваний німецький посадовець пояснив це тим, що "Вони (українська влада. - Ред.), нам не довіряють". 

У серпні Валерй Залужний називав цифру у 9 000 загиблих. Пізніше, у грудні, Володимир Зеленський та представники Офісу Президента казали про 13 000. Проте західні партнери вважають, що реальна цифра більша, і треба також враховувати поранених, які більше не можуть воювати, - пише WP. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 159800 осіб (+710 за добу), 3474 танків, 2503 артсистем, 6774 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

"Якою б ця цифра не була, втрати змінили зовнішній вигляд українських збройних сил, які, судячи зі слів учасників бойових дій, також потерпають від браку артилерійських та мінометних боєприпасів", - зазначає видання. 

Командир батальону 46-ої окремої дисантно-штурмової бригади, позивний "Купол", який дав інтерв'ю WP, закцентував увагу на тому, що "на війні найцінніша річ - досвід. Солдат, який пережив шість місяців війни і солдат, який щойно приїхав з учбового полігону - це небо і земля. Нажаль, досвідчених солдатів залишилося мало. Більшість з них вбиті або поранені".

Купол також розповів про ситуацію у своєму батальоні: "Я не впізнаю свій батальон... Зараз я єдиний професійний військовий. Мобілізовані не стріляють і не кидають гранат. Коли я запитував, чому, мені відповідали, що бояться звуку пострілу... Нам потрібні інструктори НАТО в усі наші учбові центри. А наших інструкторів потрібно направити на передову - вони не впоралися зі своєю задачею". На думку Купола, потрібно сконцентруватися на поліпшені системи підготовки новобранців. 

Також читайте: Росіяни на Луганщині щодоби втрачають до роти бійців, але кількість наступів не зменшують, - ОВА

Як на фронті, так і серед високопосадовців шириться песемізм, - пише видання. Український можновладець на умовах анонімності висловив скепсис щодо веснянного контрнаступу. На його думку, Україні для цього бракує ресурсів. Він відзначив, що зазвичай наступаюча сторона зазнає вдвічі чи втричі більших втрат, ніж її супротивник. Тому, як він вважає, більш ймовірний локальний прорив на одному з напрямків. 

Проте ситуація на полі бою може не відображати реального стану ЗСУ, - відмічає видання. Це пов'язане з тим, що Київ формує нові штурмові підрозділи, оснащенні західним озброєнням, і тримає їх подалі від лінії фронту, щоб задіяти їх пізніше для контрнаступу. Представник ОП заявив, що поточний стан ЗСУ не зменшує його оптимізму. "У будь якій війні настає момент, коли потрібно підготувати нових бійців. Це як раз той момент", - зазначив він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щоб народ ухвалив рішення - питання про мир з РФ винесемо на референдум, - Богдан

WP також пише про те, що ситуація для Росії може бути ще гіршою. Під час зустрічі представників НАТО минулого місяця міністр оборони Великобританії Бен Волес стверджував, що Росія задіяла в Україні 97 % своїх збройних сил, а її армія страждає від "виснаження рівня Першої Світової".

Зеленський описав 2023 рік, як рік української перемоги, нагадує видання. Олександр Сирський, командувач сухопутних сил ЗСУ, у інтерв'ю WP заявив, що "Усі ми думаємо про одне й те саме. Усі ми розуміємо, що нам конче необхідно здобути перемогу до кінця цього року. І це можливо. Це можливо, якщо ми отримаємо усю ту допомогу, яку нам обіцяли наші партнери"

Читайте також: У "Дії" повісток не буде, - Мінцифри

Раніше Кирило Буданов, очільник ГУР, заявляв, що до літа українські війська звільнять Крим. А Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил, стверджував, що війна закінчиться до кінця року. 

У статті сказано, що на думку експертів український контрнаступ розпочнеться наприкінці квітня або на початку травня. "Питання полягає в тому, чи достатня українська перевага, щоб досягти поставлених цілей і чи вдасться Україні зберегти цю перевагу", - наводить видання коментар Майкла Кофмана, військового аналітика CNA (Corporate News Agency). "Це залежить не тільки від України, а й від Заходу", - додав він. 

Читайте: Сирський про Бахмут: Складно, але оборона фортеці триває

втрати (4576) 46 окрема десантно-штурмова бригада (60) Сирський Олександр (747)
+47
Це якийсь набір протилежних думок. То ресурсів не досить, то готують кілька десятків нових бригад. В ЗСУ все погано і не можливо наступати, але і у рф все ще гірше і наступати можна. Набір дебілізму для ліваків.
показати весь коментар
14.03.2023 11:53 Відповісти
+38
"Купола" вони на кацапському телеграм каналі знайшли, що за маячня про "не стріляють бо бояться звуку пострілу"?
показати весь коментар
14.03.2023 11:50 Відповісти
+35
ну посмотрим кто это написял...

Изабель Хуршудян - иностранный корреспондент в Киеве. Выпускница Университета Южной Каролины, она работает в The Washington Post с 2014 года, ранее корреспондентом московского бюро и спортивным репортером, освещающим Washington Capitals.

Пол Сонн - репортер газеты The Washington Post по вопросам национальной безопасности, специализирующийся на России и Европе. Ранее он освещал вооруженные силы США и писал об оборонной политике в Пентагоне. Он присоединился к национальному отделу The Post в 2018 году после почти девяти лет работы корреспондентом Wall Street Journal в Москве, Лондоне и Вашингтоне, последний раз освещая вопросы национальной безопасности из бюро округа Колумбия. В качестве московского корреспондента журнала он освещал Владимира Путина, зимние Олимпийские игры 2014 года и конфликт в Украине. До этого Зонне писал политические, общие новости и корпоративные истории.

Карен ДеЯнг - помощник редактора и старший корреспондент The Washington Post по вопросам национальной безопасности. За более чем три десятилетия работы в газете она работала главой бюро в Латинской Америке и Лондоне, а также корреспондентом Белого дома, внешней политики США и разведывательного сообщества. Она была помощником управляющего редактора национальных новостей, национального редактора и иностранного редактора. Она получила множество наград за национальные и международные репортажи и является автором «Солдата», биографии Колина Пауэлла.
показати весь коментар
14.03.2023 11:58 Відповісти
Коментувати
Ці б журналісти краще так і написали б: люди в країні не безкінечні і описали ту ситуацію, яку ви так точно змалювали. А то 30 абрамсів на новий рік в той час як Єгипет отримує тут і зараз лише погіршує ситуацію. Як до речі і з авіацією. З такою політикою, поки діло дойде до західних літаків нам пілотів перебють на совкових. І так скрізь.
показати весь коментар
14.03.2023 12:22 Відповісти
РУСКАМІРСЬКА БРЕХНЯ!
Том Купер, австійський військовий експерт ще в минулому році писав в статті "Давайте відверто, що змінило перебіг війни" , що перші 4 днів штабами була втрачена керованість військами і ворога спиняли цивільні патріоти та деякі ініціативні командири.
показати весь коментар
14.03.2023 12:34 Відповісти
Так, але цивільні патріоти та ініціативні командири на війні з першого дня і їх у жодному разі не можна порівнювати з тими, кого виловлюють на вулицях. Можна скільки завгодно брехати собі про ІПСО, але це не змінить того факту, що чим далі - тим гірше буде якість мобілізованих.
показати весь коментар
14.03.2023 12:48 Відповісти
А чи розуміють ці писаки що в України просто нема іншого вибору? Так є втрати і вони суттєві, а що буде коли українці перестануть чинити опір - орки розійдуться чи почнуть роздавати людям цукерки?
Суцільне кремлівське ІПСО, і ні слова про збільшення допомоги.
показати весь коментар
14.03.2023 12:17 Відповісти
Утка и домыслы....источник из ВСУ улыбает.Позиционные рутинные бои на фронте,нечего писать вот и гонят пургу,
Кстате почему то о великом и страшном наступлении которым нас пугали все западные СМИ ,уже никто не вспоминает....WP не хатит аналитику наступления орков рассказать....это же издание помнится про повторное наступление на Киев расказывало.
показати весь коментар
14.03.2023 12:21 Відповісти
А згадайте за удар з Білорусії, що мав відрізати Україну від заходу і вихід ледь не до придністровя? Цю хрінь розганяли певно цілий місяць взимку.
показати весь коментар
14.03.2023 12:24 Відповісти
ну професійна армія навчена за пороха та добровольці шаленими темпами закінчуються(загиблі, поранені, морально та психічно виснажені), а захищати обрану па пріколу владу самі приколісти щось не дуже хочуть, правда зешобла робить все можливе і не можливе щоб відбити бажання захищати державу.
вангую до літа "стамбул" із здачею земель.
показати весь коментар
14.03.2023 12:21 Відповісти
аналитика от слова - анал , сами себе противоречат , главный посыл статьи - цифры, при чем на обум , определенные фразы которые заставляют сосредоточить внимание именно на них , обсуждение потерь всу и потеря мотивации - главное на что должен обратить внимание читатель , все остальное - белый шум , ................тупое словоблудие московитов , при невозможности достичь результата на фронте они прибегают к шакальским методам дезинформации прикрываясь корреспондентами именитых печатных ресурсов ,.................короче - бред за бабло , как всегда на московии , когда дело - труба.
показати весь коментар
14.03.2023 12:23 Відповісти
В грудні Залужний в інтервю економіст каже,що мені потрібна техніка для контрнаступу,люди є.Проходить три місяці і вже нічого не достатньо,але тиждень тому в тому ж економіст захід поставив за три місяці 40% техніки від того що постачав цілий майже рік.Я розмію що якраз тих три місяці наша влада постаралась, щоб вбити інтузіазм в людей своїми діями і своїми законами,але мене цікавить який то такий високопоставлений чиновник???Ну так назвіть його,бо інакше це ******* заказною статею.Бо нам розвідка британії повідомляє що маскальня ********** економить,а якесь інкогніто розказує що немає ні людей ні техніки,а танків нам дадуть для захисту якогось села...
показати весь коментар
14.03.2023 12:24 Відповісти
русня боекомплет економить це факт, замість безглуздого шмаляння 30-50 тис снарядів на день! як було на початку війни концентрують удар на певних ділянках, та засилають смертників у бій.
їм зеків не шкода, а от нам навязали міські бої де розмін може бути 1-1!.
саме тому штати радили нам відступити з бахмуту, але комусь дуже треба перемолоти наші війська, щоб у народу відпало бажання відвойовувати свої землі, і можна було зійтись десь па середінє великому зе
показати весь коментар
14.03.2023 12:34 Відповісти
Воно і так і не так.Я розумію, якщо б наші хлопці відступили і все на тому кінець і вже ніхто нікуди не пройде,але буде те саме що зараз,саранча буде лізти,потім почнеться краматорськ словянськ і т д.Як казав один знайомий з фронту якщо ми відходимо на 100м вони підходять...((
показати весь коментар
14.03.2023 12:44 Відповісти
та камон, місто майже оточене ведуться вуличні бої, з одної сторони легше ховати боєкомплект та особовий склад у підвалах будівель та перемелювати кацапську арту яку вони стягнули в цей район, але ще раз напишу розмін у вуличних боях може бути 1-1 бо перевага у точній арті в такому разі нівелюється.
показати весь коментар
14.03.2023 12:52 Відповісти
явно статейка из Кремля , закройте им ********
показати весь коментар
14.03.2023 12:29 Відповісти
ИПСО и дезинфа Орков на врыве))
Вспомните сколько в прошлом году ИПСО разгоняло в конце лета шо контрнаступления уже никакого не будет,на Херсонщине завязли всьо пропало ....пессимизьм!А шо потом произошло!
Верим в ЗСУ....наши умеют неожиданные и гениальные многоходовочки на фронте разыгрывать....середина марта,наступление орков сдохло а значит скоро нас ждёт взрывная движуха от наших и агония орков!
показати весь коментар
14.03.2023 12:30 Відповісти
👍👍👍
показати весь коментар
14.03.2023 12:36 Відповісти
Ипсо?
Посмотри на ютубе ролики на то что творится в городах. Эти улицы узнает каждый.
показати весь коментар
14.03.2023 17:40 Відповісти
нет нет и проскакивает такая чушь с Немытой
показати весь коментар
14.03.2023 12:30 Відповісти
Як це 120000 на 200000? Вони що, "Єдиний марафон" не дивляться? Вони не слухають українських експертів? Вони що, не знають, що співвідношення вбитих десь 1 : 7?
показати весь коментар
14.03.2023 12:34 Відповісти
******* ти кацапське! Якби ти мав військову освіту на рівні військової кафедри цивільного вишу, то не ****** би про таке пропагандонське співвідношення втрат 12:20.
показати весь коментар
14.03.2023 12:41 Відповісти
А кадровые не погибают? Белая кацапская косточка?
показати весь коментар
14.03.2023 14:18 Відповісти
А що дасть правда про втрати, окрім пригнічення українців і додавання впевненості ворогові?
Так вчиняли і будуть вчиняти не залежно від влади та країни, чи в України є інший вибір ведучи оборонну війну?
А ще можна згадати за засекречині втрати в Іловайську, чи то інше?
показати весь коментар
14.03.2023 12:45 Відповісти
Правда дає відсутність шоку, коли брехня закінчується. А вона закінчується, рано чи пізно, і невиправданий, нереалістичний оптимізм, завищенні очікування та нерозуміння реальності, призводить до швидкого погіршення психологічного стану суспільства. Можете згадувати усе, що хочете. Іловайск, або перший сезон "Лігі сміху".
показати весь коментар
14.03.2023 12:57 Відповісти
Реальність та правда поляга в тому що в України нема іншого вибору ніж чинити спротив, якщо хтось цього не розуміє то чому Ви вважаєте що правда про втрати не буде таким же шоком?
А про справжні втрати, так їх потрібно обов'язково знати, але після закінчення війни.
І як можна пов'язати Іловайськ з лігою сміху(це що серіал, коли так, то я тб не дивлюсь)?
показати весь коментар
14.03.2023 13:15 Відповісти
Дурню пишеш ..
Краще відчути шок вже після війни , ніж правду про втрати під час війни . Така правда під час війни , не дає ніяких переваг , крім як лише - породжує паніку й зневіру в суспільстві ,, і дає привід ворогу для злорадства .
А головне , це цінна інформація для кацапні , на основі якої вона будує свої подальші плани .
Тому реальні цифри втрат , до кінця війни - табу , це світова практика , не тільки українська . І це є правильно .
показати весь коментар
14.03.2023 13:17 Відповісти
У мене хресний батько дочки і його син у 80. Живі-здорові. Воюють.
показати весь коментар
14.03.2023 12:34 Відповісти
Уклін їм низький! В мене багато хлопців з роботи, також з лютого воюють((. Хай береже всіх наших захисників Господь, і наша любов!
показати весь коментар
14.03.2023 12:46 Відповісти
Я Верю Зеле - он сказал потери 1 к 10
показати весь коментар
14.03.2023 12:36 Відповісти
То було тиждень назад. Зараз 1-20.
показати весь коментар
14.03.2023 13:16 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/03/14/7393308/ Залужный: Нация добровольцев - непобедима
показати весь коментар
14.03.2023 12:39 Відповісти
Говоря про Украину хочется спросить а сколько опытных войск у Расии осталось???Даже вагнеров последних добивают.....ресурса у орков людского больше ?А шо он им дал? Вот мобилизовали 400 тыс с сентября и шоо за 7 месяцев один райцентр Соледар взяли с 80 тыс убитыми,..
показати весь коментар
14.03.2023 12:40 Відповісти
Агентура Підоросії та 5 колона в Україні на таке уваги не звертає.
показати весь коментар
14.03.2023 12:44 Відповісти
вони чмобів мобілізувати щоб, як доречі радив Юрка Бутусов, наситити окопи юнітами та зупинити наше просування. А вперед вони просуваються завдяки мусору з колоній яке самій параші вигідно утилізувати, навіть якщо 100 зеків загинуть забравши при цьому життя 1 нашого воїна, то для ***** це великий плюс.
показати весь коментар
14.03.2023 12:58 Відповісти
Кадровые с опытом там также огромный дефицит. Ротами и батами командуют офицеры-пиджаки без какой либо серьезной подготовки. Взводами - сержанты и даже рядовые.
показати весь коментар
14.03.2023 14:21 Відповісти
Досвідчених в них може не залишилось, але вони можуть себе дозволити воювати великими масами недосвідчених
показати весь коментар
14.03.2023 14:34 Відповісти
звісно, і виснаження, і втрати. А коли це війна приносила задоволення чи насолоду? Дивна стаття. Ні про що, якщо чесно. Втома це природне явище, психологічна, моральна, фізична. Тому треба все ж таки хлопців відпускати на ротацію та у відпустки. А багато хто жаліється, що не можуть піти, бо командування не відпускає. Але втомлений воїн це втомлений воїн, втрачаються уважність, природний страх (а як хлопці кажуть він і ворох і величезний друг воїна), точніше інстинкт виживання притупляється. Мотивація звісно - важлива річ. Але і фізична втома не менш вагома складова.
показати весь коментар
14.03.2023 12:43 Відповісти
Трамповская проститутская газетенка напечатала кацапский вброс. Да бросьте вы обсуждать эту хрень.
показати весь коментар
14.03.2023 12:49 Відповісти
WP это один из оплотов антитрампизма, как Нью-йорк Таймс. Они даже Пулитцеровскую премию получили за агитацию против Трампа.
показати весь коментар
14.03.2023 12:57 Відповісти
Не пи*ди х*йню, более протрамповско-кацапской газетенки не сыскать.
The Washington Post: в США растет число республиканцев, которые не видят смысла поддерживать Киев https://www.bfm.ru/news/518719
Washington Post: США могут сократить или прекратить помощь Киеву в случае победы республиканцев https://rg.ru/2022/11/07/washington-post-ssha-mogut-sokratit-ili-prekratit-pomoshch-kievu-v-sluchae-pobedy-respublikancev.html
«Мы должны прекратить финансировать украинскую армию - и точка», - приводит The Washington Post слова конгрессменов.
https://iz.ru/1466341/2023-02-07/respublikantcy-v-kongresse-ssha-vystupili-za-peredachu-chasti-ukrainy-rossii
показати весь коментар
14.03.2023 13:56 Відповісти
Может и прокацапская, но точно не трамповская.
показати весь коментар
14.03.2023 13:59 Відповісти
Газета просто очень консервативная.А что не правда. что лучшие погибли ? Самые опытные уже погибли в Бахмуте . К сожалению, мне пишут и оттуда бойцы, которым помогаю.
показати весь коментар
14.03.2023 17:07 Відповісти
схоже на прикрашене русняве іпсо, але все може бути враховуючи як нам брехали на початку війни.
показати весь коментар
14.03.2023 12:54 Відповісти
Що за фігня. Друг мого сина ніколи в Армії не служив, пройшов навчання в Англії, наразі в Бахмуті, відео про викурювання орків з підвала з ним. Мій племінник також не боягуз. Що кадровиків мала, то це так, але маніпуляція по темі зовсім не обов'язково.
показати весь коментар
14.03.2023 12:55 Відповісти
А чому неповністю зміст статті передано? Наприклад, про втрати згадуються дві цифри: 9000 та 13 000. У статті ж говориться, що за оцінками західних експертів клькість українськиї втрат становить 120 000:

U.S. and European officials have estimated that as many as 120,000 Ukrainian soldiers have been killed or wounded since the start of Russia's invasion early last year
показати весь коментар
14.03.2023 12:55 Відповісти
Про Купола теж не все згадали. Він каже, що з 500 люднй у його підрозділу загинули 100 і отримали поранення 400:

After a year of war, Kupol, a lieutenant colonel, said his battalion is unrecognizable. Of about 500 soldiers, roughly 100 were killed in action and another 400 wounded
показати весь коментар
14.03.2023 13:06 Відповісти
Читай уважно, зміст пердано повністю: Европейские и американские чиновники оценивают потери Украины в войне в 120 000 убитых и раненых...
показати весь коментар
14.03.2023 13:06 Відповісти
А, не побачив. Дякую.
показати весь коментар
14.03.2023 13:14 Відповісти
Ранения разные бывают. Что содержит в себе число 120000 не указано. Если с учетом легкораненных, то цифра может быть близкой к реальности.
показати весь коментар
14.03.2023 14:24 Відповісти
боюся, що wp дещо ближче до істини, ніж більшість коментаторів, які висловилися вище... на жаль...
показати весь коментар
14.03.2023 12:55 Відповісти
шапкозакидалово , як і зелений марахвон , достало брехнею ..
показати весь коментар
14.03.2023 13:08 Відповісти
N e tolko soldat nado podgotovit i ucit, no i komandirov daze generalov.Vot NATo proxodit stazirovku general ili poxoze ,eto oni necytajet dlia sebia unizenyje.Vsio meniajetsia kakoj ti nebyl xorosi.U vas generali oni neprosli NATO xotiabi minimalnyje kursi na kotorije vyslylajet soldat, taktika,voruzenyje silno izmenilos im eto nado znat v pervuju ocered
показати весь коментар
14.03.2023 12:56 Відповісти
Всім перемогойобам потрібно зрозуміти що втрати особливо під Бахмутом де зібрали всі кращі підрозділи, це втрати професійних і мотивованих військових, які не місяць навчались а не один рік....

А натомість приходять люди, яких виловлюють по вулицях, без досвіду після місяця навчання...

Якщо не змінити кардинально методику формування і підготовки резерву, це шлях в нікуди і завершиться рано чи пізно переговорами посередині..

Потрібно формувати резерв завчасно а не коли вже п...ц, місяць начання явно недостатньо навіть для тих хто давно служив і вже втратив всі свої навики...

Навчання офіцерів запасу, чи піджаків тільки викладачами з бойовим досвідом і не менше 3 місяців..

Те саме стосується і іншого особового складу, потрібно набрати інструкторів із списаних в запас поранених бійців із великим бойовим досвідом
показати весь коментар
14.03.2023 13:03 Відповісти
Пропоную не сприймати заголовки жовтих газет серйозно
показати весь коментар
14.03.2023 13:33 Відповісти
Пропоную зняти рожеві окуляри інакше нічого не зміниться, якщо за рік війни не змінилось...

Чи вважаєте що за місяць може інструктор який крім свого навчального центру нічого не бачив, підготувати бійця, який перший раз бачить автомат, або який в 90-х 2 роки замість полігона на будові ..
або є ще крайність турист з корочкою убд який колись на два тижня десь постояв на блокпості...

Або піджак після віськової кафедри, де вони все навчання карти грали,

Може після навчання совковим викладачем, за короткий період освоїти всі нюанси ********* бою, та вони навіть позиції облаштувати не можуть... окоп прямий на 30 м це вирок цьому навчанню...

Я не кажу що всі викладачі там погані, але частину змінити з бойовим досвідом необхідно на вчора...
показати весь коментар
14.03.2023 13:53 Відповісти
Ну и, какие выводы от вас? Вот назначили бы вас начальником Генштаба, что бы сделали? Отступили за Днепр?
показати весь коментар
14.03.2023 14:25 Відповісти
Ні потрібно повністю міняти підготовку, якість викладацького , кажуть що тушать пожежі тому що нехватає озброєння і зарплатного фонду зачасно готувати резерв,

так можна піготовку, тактику провести, ті ж укріплення,... в кожному місті є полігони, цілий рік можна було готувати...

а не місяць криво косо і в Бахмут а потім журналістка суспільного питає в пресаташе в Бахмуті чи правда що новачки живуть тут 5 хв...
показати весь коментар
14.03.2023 14:41 Відповісти
Треба. Зазвичай. Тому й розширюється співпраця з країнами НАТО з навчання військових. Але час, це дефіцитний товар.
показати весь коментар
14.03.2023 14:45 Відповісти
А в нас що? нах... тоді тримати стільки інструкторів, викладачів, якщо ми ніх... не готуємо а тільки на НАТО чекаємо...
Ми зараз діємо як совок в 41 дали автомат і вперед...

Але у совка був мобілізаційний ресурс на пару Європ і це дозволяло дири затикати, а нам потрібно берегти бійців і добре їх навчати...

А якщо НАТО восени коли почнуться передвиборчі дебати в штатах, і після нових яєць чи яблук помножених на 3 скажуть що самі вже якось рішайте свої проблеми, все тоді чи як....
показати весь коментар
14.03.2023 14:53 Відповісти
Тоді не все, але буде вкрай важко. Як би не були готові війскові.
показати весь коментар
14.03.2023 14:55 Відповісти
Можна цю публікацію американського видання назвати одним словом - шопопало
показати весь коментар
14.03.2023 13:08 Відповісти
Чудес не бывает. Ребят на передке надо менять, чтобы могли отдохнуть.
Поэтому смотрю сквозь пальцы на нарушения ТЦК, попал, значит попал.
Сам был, особо туда не стремлюсь, но если надо, значит надо. Жить вечно не собираюсь.
показати весь коментар
14.03.2023 13:09 Відповісти
Здається, я зрозумів чому нам не надають достатньо зброї. Все дуже просто: Захід очікує на наш контрнаступ, який без цього може закінчитися невдачею. Коли це станеться, лідери західних країн скажуть: "Ну от бачите - ви не можете звільнити свою територію військовим шляхом. Тому домовляйтесь з росіянами". І, звісно, вони не братимуть до уваги той факт, що зброї вони нам у потрібній кількості так і не надали
показати весь коментар
14.03.2023 13:12 Відповісти
Так тільки ніхто домовлятись не буде

І США і захід має це розуміти і ми заставимо НАТО давати нам техніку
показати весь коментар
14.03.2023 13:29 Відповісти
Знаю одного патриота лет 30, участник Майдана. Каждый день на стримах рассказывает как громят кацапов тысячами. Самая большая его гордость это военный билет, по которому он освобожден от службы в армии по причине неведомой экзотической болезни. Он его держит прямо на столе и периодически тыкает в камеру.
показати весь коментар
14.03.2023 13:13 Відповісти
Тхне кацапнею. Ця ху.ня написана не в московському бюро ВП?
показати весь коментар
14.03.2023 13:20 Відповісти
Та вам все тхне кацапнею.
показати весь коментар
14.03.2023 17:44 Відповісти
По нашим втратам може бути. Ще в листопаді капітан спецназу Ігорь Лапін казав - після закінчення війни і можливісті говорити про наші втрати - всі будуть шоковані. Перевага у арті, мінометів, ракет у рашистів це відомий факт. І так само, як вони зтирають села та міста, таке саме відбуваєтся і на передньому краю оборони. Ось це і є слідством вибору у 19 році сміхунів-квнщіків.
показати весь коментар
14.03.2023 13:24 Відповісти
1. Нужна ротация(обмен) офицеров между фронтом и лагерями подготовки.
2. Нельзя допустить слива на переговорах.
показати весь коментар
14.03.2023 13:27 Відповісти
Це є проблема. Саме підготовка мобілізованих. Мій друг після вручення повістки не бігав, пройшов комісію, потім призвали, зараз на фронті у окопах. Але учебка 3 тижня яка була перед тим....Один раз їх вивезли на полігон, де дозволили одного разу відстрилятися по мішені з АК-74.
І це все навчання. ...сказали там на передку всьому навчать.

Навіть з гранатомету ще не стріляв, а вже там на фронті.

Чесно кажучи, таке ставлення трохи напружує.
показати весь коментар
14.03.2023 13:36 Відповісти
Тут ,таке , втрати неминучи ,але не має вибору , або ми ,або вони , та до речі не важливо где ти знаходишся Тримаємось
показати весь коментар
14.03.2023 13:52 Відповісти
Вывсеврете. Хуже Скобеевой. Абырвалг.
показати весь коментар
14.03.2023 14:09 Відповісти
Це просто сигнал зеленій владі від Заходу, щоб краще готували солдат, більше навчали. Бо Захід хоче підтримувати тільки переможців. Такий жорстокий світ.. Весь світ знає, що в нас деколи трапляються випадки, коли необучених солдат кидають на передок. В еру гугл перекладача важко щось приховати)
показати весь коментар
14.03.2023 14:17 Відповісти
Просто наши нихера не делают. Я как бы это понял еще в прошлом апреле. Один пиар. Хотя чего ожидать от тех кто просрал нападение, все как бы логично.
показати весь коментар
14.03.2023 14:27 Відповісти
Деколи?)
показати весь коментар
14.03.2023 17:45 Відповісти
В мене виховання)
показати весь коментар
14.03.2023 21:21 Відповісти
Розумію)
показати весь коментар
14.03.2023 23:59 Відповісти
u nas pogano, ale i u voroga te same, ce ochevydno - syla dorivnue protydii.

Ukraini treba pidmoga v zhyviy syli, 100 000 profesiynyh viys'kovyh NATO, ale nazhal' ce til'ky mriya...
показати весь коментар
14.03.2023 14:21 Відповісти
Цікаво, а хтось в Україні з політологів веде аналитику статей конкретно по кожньому ЗМІ, щоб зробити висновок про пророссійськисть ЗМІ чи конкретного журналиста ⁉️
показати весь коментар
14.03.2023 14:47 Відповісти
Обо всем и ниочем. Будто новички ничему не учатся и вечно будут новичками.
показати весь коментар
14.03.2023 15:28 Відповісти
Блин, уже всех зрадофилов перебанили, вот же шустрые...
Касательно статью в ВПост щас не понял, а это самое страшное рашисткое наступления со всех сторон, на Киев снова, на Харьков опять и всё такое уже всё? Про него писать неактуально, никто больше не пугается? Теперь уже новая зрадонька, что будущее украинское наступление будет слабым и неуспешным? Ну-ну ) Они там что на кофейной гуще гадают чтоль? Или так за денежку?
показати весь коментар
14.03.2023 16:51 Відповісти
Додай коронне "київ за 3 дні"(с)
показати весь коментар
14.03.2023 17:49 Відповісти
Який дебіл повірить в цю маячню! Не буває ні в яких війнах втрат особового складу 90%. Не залишилось військових, одні новачки) новачків розвелося фейки розповсюджувати. Зараз у вас 15 років за правду про війну, а завтра зробим вам 15 років за брехню)
показати весь коментар
14.03.2023 21:32 Відповісти
Який дебіл повірить в цю маячню! Не буває ні в яких війнах втрат особового складу 90%. Не залишилось військових, одні новачки) новачків розвелося фейки розповсюджувати. Зараз у вас 15 років за правду про війну, а завтра зробим вам 15 років за брехню)
показати весь коментар
14.03.2023 21:33 Відповісти
Стосовно цієї статті, можна поцікавитись, хто автор тексту :
".. Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил, стверджував, що війна закінчиться до кінця року."

Джерело:

?

По перше:
в статті WP такого тексту нема. (В самій статті в WP, В. Залужний згадується, але зовсім по іншому питанню.)

По друге:
Текст " .. Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил, стверджував, що війна закінчиться до кінця року " є взагалі без будь якого посилання на джерело, з хоч якось віддалено схожістю з цитатою, на нібито "ствердження" В. Залужного, яке ("ствердження") приписує невідомий автор з Цензор Нет, В.Залужному.

Відповідно до 2-х вище пунктів, виникає думка, що текст
"А Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил, стверджував, що війна закінчиться до кінця року."
, є маніпуляційним інформаційним "викидом", особисто від автора новини, який ("вкид") на мою думку, спотворює реальність, "приписуючи" В. Залужному слова яких він не говорив, і водночас, на мою особисту думку, схоже на прикриття виданням WP (в заголовку новини вказується саме видання WP), хоча в статті WP, на яку посилається автор новини
, такого тексту
( ".. Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил, стверджував, що війна закінчиться до кінця року")
нема.

Цікаво хто і з якою метою, створив текст ".. Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил, стверджував, що війна закінчиться до кінця року" за адресою
?
Хто таку "свинюку підклав", виданню Цензор Нет ?
показати весь коментар
05.07.2024 00:22 Відповісти
