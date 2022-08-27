ЗСУ продовжують підготовку до контрнаступу, війська РФ - до оборони, - Скібіцький

Українські військові продовжують підготовку до контрнаступу.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький повідомив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ

"Підготовка контрнаступу триває, ми отримуємо нове озброєння. Головною метою є повна деокупація територій, а для цього необхідно буде проводити контрнаступальну операцію", – сказав Скібіцький.

Водночас, за його словами, загарбники посилюють свої позиції, зокрема на півдні, готуючись до оборони.

Скібіцький також зауважив, що наразі і українська, і російська сторони готуються до активніших бойових дій.

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Представник розвідки також додав, що за останній місяць РФ перекинула угруповання Східного військового округу зі сходу України на південь. Ця група військ брала участь у вторгненні до України, перебуваючи спершу в Білорусі, після цього – на Слобожанському та Донецькому напрямках. Тепер ці ворожі сили діють у Запорізькій та Херсонській областях.