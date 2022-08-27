ЗСУ продовжують підготовку до контрнаступу, війська РФ - до оборони, - Скібіцький
Українські військові продовжують підготовку до контрнаступу.
Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький повідомив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ
"Підготовка контрнаступу триває, ми отримуємо нове озброєння. Головною метою є повна деокупація територій, а для цього необхідно буде проводити контрнаступальну операцію", – сказав Скібіцький.
Водночас, за його словами, загарбники посилюють свої позиції, зокрема на півдні, готуючись до оборони.
Скібіцький також зауважив, що наразі і українська, і російська сторони готуються до активніших бойових дій.
Представник розвідки також додав, що за останній місяць РФ перекинула угруповання Східного військового округу зі сходу України на південь. Ця група військ брала участь у вторгненні до України, перебуваючи спершу в Білорусі, після цього – на Слобожанському та Донецькому напрямках. Тепер ці ворожі сили діють у Запорізькій та Херсонській областях.
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@jozefkneht1
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https://twitter.com/jozefkneht1/status/1563455244729987072 10 ч
Новини одного дня з одного джерела. Ось таке інформаційне поле.
Можно выводить часть самолетов и ввозить бронетехнику
Кожен раз, як зечмо відкриває рота, думаєш шо вже все, дно пробите. Але проходить день, наступне зечмо відкриває рота, і ти розумієш, що до дна ще ой як далеко...
Кончені! Розказую вам алгоритм, як діють нормальні істоти, а не зебільні дегенерати:
1. спочатку зробив;
2. потім похвалився!!
а не навпаки, макаки ви ******!
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Щиря дяка Пану Анджею Дуді...гарна машинка кажуть хлопці на фронті 💙💛👍💪👌