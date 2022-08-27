ВСУ продолжают подготовку к контрнаступлению, войска РФ – к обороне, - Скибицкий

Украинские военные продолжают подготовку к контрнаступлению.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий сообщил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Подготовка контрнаступления продолжается, мы получаем новое вооружение. Главной целью является полная деоккупация территорий, а для этого необходимо будет проводить контрнаступательную операцию", – сказал Скибицкий.

В то же время, по его словам, захватчики усиливают свои позиции, в частности, на юге, готовясь к обороне.

Скибицкий также отметил, что сейчас и украинская, и российская стороны готовятся к более активным боевым действиям.

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Представитель разведки также добавил, что за последний месяц РФ перебросила группировку Восточного военного округа с востока Украины на юг. Эта группа войск принимала участие во вторжении в Украину, находясь сначала в Беларуси, после этого – на Слобожанском и Донецком направлениях. Теперь эти вражеские силы действуют в Запорожской и Херсонской областях.