ВСУ продолжают подготовку к контрнаступлению, войска РФ – к обороне, - Скибицкий
Украинские военные продолжают подготовку к контрнаступлению.
Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий сообщил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Подготовка контрнаступления продолжается, мы получаем новое вооружение. Главной целью является полная деоккупация территорий, а для этого необходимо будет проводить контрнаступательную операцию", – сказал Скибицкий.
В то же время, по его словам, захватчики усиливают свои позиции, в частности, на юге, готовясь к обороне.
Скибицкий также отметил, что сейчас и украинская, и российская стороны готовятся к более активным боевым действиям.
Представитель разведки также добавил, что за последний месяц РФ перебросила группировку Восточного военного округа с востока Украины на юг. Эта группа войск принимала участие во вторжении в Украину, находясь сначала в Беларуси, после этого – на Слобожанском и Донецком направлениях. Теперь эти вражеские силы действуют в Запорожской и Херсонской областях.
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@jozefkneht1
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Новини одного дня з одного джерела. Ось таке інформаційне поле.
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