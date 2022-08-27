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Новости Война
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ВСУ продолжают подготовку к контрнаступлению, войска РФ – к обороне, - Скибицкий

зсу

Украинские военные продолжают подготовку к контрнаступлению.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий сообщил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Подготовка контрнаступления продолжается, мы получаем новое вооружение. Главной целью является полная деоккупация территорий, а для этого необходимо будет проводить контрнаступательную операцию", – сказал Скибицкий.

В то же время, по его словам, захватчики усиливают свои позиции, в частности, на юге, готовясь к обороне.

Скибицкий также отметил, что сейчас и украинская, и российская стороны готовятся к более активным боевым действиям.

Читайте также: РФ привлекла к войне в Украине уже около 160 тысяч военных и планирует – еще 90 тысяч, - Скибицкий

Представитель разведки также добавил, что за последний месяц РФ перебросила группировку Восточного военного округа с востока Украины на юг. Эта группа войск принимала участие во вторжении в Украину, находясь сначала в Беларуси, после этого – на Слобожанском и Донецком направлениях. Теперь эти вражеские силы действуют в Запорожской и Херсонской областях.

Автор: 

армия РФ (19106) разведка (4170) Скибицкий Вадим (290)


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Топ комментарии
+28
Знаково, що про це ******** не хто інший як начальник ГУ розвідки МО. Це вже настільки тупо, що не знаєш, чи плакать, чи сміяться, чи стріляться, чи напиться.
Кожен раз, як зечмо відкриває рота, думаєш шо вже все, дно пробите. Але проходить день, наступне зечмо відкриває рота, і ти розумієш, що до дна ще ой як далеко...

Кончені! Розказую вам алгоритм, як діють нормальні істоти, а не зебільні дегенерати:
1. спочатку зробив;
2. потім похвалився!!
а не навпаки, макаки ви ******!
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27.08.2022 22:29
+22
.
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27.08.2022 22:21
+19
Навіщо це рекламне бюро. Освітлювати можна результати.
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27.08.2022 22:25
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27.08.2022 22:21 Ответить
Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·

https://twitter.com/jozefkneht1/status/1563455244729987072 10 ч

Новини одного дня з одного джерела. Ось таке інформаційне поле.


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27.08.2022 22:22 Ответить
Дружище, я звичайно розумію що ти тут зареєстрований з 2014 , але дозволю собі зауважити що ти публікуєш доволі дивні пости . Аргументую даний пост - 1. Інститут вивчення війни (ISW) припускає .... !!! 2.Очевидці помітили .... !!! ти вда джерела інформації сприймаєш за 100% надійне і достовірне?
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27.08.2022 22:41 Ответить
Одно другому не противоречит

Можно выводить часть самолетов и ввозить бронетехнику
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27.08.2022 22:44 Ответить
так про це і йшла мова іноземних розвідок, що кацапи перекидають літаки з півострова на материк, але получається можна деталі не озвучувати а тільки заголовки статей
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27.08.2022 22:47 Ответить
Матьйогобл... та скільки ж можно...
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27.08.2022 22:22 Ответить
Навіщо це рекламне бюро. Освітлювати можна результати.
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27.08.2022 22:25 Ответить
потому что дегенераты
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28.08.2022 01:23 Ответить
Для чого це оголошення🤔
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27.08.2022 22:28 Ответить
Знаково, що про це ******** не хто інший як начальник ГУ розвідки МО. Це вже настільки тупо, що не знаєш, чи плакать, чи сміяться, чи стріляться, чи напиться.
Кожен раз, як зечмо відкриває рота, думаєш шо вже все, дно пробите. Але проходить день, наступне зечмо відкриває рота, і ти розумієш, що до дна ще ой як далеко...

Кончені! Розказую вам алгоритм, як діють нормальні істоти, а не зебільні дегенерати:
1. спочатку зробив;
2. потім похвалився!!
а не навпаки, макаки ви ******!
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27.08.2022 22:29 Ответить
До контрнаступу?
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27.08.2022 22:34 Ответить
перелом язика нарешті наступив - "зззззззззззззззззззззззззззз"
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27.08.2022 22:36 Ответить
хитрость не не слышали, в лобовую
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27.08.2022 22:36 Ответить
Чому не відбувся московскій бліцкріг і при чому тут зєквідатори української державності https://www.youtube.com/watch?v=2VWiHnr9wAw&t=1528s&ab_channel=DmytroNews
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27.08.2022 22:39 Ответить
Ні на що не натякаю. Був би у мене противник, тупий, але честолюбний шоумен, приколіст, любитель кокаїнчику і і жартів нижче поясу, котрий чудом став головою фармацевтичної корпорації, я б йому запропонував: Віддай мені один з відділів, дай коди доступу і я задовольнюся самим цим відділом, трохи втратиш, але будеш і далі мажором. Не послухаєшся- підеш бомжувати.

Після того як тупий лошара дасть мені всі коди доступу-я спробував би підім'яти під себе всю корпорацію.
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28.08.2022 00:13 Ответить
Скибицкий - продолжает балаболить. Зачем наша разведка вообще что-то трындит... Про контрнаступление уже смешной дедуля Резников 2 месяца назад сказал. Как только упал с Луны и увидел наконец-то признаки вторжения. Уже россияне три раза подготовились к контрнаступлению. Или недостаточно?
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27.08.2022 22:39 Ответить
йшов 2048 рік, Україна все ще готовилась до контрнаступу.
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27.08.2022 22:40 Ответить
Каждую неделю какой ни будь поц выступает с речью о наступлении.И на второй день все благополучно забывают об этом спиче до выступления очередного поца.Я вообще не понимаю на кого рассчитаны Эти еженедельные объявления об очередном наступлении.
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27.08.2022 22:42 Ответить
тимчасом кацапи вимагають відкрити небо на Туреччину і Сочі

Власти обсудят возможность использования гражданскими самолетами части воздушного пространства на юге страны, которое было закрыто с 24 февраля из-за проведения военной операции на Украине

Об этом РБК рассказали источники в пяти российских авиакомпаниях. Это позволит сократить время полетов в аэропорт Сочи, который продолжает работать, а также в аэропорты Турции.
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27.08.2022 22:43 Ответить
якого дають інформ простір скибицким та Ко? невже не розуміють що наступ повинен бути зненацька а не розпіарений каби-знай ким?
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27.08.2022 22:44 Ответить
Не буде контрнаступу, бо у нас багато говорять, а нічого не роблять... доведено роками, обіцяти можна все що завгодно, казати можна все що завгодно, а от Херсон здали і хай там що тепер та розвідка розказує. Не треба було здавати, ці жертви у разі контрнаступу на совісті усіх спецслужб станом на 24 лютого цього року.
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27.08.2022 22:52 Ответить
Спочатку українці не повірили в контрнаступ від арестовича, потім від генштабу, потім українці не повірили в контрнаступ від ЗеЛоха, і ось нате вам тримайте новий пустобрех гур мо....ну ***** за дібілів нас мають!! Ви проїбали Південь, потім втратили час для реального контрнаступу в квітні, поки чухалися в тому непотребі під назвою Київ, а тепер через вас уроди гинуть і втрачають майно мільйони українців! Найменше це називається некомпетентність- йдіть всі у відставки! А найбільше- це пряма держзрада! Розстрілять вас нахєр треба всіх!
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27.08.2022 23:00 Ответить
Досить вже брехати!
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27.08.2022 23:09 Ответить
В Москве сожгли крутое авто зама Генштаба рабZeи Евгения Секретарева....это звонок от путлера🤣
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27.08.2022 23:16 Ответить
Наступление в вашем понимании это встали все в шеренгу и бегом на позиции быдла Путлера? Генералы Залужный Марченко и Наев так не думают...
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27.08.2022 23:18 Ответить
Родич воює під Миколаєвом, нещодавно приїжджав додому під час ротації. Розповів, що контрнаступ фактично розпочався ще в липні, відігнали передові частини орків та звільнили кілька сіл, а далі спинилися перед лініями розгорнутої, ешелонованої оборони.Немає техніки та зброї, щоб подавити вогневі точки, артилерію та знести оборонні споруди ворога. Хімарси здатні стримувати орків, але їх мало для успішного контрнаступу на Херсон. Потрібно багато танків, БМП та перш за все арта з великим боєзапасом. Реальний контрнаступ можливий лише коли/якщо запрацює ленд-ліз або перекинуть війська з незадіяних напрямків.
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27.08.2022 23:20 Ответить
К этому времени там вообще будет "Линия Маннергейма"
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27.08.2022 23:34 Ответить
Як я розумію, ти зараз під Херсоном, з калашом в руках і готовий в атаку, синку?
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28.08.2022 00:15 Ответить
Я зараз в ЗСУ. А ти як, плоскостопіє, єнурєз чи самооборона голови громади?
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28.08.2022 01:02 Ответить
Не розповідай казки, в ЗСУ ти, ага...
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28.08.2022 01:08 Ответить
Ти не відповів на запитання, Герою. То що ти, плоскостопіє, енурєз чи самооборона голови громади?
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28.08.2022 01:10 Ответить
Чи тупо диванний воїн і передивився ;Єдиних новин; з перемогами від Арєстовіча?
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28.08.2022 01:12 Ответить
Польский комплекс Краб мочит крыс путлера аж Гай шумить...
Щиря дяка Пану Анджею Дуді...гарна машинка кажуть хлопці на фронті 💙💛👍💪👌
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27.08.2022 23:26 Ответить
Девиз маршала Маннергейма был прост...небольшими группами не более 10 человек нападали на колонны советских дерьмотанков и сжигали их за сутки...на лыжах финны быстро и безшумно передвигались в нужную точку добивали крыс Сралина..
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27.08.2022 23:41 Ответить
Когда такие зеленые пиз*унцы говорят про полное освобождение, я уже начинаю сомневаться, а будет ли оно на самом деле?
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28.08.2022 01:25 Ответить
ну он уже одну войну у себя в голове закончил, может и повторить со второй.
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28.08.2022 03:08 Ответить
Ожидание контрнаступления хуже для орков, чем само контрнаступление. Каждый пройденный день уменьшает их силы, и моральные, и физические.
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28.08.2022 02:51 Ответить
459 новина про контрнаступ ЗСУ, від клоунської влади, розрахована виключно на імбіцилів73%, які не розуміють і не хочуть розуміти, що ця війна на роки. Для свідєтєлєй величі найвеличнішого лідора **********, легче жити у своєму воображаємому світі де до війни не треба готуватися, а перемогти другу армію в світі можна без ************* зброї, без спеціалістів які цією зброєю воюватимуть... Тому зебіли цих ідіотів постійно годують інформаційним ланом, аби вони не включили мозок і не усвідомили, що клоунська влада - це шарлатани.
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28.08.2022 07:46 Ответить
 
 