Командование ДШВ подтвердило снятие с должности и перевод в учебный центр комбата 46-й ОДШБр "Купола" после интервью WP

В Десантно-штурмовых войсках заявили, что у командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады "Купол" не было разрешения на общение с журналистами. В ДШВ назвали озвученные "Куполом" потери "завышенными" и подтвердили, что комбата переводят на должность в один из учебных центров ДШВ ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"По факту распространения в интервью офицером ДШВ недостоверной информации проведена служебная проверка. Установлено нарушение военнослужащим ряда руководящих документов относительно публичного общения и сведения сведений, составляющих государственную тайну.

В соответствии со стандартами армий стран НАТО, которые внедрены и в Вооруженных Силах Украины, разрешение на общение военнослужащего с медиа предоставляется его командиром, чего сделано не было", - заявил представитель ДШВ Валентин Шевченко.

В ДШВ отметили, что 100% военнослужащих десантно-штурмовых войск, призванных по мобилизации, прошли базовую и профессиональную подготовку перед назначением на должности в воинские части. Подготовка происходит как в учебных центрах ДШВ, так и за рубежом.

По словам Шевченко, среди подчиненных Анатолия "Купола" были военнослужащие, которые прошли курс подготовки в Британии: "Надлежащую подготовку украинских десантников и их мотивацию неоднократно отмечали иностранные инструкторы".

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"Не стоит также забывать, что каждый командир отвечает за подготовку, которая сейчас проводится и в 46 бригаде. Офицер имеет много знакомых в учебном центре ДШВ. Однако он ни разу не обратился к ним или к непосредственным командирам с претензиями или предложениями по улучшению процесса обучения.

Озвученные военнослужащим потери во время боев в подчиненном ему подразделении существенно завышены. В то же время такая информация имеет статус ограниченного доступа", - подчеркнул Шевченко.

Представитель ДШВ добавил, что командование, "учитывая боевой опыт и знание проблем подготовки", приняло решение назначить командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия "Купола" на должность в один из учебных центров ДШВ ВСУ.

Напомним, что командир батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады "Купол" дал интервью американской газете "The Washington Post", где рассказал о потерях и проблемах в подготовке украинских бойцов.