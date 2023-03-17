Командование ДШВ подтвердило снятие с должности и перевод в учебный центр комбата 46-й ОДШБр "Купола" после интервью WP
В Десантно-штурмовых войсках заявили, что у командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады "Купол" не было разрешения на общение с журналистами. В ДШВ назвали озвученные "Куполом" потери "завышенными" и подтвердили, что комбата переводят на должность в один из учебных центров ДШВ ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"По факту распространения в интервью офицером ДШВ недостоверной информации проведена служебная проверка. Установлено нарушение военнослужащим ряда руководящих документов относительно публичного общения и сведения сведений, составляющих государственную тайну.
В соответствии со стандартами армий стран НАТО, которые внедрены и в Вооруженных Силах Украины, разрешение на общение военнослужащего с медиа предоставляется его командиром, чего сделано не было", - заявил представитель ДШВ Валентин Шевченко.
В ДШВ отметили, что 100% военнослужащих десантно-штурмовых войск, призванных по мобилизации, прошли базовую и профессиональную подготовку перед назначением на должности в воинские части. Подготовка происходит как в учебных центрах ДШВ, так и за рубежом.
По словам Шевченко, среди подчиненных Анатолия "Купола" были военнослужащие, которые прошли курс подготовки в Британии: "Надлежащую подготовку украинских десантников и их мотивацию неоднократно отмечали иностранные инструкторы".
"Не стоит также забывать, что каждый командир отвечает за подготовку, которая сейчас проводится и в 46 бригаде. Офицер имеет много знакомых в учебном центре ДШВ. Однако он ни разу не обратился к ним или к непосредственным командирам с претензиями или предложениями по улучшению процесса обучения.
Озвученные военнослужащим потери во время боев в подчиненном ему подразделении существенно завышены. В то же время такая информация имеет статус ограниченного доступа", - подчеркнул Шевченко.
Представитель ДШВ добавил, что командование, "учитывая боевой опыт и знание проблем подготовки", приняло решение назначить командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия "Купола" на должность в один из учебных центров ДШВ ВСУ.
Напомним, что командир батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады "Купол" дал интервью американской газете "The Washington Post", где рассказал о потерях и проблемах в подготовке украинских бойцов.
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Чи є випадки поганої підготовки і невиправданих втрат? Є. Але через WP ці проблеми не вирішуютья. Свобода слова це, звичайно, добре. Але треба спочатку думати, що ти мелеш і кому ти даєш інтерв"ю.
Але щодо "Washington Post", то це дещо інше. Мені багато раз ще з 2014 року траплялося читати у них щось дивне, не схоже на правду та дуже депресивне. І ось Альфред Кох написав те, що не давало мені спокою (до речі, Кох - не "володар думок" для мене аж ніяк, але тут співпало!):
"Washington Post (WP) опять (в который раз!) разразилась капитулянтской статьей. Теперь она считает, что у Украины нет сил для наступления, качество подготовки резервов плохое, огромные потери ослабили украинскую армию и, мол, поэтому, никакого наступления не будет.
Лейтмотив всех этих мудовых рыданий прост как огурец: надо идти на компромиссы и договариваться с Путиным. Нужно заметить, что у WP богатые традиции по части капитуляции. Именно усилиями этой газеты в начале 70-х годов в США началась антивоенная кампания, которая привела к бегству американской армии из Вьетнама.
С тех пор газета очень гордится этой своей ролью и не меняет капитулянтских настроений. Вот только ответственность за 3 миллиона убитых Пол Потом камбоджийцев она на себя брать не хочет. А ведь эти жертвы - прямое следствие раздутой тогда WP антивоенной истерии.
Я бы предложил не обращать внимания на эти бредни американских леваков и путинских агентов влияния. У них своя свадьба, а у нас своя. Тем более, что WP с самого начала этой войны рассказывает про то, что у Украина не шансов и она должна идти на компромиссы. Однако, война идет уже больше года, а шансы Украины стали не меньше, а больше. Так что собака лает - а караван идет".
Ось що буває, коли до влади приходять шоумени.
Через ссикунів і дуполизів всі проблеми в державі.
@totSneg
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17 год
Накидувачи на Купола, навіть не отдупляють, що це знаменитий Киборг. Що він ще в 2014 пройшов таке, що цим любителям залізних яєць по 17 навіть сьогодні страшно уявити.
А потім у Купола був Херсон, а потім Соледар і Бахмут.
Мабуть вони вважають що їм повестка не прийде.
"Ми позиціонуємо себе, нашу державу, наше суспільство як повну протилежність рф та совку як її предтечі.
"Ми вільні, ми сильні, ми демократичні", "ми ніколи не станемо на коліна", "в нас немає і не буде царя" та усі інші заїжджені до дір гасла.
Це теорія.
На практиці все трохи не так.
На практиці є невеликий (більше, ніж був 9 років тому, але менший, ніж треба) відсоток активного та свідомого суспільства, для якого ці гасла не просто набір літер.
На практиці в нас знімають з посади одного з найкращих комбатів цієї дев'ятирічної війни.
На практиці в нас намагаються заткнути рота військовим, щоб вони, не дай Боже, не зруйнували ідеальну картинку світу, змальовану владою для пересічного.
На практиці ми дуже швидко і болісно про*бем все, за що вже загинули десятки тисяч людей.
На практиці ми вже починаємо повторювати історію сторічної давнини. Танок на граблях відбувається чітко та як по нотах.
Комбат третього батальйону 46-ої десантно-штурмової, моєї бригади, дає інтерв'юhttps://www.washingtonpost.com/world/2023/03/13/ukraine-casualties-pessimism-ammunition-shortage/ "The Washington Post" .
Інтерв'ю правдиве та максимально по суті справ. Обережне та виважене насправді. Бо реальність набагато гірша.
Дає інтерв'ю, після якого вище військово-політичне керівництво мало б зібрати термінову нараду з усунення означених проблем. Бо це реальність.
І це не думка псевдоексперта про "двє-трі нєдєлькі". Це виважена експертна думка професіонала найвищого класу.
Людини, яка користується стовідсотковою та безумовною повагою своїх підлеглих та всіх інших підрозділів, які з ним перетиналися.
Але замість цього вище військово-політичне керівництво вирішує покарати надто розумного комбата та зняти його з посади.
"Прівєт, савєт" v2.0.
Не хочу довго писати про те, яке це дно. Це очевидно. Про те, що зараз ми повністю і як під кальку копіюємо сусіда епохи раннього ху*ла.
Про те, що так не можна з професіоналами такого рівня під час вирішальної війни.
Я хочу написати про наслідки.
Головний з наслідків буде демотивація війська. Професійної та інтелектуальної його частини.
Ці люди - не бидло без права голосу. Вони вибороли своє право на експертну оцінку та думку кров'ю, потом та роками війни. І немає іншого, більш вдалого, часу для її озвучення, ніж зараз - під час цієї війни.
Бо інакше ми її програємо. Без цієї експертної думки ми її програємо. Так. Перемога зовсім не очевидна. І ми не на фінішній прямій. І в нас не все добре.
Демотивація та відтік кадрів. Якщо суспільство проковтне це, якщо армія проковтне це, велика кількість військових профі пошле все під три чорти та будь-якими методами піде з армії. Хвороб, щоб списатись, в кожного з них за ці роки вистачить на роту.
З третього батальйону точно піде значна частина досвідченого особового складу. Я б сам пішов, якби з моїм комбатом вчинили так само. Бо особовий склад надихає не президент.
Несподівано.
Армії по фігу на президента. Взагалі. Зовсім. Абсолютно.
Армію надихають ті, хто лишаються вдома, позаду, та ті, хто ведуть вперед - командири. Комбати, ротні, взводніки, сержанти.
Нереальна ефективність нашої бригади не є заслугою президента чи будь-якої іншої особи.
Це в першу та єдину чергу заслуга всіх цих командирів, за якими і йде особовий склад. Їхньої здатності організувати, спланувати та забезпечити. Частіше за все, на жаль, не завдяки державі, а всупереч.
Я дуже сподіваюся, що все ж таки ця історія спричинить суспільний резонанс, який змусить вище військово-політичне керівництво відновити справедливість та переглянути своє ставлення до нас, до військових.
Ми - не бидло. Ми не в рашці. Ми не будемо мовчати.
Звичайний солдат 46-ої десантно-штурмової бригади Володимир Шевченко.
Можете карати".
А чому недосказали що він у відповідь написав рапорт на звільнення?
І виглядає цілком логічно: скаржиться на низький рівень підготовки, ойго відправили цей рівень піднимати
Поэтому Путин и говорит, что украинцы и русские-один народ.
В чём он не прав? В чём разница?