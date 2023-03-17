США скеровують до Європи нафтові супертанкери, - Bloomberg

Європа збирається імпортувати в березні рекордну кількість американської нафти. Для цього США надсилають до неї супертанкери.

Про це йдеться в публікації Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними агентства, судна, що перевозять до 1,84 мільйона барелів на день, повинні прибути зі США протягом поточного місяця.

Журналісти зазначають, що тим часом менші судна стають дорожчими, оскільки для транспортування російської нафти до Азії їх бронюють більше.

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"Торговий бум є побічним наслідком війни Росії проти України та санкцій, які у відповідь на повномасштабну агресію Захід наклал на Москву", - пояснює Blomberg.

У матеріалі вказується, що загалом до Європи зі США повинні прибути 11 супертанкерів, відомих у торгівлі як Very Large Crude Carriers або VLCC, і 16 суден класу Suezmax.

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"Ці великі судна зараз перевозять близько 60% сирої нафти на маршруті порівняно з 37% роком раніше. Супертанкери можуть перевозити близько двох мільйонів барелів нафти, а Suezmax - близько мільйона", - додає агентство.