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Новини
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США скеровують до Європи нафтові супертанкери, - Bloomberg

танкер,супертанкер

Європа збирається імпортувати в березні рекордну кількість американської нафти. Для цього США надсилають до неї супертанкери.

Про це йдеться в публікації Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними агентства, судна, що перевозять до 1,84 мільйона барелів на день, повинні прибути зі США протягом поточного місяця.

Журналісти зазначають, що тим часом менші судна стають дорожчими, оскільки для транспортування російської нафти до Азії їх бронюють більше.

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"Торговий бум є побічним наслідком війни Росії проти України та санкцій, які у відповідь на повномасштабну агресію Захід наклал на Москву", - пояснює Blomberg.

У матеріалі вказується, що загалом до Європи зі США повинні прибути 11 супертанкерів, відомих у торгівлі як Very Large Crude Carriers або VLCC, і 16 суден класу Suezmax.

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"Ці великі судна зараз перевозять близько 60% сирої нафти на маршруті порівняно з 37% роком раніше. Супертанкери можуть перевозити близько двох мільйонів барелів нафти, а Suezmax - близько мільйона", - додає агентство.

Автор: 

Європа (1899) нафта (5638) США (23607) Євросоюз (13767) Bloomberg (237)


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Топ коментарі
+26
Всё, что бьёт по свинособачьему кацапскому рылу (даже экономически) уже хорошо !!!
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17.03.2023 08:48 Відповісти
+15
Кожен мінус у пацаків,це величезний плюс для нас!!!
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17.03.2023 09:01 Відповісти
+13
це дійсно судна які "не имеют аналогов в мире"
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17.03.2023 08:49 Відповісти
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Всё, что бьёт по свинособачьему кацапскому рылу (даже экономически) уже хорошо !!!
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17.03.2023 08:48 Відповісти
Кожен мінус у пацаків,це величезний плюс для нас!!!
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17.03.2023 09:01 Відповісти
це дійсно судна які "не имеют аналогов в мире"
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17.03.2023 08:49 Відповісти
Ага. 1,84 млн. барелей это 292,5 млн. литров нефти
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17.03.2023 11:16 Відповісти
Препрошую, що цитую російською.

Суда типа VLCC имеют дедвейт от 200 000 до 320 000 тонн. Танкеры спроектированы для перевозки партии нефти размеров 2 миллиона баррелей. Типичные размеры танкеры типа VLCC: длина 330-340 м, ширина 58 м, осадка 20-21 м.

Танкеры Suezmax (120-200 000 тонн)

Суда типа Suezmax имеют размерения, которые позволяют им проходить Суэцкий канал с полной загрузкой.

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17.03.2023 13:39 Відповісти
рашка чеше репу .
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17.03.2023 08:49 Відповісти
Американцям краще до кожного танкера придати міні-субмарину супроводу на випадок атаки зграї бойових бичків породи "Тагіл".
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17.03.2023 08:51 Відповісти
Це тепер техаські нафтові магнати-республіканці мають молитися на Байдена?)) При їх Трампі такого не було!
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17.03.2023 08:55 Відповісти
Настав час переходити вже до повної блокади узбережжя Підорашки,щоб ніякі танкери з їхньою нафтою,газом та іншою сировиною не шастали по світу.
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17.03.2023 09:10 Відповісти
От хто має гешефт від війни. США і тут знайшли можливість наваритися. Тоді я не розумію таких як Трамп і Десантіс, що їм жаль бабла на військову допомогу Україні. Чим більше вони вложать, тим більше буде гешефту. Вони вже на РСЗВ Хаймерс отримали навар завдяки ЗСУ, на нафті і газові в ЄС вони взагалі мають надприбутки. Всі наші АЕС переходять на їх паливо і тут теж вигода. То хіба той дибіл Трамп не зацікавлений вже навіть з питань особистої наживи, щоб ЗСУ відбили Запорізьку АЕС? В США теж є свої дибіли і Трамп перший з них.
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17.03.2023 09:22 Відповісти
Тромб окончательно кукухой поехал, судя по последним заявлениям
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17.03.2023 09:25 Відповісти
Так наваріться Ви, пане Іване. Що тут не так? Чи Ви агітуєте, щоб кацапи продавали Європі нафту? Та, єдина АЕС, яка працює на західному паливі в окупації- це Запорізька АЕС. Чому США має велику кількість зброї віддавати Україні? Вони ж знають, що нарід 73% непередбачений, мало який їм фільм покажуть завтра Беня і Ко і після кіно вони можуть побігти в бік засраки.
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17.03.2023 10:40 Відповісти
Ви таке мелете, що на голову не налазить.
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17.03.2023 21:32 Відповісти
Щоб зрозуміти дебіла, треба бути дебілом. Вам це не дано
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17.03.2023 12:37 Відповісти
"перевозять до 1,84 мільйона барелів на день"
Ого, круті технології
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17.03.2023 09:23 Відповісти
Димон, где газ по 5000?! Что с хлебалом, Димон?!
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17.03.2023 09:24 Відповісти
А зате сцарь сказав, що не буде нафту по 60$/барр. продавать, він вже Індії по 18 продає
Для інших же воно тепер Ампіратор РІПИ
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17.03.2023 11:03 Відповісти
 
 