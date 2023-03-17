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Новости
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США направляют в Европу нефтяные супертанкеры, - Bloomberg

танкер,супертанкер

Европа собирается импортировать в марте рекордное количество американской нефти. Для этого США посылают супертанкеры.

Об этом идет речь в публикации Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным агентства, суда, перевозящие до 1,84 миллиона баррелей в день, должны прибыть из США в течение текущего месяца.

Журналисты отмечают, что в это время меньшие суда становятся более дорогими, поскольку для транспортировки российской нефти в Азию их бронируют больше.

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"Торговый бум является побочным следствием войны России против Украины и санкций, которые в ответ на полномасштабную агрессию Запад наложил на Москву", – объясняет Blomberg.

В материале указывается, что всего в Европу из США должны прибыть 11 супертанкеров, известных в торговле как Very Large Crude Carriers или VLCC, и 16 судов класса Suezmax.

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"Эти крупные суда сейчас перевозят около 60% сырой нефти на маршруте по сравнению с 37% годом ранее. Супертанкеры могут перевозить около двух миллионов баррелей нефти, а Suezmax – около миллиона", – добавляет агентство.

Европа (1940) нефть (1938) США (27325) Евросоюз (17328) Bloomberg (222)


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Топ комментарии
+26
Всё, что бьёт по свинособачьему кацапскому рылу (даже экономически) уже хорошо !!!
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17.03.2023 08:48 Ответить
+15
Кожен мінус у пацаків,це величезний плюс для нас!!!
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17.03.2023 09:01 Ответить
+13
це дійсно судна які "не имеют аналогов в мире"
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17.03.2023 08:49 Ответить
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Всё, что бьёт по свинособачьему кацапскому рылу (даже экономически) уже хорошо !!!
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17.03.2023 08:48 Ответить
Кожен мінус у пацаків,це величезний плюс для нас!!!
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17.03.2023 09:01 Ответить
це дійсно судна які "не имеют аналогов в мире"
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17.03.2023 08:49 Ответить
Ага. 1,84 млн. барелей это 292,5 млн. литров нефти
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17.03.2023 11:16 Ответить
Препрошую, що цитую російською.

Суда типа VLCC имеют дедвейт от 200 000 до 320 000 тонн. Танкеры спроектированы для перевозки партии нефти размеров 2 миллиона баррелей. Типичные размеры танкеры типа VLCC: длина 330-340 м, ширина 58 м, осадка 20-21 м.

Танкеры Suezmax (120-200 000 тонн)

Суда типа Suezmax имеют размерения, которые позволяют им проходить Суэцкий канал с полной загрузкой.

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17.03.2023 13:39 Ответить
рашка чеше репу .
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17.03.2023 08:49 Ответить
Американцям краще до кожного танкера придати міні-субмарину супроводу на випадок атаки зграї бойових бичків породи "Тагіл".
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17.03.2023 08:51 Ответить
Це тепер техаські нафтові магнати-республіканці мають молитися на Байдена?)) При їх Трампі такого не було!
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17.03.2023 08:55 Ответить
Настав час переходити вже до повної блокади узбережжя Підорашки,щоб ніякі танкери з їхньою нафтою,газом та іншою сировиною не шастали по світу.
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17.03.2023 09:10 Ответить
От хто має гешефт від війни. США і тут знайшли можливість наваритися. Тоді я не розумію таких як Трамп і Десантіс, що їм жаль бабла на військову допомогу Україні. Чим більше вони вложать, тим більше буде гешефту. Вони вже на РСЗВ Хаймерс отримали навар завдяки ЗСУ, на нафті і газові в ЄС вони взагалі мають надприбутки. Всі наші АЕС переходять на їх паливо і тут теж вигода. То хіба той дибіл Трамп не зацікавлений вже навіть з питань особистої наживи, щоб ЗСУ відбили Запорізьку АЕС? В США теж є свої дибіли і Трамп перший з них.
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17.03.2023 09:22 Ответить
Тромб окончательно кукухой поехал, судя по последним заявлениям
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17.03.2023 09:25 Ответить
Так наваріться Ви, пане Іване. Що тут не так? Чи Ви агітуєте, щоб кацапи продавали Європі нафту? Та, єдина АЕС, яка працює на західному паливі в окупації- це Запорізька АЕС. Чому США має велику кількість зброї віддавати Україні? Вони ж знають, що нарід 73% непередбачений, мало який їм фільм покажуть завтра Беня і Ко і після кіно вони можуть побігти в бік засраки.
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17.03.2023 10:40 Ответить
Ви таке мелете, що на голову не налазить.
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17.03.2023 21:32 Ответить
Щоб зрозуміти дебіла, треба бути дебілом. Вам це не дано
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17.03.2023 12:37 Ответить
"перевозять до 1,84 мільйона барелів на день"
Ого, круті технології
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17.03.2023 09:23 Ответить
Димон, где газ по 5000?! Что с хлебалом, Димон?!
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17.03.2023 09:24 Ответить
А зате сцарь сказав, що не буде нафту по 60$/барр. продавать, він вже Індії по 18 продає
Для інших же воно тепер Ампіратор РІПИ
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17.03.2023 11:03 Ответить
 
 