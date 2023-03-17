США направляют в Европу нефтяные супертанкеры, - Bloomberg

Европа собирается импортировать в марте рекордное количество американской нефти. Для этого США посылают супертанкеры.

Об этом идет речь в публикации Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным агентства, суда, перевозящие до 1,84 миллиона баррелей в день, должны прибыть из США в течение текущего месяца.

Журналисты отмечают, что в это время меньшие суда становятся более дорогими, поскольку для транспортировки российской нефти в Азию их бронируют больше.

Смотрите: Путин рассказал о новых направлениях российского экспорта в ЕС: "Репа у европейских партнеров растет плохо. Это не их вина. Погодные условия такие". ВИДЕО

"Торговый бум является побочным следствием войны России против Украины и санкций, которые в ответ на полномасштабную агрессию Запад наложил на Москву", – объясняет Blomberg.

В материале указывается, что всего в Европу из США должны прибыть 11 супертанкеров, известных в торговле как Very Large Crude Carriers или VLCC, и 16 судов класса Suezmax.

Также читайте: ЕС может использовать 500 млн евро для производства 155-мм боеприпасов для Украины

"Эти крупные суда сейчас перевозят около 60% сырой нефти на маршруте по сравнению с 37% годом ранее. Супертанкеры могут перевозить около двух миллионов баррелей нефти, а Suezmax – около миллиона", – добавляет агентство.