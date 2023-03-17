США направляют в Европу нефтяные супертанкеры, - Bloomberg
Европа собирается импортировать в марте рекордное количество американской нефти. Для этого США посылают супертанкеры.
Об этом идет речь в публикации Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным агентства, суда, перевозящие до 1,84 миллиона баррелей в день, должны прибыть из США в течение текущего месяца.
Журналисты отмечают, что в это время меньшие суда становятся более дорогими, поскольку для транспортировки российской нефти в Азию их бронируют больше.
"Торговый бум является побочным следствием войны России против Украины и санкций, которые в ответ на полномасштабную агрессию Запад наложил на Москву", – объясняет Blomberg.
В материале указывается, что всего в Европу из США должны прибыть 11 супертанкеров, известных в торговле как Very Large Crude Carriers или VLCC, и 16 судов класса Suezmax.
"Эти крупные суда сейчас перевозят около 60% сырой нефти на маршруте по сравнению с 37% годом ранее. Супертанкеры могут перевозить около двух миллионов баррелей нефти, а Suezmax – около миллиона", – добавляет агентство.
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Суда типа VLCC имеют дедвейт от 200 000 до 320 000 тонн. Танкеры спроектированы для перевозки партии нефти размеров 2 миллиона баррелей. Типичные размеры танкеры типа VLCC: длина 330-340 м, ширина 58 м, осадка 20-21 м.
Танкеры Suezmax (120-200 000 тонн)
Суда типа Suezmax имеют размерения, которые позволяют им проходить Суэцкий канал с полной загрузкой.
Ого, круті технології
Для інших же воно тепер Ампіратор РІПИ