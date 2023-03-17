Рашисти змушують батьків писати відмову від навчання дітей українською мовою на окупованих територіях, - Центр національного спротиву

З наступного навчального року на окупованих територіях перестануть викладати українську мову в школах. Зараз діти вивчають її кілька годин на тиждень.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоправда, ворог як завжди хоче видає це як ініціативу знизу, тобто батьки з 1 травня мають написати заяву щодо небажання аби їх дитина вивчала українську, а ці 3 години додати до вивчення російської.

Теоретично батьки можуть цього не робити, та вже зараз з ними проводять профілактичні бесіди, де окупанти погрожують їм наслідками щодо відмови написання заяви про відмову від навчання української мови їх дітей", - йдеться в повідомленні.

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В ЦНС зазначають, що це і є типова модель "багатонаціональної РФ", де всі підкорені народи русифікуються в примусовому порядку й кожен етнос втрачає самоідентифікацію.