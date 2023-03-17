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Новини Агресія Росії проти України
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Рашисти змушують батьків писати відмову від навчання дітей українською мовою на окупованих територіях, - Центр національного спротиву

школа,вчитель,росія,окупація

З наступного навчального року на окупованих територіях перестануть викладати українську мову в школах. Зараз діти вивчають її кілька годин на тиждень.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоправда, ворог як завжди хоче видає це як ініціативу знизу, тобто батьки з 1 травня мають написати заяву щодо небажання аби їх дитина вивчала українську, а ці 3 години додати до вивчення російської.

Теоретично батьки можуть цього не робити, та вже зараз з ними проводять профілактичні бесіди, де окупанти погрожують їм наслідками щодо відмови написання заяви про відмову від навчання української мови їх дітей", - йдеться в повідомленні.

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В ЦНС зазначають, що це і є типова модель "багатонаціональної РФ", де всі підкорені народи русифікуються в примусовому порядку й кожен етнос втрачає самоідентифікацію.

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окупація (6762) українська мова (840) школа (2228)


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Де захисники російськомовності в Українській Армії?!
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17.03.2023 11:11 Відповісти
Московитське нарєчіє завжди було ледь не головною кацапською зброєю.
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17.03.2023 11:11 Відповісти
а ми і досі маємо в конституції слова про захист псячого язика дітовбивць.

ми ще ті придурки, прости боже...
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17.03.2023 11:14 Відповісти
При етом ООН не видит в РФ признаков геноцида украинского народа
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17.03.2023 11:19 Відповісти
Тим батькам, які відмовлюються від свинособачої, москалі відповідають щось на кшталт: "Скажиті ета байцам на фроньті!"
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17.03.2023 11:22 Відповісти
Якщо ми хочемо перемогти кацапів-має бути заборонена діяльність московської церкви ,жорстка українізація на всіх рівнях! Аж до крамничних вивісок і реклами. І обов'язкова люстрація в системі освіти. Інакше всі потуги і жертви-даремні .
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17.03.2023 11:29 Відповісти
Як казав Андрій Середа: українцям - Україну, іншим - інше.
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17.03.2023 11:39 Відповісти
Очень неплохо отсылать такие доказательства (сфотографировав документ или записав на диктофон беседу) в ООН и другие организации, если конечно есть им доверие, что не откроют эти доказательства публике, т.к. легко будет кацапам вычислить тех, кто сделал фото или записал беседу. Они будут играть против кацапов куда серьезнее, чем им кажется, пускай ООН и проплаченная структурка, притом США как раз и намекнули им, что нельзя сильно наказывать кацапов, а то еще воевать против них придется.
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17.03.2023 12:12 Відповісти
 
 