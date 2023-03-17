Рашисты заставляют родителей писать отказ от обучения детей на украинском языке на оккупированных территориях, - Центр национального сопротивления

Со следующего учебного года на оккупированных территориях перестанут преподавать украинский язык в школах. Сейчас дети изучают его несколько часов в неделю.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Правда, враг как всегда хочет выдает это как инициативу снизу, то есть родители с 1 мая должны написать заявление о нежелании, чтобы их ребенок изучал украинский, а эти 3 часа добавить к изучению русского.

Теоретически родители могут этого не делать, и уже сейчас с ними проводят профилактические беседы, где оккупанты угрожают им последствиями отказа отказа написания заявления об отказе от обучения украинскому языку их детей", - говорится в сообщении.

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В ЦНС отмечают, что это и есть типичная модель "многонациональной РФ", где все покоренные народы русифицируются в принудительном порядке и каждый этнос теряет самоидентификацию.