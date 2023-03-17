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Новости Агрессия России против Украины
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Рашисты заставляют родителей писать отказ от обучения детей на украинском языке на оккупированных территориях, - Центр национального сопротивления

школа,вчитель,росія,окупація

Со следующего учебного года на оккупированных территориях перестанут преподавать украинский язык в школах. Сейчас дети изучают его несколько часов в неделю.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Правда, враг как всегда хочет выдает это как инициативу снизу, то есть родители с 1 мая должны написать заявление о нежелании, чтобы их ребенок изучал украинский, а эти 3 часа добавить к изучению русского.

Теоретически родители могут этого не делать, и уже сейчас с ними проводят профилактические беседы, где оккупанты угрожают им последствиями отказа отказа написания заявления об отказе от обучения украинскому языку их детей", - говорится в сообщении.

Смотрите: На 10% снизился уровень употребления русского языка, - опрос. ИНФОГРАФИКА

В ЦНС отмечают, что это и есть типичная модель "многонациональной РФ", где все покоренные народы русифицируются в принудительном порядке и каждый этнос теряет самоидентификацию.

оккупация (10209) украинский язык (1196) школа (3023)


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Де захисники російськомовності в Українській Армії?!
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17.03.2023 11:11 Ответить
Московитське нарєчіє завжди було ледь не головною кацапською зброєю.
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17.03.2023 11:11 Ответить
а ми і досі маємо в конституції слова про захист псячого язика дітовбивць.

ми ще ті придурки, прости боже...
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17.03.2023 11:14 Ответить
При етом ООН не видит в РФ признаков геноцида украинского народа
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17.03.2023 11:19 Ответить
Тим батькам, які відмовлюються від свинособачої, москалі відповідають щось на кшталт: "Скажиті ета байцам на фроньті!"
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17.03.2023 11:22 Ответить
Якщо ми хочемо перемогти кацапів-має бути заборонена діяльність московської церкви ,жорстка українізація на всіх рівнях! Аж до крамничних вивісок і реклами. І обов'язкова люстрація в системі освіти. Інакше всі потуги і жертви-даремні .
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17.03.2023 11:29 Ответить
Як казав Андрій Середа: українцям - Україну, іншим - інше.
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17.03.2023 11:39 Ответить
Очень неплохо отсылать такие доказательства (сфотографировав документ или записав на диктофон беседу) в ООН и другие организации, если конечно есть им доверие, что не откроют эти доказательства публике, т.к. легко будет кацапам вычислить тех, кто сделал фото или записал беседу. Они будут играть против кацапов куда серьезнее, чем им кажется, пускай ООН и проплаченная структурка, притом США как раз и намекнули им, что нельзя сильно наказывать кацапов, а то еще воевать против них придется.
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17.03.2023 12:12 Ответить
 
 