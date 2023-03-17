Глава МЗС Великої Британії Клеверлі закликав Росію покинути територію Грузії
Велика Британія продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність Грузії та закликає Росію виконати свої зобов’язання за Угодою про припинення вогню від 2008 року.
Про це заявив очільник МЗС Британії Джеймс Клеверлі у Тбілісі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт Радіо Свобода "Ехо Кавказу".
"Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, повне ігнорування міжнародного права для вас не дивно. Агресія Росії в Грузії у 2008 році, що призвела до анексії Південної Осетії та Абхазії, розлучає сім’ї та позбавляє грузинів можливості відвідувати свої священні релігійні місця, а також землі своїх предків. Ми продовжуємо підтримувати ваш суверенітет та територіальну цілісність. Південна Осетія та Абхазія є невід’ємними частинами Грузії, і ми закликаємо Росію дотримуватись Угоди про припинення вогню від 2008 року", – заявив Клеверлі.
Він зазначив, що як і у випадку з українцями, грузини мають суверенне право вирішувати майбутнє своєї країни без втручання ззовні, "і ми це поважаємо".
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