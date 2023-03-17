УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10746 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 816 9

Глава МЗС Великої Британії Клеверлі закликав Росію покинути територію Грузії

грузія,клеверлі

Велика Британія продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність Грузії та закликає Росію виконати свої зобов’язання за Угодою про припинення вогню від 2008 року.

Про це заявив очільник МЗС Британії Джеймс Клеверлі у Тбілісі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт Радіо Свобода "Ехо Кавказу".

"Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, повне ігнорування міжнародного права для вас не дивно. Агресія Росії в Грузії у 2008 році, що призвела до анексії Південної Осетії та Абхазії, розлучає сім’ї та позбавляє грузинів можливості відвідувати свої священні релігійні місця, а також землі своїх предків. Ми продовжуємо підтримувати ваш суверенітет та територіальну цілісність. Південна Осетія та Абхазія є невід’ємними частинами Грузії, і ми закликаємо Росію дотримуватись Угоди про припинення вогню від 2008 року", – заявив Клеверлі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через війну в Україні РФ втрачає військовий вплив в інших пострадянських державах, - ISW

Він зазначив, що як і у випадку з українцями, грузини мають суверенне право вирішувати майбутнє своєї країни без втручання ззовні, "і ми це поважаємо".

Автор: 

Грузія (1854) росія (66431) Південна Осетія (60) Клеверлі Джеймс (78)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
17.03.2023 14:58 Відповісти
Мы говорим путин, а подразумеваем росия.
показати весь коментар
17.03.2023 15:13 Відповісти
Ага. Они уже заторопились собирать вещи. Как дети
показати весь коментар
17.03.2023 15:00 Відповісти
Розовые пони...
показати весь коментар
17.03.2023 15:01 Відповісти
Навіщо він переймається Грузією? Судячи з поведінки грузинської влади, їм з рашистами цілком комфортно.
показати весь коментар
17.03.2023 15:04 Відповісти
Після таких слів грузинська влада в штани наложить)))
показати весь коментар
17.03.2023 15:09 Відповісти
Хай Клеверлі ще закличе лаптєстан припинити Орбана ставити раком та їпати йому мізки і не тільки. Орбан буде дуже радий і вдячний за піар.
показати весь коментар
17.03.2023 15:36 Відповісти
Великобританія більше переймається анексованими грузинськими територіями аніж сама Грузія.
показати весь коментар
17.03.2023 15:37 Відповісти
Вот это мощно он их.
показати весь коментар
17.03.2023 15:43 Відповісти
 
 