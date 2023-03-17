Глава МИД Великобритании Клеверли призвал Россию покинуть территорию Грузии

Великобритания продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии и призывает Россию выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня с 2008 года.

Об этом заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли в Тбилиси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на проект Радио Свобода "Эхо Кавказа".

"Полномасштабное вторжение России в Украину, полное игнорирование международного права для вас не удивительно. Агрессия России в Грузии в 2008 году, приведшая к аннексии Южной Осетии и Абхазии, разводит семьи и лишает грузин возможности посещать свои священные религиозные места, а также земли своих предков. Мы продолжаем поддерживать ваш суверенитет и территориальную целостность. Южная Осетия и Абхазия являются неотъемлемыми частями Грузии, и мы призываем Россию соблюдать Соглашение о прекращении огня с 2008 года", – заявил Клеверли.

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Он отметил, что, как и в случае с украинцами, грузины имеют суверенное право решать будущее своей страны без вмешательства извне, "и мы это уважаем".