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Глава МИД Великобритании Клеверли призвал Россию покинуть территорию Грузии

грузія,клеверлі

Великобритания продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии и призывает Россию выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня с 2008 года.

Об этом заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли в Тбилиси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на проект Радио Свобода "Эхо Кавказа".

"Полномасштабное вторжение России в Украину, полное игнорирование международного права для вас не удивительно. Агрессия России в Грузии в 2008 году, приведшая к аннексии Южной Осетии и Абхазии, разводит семьи и лишает грузин возможности посещать свои священные религиозные места, а также земли своих предков. Мы продолжаем поддерживать ваш суверенитет и территориальную целостность. Южная Осетия и Абхазия являются неотъемлемыми частями Грузии, и мы призываем Россию соблюдать Соглашение о прекращении огня с 2008 года", – заявил Клеверли.

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Он отметил, что, как и в случае с украинцами, грузины имеют суверенное право решать будущее своей страны без вмешательства извне, "и мы это уважаем".

Грузия (4506) россия (96420) Южная Осетия (175) Клеверли Джеймс (41)


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17.03.2023 14:58 Ответить
Мы говорим путин, а подразумеваем росия.
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17.03.2023 15:13 Ответить
Ага. Они уже заторопились собирать вещи. Как дети
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17.03.2023 15:00 Ответить
Розовые пони...
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17.03.2023 15:01 Ответить
Навіщо він переймається Грузією? Судячи з поведінки грузинської влади, їм з рашистами цілком комфортно.
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17.03.2023 15:04 Ответить
Після таких слів грузинська влада в штани наложить)))
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17.03.2023 15:09 Ответить
Хай Клеверлі ще закличе лаптєстан припинити Орбана ставити раком та їпати йому мізки і не тільки. Орбан буде дуже радий і вдячний за піар.
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17.03.2023 15:36 Ответить
Великобританія більше переймається анексованими грузинськими територіями аніж сама Грузія.
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17.03.2023 15:37 Ответить
Вот это мощно он их.
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17.03.2023 15:43 Ответить
 
 