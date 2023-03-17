Забродський отримав високу посаду в керівництві ЗСУ

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" генерал-лейтинант Михайло Забродський отримав посаду у керівництві Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу партії "Європейська солідарність" .

""Європейська Солідарність", з якої понад дві з половиною тисячі членів партії боронять країну в лавах армії, вітає рішення про призначення Михайла Забродського на високу посаду в керівництві ЗСУ", - ідеться в повідомленні.

"Настав момент, коли він має повною мірою зосередитися на службі, посилити стратегічний потенціал ЗСУ і сприяти разом з Валерієм Залужним та іншими воєначальниками успіху вирішального контрнаступу на русню. На фронті він зараз дійсно куди потрібніший, бо такі досвідчені та сміливі воїни, як Михайло - на вагу золота. Такими, як він, пишалася б будь-яка команда", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, Михайло Забродський написав заяву про складання мандата за власним бажанням.

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