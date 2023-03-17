УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10648 відвідувачів онлайн
Новини
30 938 145

Забродський отримав високу посаду в керівництві ЗСУ

забродский

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" генерал-лейтинант Михайло Забродський отримав посаду у керівництві Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу партії "Європейська солідарність" .

""Європейська Солідарність", з якої понад дві з половиною тисячі членів партії боронять країну в лавах армії, вітає рішення про призначення Михайла Забродського на високу посаду в керівництві ЗСУ", - ідеться в повідомленні.

"Настав момент, коли він має повною мірою зосередитися на службі, посилити стратегічний потенціал ЗСУ і сприяти разом з Валерієм Залужним та іншими воєначальниками успіху вирішального контрнаступу на русню. На фронті він зараз дійсно куди потрібніший, бо такі досвідчені та сміливі воїни, як Михайло - на вагу золота. Такими, як він, пишалася б будь-яка команда", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, Михайло Забродський написав заяву про складання мандата за власним бажанням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Забродський розповів про можливі сценарії розвитку війни: Україні потрібно створити три нові потужні оперативні угруповання на Запоріжжі, Сумщині та Волині

Автор: 

посада (64) Забродський Михайло (65) ЗСУ (7717) Європейська Солідарність (1093)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+65
показати весь коментар
17.03.2023 16:43 Відповісти
+62
показати весь коментар
17.03.2023 16:49 Відповісти
+61
Гарна новина...
показати весь коментар
17.03.2023 16:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
показати весь коментар
17.03.2023 17:07 Відповісти
показати весь коментар
17.03.2023 17:09 Відповісти
Забродський має досвід глибоких рейдів по тилах противника. Це він успішно робив у 2014 році. Майже без втрат. Значить готуємося.
показати весь коментар
17.03.2023 17:17 Відповісти
Тєтяна Черновіл заходить в Раду замість Забродського! Зелені тіки здихалися від Лероса і тут такий нежданчік. Я їм аж співчуваю.
показати весь коментар
17.03.2023 17:26 Відповісти
ЧорновОл. Це Тетяна.
ЧорновІл - це Тарас.
показати весь коментар
17.03.2023 18:16 Відповісти
Добре було б обох і щоб Тетяна ще й "Стунгу" прихватила.))
показати весь коментар
17.03.2023 21:50 Відповісти
З Богом, пане Генерале
показати весь коментар
17.03.2023 17:58 Відповісти
А назвати цю високу посаду, ні? Це супер засекречена посада?
показати весь коментар
17.03.2023 18:45 Відповісти
ти один пересмердів все ЄС і не тільки
показати весь коментар
17.03.2023 19:13 Відповісти
****** ти, зебiл , а не оптимiст.
показати весь коментар
17.03.2023 21:17 Відповісти
В кого що, а в зелепня думки про дефікацію. Запором ви всі сраждаєте, чи що?
показати весь коментар
17.03.2023 20:06 Відповісти
показати весь коментар
17.03.2023 21:46 Відповісти
...обтікай, пліснява зелена
показати весь коментар
17.03.2023 22:40 Відповісти
...не тобі, потвора zeлепуза, мене повчати
показати весь коментар
18.03.2023 09:57 Відповісти
Не українець ти. Кацап. Не вмієш доводити свою правоту, крім як лаятися. Сивочолий більше ніколи не буде Президентом України! В'язниця за ним вже давненько плаче, бо він є один з "птєнцов" (Ющенко, Медведчук, Пінчук, Янукович) Кучми (ну це, якщо ти розумієш з історії, про "птєнцов Кєрєнского"). Кого на переговори з кацапами відправив у Мінськ сивочолий? Починай думати, аналізувати. Тоді може й повірю що ти українець.
показати весь коментар
21.03.2023 10:58 Відповісти
...пливи за кораблем, zeлепузе
показати весь коментар
21.03.2023 13:49 Відповісти
Кацапчик ти! Аргументів нуль.
показати весь коментар
21.03.2023 15:33 Відповісти
...аргументи - це для людей, а не для зелених потвор на кшталт тебе... Обтікай собі тихенько, шльондра квартальна
показати весь коментар
21.03.2023 19:54 Відповісти
Виглядаєш гидко. На жаль.
показати весь коментар
21.03.2023 22:21 Відповісти
Після таких коментарів ти вважаєш себе людиною?
показати весь коментар
21.03.2023 22:24 Відповісти
...звісно, на відміну від тебе Що, не можеш обтікати тихо?
показати весь коментар
21.03.2023 22:27 Відповісти
Важко тобі буде розчаруватися. І в собі і в сивочолому. Тобі це ще доведеться зробити. Це буде тяжко. Тільки після цього ти може станеш людиною. "Піддавай все сумніву"- Рене Декарт.
показати весь коментар
22.03.2023 09:47 Відповісти
...вчи свою бабу (якщо вона є у такого іплана, як ти) варити борщ...
показати весь коментар
22.03.2023 16:11 Відповісти
Палаєш. Ясно. Медицина в твоєму випадку вже безсильна. Припиняю дискусію, бо не хочу мати гріх на душі від чиєїсь смерті через інсульт.
показати весь коментар
22.03.2023 19:48 Відповісти
...вільний, вася
показати весь коментар
22.03.2023 22:03 Відповісти
⁉️
показати весь коментар
22.03.2023 23:17 Відповісти
тут про бубочку більше чим
показати весь коментар
17.03.2023 19:10 Відповісти
Це - добра новина.

P.S. В тексті статті - лейтИнант. Стидобище абсолютне !
показати весь коментар
17.03.2023 19:24 Відповісти
Це зелені так скоро Пороха випишуть в президенти)
показати весь коментар
17.03.2023 20:05 Відповісти
У інформпросторі панує безграмотність.
Чому "лейтИнант", коли правильно "лейтЕнант" ???
Чому нікому нема діла до цього???
Ганьба, блд, писаки, що книжок не бачили!
показати весь коментар
17.03.2023 20:29 Відповісти
Вони могли б і "лийтинант".))
показати весь коментар
17.03.2023 21:32 Відповісти
Или "леньтенант" от слова "лень".
показати весь коментар
17.03.2023 23:27 Відповісти
зелені серпом по яйцям!!!___)))))
показати весь коментар
20.03.2023 22:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 