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Забродский получил высокий пост в руководстве ВСУ

забродский

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" генерал-лейтинант Михаил Забродский получил должность в руководстве Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская солидарность".

""Европейская Солидарность", из которой более двух с половиной тысяч членов партии защищают страну в рядах армии, приветствует решение о назначении Михаила Забродского на высокий пост в руководстве ВСУ", - говорится в сообщении.

"Настал момент, когда он должен в полной мере сосредоточиться на службе, усилить стратегический потенциал ВСУ и вместе с Валерием Залужным и другими военачальниками содействовать успеху решающего контрнаступления на русню. На фронте он сейчас действительно куда нужнее, потому что такие опытные и смелые воины, как Михаил - на вес золота. Такими, как он, гордилась бы любая команда", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Михаил Забродский написал заявление и сложил мандат по собственному желанию.

Читайте также: Не можем исключать втягивание ведущих стран в "ограниченный" ядерный конфликт, - Залужный и Забродский

Автор: 

должность (97) Забродский Михаил (65) ВСУ (6735) Европейская Солидарность (1063)


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Топ комментарии
+65
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17.03.2023 16:43 Ответить
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17.03.2023 16:49 Ответить
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Гарна новина...
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17.03.2023 16:39 Ответить
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17.03.2023 17:07 Ответить
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17.03.2023 17:09 Ответить
Забродський має досвід глибоких рейдів по тилах противника. Це він успішно робив у 2014 році. Майже без втрат. Значить готуємося.
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17.03.2023 17:17 Ответить
Тєтяна Черновіл заходить в Раду замість Забродського! Зелені тіки здихалися від Лероса і тут такий нежданчік. Я їм аж співчуваю.
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17.03.2023 17:26 Ответить
ЧорновОл. Це Тетяна.
ЧорновІл - це Тарас.
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17.03.2023 18:16 Ответить
Добре було б обох і щоб Тетяна ще й "Стунгу" прихватила.))
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17.03.2023 21:50 Ответить
З Богом, пане Генерале
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17.03.2023 17:58 Ответить
А назвати цю високу посаду, ні? Це супер засекречена посада?
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17.03.2023 18:45 Ответить
ти один пересмердів все ЄС і не тільки
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17.03.2023 19:13 Ответить
****** ти, зебiл , а не оптимiст.
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17.03.2023 21:17 Ответить
В кого що, а в зелепня думки про дефікацію. Запором ви всі сраждаєте, чи що?
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17.03.2023 20:06 Ответить
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17.03.2023 21:46 Ответить
...обтікай, пліснява зелена
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17.03.2023 22:40 Ответить
...не тобі, потвора zeлепуза, мене повчати
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18.03.2023 09:57 Ответить
Не українець ти. Кацап. Не вмієш доводити свою правоту, крім як лаятися. Сивочолий більше ніколи не буде Президентом України! В'язниця за ним вже давненько плаче, бо він є один з "птєнцов" (Ющенко, Медведчук, Пінчук, Янукович) Кучми (ну це, якщо ти розумієш з історії, про "птєнцов Кєрєнского"). Кого на переговори з кацапами відправив у Мінськ сивочолий? Починай думати, аналізувати. Тоді може й повірю що ти українець.
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21.03.2023 10:58 Ответить
...пливи за кораблем, zeлепузе
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21.03.2023 13:49 Ответить
Кацапчик ти! Аргументів нуль.
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21.03.2023 15:33 Ответить
...аргументи - це для людей, а не для зелених потвор на кшталт тебе... Обтікай собі тихенько, шльондра квартальна
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21.03.2023 19:54 Ответить
Виглядаєш гидко. На жаль.
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21.03.2023 22:21 Ответить
Після таких коментарів ти вважаєш себе людиною?
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21.03.2023 22:24 Ответить
...звісно, на відміну від тебе Що, не можеш обтікати тихо?
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21.03.2023 22:27 Ответить
Важко тобі буде розчаруватися. І в собі і в сивочолому. Тобі це ще доведеться зробити. Це буде тяжко. Тільки після цього ти може станеш людиною. "Піддавай все сумніву"- Рене Декарт.
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22.03.2023 09:47 Ответить
...вчи свою бабу (якщо вона є у такого іплана, як ти) варити борщ...
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22.03.2023 16:11 Ответить
Палаєш. Ясно. Медицина в твоєму випадку вже безсильна. Припиняю дискусію, бо не хочу мати гріх на душі від чиєїсь смерті через інсульт.
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22.03.2023 19:48 Ответить
...вільний, вася
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22.03.2023 22:03 Ответить
⁉️
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22.03.2023 23:17 Ответить
тут про бубочку більше чим
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17.03.2023 19:10 Ответить
Це - добра новина.

P.S. В тексті статті - лейтИнант. Стидобище абсолютне !
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17.03.2023 19:24 Ответить
Це зелені так скоро Пороха випишуть в президенти)
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17.03.2023 20:05 Ответить
У інформпросторі панує безграмотність.
Чому "лейтИнант", коли правильно "лейтЕнант" ???
Чому нікому нема діла до цього???
Ганьба, блд, писаки, що книжок не бачили!
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17.03.2023 20:29 Ответить
Вони могли б і "лийтинант".))
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17.03.2023 21:32 Ответить
Или "леньтенант" от слова "лень".
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17.03.2023 23:27 Ответить
зелені серпом по яйцям!!!___)))))
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20.03.2023 22:08 Ответить
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