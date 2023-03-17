Забродский получил высокий пост в руководстве ВСУ
Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" генерал-лейтинант Михаил Забродский получил должность в руководстве Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская солидарность".
""Европейская Солидарность", из которой более двух с половиной тысяч членов партии защищают страну в рядах армии, приветствует решение о назначении Михаила Забродского на высокий пост в руководстве ВСУ", - говорится в сообщении.
"Настал момент, когда он должен в полной мере сосредоточиться на службе, усилить стратегический потенциал ВСУ и вместе с Валерием Залужным и другими военачальниками содействовать успеху решающего контрнаступления на русню. На фронте он сейчас действительно куда нужнее, потому что такие опытные и смелые воины, как Михаил - на вес золота. Такими, как он, гордилась бы любая команда", - добавили в пресс-службе.
Напомним, Михаил Забродский написал заявление и сложил мандат по собственному желанию.
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ЧорновІл - це Тарас.
P.S. В тексті статті - лейтИнант. Стидобище абсолютне !
Чому "лейтИнант", коли правильно "лейтЕнант" ???
Чому нікому нема діла до цього???
Ганьба, блд, писаки, що книжок не бачили!