Забродский получил высокий пост в руководстве ВСУ

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" генерал-лейтинант Михаил Забродский получил должность в руководстве Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская солидарность".

""Европейская Солидарность", из которой более двух с половиной тысяч членов партии защищают страну в рядах армии, приветствует решение о назначении Михаила Забродского на высокий пост в руководстве ВСУ", - говорится в сообщении.

"Настал момент, когда он должен в полной мере сосредоточиться на службе, усилить стратегический потенциал ВСУ и вместе с Валерием Залужным и другими военачальниками содействовать успеху решающего контрнаступления на русню. На фронте он сейчас действительно куда нужнее, потому что такие опытные и смелые воины, как Михаил - на вес золота. Такими, как он, гордилась бы любая команда", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Михаил Забродский написал заявление и сложил мандат по собственному желанию.

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