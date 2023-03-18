Говорили про звільнення українських земель, - Зеленський, Залужний, Резніков і кілька генералів провели бесіду з Салліваном, Остіном та Міллі
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провели зустріч у режимі відеозв’язку з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном і головою Об’єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.
У повідомленні зазначається: "У зустрічі також взяли участь: міністр оборони України Олексій Резніков та його перший заступник Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, командувач оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський, командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук і заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.
Представники України детально поінформували союзників про поточну ситуацію на фронті, бойові дії на найскладніших напрямках, а також про нагальні потреби української армії.
Сторони обговорили подальше надання нашій країні необхідної допомоги, зокрема техніки, озброєння та боєприпасів.
Наприкінці до розмови приєднався Президент України Володимир Зеленський. Він поділився з присутніми думками щодо звільнення українських земель від російських окупантів.
Представники України подякували владі США та американському народові за всебічну й потужну підтримку нашої країни в боротьбі за свободу та повернення миру Європі".
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15 Березня, 2023
Американські сенатори з обох партій тиснуть на Пентагон щодо передачі Україні F-16
https://mil.in.ua/uk/tag/f-16/ F
Вісім американських сенаторів з обох партій надіслали в Пентагон лист, у якому вимагають роз'яснити, що потрібно для відправки винищувачів F-16 в Україну.
Парламентарі надіслали лист голові Пентагона Ллойду Остіну. На їхню думку, найвищі посадовці адміністрації, починаючи з президента Джо Байдена, холодно сприйняли заклики передати Україні літаки американського виробництва.
У листі, який є у розпорядженні видання, йдеться про те, що війна між Росією та Україною "зараз перебуває на критичному етапі". Тож, на думку сенаторів, F-16 можуть дати Києву перевагу.
"Після розмови з американськими, українськими та іноземними лідерами, які працюють на підтримку України, на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця, ми вважаємо, що США повинні ретельно розглянути надання Україні літаків F-16. Це були б значні можливості, які могли б змінити правила гри", - йдеться у листі.
Сенатори попросили Остіна надати їм до кінця тижня оцінки факторів, необхідних для успішної передачі F-16 Україні.
Серед іншого члени сенату запитували як потребу у винищувачах оцінюють українські посадовці. Одне з питань стосується механізму отримання F-16 - це будівництво нових літаків чи використання наявних запасів.
Також сенатори запитали про оцінку військових щодо впливу F-16 на бойові дії і як швидко можна навчити українських пілотів.
Крім того, привітали https://mil.in.ua/uk/news/povitryani-syly-zsu-pidtverdyly-vizyt-***********-pilotiv-u-ssha/ оцінку навичок українських пілотів , які наразі перебувають на базі Національної гвардії Морріс у Тусоні, штату Арізона. Ініціатором листа став сенатор з цього штату Марк Келлі.
Також у виданні підкреслюють, оцінку командувача сил США та НАТО в Європі Крістофера Каволі, який підкреслив, що відправка F-16 та далекобійних ракет значно вплине на спроможності України.
Разом з тим Керівник Пентагону з питань політики Колін Кал повідомив, що передача винищувачів із запасів може зайняти до 18 місяців, а будівництво нових - 3-6 років. - WTF ???
Також він підкреслив, що основним пріоритетом для України залишаються системи ППО, артилерія, ********** та бронетехніка.
Нагадаємо, Україна https://mil.in.ua/uk/news/********-obgovoryuye-z-norvegiyeyu-pidgotovku-lotchykiv/ почала обговорення підготовки пілотів винищувачів з Норвегією.
ДЕ ЛЕНД-ЛІЗ, мерзото неповносправна ?
сирський мовчав...
Були військові та цивільні з обох сторін? Зрозуміло.
Разом до Перемоги.
Не дамо ху&ло знищити Україну
Попереду до цього ще багато роботи.
Дуже багато важкої роботи для України, США та інших союзників.
А вже Після Перемоги Україна буде робити разбір усіх полетів та залетів.
Усі ходи записані.
Війна все не спише.
-снаряды - Пиз-ц рашке бы пришёл