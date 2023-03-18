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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Говорили про звільнення українських земель, - Зеленський, Залужний, Резніков і кілька генералів провели бесіду з Салліваном, Остіном та Міллі

зеленський

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провели зустріч у режимі відеозв’язку з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном і головою Об’єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

У повідомленні зазначається: "У зустрічі також взяли участь: міністр оборони України Олексій Резніков та його перший заступник Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, командувач оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський, командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук і заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

Представники України детально поінформували союзників про поточну ситуацію на фронті, бойові дії на найскладніших напрямках, а також про нагальні потреби української армії.

Сторони обговорили подальше надання нашій країні необхідної допомоги, зокрема техніки, озброєння та боєприпасів.

Наприкінці до розмови приєднався Президент України Володимир Зеленський. Він поділився з присутніми думками щодо звільнення українських земель від російських окупантів.

Представники України подякували владі США та американському народові за всебічну й потужну підтримку нашої країни в боротьбі за свободу та повернення миру Європі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США виступають за те, щоб Зеленський і Сі Цзіньпін поспілкувалися напряму, - Салліван

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Залужний Валерій (728) Остін Ллойд (521) Салліван Джейк (295) Міллі Марк (156)


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Топ коментарі
+28
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18.03.2023 01:02 Відповісти
+14
Перелік прізвищ поченається з самого головного - Ермака
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18.03.2023 00:55 Відповісти
+10
Дерьмак був?
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18.03.2023 00:50 Відповісти
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Дерьмак був?
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18.03.2023 00:50 Відповісти
Перелік прізвищ поченається з самого головного - Ермака
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18.03.2023 00:55 Відповісти
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і ... а як же ж
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18.03.2023 01:01 Відповісти
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18.03.2023 01:02 Відповісти
морда обезображена інтелектом
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18.03.2023 02:13 Відповісти
Не обезображена...
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18.03.2023 06:17 Відповісти
А в кого з горських євреїв вона спотворена? Подивитесь на Рарахамію.
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18.03.2023 07:01 Відповісти
Мозгів там достатньо. Нажаль.
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18.03.2023 09:37 Відповісти
Та ото ж,бо я вже злякався,бо у заголовку до статті не було прізвища Єрмака.А Зеленський приєднався пізніше-мабуть послали шашлички маринувати.
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18.03.2023 06:07 Відповісти
Тоже стало не по себе, когда увидел, что в заголовке нет фамилии самого-самого главного. Как-то тревожно на душе стало, не стряслось ли чего? Может, проклятые мириканцы додавили, и генералиссимус Боневтик подписал писульку об увольнении того, который водит его за ухо? Прочитал дальше и от сердца отлегло - все в порядке, был там начальник, и упомянут он как и положено его по его рангу - первым, а потом вся остальная шушера, которая только путается под ногами. Да в конце вроде бы присоединился один из его помощников, по-моему тот, который по видосикам.
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18.03.2023 07:46 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/news/amerykanski-senatory-z-oboh-partij-tysnut-na-pentagon-shhodo-peredachi-********-f-16/ https://mil.in.ua/uk/news/amerykanski-senatory-z-oboh-partij-tysnut-na-pentagon-shhodo-peredachi-********-f-16/

15 Березня, 2023

Американські сенатори з обох партій тиснуть на Пентагон щодо передачі Україні F-16

https://mil.in.ua/uk/tag/f-16/ F
Вісім американських сенаторів з обох партій надіслали в Пентагон лист, у якому вимагають роз'яснити, що потрібно для відправки винищувачів F-16 в Україну.

Парламентарі надіслали лист голові Пентагона Ллойду Остіну. На їхню думку, найвищі посадовці адміністрації, починаючи з президента Джо Байдена, холодно сприйняли заклики передати Україні літаки американського виробництва.

У листі, який є у розпорядженні видання, йдеться про те, що війна між Росією та Україною "зараз перебуває на критичному етапі". Тож, на думку сенаторів, F-16 можуть дати Києву перевагу.

"Після розмови з американськими, українськими та іноземними лідерами, які працюють на підтримку України, на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця, ми вважаємо, що США повинні ретельно розглянути надання Україні літаків F-16. Це були б значні можливості, які могли б змінити правила гри", - йдеться у листі.

Сенатори попросили Остіна надати їм до кінця тижня оцінки факторів, необхідних для успішної передачі F-16 Україні.

Серед іншого члени сенату запитували як потребу у винищувачах оцінюють українські посадовці. Одне з питань стосується механізму отримання F-16 - це будівництво нових літаків чи використання наявних запасів.

Також сенатори запитали про оцінку військових щодо впливу F-16 на бойові дії і як швидко можна навчити українських пілотів.

Крім того, привітали https://mil.in.ua/uk/news/povitryani-syly-zsu-pidtverdyly-vizyt-***********-pilotiv-u-ssha/ оцінку навичок українських пілотів , які наразі перебувають на базі Національної гвардії Морріс у Тусоні, штату Арізона. Ініціатором листа став сенатор з цього штату Марк Келлі.

Також у виданні підкреслюють, оцінку командувача сил США та НАТО в Європі Крістофера Каволі, який підкреслив, що відправка F-16 та далекобійних ракет значно вплине на спроможності України.

Разом з тим Керівник Пентагону з питань політики Колін Кал повідомив, що передача винищувачів із запасів може зайняти до 18 місяців, а будівництво нових - 3-6 років. - WTF ???

Також він підкреслив, що основним пріоритетом для України залишаються системи ППО, артилерія, ********** та бронетехніка.

Нагадаємо, Україна https://mil.in.ua/uk/news/********-obgovoryuye-z-norvegiyeyu-pidgotovku-lotchykiv/ почала обговорення підготовки пілотів винищувачів з Норвегією.

ДЕ ЛЕНД-ЛІЗ, мерзото неповносправна ?
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18.03.2023 00:50 Відповісти
"Говорили про звільнення українських земель, - Зеленський, Залужний, Резніков Джерело:
сирський мовчав...
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18.03.2023 01:33 Відповісти
Да когда уже избавятся от Ермака? Неужели он непотопляемый? Почему молчит общественность? Неужели всех все устраивает?
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18.03.2023 02:05 Відповісти
БЕСПРЕДЕЛ ГАНЬБА ‼️Бесполезно бороться , ЕСЛИ ТЕРПЕТЬ В СЕРДЦЕ Киева ЕРМАКА , СТАВЛЕННИКА МИРОВОГО ТЕРРОРИСТА № 1 ***** ,узурпировшего полностью все СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ ,ГНИДЫ баканов &НАУМОВ спрятаны от правосудия ,СУДЫ ( Портнов Татаров)ПОЛНОСТЬЮ КОНТРОЛИРУЮТСЯ ЭТИМ💩и выносят оправдательные приговоры МАФИИ МЕГАМАРОДЕРОВ «СЛУГАМ»👿Преследуются ЛУЧШИЕ ГЕНЕРАЛЫ Марченко ,Кривонос, Бурба, Таня Черновол, Маруся Звиробий, патриоты Рифмастер …………………………Здохни КРЫСА 🐀 ПАЦЮК УРОДЛИВЫЙ ЕРМАК с папашей выродком ФСБШым !
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18.03.2023 09:10 Відповісти
Координують спільні дії? Це добре.

Були військові та цивільні з обох сторін? Зрозуміло.

Разом до Перемоги.
Не дамо ху&ло знищити Україну
Попереду до цього ще багато роботи.

Дуже багато важкої роботи для України, США та інших союзників.

А вже Після Перемоги Україна буде робити разбір усіх полетів та залетів.

Усі ходи записані.

Війна все не спише.
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18.03.2023 02:25 Відповісти
то може і з вагнерівцями в Бахмуті після перемоги треба розбиратися, а не зараз ?
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18.03.2023 05:51 Відповісти
Если бы язык вырабатывать электричество - отключений не было....

-снаряды - Пиз-ц рашке бы пришёл
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18.03.2023 02:29 Відповісти
А до чого, там був Резніков , він же начебто по яблукам та яйцям
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18.03.2023 03:01 Відповісти
Освоює нові напрямки
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18.03.2023 03:40 Відповісти
Lui sente come una zanzara in un campo di nudisti: sa bene che cosa deve fare ma non sa da quale parte incominciare.
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18.03.2023 06:58 Відповісти
Що там робить д'Єрмак?!!!
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18.03.2023 03:15 Відповісти
Ганьба цій владі !
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18.03.2023 06:53 Відповісти
Ермак доложил министру обороны сколько метров туалетной бумаги в туалетах ОР, сколько украли бензина из гаража, как прошли планерки с уборщицами, хва/Антон ли писчей бумаги и карандашей( все согласно должностных обязанностей). Это загадка ,, Бермудского треугольника,, - почему фактически и о президента Ермак числится ,, шнырнем,, Интересно, какие задания ему даёт Партия Регионов ( восемь лет работы на партию)?????
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18.03.2023 09:09 Відповісти
Первая леди присоединилась к Ермаку попозже.
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18.03.2023 10:20 Відповісти
 
 