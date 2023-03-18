У 2022 році хакери Gamaredon здійснили 74 кібератаки на Україну, - Держспецзв’язку
Російські хакери Gamaredon за рік здійснили 74 кібератаки на Україну.
Про це йдеться у звіті Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інформує Цензор.НЕТ.
"Найбільш активною серед них є Armageddon / Gamaredon. До Gamaredon належать хакери ялтинського підрозділу ФСБ - колишні співробітники СБУ, які зрадили свою Батьківщину та перейшли на бік ворога. Минулого року не було жодного тижня, коли б CERT-UA не реєстрував діяльності цього угруповання.
Основною метою Gamaredon є шпигунство. Відмінною рисою фішингових розсилань угруповання є високий рівень їхньої підготовки: знання українського контексту та розуміння специфіки роботи тих чи інших організацій", - йдеться в повідомленні.
Це угрупування атакує державний сектор, державні підприємства та сектор безпеки й оборони. Однією з головних цілей у секторі безпеки та оборони є Нацполіція. Хакери Gamaredon намагаються дістати доступ до всіх можливих баз даних і видобути максимум інформації про машини, їх пересування, камери спостереження, ситуацію на дорогах, арешт тощо.
Крім того, основними цілями Gamaredon у другому півріччі 2022 були:
- Облікові дані співробітників Служби безпеки України в месенджері Signal з метою отримання доступу до акаунтів для викрадання даних та деанонімізація користувачів.
- Атаки на систему звʼязку Державної прикордонної служби України та систему "Шлях", за допомогою якої прикордонники перевіряють осіб, які перетинають державний кордон України.
- Фішинг на Міністерство оборони України.
- Оборонні підрядники та виробники.
Gamaredon активно використовує для атак інфраструктуру кримського телеком-хостингу провайдера CrymCom.
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