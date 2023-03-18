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Новини Агресія Росії проти України
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У 2022 році хакери Gamaredon здійснили 74 кібератаки на Україну, - Держспецзв’язку

хакер,фейк,дезінформація

Російські хакери Gamaredon за рік здійснили 74 кібератаки на Україну.

Про це йдеться у звіті Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інформує Цензор.НЕТ

"Найбільш активною серед них є Armageddon / Gamaredon. До Gamaredon належать хакери ялтинського підрозділу ФСБ - колишні співробітники СБУ, які зрадили свою Батьківщину та перейшли на бік ворога. Минулого року не було жодного тижня, коли б CERT-UA не реєстрував діяльності цього угруповання.

Основною метою Gamaredon є шпигунство. Відмінною рисою фішингових розсилань угруповання є високий рівень їхньої підготовки: знання українського контексту та розуміння специфіки роботи тих чи інших організацій", - йдеться в повідомленні.

Це угрупування атакує державний сектор, державні підприємства та сектор безпеки й оборони. Однією з головних цілей у секторі безпеки та оборони є Нацполіція. Хакери Gamaredon намагаються дістати доступ до всіх можливих баз даних і видобути максимум інформації про машини, їх пересування, камери спостереження, ситуацію на дорогах, арешт тощо.

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Крім того, основними цілями Gamaredon у другому півріччі 2022 були:

  • Облікові дані співробітників Служби безпеки України в месенджері Signal з метою отримання доступу до акаунтів для викрадання даних та деанонімізація користувачів.
  • Атаки на систему звʼязку Державної прикордонної служби України та систему "Шлях", за допомогою якої прикордонники перевіряють осіб, які перетинають державний кордон України.
  • Фішинг на Міністерство оборони України.
  • Оборонні підрядники та виробники.

Gamaredon активно використовує для атак інфраструктуру кримського телеком-хостингу провайдера CrymCom.

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Автор: 

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