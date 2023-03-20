Ордер МКС ставить Путіна у зовсім іншу позицію щодо міжнародної спільноти, - Боррель

Ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, ставить останнього в зовсім іншу позицію стосовно міжнародної спільноти.

Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Хтось каже, що МКС - це інституція, яка не здатна реалізувати свої ордери, і оскільки Росія не підписала міжнародну угоду, якою було створено МКС, то їм байдуже. Але їм не байдуже. Тому що з цим ордером президент Путін, якщо він поїде до будь-якої з цих майже 130 країн, які підписали цю Конвенцію, має бути негайно заарештований. Це ставить президента Путіна у зовсім іншу позицію щодо міжнародної спільноти", - сказав він.

Високий представник ЄС, назвав це рішення важливим таконстатував, що "притягти Росію до відповідальності за звірства, які вона вчиняє в Україні", є "колективним пріоритетом".

"Ми продовжуватимемо працювати, щоб встановити тих, хто залучений до депортації дітей з метою застосування подальших обмежувальних заходів", - запевнив Боррель.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна - довічний.

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