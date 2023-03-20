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Ордер МКС ставить Путіна у зовсім іншу позицію щодо міжнародної спільноти, - Боррель

путін

Ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, ставить останнього в зовсім іншу позицію стосовно міжнародної спільноти.

Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Хтось каже, що МКС - це інституція, яка не здатна реалізувати свої ордери, і оскільки Росія не підписала міжнародну угоду, якою було створено МКС, то їм байдуже. Але їм не байдуже. Тому що з цим ордером президент Путін, якщо він поїде до будь-якої з цих майже 130 країн, які підписали цю Конвенцію, має бути негайно заарештований. Це ставить президента Путіна у зовсім іншу позицію щодо міжнародної спільноти", - сказав він.

Високий представник ЄС, назвав це рішення важливим таконстатував, що "притягти Росію до відповідальності за звірства, які вона вчиняє в Україні", є "колективним пріоритетом".

"Ми продовжуватимемо працювати, щоб встановити тих, хто залучений до депортації дітей з метою застосування подальших обмежувальних заходів", - запевнив Боррель.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна - довічний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про ордер на арешт Путіна, - Bloomberg

Автор: 

арешт (2520) путін (23750) Міжнародний кримінальний суд (327) Боррель (1074)


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Топ коментарі
+14
позиция *****...!

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20.03.2023 21:11
+14
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20.03.2023 21:16
+7
хутін пуй дуже ******** запізнюватись на різні зустрічі, заставляючи прем'ер-міністрів. президентів, пап чекати себе годинами /поки в Сингапурі не обламали/, любив молоти всякі спічі і ультиматуми, а тепер буде вивчати Кама-Сутру з метою доставити максимальне задоволення председателю та виконати його найпотаємніші забаганки. Поцілунки дітей в животик, тигриць та робітників, доставання зубами монетки з чаши з кумисом, не прокатять.
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20.03.2023 21:18
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Ставить путю в позу а як дишав .
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20.03.2023 21:09 Відповісти
Смерть *****!
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20.03.2023 21:10 Відповісти
позиция *****...!

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20.03.2023 21:11 Відповісти
Хутін Пуй читає дадзибао у председателя.
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20.03.2023 22:50 Відповісти
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20.03.2023 21:16 Відповісти
Путлєру - пофіг, Сі - також.
Зате яку "джигу" з "брейдансом" можна буде спостерігати, коли путлєрок поїде в ПАР чи Бразилію... Або ще куди, де Римский статут підписаний та ратифікований... Але не від ботоксного, а від влади цих держав...
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20.03.2023 21:18 Відповісти
Та да. Будут изворачиваться ужом, и придумывать 100500 формальных отмазок, лишь бы не арестовывать гопника с ядерной дубинкой. Если уж с ракетами и беспилотником такую дичь придумали, не говоря уже за "эскалацию передачей нам самолетов", то что уж говорить за такое.

Но любопытно, да.
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21.03.2023 09:47 Відповісти
moje yim i pofig, ale e take ponyattya yak "luds'ka massa", ce koly >50% ludstva dumae odnakovo, formuet'sya namir, yakyi stae Namirom Vsesvitu i stae namirom dlya reshty ludstva... narazi vidnoshennya do putina zminylos', navit' na foto vin stav vyglyadaty yak sadyst-pedofil... do orderu na aresht, she v ludstvi bula sympatiya do n'ogo - teper ni.
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21.03.2023 12:38 Відповісти
хутін пуй дуже ******** запізнюватись на різні зустрічі, заставляючи прем'ер-міністрів. президентів, пап чекати себе годинами /поки в Сингапурі не обламали/, любив молоти всякі спічі і ультиматуми, а тепер буде вивчати Кама-Сутру з метою доставити максимальне задоволення председателю та виконати його найпотаємніші забаганки. Поцілунки дітей в животик, тигриць та робітників, доставання зубами монетки з чаши з кумисом, не прокатять.
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20.03.2023 21:18 Відповісти
Не хочется никого разочаровывать, но у Борреля такие же функции и полномочия в ЕС как у Арестовича при Зеленском.
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20.03.2023 21:20 Відповісти
ты как можешь всё делать...?\хотя какое ты ***** - просто ******** под впн...\
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20.03.2023 21:23 Відповісти
ПШНХЙ, свинья.
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20.03.2023 21:37 Відповісти
Ти нікого не розчарував, тунгусе, бо всім похер і на тебе, і на твоє свинособаче пердіння..
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20.03.2023 22:15 Відповісти
Тебе бы, пидарок, не по чужим сайтам околачиваться, а лучше бы присматривать участки, где побольше ягеля имеется. Глядишь, и заживешь...
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21.03.2023 10:13 Відповісти
Позиция у него теперь пятая, т.е. раком.
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20.03.2023 21:24 Відповісти
путлер воєнний і злочинец і кривавий вбивця , якого потрібно вбивати
дуже повільно , щоби довго корчився від болю 😠
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20.03.2023 21:25 Відповісти
ну старперу то похеру, он свое пожил и видел многие страны, а вот ТОЙ второй дуре дорога заказана только по золотому кольцу плавать.
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20.03.2023 21:26 Відповісти
якщо цим Покидькам на кшталт мєдвєдєвих, лаврових, путіних, піськових, скабєєвих, соловйових, шайгів, гірасімавих, суравікіних та інших не буде організована Гаага або Нюрнберг-2.....
то гріш-ціна тій конторі під назвою ООН...та ВСЬОМУ міжнароднуму праву.....

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.03.2023 21:31 Відповісти
отъездился ***** по миру!куда не заедь-повяжут.130 стран-это вам не хер собачий!
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20.03.2023 22:06 Відповісти
А-ха-ха! Я здогадуюсь у яку позу!!
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20.03.2023 22:10 Відповісти
Французькою поза називається "а-ля креведко"
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21.03.2023 12:52 Відповісти
Може вже час сіярту з орбаном в мкс відправити?
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20.03.2023 22:14 Відповісти
а хто тепер капітуляцію від імені ерефії буде підписувати
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20.03.2023 22:21 Відповісти
Там буде стояти черга бажаючих.
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21.03.2023 10:16 Відповісти
Тоєсть раком! Слава Україні! Смерть рашистській *********!
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21.03.2023 01:53 Відповісти
 
 