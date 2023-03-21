Мобілізованих росіян утримують на передовій лише загороджувальні загони, - розвідка

Більшість мобілізованих до російської армії втекла б із поля бою, якби не загороджувальні загони.

Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він розповів, що розвідка перехоплює велику кількість дзвінків росіян, в яких вони знаходяться в паніці і страху.

"Вони бачать роботу своїх же загороджувальних загонів, бачать некомпетентність свого командування і бачать величезні втрати людей навколо себе. Ні про які ідейні складові чи довіру пропаганді Соловйова і Скабєєвої мова точно не йде", - зазначив Юсов.

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Він вважає, що якби не було загороджувальних загонів, більшість російських мобілізованих втекла би з позицій.