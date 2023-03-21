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Новини Війна Мобілізація в РФ
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Мобілізованих росіян утримують на передовій лише загороджувальні загони, - розвідка

ворог,кацап,русня,орк

Більшість мобілізованих до російської армії втекла б із поля бою, якби не загороджувальні загони.

Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він розповів, що розвідка перехоплює велику кількість дзвінків росіян, в яких вони знаходяться в паніці і страху.

"Вони бачать роботу своїх же загороджувальних загонів, бачать некомпетентність свого командування і бачать величезні втрати людей навколо себе. Ні про які ідейні складові чи довіру пропаганді Соловйова і Скабєєвої мова точно не йде", - зазначив Юсов.

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Він вважає, що якби не було загороджувальних загонів, більшість російських мобілізованих втекла би з позицій.

Автор: 

армія рф (17185) розвідка (3854) мобілізація (3020)


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Кого они на этом "марафоне" пытаются убедить? Себя? Смотри, они и сами начнут верить в свое вранье... Как рашики с помощью своего тв убедили себя, что Украина упадет к их ногам... Так и эти убеждают себя, что только рашиков чуть пугни и они разбегутся...
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21.03.2023 08:40 Відповісти
Ну и? Что же рашиков держит на линии фронта? Какая такая "великая идея"?
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21.03.2023 08:45 Відповісти
Бабло и приказ сцаря, если коротко...
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21.03.2023 08:51 Відповісти
Бабло загалом. росіяни за півроку можуть заробити як за половину свого життя.
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21.03.2023 08:55 Відповісти
Плюс мечта наказать "хохлов", за то что ох@ели... Пообщайся с ними и поймешь как так в головах насрано, и что они натуральные рабы...
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21.03.2023 08:56 Відповісти
Одкровення від "хєроєв шапкозакідатєльськіх фронтові"...
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21.03.2023 08:58 Відповісти
Так може пора розвернутися, та сумісними зусиллями в"бать по бункерному діду?
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21.03.2023 09:04 Відповісти
занадто утрована позиція.

москалі ненавидять нас і хочуть нас убивати.

з такої позиції вони здаються тільки коли вже точно бачать що не зможуть відбитися та й то не завжди.

он останнє відео - москаль каже що не буде здаватися бо у нього наказ.

і ви хоч лекцію йому прочитайте а наказ путіна для нього важливіший за все що ви скажете.
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21.03.2023 10:38 Відповісти
Ну какая то часть безусловно бы сбежала. Но говорить, что линия фронта опустела бы - это уж явное преувеличение. Русские - это 500-летнее рабство, там мозг заточен под подчинение царю и барину. И на это подчинение намазан толстый слой "величия". Их барин порол на конюшне до полусмерти, а они потом шли и дрались с крестьянами другого барина, за то, что те назвали их барина дерьмом
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21.03.2023 10:52 Відповісти
 
 