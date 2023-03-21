Шольц: ЄС має відмовитися від принципу одностайності в ухваленні рішень

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликає до масштабних реформ інституцій Європейського союзу і наполягає на припиненні дії принципу одностайності.

Про це він сказав в інтерв'ю Rheinische Post, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Шольц наполягає на можливості ухвалювати рішення з певних питань кваліфікованою більшістю і як приклад навів зовнішню політику або деякі фінансові питання, наприклад, податкові.

"Не повинно бути так, що одна країна може все зупинити все. Ми не повинні розглядати той факт, що не всі завжди згодні, як проблему", - сказав Шольц.

"Потрібно шукати шляхи, щоб прийти до вирішення. Ми не можемо просто залишити всі інституційні структури такими, якими вони є", - додав канцлер.

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Розмови про відмову від принципу одностайності в ЄС ведуться вже тривалий час. Деякі країни, зокрема, Угорщина, часто зловживають цим принципом для блокування рішень з міжнародної політики.