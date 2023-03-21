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Шольц: ЄС має відмовитися від принципу одностайності в ухваленні рішень

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликає до масштабних реформ інституцій Європейського союзу і наполягає на припиненні дії принципу одностайності.

Про це він сказав в інтерв'ю Rheinische Post, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Шольц наполягає на можливості ухвалювати рішення з певних питань кваліфікованою більшістю і як приклад навів зовнішню політику або деякі фінансові питання, наприклад, податкові.

"Не повинно бути так, що одна країна може все зупинити все. Ми не повинні розглядати той факт, що не всі завжди згодні, як проблему", - сказав Шольц.

"Потрібно шукати шляхи, щоб прийти до вирішення. Ми не можемо просто залишити всі інституційні структури такими, якими вони є", - додав канцлер.

Також читайте: Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про ордер на арешт Путіна, - Bloomberg

Розмови про відмову від принципу одностайності в ЄС ведуться вже тривалий час. Деякі країни, зокрема, Угорщина, часто зловживають цим принципом для блокування рішень з міжнародної політики.

Автор: 

реформи (3206) Євросоюз (13313) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+17
Хоч раз він сказав щось толкове. І в НАТО так само треба зробити.
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21.03.2023 09:59
+16
Принцип одностайності вигідний ворогові.
Має діяти принци більшості.
Бо дивіться, як куплена рашистами Угорщина вдало блокує всі європейські ініціативи. Тобто фактично командує всіма вами.
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21.03.2023 10:02
+14
Нарешті
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21.03.2023 09:57
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Нарешті
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21.03.2023 09:57 Відповісти
ні.
нажаль((
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21.03.2023 10:09 Відповісти
до нарешті там ще як раком до китаю. але ******* уже заї*али всіх, це безперечно.
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21.03.2023 10:37 Відповісти
Браво, Шольц!!!! Давно пора. І прийняти положення про виключення З НАТО і ЄС.
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21.03.2023 11:50 Відповісти
«Не верю». Станіславський.

шольц хоче бути одностайним кермачом цего потягу…

Не може «політик» змінитися за один день!

Це все- Дойчланд, Дойчланд юбко аллес…
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21.03.2023 13:51 Відповісти
Давно пора. И пусть всякие орбаны и вучичи, гадят тока у себя дома.
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21.03.2023 13:09 Відповісти
Бл Щольц Хоче керувати всією ЕС. А Польща не дае
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21.03.2023 13:37 Відповісти
Неметчина вже керувала ЕС при владі Меркель.

Розуміючу загрозу попасти під « суспільний каток бюрократів» ЕС , Велика Брітаніі і зробила єкзит.
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21.03.2023 13:41 Відповісти
Хоч раз він сказав щось толкове. І в НАТО так само треба зробити.
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21.03.2023 09:59 Відповісти
Він вже казав
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21.03.2023 10:36 Відповісти
починають "прозрівати".... з оглядом на 5-колону на кшталт орбанів, ніхамерів, берлусконі....
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21.03.2023 10:00 Відповісти
Дістали уже всіх мадяри. Тож варто з подібним бикуванням закінчувати.
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21.03.2023 10:01 Відповісти
Принцип одностайності вигідний ворогові.
Має діяти принци більшості.
Бо дивіться, як куплена рашистами Угорщина вдало блокує всі європейські ініціативи. Тобто фактично командує всіма вами.
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21.03.2023 10:02 Відповісти
А ще треба вирішити термінове питання виключення країн з ЄС та НАТО за деструктивну позицію, що суперечить інтересам більшості, які входять до складу
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21.03.2023 10:05 Відповісти
... бо окремий *****-ніщеброд дуже сильно перетягує на себе ковдру, як для країни, що існує лише на подачки ЄС.
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21.03.2023 10:07 Відповісти
Орбяняку на гілляку!
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21.03.2023 10:13 Відповісти
цікаво що трапиться перше - в ЕС скасують право вето однієї держави чи в радбезі ООН скасують право вето росії?
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21.03.2023 10:15 Відповісти
а коли закладали цей принцип, во всі інстітуції, то не зрозуміло було що це удавка!?
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21.03.2023 10:16 Відповісти
Коли закладали цей принцип не хотіли вірити і навіть думати про те що мадярота це ханте-мансі, пасуті один народ расєї, мадяри чужі у Європі як по мові так по історії та культурі, навіть роки співіснування з Австрією не зтерли з їхнього ДНК азійського дикунства...
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21.03.2023 10:25 Відповісти
так шо!? проблема тількі в мадярах? а так завжди повний одобрямс та нерушімий блок...
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21.03.2023 10:35 Відповісти
не шокай як недоумок, мадярота як приклад проблеми, хіба я казав що проблема виключно у мадярах, перечитуй трічі якщо з першого разу не доганяєш...
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21.03.2023 10:52 Відповісти
Тільки дойшло 🤔🧐😁
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21.03.2023 10:21 Відповісти
Розумно. Не хватало,щоби якісь там нащадки половців(гниломадяри) ,своїми підлими діями тормозили рух ЕС в питанні допомоги Україні та інших нагадльних потребах.
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21.03.2023 10:21 Відповісти
ханте-мансі їх нащадки...
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21.03.2023 10:27 Відповісти
уральским "циганам" приготуватись іти НАХ з ЄС...
сподіваюсь це дуже скоро станеться
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21.03.2023 10:28 Відповісти
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21.03.2023 10:36 Відповісти
нарешті, дійшло. хоча в принципі могли б просто виставити ******* за двері
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21.03.2023 10:33 Відповісти
Молодец Шольц!
Давай, собирай рабочую группу!
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21.03.2023 10:39 Відповісти
Або викинути нах*й Угорщину з ЄС...
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21.03.2023 10:45 Відповісти
Х*йло відверто купує самого дешевого - і все!
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21.03.2023 11:18 Відповісти
Звизда мад'ярам.
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21.03.2023 11:33 Відповісти
Можливо, просто потрібно мадяр вивести за двері ЕС. нехай постоять-подумають над своєю поведінкою,
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21.03.2023 11:53 Відповісти
« Колхоз» в ЕС- це погано. Але і «авторітарізм одніеі держави» теж погано.

Тому Польща та Велика Брітаніі ідуть своїм шляхом
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21.03.2023 13:44 Відповісти
Крім того, країни, які в одному екземплярі, постійно голосують поперек рішень інших, мають на деякий час взагалі вибувати з голосувань.
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21.03.2023 13:54 Відповісти
 
 