Шольц: ЄС має відмовитися від принципу одностайності в ухваленні рішень
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликає до масштабних реформ інституцій Європейського союзу і наполягає на припиненні дії принципу одностайності.
Про це він сказав в інтерв'ю Rheinische Post, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Шольц наполягає на можливості ухвалювати рішення з певних питань кваліфікованою більшістю і як приклад навів зовнішню політику або деякі фінансові питання, наприклад, податкові.
"Не повинно бути так, що одна країна може все зупинити все. Ми не повинні розглядати той факт, що не всі завжди згодні, як проблему", - сказав Шольц.
"Потрібно шукати шляхи, щоб прийти до вирішення. Ми не можемо просто залишити всі інституційні структури такими, якими вони є", - додав канцлер.
Розмови про відмову від принципу одностайності в ЄС ведуться вже тривалий час. Деякі країни, зокрема, Угорщина, часто зловживають цим принципом для блокування рішень з міжнародної політики.
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нажаль((
шольц хоче бути одностайним кермачом цего потягу…
Не може «політик» змінитися за один день!
Це все- Дойчланд, Дойчланд юбко аллес…
Розуміючу загрозу попасти під « суспільний каток бюрократів» ЕС , Велика Брітаніі і зробила єкзит.
Має діяти принци більшості.
Бо дивіться, як куплена рашистами Угорщина вдало блокує всі європейські ініціативи. Тобто фактично командує всіма вами.
сподіваюсь це дуже скоро станеться
Давай, собирай рабочую группу!
Тому Польща та Велика Брітаніі ідуть своїм шляхом