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Новини Окуповані території - Крим і Донбас Війна
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Чорноморський флот РФ опинився майже "у пастці", - ОК "Південь"

флот,росія,корабель

Чорноморський флот РФ опинився практично у пастці, і навіть за бажання вивести його з Чорного моря Росія не має такої можливості. Окупанти можуть хіба що розосереджувати його по всій акваторії Чорного моря.

Про це заявила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо дивитись географічно, виведення таких одиниць для них зараз можливо хіба що в Азовське море. Але там не всюди дозволять глибини проходити тому корабельному складу, який в них є в Чорному морі. Виходити ж з Чорного моря через Босфор їм не дозволить міжнародне законодавство і вжиті санкції", - розповіла вона.

Відповідаючи на запитання, чи можна сказати, що вони перебувають у своєрідній "пастці", вона наголосила: "Певною мірою так. Але вони можуть використовувати всю акваторію Чорного моря для розосередження свого корабельного складу для того, щоб це було для них безпечно, як вони одразу обрали безпечну відстань і поки що вважають її такою в 100 морських миль від контрольованого Україною берега".

Також читайте: Окупанти продовжують пошуки на місці падіння американського дрона, - ОК "Південь"

Автор: 

Крим (14125) Чорноморський флот рф (621) Гуменюк (804)


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Топ коментарі
+28
Лягайте на дно!!!
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21.03.2023 13:28
+16
і той "стержень" не дозволяв навіть побороти згубну залежність? Не смішіть. Ще не бачив жодного наркомана зі "стержнем" та принципами.

Та і можливість літати за кордон до дружини, і мати за радянських часів іномарку - це ж, безумовно, звірства КГБ відносно "ґєроя".
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21.03.2023 13:39
+13
Шо, ЗСУ вже отримали протикарабельні ракети на 1000км? Я розумію що у своїх мріях легко знищити флот московії, але краще хизуватись по отриманому результату, а не фантазувати
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21.03.2023 13:32
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не бігла б та тьотя поперек паровоза ... а так то так - пістіти не мішки тягати..
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21.03.2023 14:05 Відповісти
Можливо і був би цапський флот у пастці, якби Боневтік не заморозив ракетні програми "Нептун" і "Грім 2", а так, можлива тільки теорія, що хтось щось дасть ракети, щоб дострілити до їх концерв.
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21.03.2023 14:11 Відповісти
Повторили. Но печалиться особо не надо, нет худа без добра. Когда-то кто-то сделает ремейк «штрафбата», где в качестве прообразов героев будут служить сегодняшние «повторители». Может и премию какую дадут ремейку. А «повторителям» выдадут пакет в качестве признания заслуг, но это уже другая история для другого кино.
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21.03.2023 14:49 Відповісти
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21.03.2023 15:45 Відповісти
Шось останнім часом речниця ВМФ нагадує ЗАМа МІНІСТРА ОБОРОНИ адвоката маляр, своїми коментарями. Цеж якою ще повина стати війна, шоб в обронне мінестерство більше не призначали адвокатів. Як оті наркомани - живуть яскраво, але дай Бог, не довго. Мрії. З такими " уставшими от войны" - це тільки мрії. А кращі гинуть, б/к немає, їжи на передку не має, однострію на літо не має, гроші у війскових, на котрі вони могли не перебуваючи не в окопах, шось купити - й ті зеленский забрав.
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21.03.2023 16:04 Відповісти
Тобто до новороссійська теж дістануть
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21.03.2023 17:45 Відповісти
У Чорного моря три виміри, можна ще вглибину попливти!
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21.03.2023 18:17 Відповісти
Тема "висоцького" так і не розкрита! А ніт...стаття ж була про чорноморськи флот із болот!
Краще б я взагалі не залазив в коментарі бо півсторінки була дискусія на тему - висоцький чмо чи не чмо (пс: навіть забув про що була стаття!)
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21.03.2023 19:19 Відповісти
Дрібнота може до Каспію втекти
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21.03.2023 19:31 Відповісти
а нахіба їм кудись виходити з ЧМ?

там їхня база, звідти вони нас і надалі кошмаритимуть
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21.03.2023 20:00 Відповісти
Почему они до сих плавают?
Почему не потопили?
Ждут когда шмалят начнут?
Где логика?
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22.03.2023 09:52 Відповісти
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