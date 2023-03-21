Чорноморський флот РФ опинився майже "у пастці", - ОК "Південь"

Чорноморський флот РФ опинився практично у пастці, і навіть за бажання вивести його з Чорного моря Росія не має такої можливості. Окупанти можуть хіба що розосереджувати його по всій акваторії Чорного моря.

Про це заявила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо дивитись географічно, виведення таких одиниць для них зараз можливо хіба що в Азовське море. Але там не всюди дозволять глибини проходити тому корабельному складу, який в них є в Чорному морі. Виходити ж з Чорного моря через Босфор їм не дозволить міжнародне законодавство і вжиті санкції", - розповіла вона.

Відповідаючи на запитання, чи можна сказати, що вони перебувають у своєрідній "пастці", вона наголосила: "Певною мірою так. Але вони можуть використовувати всю акваторію Чорного моря для розосередження свого корабельного складу для того, щоб це було для них безпечно, як вони одразу обрали безпечну відстань і поки що вважають її такою в 100 морських миль від контрольованого Україною берега".

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