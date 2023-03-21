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Новини Війна
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На думку керівництва НАТО, головна мета контрнаступу ЗСУ - пробити коридор до окупованого Криму

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У керівництві НАТО вважають, що головною метою очікуваного наступу Збройних Сил України буде пробиття коридору до Криму.

Про це з посиланням на одного з керівників Альянсу пише німецьке видання Bild, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За словами чиновника, провідні аналітики НАТО припускають, що очікується критичне півріччя війни РФ проти України, а вже в травні західні озброєння будуть використані для витіснення росіян з півдня та сходу України.

"Підготовка, матеріали, логістика та знання секретних служб, партнери зараз роблять все для проведення успішного контрнаступу. Ми готуємося до весняного чи літнього наступу. Майбутні шість місяців стануть ключовим періодом", - сказав представник Альянсу.

Читайте: Контрнаступ ЗСУ може початися у квітні, але Україні досі не вистачає боєприпасів і повітряних потужностей, - The Economist

Він зазначив, що окупанти "справедливо припускають", що основні удари ЗСУ відбуватимуться у Луганській та Запорізькій областях, а ціллю наступу на південному сході буде прорив сухопутного мосту до Криму.

Один із керівників НАТО наголосив, що він не коментуватиме деталі майбутніх операцій ЗСУ.

"Москва наразі не готова збільшувати кількість своїх екіпажів або бойових літаків, дислокованих в Україні. Українська ППО сьогодні набагато сильніша, ніж була на початку війни", - сказав він.

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Коментуючи можливий наступ ЗСУ на Крим, він заявив, що Україна має право повернути собі всю свою територію.

Автор: 

Крим (14125) НАТО (6408) прогноз (1380) ЗСУ (7496) наступ (223)


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Віримо, що навесні, чи на початку літа ЗСУ погонить московитську потвору з української землі. Доб'ємо потвору в Криму і по всьому світу на довгий час наступить мир і процвітання.
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21.03.2023 13:59 Відповісти
Відомий генерал Майєр, призвісько якого було ПанцерМайєр, детально описував наступ вермахту у жовтні 1941 року в цих же місцях. Передовий загін ТД "Рейх" наніс удар на Мелітополь, просунулись до Чонгару, а потім повернув на Маріуполь, і не спиняючись пішли на Таганрог. На частини ЧА не звертали уваги. Слідуюча за ними бойова група не встигала за їх темпом. Зустріли артполк-забрали автомобілі та поїхали далі. У Маріуполі встигли побудувати барикади на вулицях, тоді виїзджали зенітки 88 і розносили вщент. Втеча була повальною. Ну а Крим німці захопили тоді ж майже так само. Прорвали Турецький вал. Вся піхота сіла на трофейні машини, погоня сонячна, піднялась курява, По дорозі розминались з частинами ЧА так і доїхали через Джанкой до Симферополя. Звідти теж все, що могло бігти та їхати, утекло. Так що альянс повторює події 82 роки тому.
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21.03.2023 15:08 Відповісти
проблєма в тому що ворог так само чекає удар на мелітополь.

сподіваюся лише що зеленський не вимагатиме у залужного наперед повідомити про напрям, місце та силу нашого удару, він повинен розуміти що час топити залужного ще не прийшов, ще треба зачекати.
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21.03.2023 15:54 Відповісти
 
 