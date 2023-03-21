УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10638 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
3 421 6

Передача МіГ може підштовхнути партнерів до F-16, - Повітряні сили

f16,польща

Передача МіГів Україні не змінить ситуацію "в небі", однак може підштовхнути наших союзників до винищувачів F-16.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"МіГ сам по собі - це застарілий винищувач. Загалом застарілим можна назвати весь авіаційний парк українських ВПС. Літаки дісталися Україні у "спадок" від Радянського Союзу, адже сам МіГ - це розробка сімдесятих років. Постачання такого типу літаків, безумовно, не змінить ситуацію "в небі", але може посилити українську авіацію", - пояснив він.

За словами Ігната, можливо, деякі з винищувачів можна буде поставити в стрій, деякі ж - ні, однак в цілому це посилить обороноздатність нашої авіації.

Також, додав речник Повітряних сил, заяви про передачу МіГів є й психологічним фактором.

"Це може бути крок для того, щоб підштовхнути наших партнерів до F-16", - підсумував Ігнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд Словаччини схвалив передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29, - прем’єр Геґер

Автор: 

авіація (4113) Повітряні сили (2585) Ігнат (786) F16 F-16 (668)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так данілов, кулеба та інша зелень казали, що питання f-16 вже вирішене. Збрехали? (раз союзників досі треба підштовхувати)
показати весь коментар
21.03.2023 14:07 Відповісти
Як завжди !
показати весь коментар
21.03.2023 14:17 Відповісти
F-16 теж розробка 70- х років, не нийте. Головна перевага західних літаків не тільки в роках, а можливості модернізаціїї новою електроникою, в наявності безлічі ракет до них, любих запасних частин, деталей, безлічі озброєння та бомб. Бо Міги рашкою випускались і вона нам нічого до них не дасть звісно, оце головний їх недолік. В нас є авіаремонтні заводи, але не все можна відремонтувати, іноді потрібна заміна обладнання. І не всі натівські ракети до них підходять. А сам по собі Міг досить непоганий літак.
показати весь коментар
21.03.2023 14:13 Відповісти
Польскі МІГ-29, які протягом 2011-2014 років пройшли модернізацію в Wojskowe Zakłady Lotnicze No. 2, у проведенні якої допомагав, Ізраїль дуже непогані. Нажаль, їх не так багато.
На них встановлено, зокрема, удосконалену систему позиціонування, бортовий комп'ютер для передопераційного та післяопераційного планування, а найбільш помітна зміна в оснащенні кабіни - установка HUD-дисплею та багатофункціонального індикатора 5x4.
А ще США допомогли у тому, щоб модернізований МІГ-29 використовував швидкісні протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM. Завдяки їм українські пілоти можуть знищувати російські РЛС. МіГ-29 може нести HARM, а отже може нести й крилаті дозвукові ракети Storm Shadow дальністю від 250 до 1000 кілометрів У цієї ракети композитна бойова частина вагою в півтонни, тобто вона виконує завдання підриву будь-якого об'єкта. Якщо Storm Shadow буде надано Україні, то ще багато рашистів підуть за крейсером Москва.
На модернізовані МіГ-29 можна підвісити й інші американські ракети, щоб використовувати цей винищувач як платформу, подібну до F-16.

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3685376-polski-ta-slovacki-mig29-*********-nato-ale-e-problemi.html
показати весь коментар
21.03.2023 14:53 Відповісти
Конфіскуйте майно у кацапських попів та "потрусіть" олігархів та суддів-корупціонерів, тоді можна буде не один F-16 придбати замість того, аби випрошувати.
показати весь коментар
21.03.2023 14:24 Відповісти
Ще якби знайти статистику, скільки Україна за 30 років незалежності продала літаків, танків та ін.
показати весь коментар
21.03.2023 15:16 Відповісти
 
 