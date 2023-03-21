Передача МіГ може підштовхнути партнерів до F-16, - Повітряні сили
Передача МіГів Україні не змінить ситуацію "в небі", однак може підштовхнути наших союзників до винищувачів F-16.
Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"МіГ сам по собі - це застарілий винищувач. Загалом застарілим можна назвати весь авіаційний парк українських ВПС. Літаки дісталися Україні у "спадок" від Радянського Союзу, адже сам МіГ - це розробка сімдесятих років. Постачання такого типу літаків, безумовно, не змінить ситуацію "в небі", але може посилити українську авіацію", - пояснив він.
За словами Ігната, можливо, деякі з винищувачів можна буде поставити в стрій, деякі ж - ні, однак в цілому це посилить обороноздатність нашої авіації.
Також, додав речник Повітряних сил, заяви про передачу МіГів є й психологічним фактором.
"Це може бути крок для того, щоб підштовхнути наших партнерів до F-16", - підсумував Ігнат.
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На них встановлено, зокрема, удосконалену систему позиціонування, бортовий комп'ютер для передопераційного та післяопераційного планування, а найбільш помітна зміна в оснащенні кабіни - установка HUD-дисплею та багатофункціонального індикатора 5x4.
А ще США допомогли у тому, щоб модернізований МІГ-29 використовував швидкісні протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM. Завдяки їм українські пілоти можуть знищувати російські РЛС. МіГ-29 може нести HARM, а отже може нести й крилаті дозвукові ракети Storm Shadow дальністю від 250 до 1000 кілометрів У цієї ракети композитна бойова частина вагою в півтонни, тобто вона виконує завдання підриву будь-якого об'єкта. Якщо Storm Shadow буде надано Україні, то ще багато рашистів підуть за крейсером Москва.
На модернізовані МіГ-29 можна підвісити й інші американські ракети, щоб використовувати цей винищувач як платформу, подібну до F-16.
Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3685376-polski-ta-slovacki-mig29-*********-nato-ale-e-problemi.html