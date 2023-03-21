Передача МіГ може підштовхнути партнерів до F-16, - Повітряні сили

Передача МіГів Україні не змінить ситуацію "в небі", однак може підштовхнути наших союзників до винищувачів F-16.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"МіГ сам по собі - це застарілий винищувач. Загалом застарілим можна назвати весь авіаційний парк українських ВПС. Літаки дісталися Україні у "спадок" від Радянського Союзу, адже сам МіГ - це розробка сімдесятих років. Постачання такого типу літаків, безумовно, не змінить ситуацію "в небі", але може посилити українську авіацію", - пояснив він.

За словами Ігната, можливо, деякі з винищувачів можна буде поставити в стрій, деякі ж - ні, однак в цілому це посилить обороноздатність нашої авіації.

Також, додав речник Повітряних сил, заяви про передачу МіГів є й психологічним фактором.

"Це може бути крок для того, щоб підштовхнути наших партнерів до F-16", - підсумував Ігнат.

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