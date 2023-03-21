Рада розширила повноваження "Гвардії наступу"
Верховна Рада ухвалила закон щодо врегулювання окремих питань діяльності Національної поліції України під час дії воєнного стану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канал нардепа Олексія Гончаренко у Telegram.
"В січні цього року була утворена "Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють". Тому було необхідно внести зміни до законодавства, які дозволять передавати їм необхідне озброєння та бойову техніку", - йдеться у повідомленні.
Законопроєкт №9070 передбачає, що бойовий імунітет поширюється на поліцейських з підрозділів особливого призначення Національної поліції України. Це означає, що вони не нестимуть відповідальності, зокрема кримінальної, за втрати особового складу, бойової техніки чи іншого військового майна, наслідки застосування збройної та іншої сили під час відсічі збройної агресії проти України тощо.
Нагадаємо, наразі триває формування "Гвардії наступу". Це штурмові підрозділи у структурі МВС, які визволятимуть окуповані території.
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багнюку, нічну темряву, недостаток йоду в дитинстві Верховного Головнокомандуючого?
Впрочем поясню - вас, московитов-пидоров мочить. Папу дебила твоего мочить, дядю дебила твоего мочить, брата дебила твоего мочить, дружбанов дебилов твоих и собутыльников мочить. Может и до тебя, петуха, доберутся. Готовь ямы , скоро закапывать их будешь, если конечно их одичавшие свиньи и собаки не скушают.
Та не думаю, що в ЗЕлі вистачить клепки ставити їх проти ЗСУ - навіть якщо в їхніх (Гвардії) лавах і буде частка людей, які з невідомих причин вирішать, що ЗЕля - геній державності, вони швидко зрозуміють, що ветерани ЗСУ у цьому питанні здебільшого дотримуються скажімо так "іншої думки" .
І протистояти ЗСУ...
мікроскопом теж можна цвяхи забивати. Але навіщо?
Тогда понадобятся штыки чтоб трон поддерживать.
Эти мусора год выжидали в кустах))
И когда близка победа решили сливки снять и себе присвоить наступление!
В первых рядах наверное сбушеики и менты которые ночью удрали слили город Херсон и область?
Поліціянти будуть визволяти окуповані території?!
Серйозно?!
Не зрозуміло - сміятись над цим, чи плакати?..
Нікого оце "тощо" не дивує?