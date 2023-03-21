Рада розширила повноваження "Гвардії наступу"

Верховна Рада ухвалила закон щодо врегулювання окремих питань діяльності Національної поліції України під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канал нардепа Олексія Гончаренко у Telegram.

"В січні цього року була утворена "Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють". Тому було необхідно внести зміни до законодавства, які дозволять передавати їм необхідне озброєння та бойову техніку", - йдеться у повідомленні.

Законопроєкт №9070 передбачає, що бойовий імунітет поширюється на поліцейських з підрозділів особливого призначення Національної поліції України. Це означає, що вони не нестимуть відповідальності, зокрема кримінальної, за втрати особового складу, бойової техніки чи іншого військового майна, наслідки застосування збройної та іншої сили під час відсічі збройної агресії проти України тощо.

Нагадаємо, наразі триває формування "Гвардії наступу". Це штурмові підрозділи у структурі МВС, які визволятимуть окуповані території.

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