УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10650 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
13 551 66

Рада розширила повноваження "Гвардії наступу"

гвардія,наступу

Верховна Рада ухвалила закон щодо врегулювання окремих питань діяльності Національної поліції України під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канал нардепа Олексія Гончаренко у Telegram.

"В січні цього року була утворена "Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють". Тому було необхідно внести зміни до законодавства, які дозволять передавати їм необхідне озброєння та бойову техніку", - йдеться у повідомленні. 

Законопроєкт №9070 передбачає, що бойовий імунітет поширюється на поліцейських з підрозділів особливого призначення Національної поліції України. Це означає, що вони не нестимуть відповідальності, зокрема кримінальної, за втрати особового складу, бойової техніки чи іншого військового майна, наслідки застосування збройної та іншої сили під час відсічі збройної агресії проти України тощо. 

Нагадаємо, наразі триває формування "Гвардії наступу". Це штурмові підрозділи у структурі МВС, які визволятимуть окуповані території. 

Також читайте: Списки рядових бійців "Гвардії наступу" не оприлюднюватимуть, - Клименко

МВС (3499) Національна гвардія (1517) Гончаренко (488)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
Дивно це все виглядає. Є ЗСУ. В їх задачу входить вести бойові дії. Звільняти окуповані території - це якась дивна задача для МВС. Якщо створюють нові підрозділи, в задачу яких входить вести бойові дії, які озброюють не ПР-73, а автоматичною зброєю, гранатометами і (це не точно, хоча десь чув) бронетехнікою, то чому не створювати ці підрозділи в рамках збройних сил? Хто буде командувати цим балаганом? Якщо Залужний, то знову ж таки чому вони не в складі ЗСУ? Чи Зєля ссить військового перевороту і готує свою маленьку армію?
показати весь коментар
21.03.2023 15:25
+18
Кто-то умный может пояснить, зачем вообще нужна эта пресловутая бригада, при некомплекте в уже сформированных многочисленных подразделениях?
показати весь коментар
21.03.2023 15:24
+17
це приватна армія узілєнскіг, щоб захищати їх від ЗСУ
показати весь коментар
21.03.2023 15:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
при освобождении территорий все что препятствует необходимо ликвидировать.
показати весь коментар
21.03.2023 15:20 Відповісти
"все что препятствует необходимо ликвидировать"

багнюку, нічну темряву, недостаток йоду в дитинстві Верховного Головнокомандуючого?
показати весь коментар
21.03.2023 15:27 Відповісти
это для зачистки городов, лагiдно
показати весь коментар
21.03.2023 15:30 Відповісти
Не вижу в этом законе разращение на пересечение Государственной Граница Украины с целью ведения боевых действий на территории страны агрессора.
показати весь коментар
21.03.2023 15:22 Відповісти
Це не найбільша проблема. До держкордону ще дійти треба. А там можна буде зібратися знову і все дозволити. Або перевести особовий склад в ті підрозділи, яким можна. Але шось мені підказує, шо тут якийсь прикол...
показати весь коментар
21.03.2023 15:28 Відповісти
Опять не на часи? ВСЕ надо делать ЗАРАНЕЕ.
показати весь коментар
21.03.2023 15:31 Відповісти
я ж не проти. Я просто кажу, шо це не найбільша проблема...
показати весь коментар
21.03.2023 15:44 Відповісти
Проблема в том, что законотворчеством в ВР и КМУ занимаются тупицы образца "Слуга народа".
показати весь коментар
21.03.2023 15:46 Відповісти
Кто-то умный может пояснить, зачем вообще нужна эта пресловутая бригада, при некомплекте в уже сформированных многочисленных подразделениях?
показати весь коментар
21.03.2023 15:24 Відповісти
А шо, кацам, сыкотно, да?
Впрочем поясню - вас, московитов-пидоров мочить. Папу дебила твоего мочить, дядю дебила твоего мочить, брата дебила твоего мочить, дружбанов дебилов твоих и собутыльников мочить. Может и до тебя, петуха, доберутся. Готовь ямы , скоро закапывать их будешь, если конечно их одичавшие свиньи и собаки не скушают.
показати весь коментар
21.03.2023 15:34 Відповісти
дебилбл.
показати весь коментар
21.03.2023 17:36 Відповісти
Это ваше настоящее имя?
показати весь коментар
21.03.2023 17:42 Відповісти
Вы зря всех записываете во врагов.
показати весь коментар
21.03.2023 18:56 Відповісти
У них посадовий оклад на відміну 20000грн базовий у ЗСУ на 5000грн більший і вони належать до МВС
показати весь коментар
21.03.2023 15:35 Відповісти
Це будучий загранотряд !
показати весь коментар
21.03.2023 21:13 Відповісти
Може буде типу Беркут -2, після перемоги.
показати весь коментар
21.03.2023 15:41 Відповісти
Перемога може не відбутися, і взагалі ви знаєте що має на увазі Єрмак під словом перемога?
показати весь коментар
21.03.2023 21:15 Відповісти
По всей вероятности наш Вова косплеит соседа Вову: тому нацгвардия нужна была для подавления бунтов и безопасности верхушки. Сейчас создадут лично преданную армию, "на всякий случай". Например на случай если военные захотят задать Вове лично неудобные вопросы перед будущими выборами. Если выборы будут, конечно.
показати весь коментар
21.03.2023 16:33 Відповісти
Ни чего лично, но ответьте мне на один вопрос - Миша, вы дурак?
показати весь коментар
21.03.2023 17:21 Відповісти
Нет, даже вот так задам вопрос :
показати весь коментар
21.03.2023 17:22 Відповісти
Я такой ж осёл как и вы, сэр!
показати весь коментар
22.03.2023 13:17 Відповісти
Самокритика с вашей стороны очень похвальна, сэр, но вы меня в свою доблестную когорту не зачисляйте, сэр.
показати весь коментар
22.03.2023 14:02 Відповісти
Читал что это типа беркута, "гвардия Ермака" будет... На сколько правда - не знаю. Но вполне может быть.
показати весь коментар
21.03.2023 18:22 Відповісти
Я можу відповісти.Вона потрібна щоб мусорів не брати на передок так як це було при Поросі коли кожен мент мав три місяці на рік відтарабанити на передку або біля.А тепер менти потрібні тут щоб жирувати тут та прикривати чиїсь зелені сраки
показати весь коментар
21.03.2023 19:07 Відповісти
Дивно це все виглядає. Є ЗСУ. В їх задачу входить вести бойові дії. Звільняти окуповані території - це якась дивна задача для МВС. Якщо створюють нові підрозділи, в задачу яких входить вести бойові дії, які озброюють не ПР-73, а автоматичною зброєю, гранатометами і (це не точно, хоча десь чув) бронетехнікою, то чому не створювати ці підрозділи в рамках збройних сил? Хто буде командувати цим балаганом? Якщо Залужний, то знову ж таки чому вони не в складі ЗСУ? Чи Зєля ссить військового перевороту і готує свою маленьку армію?
показати весь коментар
21.03.2023 15:25 Відповісти
це приватна армія узілєнскіг, щоб захищати їх від ЗСУ
показати весь коментар
21.03.2023 15:42 Відповісти
ЗСУ всеодно більше і краще озброєні. сенсу нуль. просто не зрозуміло.
показати весь коментар
21.03.2023 15:47 Відповісти
Мабуть по-первах це буде така собі "служба зачісткі".
Та не думаю, що в ЗЕлі вистачить клепки ставити їх проти ЗСУ - навіть якщо в їхніх (Гвардії) лавах і буде частка людей, які з невідомих причин вирішать, що ЗЕля - геній державності, вони швидко зрозуміють, що ветерани ЗСУ у цьому питанні здебільшого дотримуються скажімо так "іншої думки" .
І протистояти ЗСУ...
показати весь коментар
21.03.2023 15:57 Відповісти
Зачистка - це теж задача ЗСУ. Я не розумію чому нові підрозділи саме в МВС. І, як показує практика, нічого хорошого від зєбілів очікувати не треба.
показати весь коментар
21.03.2023 16:00 Відповісти
💯 чом не новий підрозділ у складі ЗСУ?
показати весь коментар
21.03.2023 16:34 Відповісти
Кроме освобождения надо проводить зачистку и фильтрацию. Нет смысла задерживать ЗСУ для этого, они пойдут дальше
показати весь коментар
21.03.2023 17:25 Відповісти
Армію,у невійськовий час, не можна,згідно Конституції,використовувати для впливу всередині країни,для придушення протестів чи розгону Майданів. А структури МВС-можна! І як потивагу армії за потреби.
показати весь коментар
21.03.2023 17:49 Відповісти
правильно. полiцiї "розширити повноваження", вiйськовим заткнути рота i забрати грошi. раби повиннi мовчки вмирати за своїх хазяїв. все як на рф-iї - не має рiзницi.
показати весь коментар
21.03.2023 15:44 Відповісти
Лично знают пяток своих коллег, что пошли в Лють. Так эти люди подготовлены, бывали на ротациях, имеют ордена за АТО. Хомяки и зрадофилы что, не знают, что полицейские и из Градов работали? Кремлевские не в курсах, что Нацгвардия - это тоже МВС? Обновите методички. А если это свои МВД обсырают, то это печалька. Мало вам того, что Зеленского выбрали, уроды....
показати весь коментар
21.03.2023 15:51 Відповісти
"не знают, что полицейские и из Градов работали"

мікроскопом теж можна цвяхи забивати. Але навіщо?
показати весь коментар
21.03.2023 16:02 Відповісти
Потому как народ бегает от мобилизации, в частях некомплект. А полицейский уже под присягой. Ось навіщо. Вы так все меня умиляете. Как с Марса или Венеры.
показати весь коментар
21.03.2023 16:30 Відповісти
Поліцейських ніхто не змушує туди іти. Я звичайно свічку не тримав, але 1) "колхоз - діло добровольне", 2) там, якшо не помиляюся, якраз діючих поліцейськіх меншість. А набігло просто бажаючих.
показати весь коментар
21.03.2023 16:41 Відповісти
Точно так СН у ВР набирали. Зібрали зброд з усієї країни !
показати весь коментар
21.03.2023 21:20 Відповісти
Я би не прирівнював. В ці "легіони кацапської смерті" люди все ж таки йдуть Батьківщину захищати.
показати весь коментар
21.03.2023 21:26 Відповісти
Корпоративна солідарність?
показати весь коментар
21.03.2023 17:02 Відповісти
так. мій начальник - комбат АТО, і я плюну в око кожному, хто має сумніви у нашому патріотизмі.
показати весь коментар
21.03.2023 17:52 Відповісти
Нормальна людина написала б: "Так.Мій начальник - комбат АТО.І хоч сам я на фронті не був,але я - українець і патріот".А тут воно плюватися збирається.Верблюд ,якщо всі,кому ти збираєшся плюнути в очі,плюнуть в тебе,то потонеш.Бо ксіва - не каска,не бронік і не рятувальний жилет.
показати весь коментар
21.03.2023 18:29 Відповісти
Да ты психиатр и провидец. Да только я выражаю свое мнение, и не перехожу на личности и мнение всяких бабок Ванг. У меня свои имя-фамилия, г. Киев. жду на Фейсбуке всех, кому надо высказаться. Посмотрим, кто там потоне.
показати весь коментар
21.03.2023 19:12 Відповісти
Понабирають дегенератів...Служба яка,шмаркля?
показати весь коментар
21.03.2023 19:23 Відповісти
открыл фейсбук, жду. сразу тебе про службу напишу.
показати весь коментар
21.03.2023 19:28 Відповісти
Ти точно тупий.Я не пасусь в соцпомийках.Акаунт мені потрібен тільки для входу на інші ресурси.Наприклад сюди.Так назвеш службу?
показати весь коментар
21.03.2023 19:47 Відповісти
І доречі.А чому ти звертаєшся до мене козлячим меканням?
показати весь коментар
21.03.2023 20:04 Відповісти
Альо,зоотехнік...Ну я так не граю.
показати весь коментар
21.03.2023 20:58 Відповісти
купка зрадників " верховна зрада" вказує військовим що і як робити.. ну оксюморон в квадраті
показати весь коментар
21.03.2023 16:01 Відповісти
можливо "лють" потрібно розуміти "беркут" ???
показати весь коментар
21.03.2023 16:03 Відповісти
Шось дуже мутно з цими підрозділами. Дуже все занадто темне-зелене.
показати весь коментар
21.03.2023 16:11 Відповісти
Дуже мутно з методами мобілізації в ЗСУ. А гвардія наступу нібито ж добровольців формується.
показати весь коментар
21.03.2023 16:31 Відповісти
Зеля готовится к тому сценарии, когда войну выиграть не удастся.
Тогда понадобятся штыки чтоб трон поддерживать.
показати весь коментар
21.03.2023 16:31 Відповісти
Дурак???
показати весь коментар
21.03.2023 17:26 Відповісти
Зеля знає що він готується підписати !
показати весь коментар
21.03.2023 21:22 Відповісти
Кремль до смерти боится гвардии. Приказ Лахте - обсырать МВД.
показати весь коментар
21.03.2023 16:31 Відповісти
З якої радості кремлю боятися поліцейськіх підрозділів, які будуть задіяні на вже звільнених територіях? Навпаки, можна через пропаганду вливати про "криваві звірства ескадронів смерті".
показати весь коментар
21.03.2023 16:43 Відповісти
Ти не міг би весь свій "правєдний гнєв" викладати людською,а не козлячою?Бо моя твоя нє пойнімаєть.
показати весь коментар
21.03.2023 17:06 Відповісти
Положили лучших парней!
Эти мусора год выжидали в кустах))
И когда близка победа решили сливки снять и себе присвоить наступление!
В первых рядах наверное сбушеики и менты которые ночью удрали слили город Херсон и область?
показати весь коментар
21.03.2023 17:33 Відповісти
Якщо перемоги не буде, то знадобиться така гвардія, щоб захищатися від народу.
показати весь коментар
21.03.2023 21:24 Відповісти
"....штурмові підрозділи у структурі МВС, які визволятимуть окуповані території."

Поліціянти будуть визволяти окуповані території?!
Серйозно?!
Не зрозуміло - сміятись над цим, чи плакати?..
показати весь коментар
21.03.2023 19:04 Відповісти
Там тільки одна нещасна бригада Нацполіції із добровольців формується, ніякої ролі вона не зіграє. Інші бригади Нацгвардії і прикордонників, які і так на передовій, люба підмога зайвою не буде. Чого розійшлись, півники?
показати весь коментар
21.03.2023 21:11 Відповісти
Вообще не розумію яке відношення мають мусора до добровольців,чи зеля думае що вони це дерьмо будуть захищяти,сумніваюсь.
показати весь коментар
21.03.2023 21:32 Відповісти
наслідки застосування збройної та іншої сили під час відсічі збройної агресії проти України тощо. Джерело:
Нікого оце "тощо" не дивує?
показати весь коментар
25.03.2023 17:45 Відповісти
 
 