Роспропаганда зізнається, що будинки в Маріуполі окупанти обстрілювали навмисно

Російська пропаганда починає зізнаватися у воєнних злочинах армії РФ в окупованому Маріуполі.

Про це у Telegram повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російський пропагандист зізнався, що багатоповерхові будинки в Маріуполі були навмисно знищені вогнем російських мінометів 240-мм Тюльпан. Російський пропагандист Астрахань у репортажі з артилерійської бригади "Кальміус" 1-го корпусу ЗС РФ відкрито визнав те, що раніше всі російські медіа ретельно приховували – що руйнація багатоповерхових житлових будинків разом із мирними жителями, це навмисні дії російської важкої артилерії", - йдеться в повідомленні.

Бутусов нагадав, що відповідальність російських військ за тотальні руйнування та масові вбивства у Маріуполі росіяни намагаються приховати.

"Влучання в опорні конструкції та "складання" під'їздів означає, що вбивали не лише всіх, хто був у квартирах, а й тих, хто у підвалах цих будинків. Ось звідки такі великі багатотисячні жертви цивільного населення. Але згодом кати хизуються своїми злочинами. Ось і зараз Астрахань ще раз підтвердив – обстріл та знищення житлових масивів російська армія здійснює цілеспрямовано", - додав журналіст.

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