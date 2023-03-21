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Новини Війна
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Роспропаганда зізнається, що будинки в Маріуполі окупанти обстрілювали навмисно

маріуполь

Російська пропаганда починає зізнаватися у воєнних злочинах армії РФ в окупованому Маріуполі.

Про це у Telegram повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російський пропагандист зізнався, що багатоповерхові будинки в Маріуполі були навмисно знищені вогнем російських мінометів 240-мм Тюльпан. Російський пропагандист Астрахань у репортажі з артилерійської бригади "Кальміус" 1-го корпусу ЗС РФ відкрито визнав те, що раніше всі російські медіа ретельно приховували – що руйнація багатоповерхових житлових будинків разом із мирними жителями, це навмисні дії російської важкої артилерії", - йдеться в повідомленні.

Бутусов нагадав, що відповідальність російських військ за тотальні руйнування та масові вбивства у Маріуполі росіяни намагаються приховати.

"Влучання в опорні конструкції та "складання" під'їздів означає, що вбивали не лише всіх, хто був у квартирах, а й тих, хто у підвалах цих будинків. Ось звідки такі великі багатотисячні жертви цивільного населення. Але згодом кати хизуються своїми злочинами. Ось і зараз Астрахань ще раз підтвердив – обстріл та знищення житлових масивів російська армія здійснює цілеспрямовано", - додав журналіст.

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Роспропаганда зізнається, що будинки в Маріуполі окупанти обстрілювали навмисно 01

Автор: 

армія рф (17185) Маріуполь (3222) Бутусов Юрій (3577) воєнні злочини (1848)


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неверующим мариупольцам в уши
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21.03.2023 15:27 Відповісти
маріупольці це чудово знають.
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21.03.2023 15:44 Відповісти
У попередній статі було знищення "Тюльпану" і він вже не перший у цьому місяці при тому, що цих "Тюльпанів" не так вже і багато випустили. Сподіваюсь, що це саме той "Тюльпан" з екіпажем, який нищив мирних жителів у будинках в Маріуполі
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21.03.2023 15:31 Відповісти
Збирайте та відправляйте до Гааги.
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21.03.2023 15:32 Відповісти
тобто віпдравляти злочинців в країни, які кожен раз доводять свою безкінечну любов до русні? Щоб що, їх виправдали? Потрібно робити як робить Ізраїль, захоплювати і доставляти в свій спеціалізований суд і там виносити вирок.
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21.03.2023 16:05 Відповісти
Більшість в Маріуполі майже ніколи не голосували за Україну. Вони голосували за прихід рашки. Не тільки вони. Не розумію тих людей.
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21.03.2023 16:12 Відповісти
Вы очевидно не знаете, что такое тотальная российская пропаганда на протяжении десятков лет...
" Дайте мне СМИ и я из народа сделаю стадо свиней"
Й.Геббельс.
Печально, что Украина не смогла противостоять этому в медиапространстве.
Все были заняты распиливанием бюджетных средств.
Сейчас пожалуй единственная надежда, что после окончания этой войны к власти придут те, кто воевал, люди с обостренным чувством справедливости. И все подонки, воры и казнокрады будут наказаны .
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21.03.2023 17:09 Відповісти
Як там житття? На Марсі?
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21.03.2023 17:34 Відповісти
"Дядя Петя, ты дурак?" (с)
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21.03.2023 17:57 Відповісти
 
 