Для нових військових-контрактників запровадили випробувальний термін

Парламент встановив обов’язкове випробування на строк до 6 місяців для громадян, які вперше прийняті на військову службу за контрактом.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про законопроєкт №8169. Його підтримали 262 депутати.

Згідно з текстом законопроєкту, встановлюється обов’язкове випробування на строк до 6 місяців для громадян, які вперше прийняті на військову службу за контрактом. Військовослужбовці, які успішно пройшли випробування, продовжуватимуть військову службу за контрактом у Збройних силах або інших військових формуваннях України.

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Крім того, встановлено строки проходження військової служби за контрактом від 1 до 10 років, а положення щодо шестимісячного строку служби виключено.

Для військовослужбовців, які закінчили вищі військові навчальні заклади, заклади фахової передвищої військової освіти та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу, строк контракту становитиме 5 років.

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Для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військовослужбовців військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом в особливий період, строк військової служби встановлюється один рік.

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Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на один рік або на інші передбачені законом строки. У випадку закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково.