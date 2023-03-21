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Новини Війна
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Для нових військових-контрактників запровадили випробувальний термін

солдат,війна,зсу,військовий,воїн,захисник,військовослужбовець

Парламент встановив обов’язкове випробування на строк до 6 місяців для громадян, які вперше прийняті на військову службу за контрактом.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про законопроєкт №8169. Його підтримали 262 депутати.

Згідно з текстом законопроєкту, встановлюється обов’язкове випробування на строк до 6 місяців для громадян, які вперше прийняті на військову службу за контрактом. Військовослужбовці, які успішно пройшли випробування, продовжуватимуть військову службу за контрактом у Збройних силах або інших військових формуваннях України.

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Крім того, встановлено строки проходження військової служби за контрактом від 1 до 10 років, а положення щодо шестимісячного строку служби виключено.

Для військовослужбовців, які закінчили вищі військові навчальні заклади, заклади фахової передвищої військової освіти та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу, строк контракту становитиме 5 років.

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Для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військовослужбовців військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом в особливий період, строк військової служби встановлюється один рік.

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Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на один рік або на інші передбачені законом строки. У випадку закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково.

Автор: 

ВР (14941) законопроєкт (3583) випробування (402) контракт (396) ЗСУ (7496) Железняк Ярослав (549)


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Топ коментарі
+12
От чому на керування ТЗ довідка від психіатра і нарколога потрібна, а на керування країною ні..
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21.03.2023 16:16
+11
Може в президенти балотуватись.
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21.03.2023 16:10
+9
В якій країні живете? В нас, в Україні, зазвичай випробувальний термін при прийомі на роботу це: робиш неофіційно, ту ж саму роботу, що і інші, але за набагато нижчу зарплатню. Часто по закінченню випробувального терміну роботодавець повідомляє, що випробовування не пройшов і можеш бути вільним. На твоє місце приходить слідуючий претендент і історія повторюється.
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21.03.2023 16:19
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праильное решеніе! Сперва стулья, потом дєньгі!
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21.03.2023 16:01 Відповісти
А якщо не пройшов випробування, то що?
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21.03.2023 16:04 Відповісти
Може в президенти балотуватись.
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21.03.2023 16:10 Відповісти
Або в депутати. А якщо зовсім зле - то представником в якомусь українському посольстві.
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21.03.2023 16:14 Відповісти
Дійсно, багато тексту, проте ні слова про саме "випробування".
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21.03.2023 16:08 Відповісти
В якій країні живете? В нас, в Україні, зазвичай випробувальний термін при прийомі на роботу це: робиш неофіційно, ту ж саму роботу, що і інші, але за набагато нижчу зарплатню. Часто по закінченню випробувального терміну роботодавець повідомляє, що випробовування не пройшов і можеш бути вільним. На твоє місце приходить слідуючий претендент і історія повторюється.
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21.03.2023 16:19 Відповісти
А ви в якій країні живете, що під час війни порівнюєте військову службу з цивільною?
У нас в Україні трохи не так це працює.
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21.03.2023 16:23 Відповісти
Схоже, ви самі не в Україні. І в українській армії ніколи не служили.
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21.03.2023 16:31 Відповісти
"випробовування не пройшов і можеш бути вільним"
Ви це серйозно? 😂
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21.03.2023 16:34 Відповісти
Этот закон был принят еще при баньдюковиче и до сих пор не отменен. Срок от трех до шести месяцев.
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21.03.2023 17:41 Відповісти
Окопи східного фронту от які ''випробування''. Якщо вижив півроку, то підеш на контракт. Щоб не бути мобілізованим, багато хто ''косив'' через контракт на випередження, бо у контрактника прав більше. Тепер лавочку прикрили.
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21.03.2023 20:04 Відповісти
Зелі треба було випробовування фронтом перед президенством. А то якось не по людські.
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21.03.2023 16:12 Відповісти
Краще б для себе встановили випробувальний термін
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21.03.2023 16:13 Відповісти
От чому на керування ТЗ довідка від психіатра і нарколога потрібна, а на керування країною ні..
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21.03.2023 16:16 Відповісти
Крім того, встановлено строки проходження військової служби за контрактом від 1 до 10 років, а положення щодо шестимісячного строку служби виключено .

Після війни 70% особового складу хочуть повернутися до дому і жити і займатися своїми справами, вони не воєнні по життю.Зараз війна хто по долі хто по вибору кого призвали це не означає що людина хоче все життя провести в армії.А ці контракти які в більшості як кажуть хлопці луплять на 5 років людей заганяєти в негативні речі.Конратки повинні бути включно по рокам от 1 до 10 років.Людина сама повинна вирішуватиабо 1 рік або 2 або більше.
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21.03.2023 16:23 Відповісти
 
 