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Путін погрожує "відреагувати" на постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном, - росЗМІ

путін

Російський диктатор Володимир Путін вважає ескалацією рішення міноборони Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном. Він пригрозив "відреагувати".

Про це він заявив на спільному прес-брифінгу із головою КНР Сі Цзіньпіном, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Схоже, що Захід вирішив воювати з Росією до останнього українця вже не на словах, а на ділі... Якщо все це відбуватиметься, то, відповідно, Росія змушена буде реагувати", - сказав Путін. Якою саме буде реакція він не уточнив. 

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу також прокоментував постачання снарядів. Він заявив, що після такого кроку Заходу до ядерного зіткнення залишається "все менше і менше" сходинок.

Як повідомлялося, Україна отримає від Великобританії бронебійні снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2. Ці снаряди можуть уразити будь який російський танк незалежно від рівня захисту. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща не підписала угоду ЄС щодо закупівель боєприпасів для України, але обіцяє зробити це найближчими днями

боєприпаси (2262) Велика Британія (5541) путін (23750) росія (64911)


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Топ коментарі
+68
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21.03.2023 18:26
+65
Очередное доказательство всему миру что они тупые идиоты. Снаряды с обеденным ураном не имеют никакого отношения к радиоактивному загрязнению, а наполняются снаряды исключительно для поражения живой и неживой силы элементами с высоким удельным весом. Но тупой русский ванька все равно схавает это дерьмо от ***** и шойги.
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21.03.2023 18:26
+45
Сказало ***** і... наказало принести чюмодан побільше.
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21.03.2023 18:24
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***** предпочло бы осиновый кол?
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21.03.2023 18:24 Відповісти
Ну бл..ть!!! Таргани ще й перебирають дустом, яким їх труїти будуть. Вам не пофіг? Вам же однаково піз...ць.
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21.03.2023 18:29 Відповісти
В дуло Челенджеру він хіба що свисне, - ото і все, як пуйло зможе відреагувати, якщо його шлунок неконтрольовано не відреагує раніше 🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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21.03.2023 18:32 Відповісти
ош ху..ло ты Ху..ловое как ты не поймешь что Британия США могут просто чтобы насрать тебе за воротник привезти в Украину поставить 5 ракетных комплексов с ядерными боеголовками военные США и Британии по решению Рады получат статус военно штабные совместные учения Украина НАТО а контингент военных получит статус участника учений и право базирования в Украине постоянно.. и что дальше то а??!! вот вот понтов много как у гопника... а по делу Вовчик обосравшись заткнет хлебальник хлеборезку свою...
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21.03.2023 18:39 Відповісти
особисто на швабру сяде
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21.03.2023 18:38 Відповісти
Нанесе ядерний удар по Лондону?
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21.03.2023 19:02 Відповісти
Сказало ***** і... наказало принести чюмодан побільше.
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21.03.2023 18:24 Відповісти
АГА. Вийде на публіку, зніме штани і труси ,добуде свого прутня і подрочить щоб закапало
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21.03.2023 23:25 Відповісти
Збільшити кількість валіз та глибину бункера?
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21.03.2023 18:25 Відповісти
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21.03.2023 18:26 Відповісти
🤯🤯🤯🤯🤯🤯
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21.03.2023 18:37 Відповісти
Новий рівень

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21.03.2023 20:11 Відповісти
Там вже не бункер,а підземний мегаполіс буде))
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21.03.2023 18:36 Відповісти
вже є..на Алтаї
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21.03.2023 18:46 Відповісти
Це ви про те ,що ще за саюза побудували?
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21.03.2023 18:47 Відповісти
так..оцей . Самый засекреченный и современный. Главное о бункере Путина на Алтае возле Монголии, Китая и Казахстана .NV https://nv.ua/world/countries/samyy-sovremennyy-bunker-putina-v-chem-osobennost-kak-oborudovan-i-kak-dolgo-mozhno-ukryvatsya-50286136.html https://nv.ua/world/countries/samyy-sovremennyy-bunker-putina-v-chem-osobennost-kak-oborudovan-i-kak-dolgo-mozhno-ukryvatsya-50286136.html
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21.03.2023 18:53 Відповісти
віреагує, ага. Всереться в чемоданчик. Можливо, привселюдно.
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21.03.2023 18:25 Відповісти
Уран додають як присадку до виплавлення сталі для заготовок снарядів. Як легуючий матеріал уран збільшує твердість сталевої болванки бронебійного снаряда
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21.03.2023 23:28 Відповісти
Очередное доказательство всему миру что они тупые идиоты. Снаряды с обеденным ураном не имеют никакого отношения к радиоактивному загрязнению, а наполняются снаряды исключительно для поражения живой и неживой силы элементами с высоким удельным весом. Но тупой русский ванька все равно схавает это дерьмо от ***** и шойги.
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21.03.2023 18:26 Відповісти
А як би на його місці був якийсь дурачок?
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21.03.2023 18:32 Відповісти
а **** , для них и бояра это вискарь , , дебилы ***.
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21.03.2023 18:34 Відповісти
aga, збідненим ураном, sh4o e povnou protylejnist' yaderniy zbroi, yaka skladaet'sya z збагаченного урану
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21.03.2023 18:52 Відповісти
Ну, англійці мали б передбачити таку реакцію. І не згадувати словосполучення "збіднений уран". Надто багато недоречної публічності у цій війні.
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21.03.2023 19:58 Відповісти
В Іраку таки снаряди привели до проблем зі здоров'ям місцевих, але так як наші бійці можливо будуть менше гинути, то перебирати не слід.
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21.03.2023 20:15 Відповісти
Владімір Владіміровіч , пожалуйста - заткнись нах .!!!
ПОЛНОСТЬЮ . !!
.
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21.03.2023 18:26 Відповісти
Закажет ещё один чемоданчик.
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21.03.2023 18:26 Відповісти
***** иди плешивое чмо.
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21.03.2023 18:26 Відповісти
********* найбільша божевільня у світі. Там 140 мільйонів шизофреніків, як сказав Огризко.
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21.03.2023 18:27 Відповісти
путин по глупости проболтал гостайну москвы, что за Уралом живет лишь 12 млн. россиян.
Однако, официально, в этой колонии проживает 27 млн.
Но, на самом деле ситуация намного хуже:
по данным Центрального отдела ЗАГС рф на рф числится 89 миллионов, а не как утверждает кремлевская пропаганда - 147 миллионов.

По данным Центрального отдела ЗАГС рф на 1 июня 2010 года числилось 89 миллионов 654 тысячи 325 кацапов. А ведь нет более точного учета, чем в ЗАГСе. Родился человек, оформляют его свидетельство о рождении. А если умер, то оформляют свидетельство о смерти.

В 2011 году разразился грандиозный скандал. Сотрудница Центрального Аналитического Центра отдела ЗАГС Екатерина Улитина рассказала всему миру о том, что по данным ЗАГС на 1 июня 2010 года на российской федерации по документам живого населения числилось 89 миллионов 654 тысячи 325 душ.

Кремлевский режим знает об этом, поскольку каждый квартал фиксирует отчеты ЦАЦ, но реально оно обнародует совсем другие цифры.

После того, как Екатерина Улитина сообщила факты о реальном количестве живых россиян, ее немедленно уволили из Центрального Аналитического Центра отдела ЗАГС. После увольнения с Екатериной провели беседу террористы ФСБ, которые посоветовали ей впредь держать язык за зубами.

Известный историк Андрей Фурсов еще в 2012 году говорил: «Мы в реальности не знаем, сколько у нас населения. Серьезные демографы говорят, что нас в реальности 90 миллионов.

У меня две девушки-студентки занимались переписью населения в разных районах Москвы. Одна насчитала в своем районе 6,5 тысяч человек, а другая - 8,5 тысяч. Там, где 6,5 тысяч сказали записать 10 тысяч человек, а там, где 8,5 тысяч - сказали записать 12 тысяч.

Таким образом, в этих районах было приписано населения на 30 %. Думается, что такая ситуация была и по всей россии.

Мы реально не знаем численность населения рф. Одно я знаю точно. Для того чтобы наша популяция удержалась за территорию, 70 миллионов человек - это критическая цифра. Если меньше, то территорию мы уже не удержим».

Это говорил Фурсов 11 лет назад. Сейчас же демографическая ситуация куда более катастрофическая.

Например, многие исследователи утверждают, что реальная численность населения московии составляет 52 миллиона человек, а видимость большей народонаселенности достигается за счет мигрантов из мусульманских стран, которых на рф по неофициальным данным насчитывается около 20 миллионов человек.

Во многих крупных городах число населения из мусульманских стран подходит к отметке в 50 %, а на Москве накануне вторжения рф в Украину 24 февраля 2022 года эта отметка была пройдена.

ЦРУ США российскую официальную статистику также полностью отвергает. В ЦРУ ежегодно выпускается так называемая Всемирная книга фактов (The World Factbook) - альманах стран мира. На его страницах содержатся основные сведения о каждой из стран: население, география, государственный строй, вооруженные силы и экономика.

Так, согласно американской «Книге фактов» еще в середине 2011 года население рф составляло 88 миллионов человек.

Это противоречит данным Росстата, на сайте которого указано: «По состоянию на август 2011 года число постоянных жителей Российской Федерации составляет 142,8 миллионов человек». Разница с данными ЦРУ огромна.

Поэтому оговорка Путина де-факто подтверждает предположение журналиста Сотника: официальную цифру надо делить на два. И это в самом лучшем варианте. На самом деле ситуация намного плачевнее.
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21.03.2023 18:43 Відповісти
Ещё в ссср, в институте нас сняли с занятий и отправили на перепись населения. Так вот кураторы, которым мы сдавали отчеты, требовали просто придумать и дописать около 25% мёртвых душ.
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21.03.2023 19:35 Відповісти
Значит всетаки до последнего расеянина!
40-(90:5)=22. В Укаине еще останеться 22 млн. когда закончаться расеяне.
Правда(если не ускоримся) такими темпами(1.000/день) придеться воевать 9.000 дней,или ~ 25 лет?!!!
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21.03.2023 19:38 Відповісти
именно так и думают на расии. Но это только потому, что сложнее арифметики кацапы других наук освоить не в состоянии.
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21.03.2023 19:43 Відповісти
Хочу уточнить!
Поголовье суицьідников или им хватит 20+ лет дожить?
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21.03.2023 22:01 Відповісти
развитие\существование\деградаия общественной формации не описывается одной только голой арифметикой. И как показывает история, росийская империя во всех её итерациях всегда была склонна к суициду и уменьшению\истреблению своего населения ввиду своих идеологий, в которых обесценивалась человеческая жизнь.
Некоторым из них удастся прожить 20+ лет, но многим из них - уже в других государственных образованиях.
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21.03.2023 22:19 Відповісти
Ха! Мой юмор вызвал философию.
Подкину еще инфу к размышлению.
Началась территоия как Орда,потом Московия,которую в угоду Европе назвали Рашей. Эта империя в современности превращаеться(превратилась?) в РОК - рукожопая окраина Китая.
Какие еще формации последуют?
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21.03.2023 23:23 Відповісти
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21.03.2023 18:28 Відповісти
Мені одному здається, що він прицмокує та плямкотить?!
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21.03.2023 19:34 Відповісти
Обсєр в штаны-защитан!
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21.03.2023 18:29 Відповісти
Лондону плевать.
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21.03.2023 18:30 Відповісти
От падло.... а ракети в житлові будинки - це новорічні подарунки??? Та його впору принародно повісити і вже давно, носяться з цією мразотою.... шматок лайна
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21.03.2023 18:30 Відповісти
О! Пішло! Я ж казав . Шановне панство, ви спотерігаєте за початком чергового "пука в калюжу" у виконанні "гумової сраки" *****.
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21.03.2023 18:30 Відповісти
за год войны и пугалок уже ответил бы , если бы было чем , так что сиди и не пи%ди , уголовник хренов.
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21.03.2023 18:32 Відповісти
совершенно нет оснований так срать кирпичами в чемоданчик. Снарядов с обеднённым ураном для пушки "челленджера" дают крайне мало, поэтому командование уже разработало циркуляр, предписывающий для экономии открывать огонь этими снарядами только тогда, когда на линии огня оказываются сразу два кацапских танка или три БМП/БТР.
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21.03.2023 18:32 Відповісти
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21.03.2023 20:42 Відповісти
А треба із збагаченим ураном!
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21.03.2023 18:36 Відповісти
а иди ***** *************** свинособака из болот московии.......................................
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21.03.2023 18:36 Відповісти
А як щодо фосфорних ***********, які яиаористовують кацапи?
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21.03.2023 18:37 Відповісти
Скоро Украина восстановит и ядерное оружие.все к этому идет.
мыльте сраку кацапо-фашисты.
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21.03.2023 18:38 Відповісти
може, тачанки розконсервує?
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21.03.2023 18:38 Відповісти
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21.03.2023 18:40 Відповісти
Цікаво-як же ***** відреагує?Накаже Шойзі "обшити" танки дерев'яними щитами?
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21.03.2023 18:42 Відповісти
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21.03.2023 18:46 Відповісти
Эскалация будет-еще один крейсер москва пойдет поддерживать высадку десанта в Одессе
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21.03.2023 18:47 Відповісти
Ого, як пердаки рвуться . Значить треба продовжувати в тому напрямку.
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21.03.2023 18:49 Відповісти
Здохни гнида кацапцька
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21.03.2023 18:49 Відповісти
Реагуй, не реагуй...
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21.03.2023 18:54 Відповісти
прєзідєнт расіі путін ідьот нхй.
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21.03.2023 18:54 Відповісти
Каким боком болванки из обедненного урана етот придурок приравнивает к ядерному оружию массового поражения? А вот захват украинских ядерных обьектов ето прямой ядерный конфликт
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21.03.2023 18:56 Відповісти
Воно реально так вважає. Воно просто кінчене нікчемне *****, яке ні в чому не розбирається, але вважає, що все знає. А ідіота, який посміє йому тихесенько на вушко розказати, що воно несе хню, нема, сєбє дороже... Може б Сі йому і міг пояснити, але думаю, що те китайське ***** так само обізнане. Нє тот профіль.
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21.03.2023 19:39 Відповісти
Сухарі суши, реагувальщик.
ICC IS WAITING FOR YOU!
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21.03.2023 18:58 Відповісти
Ми аж тремтимо від жаху!
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21.03.2023 19:00 Відповісти
Ошибся! Не до "последнего украинца", а до последнего расеянина!
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21.03.2023 19:14 Відповісти
Ой а що ж буде! Підеш на нас війною чи соловйов знову забризкає слиною все на півметра по периметру) Ааа, забула, зараз медвед проспиться і насере в Твітер, спасайся хто може )))
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21.03.2023 19:24 Відповісти
)))
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21.03.2023 19:28 Відповісти
А шо там мєдвєдєф? Ще нічого з цього приводу не тявкнув? Дивно. Мабуть спить.
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21.03.2023 19:27 Відповісти
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21.03.2023 19:37 Відповісти
*****, заткнись. Сиди і не гавкай.
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21.03.2023 19:45 Відповісти
Urs , що до количества населення на Московії, є аналогічні дослідження, Західних інститутів , кількість споживання цукру , сіль та хліба, . Вони теж дійшли до думки , що москалів приблизно 85 мільйонів
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21.03.2023 19:57 Відповісти
Відреагуй поцілунком в мою с.аку гнидо.
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21.03.2023 20:04 Відповісти
Знать хороша річ, коли ліліпутін сракою коричневі лінії малює
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21.03.2023 20:04 Відповісти
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На одному знімку 70-річний шлях рік тому виступав зі зверненням до Федеральних зборів у Москві, а на іншому був показаний візит путіна.
Ох і переклад 😂😂😂😂
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21.03.2023 20:04 Відповісти
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21.03.2023 20:08 Відповісти
Відреагуєте, куди ви дінетесь - новими тисячами трупів.
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21.03.2023 20:27 Відповісти
коли кацапи використовують заборонену зброю це значить норм,
а коли Україна отримає круту зброю то вже все-кацапи обісрались, і починають нести різну хрінь
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21.03.2023 20:35 Відповісти
 
 