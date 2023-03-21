Путін погрожує "відреагувати" на постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном, - росЗМІ
Російський диктатор Володимир Путін вважає ескалацією рішення міноборони Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном. Він пригрозив "відреагувати".
Про це він заявив на спільному прес-брифінгу із головою КНР Сі Цзіньпіном, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Схоже, що Захід вирішив воювати з Росією до останнього українця вже не на словах, а на ділі... Якщо все це відбуватиметься, то, відповідно, Росія змушена буде реагувати", - сказав Путін. Якою саме буде реакція він не уточнив.
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу також прокоментував постачання снарядів. Він заявив, що після такого кроку Заходу до ядерного зіткнення залишається "все менше і менше" сходинок.
Як повідомлялося, Україна отримає від Великобританії бронебійні снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2. Ці снаряди можуть уразити будь який російський танк незалежно від рівня захисту.
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Однако, официально, в этой колонии проживает 27 млн.
Но, на самом деле ситуация намного хуже:
по данным Центрального отдела ЗАГС рф на рф числится 89 миллионов, а не как утверждает кремлевская пропаганда - 147 миллионов.
По данным Центрального отдела ЗАГС рф на 1 июня 2010 года числилось 89 миллионов 654 тысячи 325 кацапов. А ведь нет более точного учета, чем в ЗАГСе. Родился человек, оформляют его свидетельство о рождении. А если умер, то оформляют свидетельство о смерти.
В 2011 году разразился грандиозный скандал. Сотрудница Центрального Аналитического Центра отдела ЗАГС Екатерина Улитина рассказала всему миру о том, что по данным ЗАГС на 1 июня 2010 года на российской федерации по документам живого населения числилось 89 миллионов 654 тысячи 325 душ.
Кремлевский режим знает об этом, поскольку каждый квартал фиксирует отчеты ЦАЦ, но реально оно обнародует совсем другие цифры.
После того, как Екатерина Улитина сообщила факты о реальном количестве живых россиян, ее немедленно уволили из Центрального Аналитического Центра отдела ЗАГС. После увольнения с Екатериной провели беседу террористы ФСБ, которые посоветовали ей впредь держать язык за зубами.
Известный историк Андрей Фурсов еще в 2012 году говорил: «Мы в реальности не знаем, сколько у нас населения. Серьезные демографы говорят, что нас в реальности 90 миллионов.
У меня две девушки-студентки занимались переписью населения в разных районах Москвы. Одна насчитала в своем районе 6,5 тысяч человек, а другая - 8,5 тысяч. Там, где 6,5 тысяч сказали записать 10 тысяч человек, а там, где 8,5 тысяч - сказали записать 12 тысяч.
Таким образом, в этих районах было приписано населения на 30 %. Думается, что такая ситуация была и по всей россии.
Мы реально не знаем численность населения рф. Одно я знаю точно. Для того чтобы наша популяция удержалась за территорию, 70 миллионов человек - это критическая цифра. Если меньше, то территорию мы уже не удержим».
Это говорил Фурсов 11 лет назад. Сейчас же демографическая ситуация куда более катастрофическая.
Например, многие исследователи утверждают, что реальная численность населения московии составляет 52 миллиона человек, а видимость большей народонаселенности достигается за счет мигрантов из мусульманских стран, которых на рф по неофициальным данным насчитывается около 20 миллионов человек.
Во многих крупных городах число населения из мусульманских стран подходит к отметке в 50 %, а на Москве накануне вторжения рф в Украину 24 февраля 2022 года эта отметка была пройдена.
ЦРУ США российскую официальную статистику также полностью отвергает. В ЦРУ ежегодно выпускается так называемая Всемирная книга фактов (The World Factbook) - альманах стран мира. На его страницах содержатся основные сведения о каждой из стран: население, география, государственный строй, вооруженные силы и экономика.
Так, согласно американской «Книге фактов» еще в середине 2011 года население рф составляло 88 миллионов человек.
Это противоречит данным Росстата, на сайте которого указано: «По состоянию на август 2011 года число постоянных жителей Российской Федерации составляет 142,8 миллионов человек». Разница с данными ЦРУ огромна.
Поэтому оговорка Путина де-факто подтверждает предположение журналиста Сотника: официальную цифру надо делить на два. И это в самом лучшем варианте. На самом деле ситуация намного плачевнее.
40-(90:5)=22. В Укаине еще останеться 22 млн. когда закончаться расеяне.
Правда(если не ускоримся) такими темпами(1.000/день) придеться воевать 9.000 дней,или ~ 25 лет?!!!
Поголовье суицьідников или им хватит 20+ лет дожить?
Некоторым из них удастся прожить 20+ лет, но многим из них - уже в других государственных образованиях.
Подкину еще инфу к размышлению.
Началась территоия как Орда,потом Московия,которую в угоду Европе назвали Рашей. Эта империя в современности превращаеться(превратилась?) в РОК - рукожопая окраина Китая.
Какие еще формации последуют?
мыльте сраку кацапо-фашисты.
ICC IS WAITING FOR YOU!
На одному знімку 70-річний шлях рік тому виступав зі зверненням до Федеральних зборів у Москві, а на іншому був показаний візит путіна.
Ох і переклад 😂😂😂😂
а коли Україна отримає круту зброю то вже все-кацапи обісрались, і починають нести різну хрінь