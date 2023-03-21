Путін погрожує "відреагувати" на постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном, - росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін вважає ескалацією рішення міноборони Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном. Він пригрозив "відреагувати".

Про це він заявив на спільному прес-брифінгу із головою КНР Сі Цзіньпіном, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Схоже, що Захід вирішив воювати з Росією до останнього українця вже не на словах, а на ділі... Якщо все це відбуватиметься, то, відповідно, Росія змушена буде реагувати", - сказав Путін. Якою саме буде реакція він не уточнив.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу також прокоментував постачання снарядів. Він заявив, що після такого кроку Заходу до ядерного зіткнення залишається "все менше і менше" сходинок.

Як повідомлялося, Україна отримає від Великобританії бронебійні снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2. Ці снаряди можуть уразити будь який російський танк незалежно від рівня захисту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща не підписала угоду ЄС щодо закупівель боєприпасів для України, але обіцяє зробити це найближчими днями