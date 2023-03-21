Шмигаль: Кабмін розробляє масштабну програму відновлення енергосистеми
Кабінет міністрів України працює над масштабною програму відновлення української енергосистеми. Для цього планують залучити інвестиції європейських партнерів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету мінстрів.
"Сьогодні Уряд затвердить законопроєкт "Про проєкти національного інтересу у сфері енергетики". Ухвалення цього документа дозволить зменшити бюрократичні процедури та стимулювати інвестиції в енергетику", - розповів Шмигаль.
Він зауважив, що даний законопроєкт дозволить розподіляти інвестиції в спільні енергетичні проєкти з європейськими партнерами. Це сприятиме швидкому відновленню та посиленню стійкості української енергосистеми.
Законопроєктом передбачено:
- визначення понять "проєкти національного інтересу в сфері енергетики", "проєкти спільного інтересу Енергетичного Співтовариства" та "проєкти взаємного інтересу";
- визначення порядку відбору вищезазначених проєктів, критеріїв їх відбору;
- створення міжвідомчої комісії із забезпечення реалізації проєктів
- національного інтересу у сфері енергетики, а також унормування питання щодо визначення компетентного органу, який організовуватиме роботу відповідної комісії
Нагадаємо, попри спроби Росії знищити українську енергосистему масованими ракетними ударами, наразі генерація повністю забезпечує потреби споживачів.
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Зробити єнергетику яка працює для людей та на державу?
або
на олігарха- монополіста Азметовп?
Де Шмигаль, твое бачення?
То що ви там трошки похімічили з «інвістіціонними проектами» це таке…
Це не стратегічне планування та реформа.
Як держава буде регулювати цей ринок?
Коли вже держава ликвідуе монополістів?
Коли буде вільна конкуренція та цивілізований ринок???
Ось це е « національний інтерес»
І у всіх є кишенькові "європейські компанії", зареєстровані на Кіпрі.
Но Ахметов дійсно кращий.
Кабмін давно нічого не розробляє. Все у ВР та Кабмін приносять з ОПЗЄ.
Тобто, можете уявити, що під себе "розробив" Єрмак для дерибану бабла.
Украінський бюджет буде знову обідраний на користь олігархів.
Бо війна…бо вони мають збитки…
Про їх прибутки вони соромливо мовчать.
Міжнародна допомога- цей такі шалені гроші….
Але, Знову , як завжди,за все буде платити пересічний українець.
Знову зростання цін…
Та купа « нових» сервісів у платіжках
( як « базове користування», «абонентська плата», « плата за відключення», « плата за підключення» та інше).
Ви не розумієте важливості Моменту
Чому, чому?…
Тому що як казав дваждинесудимий донетчанин та його друг Ренат
» Бабло побеждает фсьо»
Вони можуть втiкати якщо буде ракетна атака. Тобто, якщо в напрямку генератора летить ракета - то генератор вiдходить на безпечну дистанцiю. А коли все тихо, то iде знову до села щоб давати струм.