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Новини
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Шмигаль: Кабмін розробляє масштабну програму відновлення енергосистеми

енергетика

Кабінет міністрів України працює над масштабною програму відновлення української енергосистеми. Для цього планують залучити інвестиції європейських партнерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету мінстрів. 

"Сьогодні Уряд затвердить законопроєкт "Про проєкти національного інтересу у сфері енергетики". Ухвалення цього документа дозволить зменшити бюрократичні процедури та стимулювати інвестиції в енергетику", - розповів Шмигаль.

Він зауважив, що даний законопроєкт дозволить розподіляти інвестиції в спільні енергетичні проєкти з європейськими партнерами. Це сприятиме швидкому відновленню та посиленню стійкості української енергосистеми.

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Законопроєктом передбачено:

  • визначення понять "проєкти національного інтересу в сфері енергетики", "проєкти спільного інтересу Енергетичного Співтовариства" та "проєкти взаємного інтересу";
  • визначення порядку відбору вищезазначених проєктів, критеріїв їх відбору;
  • створення міжвідомчої комісії із забезпечення реалізації проєктів
  • національного інтересу у сфері енергетики, а також унормування питання щодо визначення компетентного органу, який організовуватиме роботу відповідної комісії

Нагадаємо, попри спроби Росії знищити українську енергосистему масованими ракетними ударами, наразі генерація повністю забезпечує потреби споживачів.

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Кабмін (14062) енергетика (2577) Денис Шмигаль (4546)


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Топ коментарі
+4
Раніше була інформація, що з розробкою оновленої електромережі допоможуть США. Відтак, на ділі це буде так: розроблять та профінансують відновлення США та ЄС, попіариться ЗЕкоманда, гроші зароблятимуть ті самі олігархи-приХватизатори, а населення отримає в рази більші тарифи.
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21.03.2023 18:50
+2
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21.03.2023 18:56
+2
А я чогось думав, що кабмін день і ніч працює, як налагодити виробництво зношених артилерійських стволів для ЗСУ та ***********....
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21.03.2023 19:01
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Раніше була інформація, що з розробкою оновленої електромережі допоможуть США. Відтак, на ділі це буде так: розроблять та профінансують відновлення США та ЄС, попіариться ЗЕкоманда, гроші зароблятимуть ті самі олігархи-приХватизатори, а населення отримає в рази більші тарифи.
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21.03.2023 18:50 Відповісти
«Національний інтерес» в енергетиці це ЩО?

Зробити єнергетику яка працює для людей та на державу?
або
на олігарха- монополіста Азметовп?

Де Шмигаль, твое бачення?

То що ви там трошки похімічили з «інвістіціонними проектами» це таке…
Це не стратегічне планування та реформа.

Як держава буде регулювати цей ринок?
Коли вже держава ликвідуе монополістів?
Коли буде вільна конкуренція та цивілізований ринок???

Ось це е « національний інтерес»
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22.03.2023 15:29 Відповісти
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21.03.2023 18:56 Відповісти
вангую-- європейські партнери - офшорні прокладки Ахметова -
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21.03.2023 19:01 Відповісти
Є ще Пінчук, Коломойський, Фірташ і навіть Льовочкін. Вони нікуди не поділися.
І у всіх є кишенькові "європейські компанії", зареєстровані на Кіпрі.

Но Ахметов дійсно кращий.
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21.03.2023 19:10 Відповісти
А я чогось думав, що кабмін день і ніч працює, як налагодити виробництво зношених артилерійських стволів для ЗСУ та ***********....
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21.03.2023 19:01 Відповісти
А нахріна? Нехай голова болить у американців з німцями. Ми на таке не вчились.
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21.03.2023 20:03 Відповісти
вы, чучелы, дорог уже настроили. не надо трогать кабеля)
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21.03.2023 19:05 Відповісти
Звізда..піднімунь ціни на електрику не в 4, а в 10 разів. Ще ж треба цих розробників годувати..за мінімалку ж працювати, або безоплатно не погодяться..
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21.03.2023 19:07 Відповісти
Не *****!!!

Кабмін давно нічого не розробляє. Все у ВР та Кабмін приносять з ОПЗЄ.
Тобто, можете уявити, що під себе "розробив" Єрмак для дерибану бабла.
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21.03.2023 19:07 Відповісти
А світла все ще немає?

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21.03.2023 19:15 Відповісти
"Велике будівництво"№2?Гроші надасть Захід а керувати ними буде Шмигаль?Це фантастика.
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21.03.2023 19:15 Відповісти
Ахметов в Лондоне, Беня в Днепре, Фирташ в Вене и т.д., радостно потирают липкие ручонки, сладостно замирая в предвкушении ТАКОГО КУША из бюджета.
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21.03.2023 19:31 Відповісти
Це, справді виглядає так.

Украінський бюджет буде знову обідраний на користь олігархів.

Бо війна…бо вони мають збитки…
Про їх прибутки вони соромливо мовчать.
Міжнародна допомога- цей такі шалені гроші….

Але, Знову , як завжди,за все буде платити пересічний українець.
Знову зростання цін…
Та купа « нових» сервісів у платіжках

( як « базове користування», «абонентська плата», « плата за відключення», « плата за підключення» та інше).
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22.03.2023 15:40 Відповісти
А з куя ми маємо відновлювати за бюджетні кошти приватний бізнес олігархів?!
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21.03.2023 19:32 Відповісти
Товаришу Бендеровець!
Ви не розумієте важливості Моменту

Чому, чому?…

Тому що як казав дваждинесудимий донетчанин та його друг Ренат

» Бабло побеждает фсьо»
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22.03.2023 15:47 Відповісти
Як заробляти на енергетиці,то олігархи,а як вкладати в ремонти,так народ.
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21.03.2023 20:12 Відповісти
Треба розрахувати якi на кожне село треба генератори. На якесь село 1 (один), а на маленьке мicто i декiлька пересувних генераторiв.

Вони можуть втiкати якщо буде ракетна атака. Тобто, якщо в напрямку генератора летить ракета - то генератор вiдходить на безпечну дистанцiю. А коли все тихо, то iде знову до села щоб давати струм.
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21.03.2023 20:48 Відповісти
ворюга
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21.03.2023 21:30 Відповісти
Дамо населенню тариф 5.50 за кВт, відшкодування за "позеленілу" енергетику особливо хитрожопим15 грн. за кВт, ось тоді заживемо!
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22.03.2023 09:24 Відповісти
 
 