Шмигаль: Кабмін розробляє масштабну програму відновлення енергосистеми

Кабінет міністрів України працює над масштабною програму відновлення української енергосистеми. Для цього планують залучити інвестиції європейських партнерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету мінстрів.

"Сьогодні Уряд затвердить законопроєкт "Про проєкти національного інтересу у сфері енергетики". Ухвалення цього документа дозволить зменшити бюрократичні процедури та стимулювати інвестиції в енергетику", - розповів Шмигаль.

Він зауважив, що даний законопроєкт дозволить розподіляти інвестиції в спільні енергетичні проєкти з європейськими партнерами. Це сприятиме швидкому відновленню та посиленню стійкості української енергосистеми.

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Законопроєктом передбачено:

визначення понять "проєкти національного інтересу в сфері енергетики", "проєкти спільного інтересу Енергетичного Співтовариства" та "проєкти взаємного інтересу";

визначення порядку відбору вищезазначених проєктів, критеріїв їх відбору;

створення міжвідомчої комісії із забезпечення реалізації проєктів

національного інтересу у сфері енергетики, а також унормування питання щодо визначення компетентного органу, який організовуватиме роботу відповідної комісії

Нагадаємо, попри спроби Росії знищити українську енергосистему масованими ракетними ударами, наразі генерація повністю забезпечує потреби споживачів.

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