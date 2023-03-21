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У дисертації Лісового виявили ознаки плагіату, міністр готовий відмовитись від ученого ступеня у разі підтвердження

лісовий

На окремих інтернет-ресурсах з’явилась інформація шодо плагіату у кандидатській дисертації з філософії новопризначеного міністра освіти Оксена Лісового, яку він захистив у 2012 році. Лісовий плагіат заперечує і обіцяє віддати свою наукову роботи на експертизу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Лісовому закидають наявність у дисертації збігів з роботами двох інших науковців.

Член освітнього комітету Верховної Ради Наталя Піпа зазначила, що у дисертації Лісового є одна помилка, однак вона не така масштабна, щоб не призначати автора роботи на посаду міністра. "Один абзац у нього виглядає скопійованим з попередньої праці. Більше таких випадків у нього не було. Напевно, це була одна помилка з його боку. Він визнає цю помилку. У працях Шкарлета було дуже багато плагіату", – каже Піпа.

Читайте також: "Великі помилки стали дрібними, тому що цінності інші" - Зеленський відповів студенту щодо плагіату міністра Шкарлета

Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної недоброчесності, повідомили УП у Малій академії наук України. Міністр має намір відправити свою кандидатську дисертацію на кілька авторитетних експертиз.

"У разі виявлення в його роботі порушень доброчесності Оксен Лісовий готовий відмовитись від вченого ступеня кандидата наук і на посаді міністра формувати принципово нову академічну культуру та культуру освітнього та наукового менеджменту", – заявили у МАН.

Також читайте: Новим міністром освіти та науки призначено Лісового

Автор: 

плагіат (69) Міносвіти (1411) Лісовий Оксен (83)


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Топ коментарі
+24
у поворознюка точно нет плагиата в диссертацции. Можно его назначить министром образования.
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21.03.2023 19:00
+22
Чомусь мені здається, що це скоріше спроба відбілити того, хто з ОПЗЄ пропихував Шкарлета за приницпом "зі всіма буває", ніж реальний привід звинувачувати Лісового заради зняття кандидатури.
Тобто, беруть гарну людину, вимазують лайном і доводять, щой й попередній теж був нічого такий.
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21.03.2023 19:01
+21
Напевне для того його і висунули на призначення щоб очорнити, і поставити свого ''чергового шкарлєта''
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21.03.2023 18:53
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21.03.2023 18:50 Відповісти
Які гарні у нас фахівці у владі, майже кожному новопризначеному міністру можно пред'явити підозру в плагіаті.
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21.03.2023 19:43 Відповісти
Шо ні міністр, то плагіатчик чи корупціонер. Отака муйня, малята.
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21.03.2023 20:34 Відповісти
ну, значит отправить его обратно на фронт. Пусть искупает.
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21.03.2023 20:53 Відповісти
Ви в курсі, хто розганяє скандал з приводу "плагіату" у рефераті нового міністра освіти?

"Український рух пацифістів". Виявляється, у нас є такий. Очолює його калібрований персонаж з Франківська Коцаба, якого звинувачують у державній зраді. Він давно вже на Миротворці, кому цікаво, почитайте.

Нижче - витяг з "маніфесту" цього руху, він висить у них на сторінці.
У зв'язку з цим два зауваження.

Я була впевнена, що Коцаба сидить. А він, виявляється, прекрасно почуває себе на волі, та ще й веде публічну активність.

Ті, хто згодовують нам це лайно, прекрасно знають що роблять. Не бояться і не соромляться. Більше не бояться, переляк весни 22го минув.

Отже, заява руху пацифістів:

"Політика війни до абсолютної перемоги та зневаги до критики правозахисників є неприйнятною і має бути змінена. Необхідне припинення вогню, мирні переговори і серйозна робота над виправленням трагічних помилок, вчинених з обох боків конфлікту. Затягування війни має катастрофічні, смертельні наслідки, руйнує суспільне благополуччя та довкілля не тільки в Україні, але й по всьому світу. Рано чи пізно все одно доведеться сідати за стіл переговорів, якщо не за розумним рішенням, то під тиском нестерпних страждань та виснаження, яких краще було б уникнути та обрати дипломатичний шлях." https://t.me/nuts_roses/2442 https://t.me/nuts_roses/2442

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21.03.2023 22:41 Відповісти
у нас таких коцаб тыщи, не считая самого главного.
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21.03.2023 23:06 Відповісти
Цікаво ставиться питання.. він сам не знає є там плагіат чи ні? Якшо сам робив дисертацію і знає шо нема, то як можна відмовлятися від ступеня? А так получається "плагіат є, якшо спіймаєте - відмовлюся, якшо не спіймаєте - не відмовлюся"?
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21.03.2023 18:51 Відповісти
Ну плагіатом вважається скопійований шматок тексту без посилання, а з посиланням це вже не плагіат.
Я тут нікого не буду вигороджувати, але я от теж не пригадую, чи я всюди у своїх магістерській чи баклаврській дипломних посилання розставив...
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21.03.2023 18:56 Відповісти
Репутаційні втрати - навіть, якщо знаєш, що плагіату немає, варто відмовитись, якщо ти порядна людина. Саме тому на Заході посадовці звільняються під час звинувачень, хоча їх причетність ще не доведена.
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21.03.2023 18:58 Відповісти
Не завжди - у Німеччині міністр звільнився якраз тоді, коли доведено було... Бо так кожного можна пустими звинуваченнями виживати з уряду, а це маразм буде!
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21.03.2023 19:00 Відповісти
это плагиат -того кого надо плагиат
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21.03.2023 19:01 Відповісти
В нинішніх наукових працях після Арістотеля, Конфуція, Цицерона і Спінози важко знайти щось нове, вони швидше є тлумачнням чи аналізом мислення і бачення світу цих і інших монументів філософії, таке собі розглядання - смакування вже давно винайденного під різними кутами і при різному освітленні. Тому в дисертаціях, як в мелодіях пісень, завжди можна знайти вже колись написані в такому порядку три ноти. Взагалі в дисертаціях наука є, але нічого нового практично нема.
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21.03.2023 19:21 Відповісти
Не маніпулюйте, не про це мова. Мова про те, що були скопійовані ціли абзаці з інших джерел без посилання. На іншому ресурсі читав, що навіть була використана латинська "і" замість української. Що є способом обдурити програму пошуку плагіату.
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21.03.2023 22:31 Відповісти
Абсолютно не маніпулюю, а вважаю і навіть впевнений, що ( не буду за весь світ казати ) в нас 99 % дисертацій це лише переливання з пустого в порожнє, а не результат відкриття чогось нового. Сенс захисту дисертації звели до рівня підтвердження кваліфікації, чи типу ліцензування, викладачів вишів і для отримання підвищеної пенсії. А якщо в когось не хватає розуму переставити речення і слова місцями, то я йому не доктор.
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21.03.2023 23:30 Відповісти
Йому 50 років. "Є автором понад 250 наукових публікацій та 25 авторських наукових видань". Тобто він міг дисертацію писати і 10, і 20, і 30 років потому. Тут не кожен згадає що робив позавчора...
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21.03.2023 19:24 Відповісти
та таких дисертатів пів України.. писаки хренові-де практична цінність?
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21.03.2023 21:29 Відповісти
якщо я правильно зрозумів, то йдеться про один абзац, взятий із його власної роботи
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22.03.2023 06:44 Відповісти
Тоді срач розгорнуто на порожньому місці.

Плагіа́т (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. plagiarius - викрадач) - привласнення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80 авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора.

Якщо твір, відкриття і т.д. власні, то це не дуже попадає під визначення плагіату...
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22.03.2023 10:08 Відповісти
Це питання залишається дискусійним. Але станом натепер, недобросовісним запозиченням (плагіатом), згідно законів України, також вважається і запозичення із власних робіт
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22.03.2023 15:10 Відповісти
Хмммм...І чому це не викликає подиву?
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21.03.2023 18:52 Відповісти
Певно він не влаштовує Єрмака !
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21.03.2023 19:00 Відповісти
плагиат?Ермак конечно крыса но -плагиат есть плагиат
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21.03.2023 19:02 Відповісти
Шкарлет і з плагіатом працював
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21.03.2023 19:45 Відповісти
Это самоплагиат и может быть признан просто технической ошибкой, что он деля статьи забыл что куда вставил до буквы.
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21.03.2023 19:48 Відповісти
Бо плагіат у наукових роботах давно став нормою.
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21.03.2023 22:35 Відповісти
Так.Саме на це я і натякав.
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22.03.2023 07:19 Відповісти
а кандідат та, нєнастаящій!
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21.03.2023 18:52 Відповісти
Ви бачили його селфі з "нуля"? Справжній мачо)))
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21.03.2023 19:19 Відповісти
А що по цьому фото?
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22.03.2023 13:13 Відповісти
Це вже виглядає, як обов'язковий пункт в резюме претендента на посаду міністра освіти
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21.03.2023 18:53 Відповісти
Напевне для того його і висунули на призначення щоб очорнити, і поставити свого ''чергового шкарлєта''
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21.03.2023 18:53 Відповісти
развели как котят
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21.03.2023 18:59 Відповісти
у поворознюка точно нет плагиата в диссертацции. Можно его назначить министром образования.
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21.03.2023 19:00 Відповісти
Немає дисертації - немає плагіату. Просто і геніально!
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21.03.2023 20:16 Відповісти
Шкарлет працюе
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21.03.2023 18:57 Відповісти
бу-га-га дело шкарлета живЁт!
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21.03.2023 18:58 Відповісти
на послів обявили конкурс, треба і на міністрів! Понабирати сексологинь та кінологинь без вчених ступенів, щоб таких зашкварів не було
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21.03.2023 18:59 Відповісти
Тато у Лісового геройський, але директор будинку піонерів Оксен (вибачаюсь Малії академії наук України для школярів) - це як прапорщика в Генштаб.
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21.03.2023 18:59 Відповісти
А яке відношення має МАН до піонерів? Те, що МАН розташована у тій же будівлі, де до 1991 був будинок піонерів? Так раніше МАН була на станції юннатів на Куренівці - біля дому-музею Шевченка... І що далі?
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21.03.2023 19:03 Відповісти
Реакція пана Лісового викликає, принаймні, розуміння.
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21.03.2023 19:00 Відповісти
Філософії без плагіату - не існує...
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21.03.2023 19:00 Відповісти
Чомусь мені здається, що це скоріше спроба відбілити того, хто з ОПЗЄ пропихував Шкарлета за приницпом "зі всіма буває", ніж реальний привід звинувачувати Лісового заради зняття кандидатури.
Тобто, беруть гарну людину, вимазують лайном і доводять, щой й попередній теж був нічого такий.
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21.03.2023 19:01 Відповісти
100%. Я також так думаю, що це іпсо.
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21.03.2023 20:15 Відповісти
Єрмака влаштовують тільки повії !
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21.03.2023 19:01 Відповісти
Тат тут у всіх якщо покопатися можна знайти плагіат.
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21.03.2023 19:02 Відповісти
На окремих інтернет-ресурсах з'явилась інформація...

Серйозно? А чому не у позитивних блогерів Єрмака-Подоляка? Чому не в написах на заборах?
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21.03.2023 19:04 Відповісти
У мене інше питання - чому Цензор прямо не вказав, що інформація з'явилась на інтернет-ресурсі зрадника Руслана Коцаби? Українська правда, на яку посилається Цензор, про це ПРЯМО пише!
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21.03.2023 19:40 Відповісти
Мдя-я ,, у нас мабуть , якби на посаду міністра призначили самого Господа Бога , наш наріт - під мікроскопом і у нього знайшов би якийсь грішок .
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21.03.2023 19:06 Відповісти
А ви впевнені що в даному випадку шукає саме НАШ нарід?
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21.03.2023 19:12 Відповісти
Член освітнього комітету Верховної Ради Наталя Піпа зазначила, що у дисертації Лісового є одна помилка Джерело:
Піпа напевно ж українка ?
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21.03.2023 19:15 Відповісти
Аналіз дисертації Лісового опублікований на сайті "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях":
http://false-science.ucoz.ua/news/tju_i_tut_te_same/2023-03-20-126
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21.03.2023 19:10 Відповісти
Чекайте, так там посилання стоять ж...
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21.03.2023 19:13 Відповісти
Так можна ж переписати текст і з уже готовими посиланнями.
А має бути так: або цитата з лапками і в кінці посилання, чого у Лісового геть немає, або переказ тексту з посиланням на кшталт:
1) Як пише Іваненко [1], ....
2) У своїй праці [1] Іваненко показав, що...
3) Іваненко стверджує, що ... [1].
Це - золотий стандарт наукової роботи.
Лісового, Шкарлета, Яценюка, Гриневич і купи подібних це не стосується.
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21.03.2023 20:06 Відповісти
Наскільки я пригадую по універу, вимоги до оформлення наукових робіт у нас постійно змінювалися - круглі/квадратні дужки, оформлення змісту/списку літератури, титульної сторінки тощо... Я і на МАН роботи писав (ще до назначення туди Лісового), і в універі купу всього і постійно змушували оформлювати їх по-новому.

Просто якщо шмат тексту скопійовано взагалі без посилань - то так, питань немає, це 100% плагіат (і у Шкарлета та Гриневич якраз так). Але якщо посилання все ж є, але неправильно оформлене, то, як на мене, це не плагіат, а неправильне оформлення наукової роботи. Для керівника МАН це також сором, але це менший гріх, аніж плагіат...

У будь-якому разі я б дочекався рішення компетентного органу - етичного комітету Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Я, власне, і Шкарлета критикував за плагіат саме після їх висновку...
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21.03.2023 20:18 Відповісти
РІч у тім, що це тільки про один абзац (фотку Ви тут дали в іншому коментарі), де перше - то НЕ ЙОГО посилання, а лише друге посилання -правильне. А далі - купа абзаців без посилань, до того ж з передраними висловами "на нашу думку", "отже" і тому подібне.
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21.03.2023 20:46 Відповісти
Так а чому Цензор пропустив ДУЖЕ ВАЖЛИВИЙ нюанс, про який написано у першоджерелі? Українська правда пише, що про про плагіат заявила організація ватніка і гандона Руслана Коцаби, який в тюрмі сидів за підтримку кацапів!

У нас є організація, яка відповідає за плагіат - етичний комітет Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Саме вона знайшла плагіат у Шкарлета. От коли вони проведуть офіційне дослідження дисертації Лісового і оприлюднять свої висновки, тоді і говоритимемо!
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21.03.2023 19:11 Відповісти
Тупая система, степень должна присуждаться за подтверждение знаний, а не за работу типа R&D
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21.03.2023 19:14 Відповісти
рано вішати, нехай відгавкається.
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21.03.2023 19:15 Відповісти
Зібралися тут у коментах ангели-праведники.

Запам'ятайте лицеміри - все вже колись кимось було написано і осмислено - єдина його вина що не поставив посилання на один обзац і готовий понести за це покарання.

Якщо комусь вдалося придумати щось своє то такому дають Нобелівську премію - таких на Землі дуже небагато.

Можливо до цькування цього нормального та чесного українця підключилися такі підори як Бужанський та Рабинович - а ви їм підвиваєте
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21.03.2023 19:17 Відповісти
Як там не було, це притомна позиція, яка заслуговує на повагу. Усі роблять помилки, але не всі їх визнають.
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21.03.2023 19:22 Відповісти
Якщо прізвище автора дисертації не Кант або Гегель, то зміст дисертації з філософії - це суміш води з водою, розбавлена водою, тобто абсолютно пустопорожній порожняк. Але ж зелена влада порожняк не гонить, як і її папередники!
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21.03.2023 19:22 Відповісти
майже 100 відсотків коментаторів не читали статтю,але побігли обсирати!він готовий довести на любій експертизі що плагіату нема-це перше,а подруге-в його роботі є копіювання абзацу зі своєї же праці
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21.03.2023 19:26 Відповісти
Один абзац у нього виглядає скопійованим з попередньої праці. Більше таких випадків у нього не було Джерело:

Так то абзац з його праці, чи іньшої людини??? Якщо перше - то це НЕ плагаіт!
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21.03.2023 19:30 Відповісти
Так там навіть на скрінах скопійованого тексту стоять посилання у квадратних дужках. Якщо є посилання - це також НЕ плагіат!
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21.03.2023 19:31 Відповісти
Вам повилазило? Слово в слово скопіпізжено із праці іншої людини, що вам тут не зрозуміло?!?!
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21.03.2023 19:42 Відповісти
Ну тут, допустимо, є посилання на джерело, але однак подають це як плагіат...
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21.03.2023 19:45 Відповісти
У випадку прямого цитування мають бути лапки. У даному прикладі лапок немає, але посилання вказано двічі, до того ж перше посилання неправильне - на статтю Зуєва, тоді як в правому стовпчику Зуєв посилається на іншу працю.
Маємо приклад відвертої халтури з боку Лісового.
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21.03.2023 20:08 Відповісти
Щодо халтури - згоден, але чисто формально посилання є...
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21.03.2023 20:21 Відповісти
Посилання теж перевіряються, бо була куча прикладів, коли вони можуть ставитися "від фонаря", аби були, тобто зовсім не на ті праці, звідки взятий сам текст.
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21.03.2023 20:48 Відповісти
По «суті» обидві десертаційні роботи не е «науковим дослідженням».

Бо філософія е сама точна «наука» після богословія.

Але практика " філософських досліджень» така, що створила купу Наукових Рад, Кафедр, та інших Інстітуцій які «створили» «Захістни Ради», де « клепають кандидатів та докторів» як періжки.

Пік був з прохіесором Януковичем :
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22.03.2023 00:26 Відповісти
Ось тепер не зрозуміло: ви з дитинства така хамовита особа чи дієта якась спеціальна була?
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21.03.2023 19:47 Відповісти
Так тупість реальна або вдавана мене виводить із рівноваги із самого дитинства. Що поробиш?
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21.03.2023 20:10 Відповісти
Про тупість пише людина, яка не здатна у своєму реченні розділові знаки розставити...
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21.03.2023 20:20 Відповісти
Коли тупому нема чого відповісти воно достьобуєтся до граматики. Можете розставити розділові знаки.
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21.03.2023 21:12 Відповісти
Неграмотність - одна із ознак тупості!
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21.03.2023 21:35 Відповісти
В мене інше питання, чому в нас було і є об'єднане міністерство і освіти і науки? Людина-освітянин (вчитель, викладач) може бути високопрофесійним фахівцем в галузі освіти, але вибачте, науки - це зовсім інше, тим паче що у нас наука (маю на увазі справжні науки, ті, що забезпечують нові технології), їх фінансування на жалюгідному рівні, сировинна економіка зовсім не зацікавлена в ній, навіщо витрачати гроші на дослідження, високотехнологічну промисловість, коли можна швиденько продати руду, "сємки", кукурудзу? Чи може людина, навіть найкращий вчитель "природознавства", не кажучі про філософів чи філологів, відчувати специфіку, потреби ******** науки і забезпечити її відновлення до ********* рівня?
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21.03.2023 19:30 Відповісти
А міністерство молоді і спорту чому об'єднане? Освіта і наука - ладно, ще споріднені, а молодь і спорт? У нас Клички були профі-боксерами до 40 років, Шовковський у футбола до 41 грав - це точно уже не молодь))))
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21.03.2023 19:37 Відповісти
це певно не найгірше, що поки могли знайти, поживемо побачимо, чи "перезавантажить" міністр МОН і яку буде "формувати принципово нову академічну культуру"
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21.03.2023 19:37 Відповісти
А я ж казав, - ну не може нормальна людина працювата у цій владі. Лише зашкварені чи такі що зашкварятся одразу післі призначення.
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21.03.2023 19:37 Відповісти
Ну то хай відмовиться. Але дзузьки: від кандидата відмовиться, а від посади ))) ні, бл.
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21.03.2023 20:02 Відповісти
та це вже якесь прокляття. там хоть хтось в школу хоть ходив???
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21.03.2023 19:43 Відповісти
Боже. Ці наукові роботи-це генератор випадкових слів. Та бог з ним вже… Надіємось це перша і остання помилка резидента МОНу))) -ай це буде скмим страшним ,що вдіяв пан.
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21.03.2023 19:54 Відповісти
Це як в музиці: "Ти вкрав мелодію!"
Хе-хе, тут головне не написати гарну мелодію, тут головне, щоб вона не була подібна на щось там. А нот всього сім!
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21.03.2023 20:11 Відповісти
Так це в Єрмака схоже як обов'язковий пункт.
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21.03.2023 20:58 Відповісти
Опять министр образования тупица!!Ну что же єто такое! Бывший шмаркач МОН даже заявление на уволнение написал с ошибками и єтот наверное не лучше!!! какой президент и премьер такие и подчиненные!
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21.03.2023 21:02 Відповісти
Може залишити посаду міністра?
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21.03.2023 21:18 Відповісти
 
 