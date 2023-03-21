У дисертації Лісового виявили ознаки плагіату, міністр готовий відмовитись від ученого ступеня у разі підтвердження

На окремих інтернет-ресурсах з’явилась інформація шодо плагіату у кандидатській дисертації з філософії новопризначеного міністра освіти Оксена Лісового, яку він захистив у 2012 році. Лісовий плагіат заперечує і обіцяє віддати свою наукову роботи на експертизу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Лісовому закидають наявність у дисертації збігів з роботами двох інших науковців.

Член освітнього комітету Верховної Ради Наталя Піпа зазначила, що у дисертації Лісового є одна помилка, однак вона не така масштабна, щоб не призначати автора роботи на посаду міністра. "Один абзац у нього виглядає скопійованим з попередньої праці. Більше таких випадків у нього не було. Напевно, це була одна помилка з його боку. Він визнає цю помилку. У працях Шкарлета було дуже багато плагіату", – каже Піпа.

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Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної недоброчесності, повідомили УП у Малій академії наук України. Міністр має намір відправити свою кандидатську дисертацію на кілька авторитетних експертиз.

"У разі виявлення в його роботі порушень доброчесності Оксен Лісовий готовий відмовитись від вченого ступеня кандидата наук і на посаді міністра формувати принципово нову академічну культуру та культуру освітнього та наукового менеджменту", – заявили у МАН.

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