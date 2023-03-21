У дисертації Лісового виявили ознаки плагіату, міністр готовий відмовитись від ученого ступеня у разі підтвердження
На окремих інтернет-ресурсах з’явилась інформація шодо плагіату у кандидатській дисертації з філософії новопризначеного міністра освіти Оксена Лісового, яку він захистив у 2012 році. Лісовий плагіат заперечує і обіцяє віддати свою наукову роботи на експертизу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Лісовому закидають наявність у дисертації збігів з роботами двох інших науковців.
Член освітнього комітету Верховної Ради Наталя Піпа зазначила, що у дисертації Лісового є одна помилка, однак вона не така масштабна, щоб не призначати автора роботи на посаду міністра. "Один абзац у нього виглядає скопійованим з попередньої праці. Більше таких випадків у нього не було. Напевно, це була одна помилка з його боку. Він визнає цю помилку. У працях Шкарлета було дуже багато плагіату", – каже Піпа.
Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної недоброчесності, повідомили УП у Малій академії наук України. Міністр має намір відправити свою кандидатську дисертацію на кілька авторитетних експертиз.
"У разі виявлення в його роботі порушень доброчесності Оксен Лісовий готовий відмовитись від вченого ступеня кандидата наук і на посаді міністра формувати принципово нову академічну культуру та культуру освітнього та наукового менеджменту", – заявили у МАН.
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"Український рух пацифістів". Виявляється, у нас є такий. Очолює його калібрований персонаж з Франківська Коцаба, якого звинувачують у державній зраді. Він давно вже на Миротворці, кому цікаво, почитайте.
Нижче - витяг з "маніфесту" цього руху, він висить у них на сторінці.
У зв'язку з цим два зауваження.
Я була впевнена, що Коцаба сидить. А він, виявляється, прекрасно почуває себе на волі, та ще й веде публічну активність.
Ті, хто згодовують нам це лайно, прекрасно знають що роблять. Не бояться і не соромляться. Більше не бояться, переляк весни 22го минув.
Отже, заява руху пацифістів:
"Політика війни до абсолютної перемоги та зневаги до критики правозахисників є неприйнятною і має бути змінена. Необхідне припинення вогню, мирні переговори і серйозна робота над виправленням трагічних помилок, вчинених з обох боків конфлікту. Затягування війни має катастрофічні, смертельні наслідки, руйнує суспільне благополуччя та довкілля не тільки в Україні, але й по всьому світу. Рано чи пізно все одно доведеться сідати за стіл переговорів, якщо не за розумним рішенням, то під тиском нестерпних страждань та виснаження, яких краще було б уникнути та обрати дипломатичний шлях." https://t.me/nuts_roses/2442 https://t.me/nuts_roses/2442
Я тут нікого не буду вигороджувати, але я от теж не пригадую, чи я всюди у своїх магістерській чи баклаврській дипломних посилання розставив...
Плагіа́т (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. plagiarius - викрадач) - привласнення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80 авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора.
Якщо твір, відкриття і т.д. власні, то це не дуже попадає під визначення плагіату...
Тобто, беруть гарну людину, вимазують лайном і доводять, щой й попередній теж був нічого такий.
Серйозно? А чому не у позитивних блогерів Єрмака-Подоляка? Чому не в написах на заборах?
Піпа напевно ж українка ?
http://false-science.ucoz.ua/news/tju_i_tut_te_same/2023-03-20-126
А має бути так: або цитата з лапками і в кінці посилання, чого у Лісового геть немає, або переказ тексту з посиланням на кшталт:
1) Як пише Іваненко [1], ....
2) У своїй праці [1] Іваненко показав, що...
3) Іваненко стверджує, що ... [1].
Це - золотий стандарт наукової роботи.
Лісового, Шкарлета, Яценюка, Гриневич і купи подібних це не стосується.
Просто якщо шмат тексту скопійовано взагалі без посилань - то так, питань немає, це 100% плагіат (і у Шкарлета та Гриневич якраз так). Але якщо посилання все ж є, але неправильно оформлене, то, як на мене, це не плагіат, а неправильне оформлення наукової роботи. Для керівника МАН це також сором, але це менший гріх, аніж плагіат...
У будь-якому разі я б дочекався рішення компетентного органу - етичного комітету Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Я, власне, і Шкарлета критикував за плагіат саме після їх висновку...
У нас є організація, яка відповідає за плагіат - етичний комітет Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Саме вона знайшла плагіат у Шкарлета. От коли вони проведуть офіційне дослідження дисертації Лісового і оприлюднять свої висновки, тоді і говоритимемо!
Запам'ятайте лицеміри - все вже колись кимось було написано і осмислено - єдина його вина що не поставив посилання на один обзац і готовий понести за це покарання.
Якщо комусь вдалося придумати щось своє то такому дають Нобелівську премію - таких на Землі дуже небагато.
Можливо до цькування цього нормального та чесного українця підключилися такі підори як Бужанський та Рабинович - а ви їм підвиваєте
Так то абзац з його праці, чи іньшої людини??? Якщо перше - то це НЕ плагаіт!
Маємо приклад відвертої халтури з боку Лісового.
Бо філософія е сама точна «наука» після богословія.
Але практика " філософських досліджень» така, що створила купу Наукових Рад, Кафедр, та інших Інстітуцій які «створили» «Захістни Ради», де « клепають кандидатів та докторів» як періжки.
Пік був з прохіесором Януковичем :
Хе-хе, тут головне не написати гарну мелодію, тут головне, щоб вона не була подібна на щось там. А нот всього сім!