"Великі помилки стали дрібними, тому що цінності інші" - Зеленський відповів студенту щодо плагіату міністра Шкарлета
Під час онлайн-зустрічі зі студентами президент Володимир Зеленський заявив, що цінності в Україні змінилися через початок повномасштабної війни й проблема причетності міністра освіти й науки Сергія Шкарлета до плагіату – не є нагальною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йшлося на онлайн-зустрічі Зеленського зі студентами українських вищих навчальних закладів
Студент Києво-Могилянської Академії запитав "Але водночас ми бачимо, що в нас є корупція. Як ми можемо в країні дивитися в майбутнє, коли наш міністр освіти підозрюється в корупції, підозрюється в плагіаті і в дуже багатьох речах?"
Зеленський відповів: "Дуже дякую вам за запитання! Я обожнюю нашу державу за те, що вона вільна, свободна, і може спілкуватися на будь-яку тему. Іноді приходить момент у житті, коли повинно бути розуміння, що головне, а що зайве, що головне, а що додаткове. У цьому – сенс життя, у цьому сенс України. У ваших запитаннях я почув діалог, почув риторику, і не почув дорослих людей.
Я поясню: найгірше, що було в нашій державі – поїхало 24 числа (лютого – ред.), зламалось або не захотіло брати в руки зброю. Вибіжало. Якщо був депутатський мандат. Або навіть хтось, хто на дивані кричав, що "завтра війна і чому ми не йдемо – куди там треба – до Москви одразу!" І коли прийшли перші постріли – цих людей не стало. Вони вибігали, ховались за тим, що в них три дитини, ховались ще за деякими речами.
Багато з нас робили помилки раніше. Кожна людина робила помилки. Ця держава сьогодні і ця війна відреагувала на все те, що було раніше, і на те, що буде завтра.
Ми не можемо амністувати зрадництво, але великі помилки стали дрібними, тому що цінності інші. Цінності – життя, суверенітет, земля, Україна. Ось цінність!
Ви абсолютно праві, що є ті чи інші помилки. Є та чи інша корупція, напевно. Все змінилося. Гроші нікуди не йдуть, а тільки конкретно в армію і на медицину, на заробітні плати бюджетникам і на пенсії, і на стипендії, якщо є гроші.
Тому що країна подорослішала! Той, хто не подорослішає після цієї війни, і продовжить ті чи інші неправильні кроки – цих людей не буде! Ця держава і це суспільство пробачати не буде.
Про деякі речі… Вони зайві. Коли в дитини відірвало ноги, а їй розказують про якісь дрібниці.
Будьте прикладом майбутнього – не будьте прикладом минулого! Дуже дякую за ваше запитання!"
В цей час поруч із президентом під час онлайн-зустрічі зі студентами сидів особисто міністр освіти й науки Шкарлет.
Зеленський натякнув, що після війни суспільство самотужки дасть оцінки поведінці тим посадовця, які втекли, і ті, що залишилися.
Президент вважає, що з помилками політиків слід розбиратися після того, як незалежності й суверенітетові України не буде загрожувати зовнішня загроза.
Будь ласка, зачекайте...
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Він уже бачить себе в ролі переможця всесвітнього зла, а хто буде окреслювати нагальні проблеми або згадувати про#оби, можуть стати йому ворогами...
БИНГО!!!
Це просто жесть. Краще б мовчав, гуру- ліТер нації.
Класно влаштувались ********** зі своїми зеленими підерами!
Слідча суддя Лариса Задорожна відмовила у задоволенні клопотання прокурора та НЕ ПРИЗНАЧИЛА нардепу Сергію Кузьміних тримання під вартою із альтернативною застовою у 49,6 тис грн.
Натомість суддя обрала менш тяжкий запобіжний захід у вигляді застави. Так як нардепу інкримінували нетяжкий злочин (зловживання впливом), а слідча суддя відмовила у триманні під вартою, то призначена нею сума є максимально можливою (згідно з п.1 ч.5 ст.182 КПК).
Обрання запобіжного заходу щонайменше означає те, що підозра щодо нардепа є обгрунтована і наявні певні ризики, передбачені КПК.
Незважаючи на те, що зазвичай такі клопотання розглядають за одне засідання, розгляд запобіжного заходу щодо Кузьміних тривав 3,5 місяці. Переважну більшість засідань захист намагався максимально затягнути розгляд, чому слугували неодноразові неявки, безпідставні клопотання, відводи та скарги.
У випадку внесення застави нардеп Кузьміних повинен буде дотримуватися ряду обов'язків, зокрема: повідомляти про зміну місця проживання та роботи, утриматися від спілкування зі свідками, здати закордонний паспорт.
Нагадаємо, що нардепа Сергія Кузьміних підозрюють в отриманні 558 тисяч гривень за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею в Житомирській області. На оприлюднених НАБУ записах розмов Кузьміних говорив, що йому не важливо, у якій валюті отримувати кошти: "хоч тугриками, мені все одно", а під час судового розгляду називав себе "комунікатором, а не злочинцем".
Когда несколько дней назад бизнес наконец-то потребовал отставки Гетманцева, то я смеялся. Особенно сильно меня рассмешило то, что требовать начали даже те, кто раньше даже думать о критике власти не хотел и всячески пытался отмолчаться. А я предупреждал, что Гетманцев - это вредитель. Так вот, заметьте, что реакции на обращение бизнеса нет. И скорее всего не будет. Гетманцев член команды и делает то, что хочет команда. Можно поменять исполнителя Гетманцева, но если не менять заказчика, то изменений не будет. Но бизнес слишком труслив, чтоб требовать замены Ермака. Ведь каждый бизнесмен взвешивает возможные риски возможных проверок, давления на его бизнес и кошмарение со стороны налоговой, СБУ, ДБР и других структур, которые будут отрабатывать команду "Фас!". Поэтому бизнес так робко подает сигнал президенту, что в экономике все плохо. Странно, а бизнес считает, что президент не в курсе, что происходит? Может президент не в курсе того, что в его фракции все ещё есть Трухин, который попал в ДТП в состоянии алкольного опьянения и предлагал патрульному полицейскому 150 000 за право "тихонечко уйти в лес"? Знает. Но Трухина не трогают. Он член команды. Как и Гетманцев. И пора всем повзрослеть и понять это.
Так что той реакции, которую ждёт бизнес не будет. А вот разрушительная работа Гетманцева будет продолжаться. Кстати, я и про нардепа Ковалева из "Слуги народа" предупреждал. Про того Ковалева, который ранее купил 4-ый канал и снёс все оппозиционные передачи. Так вот его из фракции исключили лишь тогда, когда стало невозможно скрывать его сотрудничество с оккупантами в Херсоне. С Гетманцевым будет так же. Тянуть будут по-максимуму. Хотя все знают то, что он был многие годы личным помощником Сивковича, на которого США наложили санкции, как на агента ФСБ. Но это же другое? Да?
PS Интересно, как быстро включатся идиоты и боты Подоляка? Жду слова про "не раскачивайте лодку". Видимо хотят просто пойти на дно.
в 1991році.
Только пришел -ковид. Потом - война. И еще несет чушь постоянно.
Только он уйдет, и все станет хорошо, зуб даю)
А коли твої "дрібні помилки" впливають на долю інших людей - це називається "злочин"...
Ну конечно.... Он ни одного зашквареного коррупционера ещё не уволил....
Хотя его секретутка, нач сбу и ген прокурор должны были вылететь в первые же дни...
Буде богато одкровень
Тебе запитали за корупцію,а ти дітям кажеш подорослішайте....Тобі кажуть,що ярмак зрадник,а ти - не на разі сваритися!
Ти все зробив,щоб Воїни АЗОВ потрапили в полон! А їхній полон ти називаєш успішною евакуацією!
На вилах після війни ти будеш посеред Крещатика!
Тобто всім хабарникам Зепрезидент виписав індульгенцію?
Ну й скільки воно їм коштувало?