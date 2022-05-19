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"Великі помилки стали дрібними, тому що цінності інші" - Зеленський відповів студенту щодо плагіату міністра Шкарлета

зеленський

Під час онлайн-зустрічі зі студентами президент Володимир Зеленський заявив, що цінності в Україні змінилися через початок повномасштабної війни й проблема причетності міністра освіти й науки Сергія Шкарлета до плагіату – не є нагальною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йшлося на онлайн-зустрічі Зеленського зі студентами українських вищих навчальних закладів

Студент Києво-Могилянської Академії запитав "Але водночас ми бачимо, що в нас є корупція. Як ми можемо в країні дивитися в майбутнє, коли наш міністр освіти підозрюється в корупції, підозрюється в плагіаті і в дуже багатьох речах?"

Зеленський відповів: "Дуже дякую вам за запитання! Я обожнюю нашу державу за те, що вона вільна, свободна, і може спілкуватися на будь-яку тему. Іноді приходить момент у житті, коли повинно бути розуміння, що головне, а що зайве, що головне, а що додаткове. У цьому – сенс життя, у цьому сенс України. У ваших запитаннях я почув діалог, почув риторику, і не почув дорослих людей.

Я поясню: найгірше, що було в нашій державі – поїхало 24 числа (лютого – ред.), зламалось або не захотіло брати в руки зброю. Вибіжало. Якщо був депутатський мандат. Або навіть хтось, хто на дивані кричав, що "завтра війна і чому ми не йдемо – куди там треба – до Москви одразу!" І коли прийшли перші постріли – цих людей не стало. Вони вибігали, ховались за тим, що в них три дитини, ховались ще за деякими речами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шкарлет про плагіат: "У мене там є квадратні дужечки"

Багато з нас робили помилки раніше. Кожна людина робила помилки. Ця держава сьогодні і ця війна відреагувала на все те, що було раніше, і на те, що буде завтра.

Ми не можемо амністувати зрадництво, але великі помилки стали дрібними, тому що цінності інші. Цінності – життя, суверенітет, земля, Україна. Ось цінність!

Ви абсолютно праві, що є ті чи інші помилки. Є та чи інша корупція, напевно. Все змінилося. Гроші нікуди не йдуть, а тільки конкретно в армію і на медицину, на заробітні плати бюджетникам і на пенсії, і на стипендії, якщо є гроші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про можливий плагіат Шкарлета: Ми проводимо відповідне розслідування

Тому що країна подорослішала! Той, хто не подорослішає після цієї війни, і продовжить ті чи інші неправильні кроки – цих людей не буде! Ця держава і це суспільство пробачати не буде.

Про деякі речі… Вони зайві. Коли в дитини відірвало ноги, а їй розказують про якісь дрібниці.

Будьте прикладом майбутнього – не будьте прикладом минулого! Дуже дякую за ваше запитання!"

Також читайте: Шкарлет про 87,4% плагіату в дисертації: "Упевнений, що для абсолютної більшості вчених України це питання вже давно закрите". ВIДЕО

В цей час поруч із президентом під час онлайн-зустрічі зі студентами сидів особисто міністр освіти й науки Шкарлет.

Зеленський натякнув, що після війни суспільство самотужки дасть оцінки поведінці тим посадовця, які втекли, і ті, що залишилися.

Президент вважає, що з помилками політиків слід розбиратися після того, як незалежності й суверенітетові України не буде загрожувати зовнішня загроза.

Також читайте: Плагіатор Шкарлет має наслідувати приклад міністерки праці Австрії та подати у відставку, - нардеп "Голосу" Піпа

Автор: 

Зеленський (23667) плагіат (69) Шкарлет (353)


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Топ коментарі
+159
А Чонгар вже став дрібною помилкою?
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19.05.2022 22:24
+145
Дно.
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19.05.2022 22:24
+135
Зеля в прямом эфире защищает коррупционеров.
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19.05.2022 22:25
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Через такі , так звані помилки, у нас війна, шкарлет повинен бути звільнений й засуджений, й це не помилки, це спрямовані й сплановані дії, до речі, цілком підтримані тобою!
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19.05.2022 23:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xBzvKN8QLAY%D1%94 https://www.youtube.com/watch?v=xBzvKN8QLAYє

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19.05.2022 23:06 Відповісти
Символом України в світі стала глибоко корумпована людина, яка собі за взірець поставила путіна й будувала по тому ж принципу кооперативу озеро вертикаль влади. Проте війна є війна і зараз з цим зробити щось неможливо.
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19.05.2022 23:07 Відповісти
Ні, пане Президенте, цінності які були, такі і зосталися. Просто вартість нехтування ними підчас війни зросла неймовірно. Якщо в мирний час ми платили за обман і корупцію зубожінням, занепадом цілих галузей, довірених продажним представникам влади, то підчас війни ціна їм - життя тисяч наших співвітчизників, ті самі каліцтва дітей і дорослих, існування самої країни.
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19.05.2022 23:08 Відповісти
який він в сраку "пан"??? та ще й президент? дешевий клоун, який помагає реальним пацанам доїти тупе бидло!
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19.05.2022 23:53 Відповісти
Короче, понятно, после войны красть будут по-черному.
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19.05.2022 23:11 Відповісти
А вони під час війни гадаєте зупинились.
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20.05.2022 04:07 Відповісти
Шкода пане президенте, що ви нічого не чуєте...
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19.05.2022 23:11 Відповісти
У Пана приЗедента "сваі інтєрєси"...
Він уже бачить себе в ролі переможця всесвітнього зла, а хто буде окреслювати нагальні проблеми або згадувати про#оби, можуть стати йому ворогами...
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19.05.2022 23:46 Відповісти
З такими підходами далеко можна зайти
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19.05.2022 23:12 Відповісти
Большые про#бы превращаются в маленькие.!
БИНГО!!!
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20.05.2022 00:49 Відповісти
Ти хоч сам розумієш, що ти сам сказав, що ти є ворог української нації, до того ж лютий ворог!
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19.05.2022 23:16 Відповісти
Як було чмо так ним і залишиться.крапка.
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19.05.2022 23:16 Відповісти
Гнила відмазка, курва!
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19.05.2022 23:17 Відповісти
Після ******** по крупному це дійсно дрібниці. І багато строку не добавлять.
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20.05.2022 00:22 Відповісти
Прогресуюча манія величі не додає мізків.
Це просто жесть. Краще б мовчав, гуру- ліТер нації.
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19.05.2022 23:19 Відповісти
Зеленский ушел от ответа прикрываясь псевдологикой, унизил по возрасту, взял и сравнил несвязанные примеры, прибегнул к пафосной риторике, завел разговор на другую тему. Нагло, через губу цинично врет и унижает детей. Этот дикарь после стольких лет даже не знает как правильно реагировать на неприятные вопросы. Все чем озабочен этот шоумен это его имидж героя на Западе, великого борца который не струсил и не убежал. В то же время реально цинично обманывает своих же украинцев расчитывая на то что эта его слава героя станет ему страховкой от суда за коррупцию. Представляю как студента шокировал этот ответ, но еще больше наверное уровень его интеллекта. Тот неловкий момент когда все молчат и все понимают кто перед ними.
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19.05.2022 23:20 Відповісти
Як на "конкурсі капітанів"...
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19.05.2022 23:49 Відповісти
Ого! Приємно чути від вас ці висновки. А ще місяці півтора тому були такі миролюбиві,що я з вами лаявся в питанні війни.
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20.05.2022 00:07 Відповісти
Значить всю довоєнну корупцію і хаос, а також теперішні "про*оби" війна все спише(
Класно влаштувались ********** зі своїми зеленими підерами!
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19.05.2022 23:20 Відповісти
на справу вагнерівців натікає. теж дрібниці.
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19.05.2022 23:22 Відповісти
Слузі народу Сергію Кузьміних обрали заставу у 49 тис грн. Нардепу за хабар у 20 000$ обрали заставу у 49 000 гривен. Треш!

Слідча суддя Лариса Задорожна відмовила у задоволенні клопотання прокурора та НЕ ПРИЗНАЧИЛА нардепу Сергію Кузьміних тримання під вартою із альтернативною застовою у 49,6 тис грн.

Натомість суддя обрала менш тяжкий запобіжний захід у вигляді застави. Так як нардепу інкримінували нетяжкий злочин (зловживання впливом), а слідча суддя відмовила у триманні під вартою, то призначена нею сума є максимально можливою (згідно з п.1 ч.5 ст.182 КПК).

Обрання запобіжного заходу щонайменше означає те, що підозра щодо нардепа є обгрунтована і наявні певні ризики, передбачені КПК.

Незважаючи на те, що зазвичай такі клопотання розглядають за одне засідання, розгляд запобіжного заходу щодо Кузьміних тривав 3,5 місяці. Переважну більшість засідань захист намагався максимально затягнути розгляд, чому слугували неодноразові неявки, безпідставні клопотання, відводи та скарги.

У випадку внесення застави нардеп Кузьміних повинен буде дотримуватися ряду обов'язків, зокрема: повідомляти про зміну місця проживання та роботи, утриматися від спілкування зі свідками, здати закордонний паспорт.

Нагадаємо, що нардепа Сергія Кузьміних підозрюють в отриманні 558 тисяч гривень за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею в Житомирській області. На оприлюднених НАБУ записах розмов Кузьміних говорив, що йому не важливо, у якій валюті отримувати кошти: "хоч тугриками, мені все одно", а під час судового розгляду називав себе "комунікатором, а не злочинцем".
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19.05.2022 23:22 Відповісти
А чому ви всі такі здивовані?? Ви що думаєте що Вова вчився в інституті? Вова в інституті стрибав на сцені і бухав з друзяками. А його папік викладач того ж КЕІ КНЕУ рішав вові всі сесії. А це базова побутова корупція! А покупка рефератів і дипломних робіт- це плагіат. Чи ви думали що в 1999році було якось інакше у вовині студентські роки. Яка родина, така і людина.
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19.05.2022 23:26 Відповісти
У цій відповіді студенту, і є гнила суть зеленого опариша.
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19.05.2022 23:27 Відповісти
Воно знову курить? Війна все спішить?
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19.05.2022 23:29 Відповісти
Ця влада "своїх злочинців не здає". Бо вони завжди здатні виконати будь-яккі забаганки.
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19.05.2022 23:30 Відповісти
До слова - https://t.me/BerezaJuice/14786 спіч Борислава Берези ; нехай про іншого члена Зеко/манди уродів. Але з тим же висновком - там за своїми злочинцями не розкидуються.
Когда несколько дней назад бизнес наконец-то потребовал отставки Гетманцева, то я смеялся. Особенно сильно меня рассмешило то, что требовать начали даже те, кто раньше даже думать о критике власти не хотел и всячески пытался отмолчаться. А я предупреждал, что Гетманцев - это вредитель. Так вот, заметьте, что реакции на обращение бизнеса нет. И скорее всего не будет. Гетманцев член команды и делает то, что хочет команда. Можно поменять исполнителя Гетманцева, но если не менять заказчика, то изменений не будет. Но бизнес слишком труслив, чтоб требовать замены Ермака. Ведь каждый бизнесмен взвешивает возможные риски возможных проверок, давления на его бизнес и кошмарение со стороны налоговой, СБУ, ДБР и других структур, которые будут отрабатывать команду "Фас!". Поэтому бизнес так робко подает сигнал президенту, что в экономике все плохо. Странно, а бизнес считает, что президент не в курсе, что происходит? Может президент не в курсе того, что в его фракции все ещё есть Трухин, который попал в ДТП в состоянии алкольного опьянения и предлагал патрульному полицейскому 150 000 за право "тихонечко уйти в лес"? Знает. Но Трухина не трогают. Он член команды. Как и Гетманцев. И пора всем повзрослеть и понять это.
Так что той реакции, которую ждёт бизнес не будет. А вот разрушительная работа Гетманцева будет продолжаться. Кстати, я и про нардепа Ковалева из "Слуги народа" предупреждал. Про того Ковалева, который ранее купил 4-ый канал и снёс все оппозиционные передачи. Так вот его из фракции исключили лишь тогда, когда стало невозможно скрывать его сотрудничество с оккупантами в Херсоне. С Гетманцевым будет так же. Тянуть будут по-максимуму. Хотя все знают то, что он был многие годы личным помощником Сивковича, на которого США наложили санкции, как на агента ФСБ. Но это же другое? Да?

PS Интересно, как быстро включатся идиоты и боты Подоляка? Жду слова про "не раскачивайте лодку". Видимо хотят просто пойти на дно.
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19.05.2022 23:41 Відповісти
Старая японская поговорка гласит: «Из-за незабитого гвоздя потеряли подкову, из-за потерянной подковы лишились коня, из-за лишенного коня не доставили донесение, из-за недоставленного донесения проиграли войну».
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19.05.2022 23:32 Відповісти
Помилка в 2019му ще довго буде Україні гикатись.
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19.05.2022 23:34 Відповісти
відхаркуватись кривавим харкотинням скоріше...
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20.05.2022 00:12 Відповісти
А це наслідки помилки
в 1991році.
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20.05.2022 00:13 Відповісти
Мерзота зелена, країну віддалда на поталу ворога і ще потякає...
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19.05.2022 23:38 Відповісти
Вибіжало.!!!!!Це зелене лайно на сцену вибіжало.Так цей малорос української мови і не опанував.
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19.05.2022 23:39 Відповісти
зеЛя подонок и мразь.предатель!который за все будет отвечать!
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19.05.2022 23:50 Відповісти
не зря зеленского называли всадником апокалипсиса....он не фартовый.
Только пришел -ковид. Потом - война. И еще несет чушь постоянно.
Только он уйдет, и все станет хорошо, зуб даю)
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19.05.2022 23:52 Відповісти
апять ********™ © 2022 арєстовічЪ™
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19.05.2022 23:53 Відповісти
"Дрібні помилки", це коли жінка борщ пересолила, або впітьмах вдягаєшся й виходиш з дому одина шкарпетка чорна, друга синя.
А коли твої "дрібні помилки" впливають на долю інших людей - це називається "злочин"...
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20.05.2022 00:01 Відповісти
Говнюком був - говнюком залишився.
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20.05.2022 00:08 Відповісти
Отменить ЗНО это верное решение? Он еще до войны протягивал эту кормушку для ректоров
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20.05.2022 00:10 Відповісти
Війна нічого не спише. Ніхто нічого не забув. Всі " помилки" будуть розглянуті "під мікроскопом",щоб від них і сліду не залишилось.
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20.05.2022 00:21 Відповісти
Zєбілоід коломойського януковича . Злочинець
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20.05.2022 00:23 Відповісти
**** yanukovucha kolomoyskogo
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20.05.2022 00:32 Відповісти
"маленькі помилки" привели до великої біди....
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20.05.2022 00:36 Відповісти
Те воровство по мнению бубочки - мелкая ошибка.....
Ну конечно.... Он ни одного зашквареного коррупционера ещё не уволил....
Хотя его секретутка, нач сбу и ген прокурор должны были вылететь в первые же дни...
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20.05.2022 00:37 Відповісти
Зебіл як завжди
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20.05.2022 00:39 Відповісти
Коррупция, вагнеровцы, каломыйский, асфальт в Кривой рог, разминирование Чонгара, война - это все мелкие ошибки? Не яух себе бубочка зажигает!!! А ты сам не мелкая ошибка?
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20.05.2022 00:52 Відповісти
"За трех детей прятались"?! А за кого оно прятались, Зечмо? Подонок...
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20.05.2022 01:18 Відповісти
Потрібні реальні реформи. Одна надія на те, що в Україні будуть имплементовані європейські закони і буде проведена реальна люстрація!
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20.05.2022 01:29 Відповісти
За таке в ЄС не візьмуть! Це саботаж уклоніста!
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20.05.2022 01:37 Відповісти
Панять і прастіть.
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20.05.2022 01:50 Відповісти
Голохвастов N2. Так чтобы "да", но "нет".
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20.05.2022 01:54 Відповісти
Яке кончене...
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20.05.2022 02:26 Відповісти
От цей Зеленський.... так ускладнює.... міг би сказати простійше -"Ну що, про€6алі коли брали на роботу не виганяти ж вже зараз, неначасі".
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20.05.2022 04:00 Відповісти
Як одним словом виразити те що завадило жити Україні в мирі і достатку ха високим парканом від россії? - КОРУПЦІЯ
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20.05.2022 04:29 Відповісти
Зеленский ,ты дурак , ты опять несшь дичь.
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20.05.2022 06:54 Відповісти
Я конеша, извиняюсь, а Шкарлет, сейчас в сидитокопах, , или на Азовстале .?
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20.05.2022 06:59 Відповісти
С таким гандоном, войну не выиграть
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20.05.2022 07:34 Відповісти
Маленька людина відчула себе Великою і починає заграватися відчувши владу яку нажаль підтримують у всьому світі.
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20.05.2022 07:53 Відповісти
Дуже сумно....Корупцію і плагіатсво назвати дрібними помилками є намаганням їх не хотіти бачити...Покривання своїх й надалі залишається нормою для влади.....
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20.05.2022 07:58 Відповісти
Що цінніше - запустити шатли до Чонгару під егідою ще одного "професіоналу" з уряду, яка літала на парасолях, як Мері Попінс, чи вгепати лярди на асфальт??
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20.05.2022 08:00 Відповісти
Воно не хоче запитати свій народ, яка у нього думка та позиція?
Буде богато одкровень
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20.05.2022 08:10 Відповісти
Бред, как всегда!
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20.05.2022 08:55 Відповісти
Зеленський,ти з розуму виживаєш!
Тебе запитали за корупцію,а ти дітям кажеш подорослішайте....Тобі кажуть,що ярмак зрадник,а ти - не на разі сваритися!
Ти все зробив,щоб Воїни АЗОВ потрапили в полон! А їхній полон ти називаєш успішною евакуацією!
На вилах після війни ти будеш посеред Крещатика!
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20.05.2022 09:04 Відповісти
Тепер ясно чому путлер напав саме тоді коли рейтинг Зе... ставав нижче плінтуса... Робив на випередження щоб не було як з яником...
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20.05.2022 09:45 Відповісти
Найкраще, що могло статися з Україною, це якщо б уся ******* вибіжала 24 лютого
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20.05.2022 09:59 Відповісти
Зеленський: "Є та чи інша корупція, напевно. Все змінилося."
Тобто всім хабарникам Зепрезидент виписав індульгенцію?
Ну й скільки воно їм коштувало?
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20.05.2022 14:50 Відповісти
Ця помилка природи вже коштує Україні десятків тисяч життів, зруйнованих міст та окупованих москальськими свинособаками територій... Але ж головне питання: скільки ще заплатить Україна за присутність цього вбогого, підлого, самозакоханого ганьбища на вищому щаблі держави?
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20.05.2022 16:32 Відповісти
Может пора передать руль другому, а самому пойти на сцену и там прощать коррупционеров щутя. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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20.05.2022 21:13 Відповісти
Зелене падло без спічрайтерських шпаргалок знов прогундосило якусь малограмотну та огидно лицемірну маячню!
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09.06.2022 06:45 Відповісти
За цією логікою маленьке вбивство -- всього лише маленьке вбивство. Зєля тут цілком ображався. Спічрайтери не передбачили сміливого студента і не написали переконливу відповідь. Тож полилися типові ватні помиї на зразок "ето другоє, ві нє панімаєтє". Студенти, гадаю, прозріли.
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30.05.2023 11:45 Відповісти
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