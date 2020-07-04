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Шкарлет про плагіат: "У мене там є квадратні дужечки"

Шкарлет про плагіат:

В.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет відкидає звинувачення в плагіаті і стверджує, що коректно вказував джерела цитат у своїх наукових роботах.

Про це він заявив в інтерв'ю Lb.ua, інформує Цензор.НЕТ.

На звинувачення в копіюванні цілих абзаців роботи авторства Микитенко і Гребенюк Шкарлет відповів так: "З Микитенко я був виконавцем проєкту з 2011 року з Міжнародного науково-технічного університету. Є зареєстрована тема. Це моє авторське право, згідно зі статтею 13 Закону "Про авторські права", яка поділяє всі суміжні права між всіма авторами. У мене з Микитенко спільний науковий доробок. Я маю право взагалі не посилатись на свої статті, і в науковому світі це є нонсенсом".

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В іншій роботі, стверджує в.о. міністра, він використовував напрацювання докторанта Ружицького. "Я стою під загальною редакцією монографії, а загальна редакція передбачає, що я міг би взагалі не писати. Я формую концепцію, формую зміст, мету та завдання. Це взагалі некоректно - писати про плагіат у цій частині", - сказав він.

У відповідь на репліку журналістки, що в його роботах дослівно цитуються інші наукові праці без вказівки джерела запозичення, Шкарлет сказав: "Ви щось перекручуєте. Там що, посилань немає у мене? Ви упереджені, у мене там є квадратні дужечки".

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Він заявив, що "не зобов'язаний посилатися на всі статті з інтернету" і посилається "лише на першоджерело".

Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Шкарлет - учасник декількох скандалів. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат). Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.

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Після призначення Шкарлета партія "Голос" зареєструвала законопроєкт, який заборонить обіймати посади в Кабінеті Міністрів України і пости ректорів університетів людям, у чиїх наукових роботах було виявлено плагіат.

Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.

Також Новосад повідомляла, що Шкарлет купив собі на кошти університету елітний автомобіль.

Автор: 

плагіат (69) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+38
ссыт в глаза по рыгозебильной привычке
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04.07.2020 14:45
+34
А надо квадратная решеточка!
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04.07.2020 14:44
+18
Це не наука ходит по кругу», а от такі хитросракі «учониє».
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04.07.2020 14:53
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А надо квадратная решеточка!
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04.07.2020 14:44 Відповісти
ссыт в глаза по рыгозебильной привычке
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04.07.2020 14:45 Відповісти
Стрелок, я фигачил по военной контрразведке. Ссылки даются на использованную страницу, абзац. все указывается в конце. Для прохождения сразу (верхние ссылки по номерам). трындеть мне про "квадратные скобочки" не надо. Тем более, что часть службы у меня прошла в Черниговской области. Козел "писяет" в глаза, и не стесняется. Урод.
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04.07.2020 16:13 Відповісти
Эти ср*ные диссертации надо давно уже отменить, наука давно уже ходит по кругу!!
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04.07.2020 14:46 Відповісти
Це не наука ходит по кругу», а от такі хитросракі «учониє».
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04.07.2020 14:53 Відповісти
А что ему??? Быдлота бенясуэльная хавает, аж ссытся от восторга!
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04.07.2020 14:47 Відповісти
значит плагиат больше 50% такое чмо хочет чему то учить?
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04.07.2020 14:48 Відповісти
если там есть кавьічки цитированя и источник в квадратньіх скобках по правилам, то єто не плагиат.
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04.07.2020 16:02 Відповісти
на плагиат проверяет программа, а не кавычки. Если содрал, то сразу будет видно по процентам на плагиат.
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04.07.2020 16:12 Відповісти
так прога шукає слова, а їх цитування не заборонене у роботі лише нецитування є плагіатом. або ще кількість цитування бо можна ж склепати лише з одних цитат.
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04.07.2020 16:17 Відповісти
то що ж то за робота, що складається з цитат інших? а де його напрацювання власні? тому, навіть якщо і є посилання, але їх забагато, то це таки теж плагіат.
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04.07.2020 23:09 Відповісти
Ага не плагіат! Докторську на "квадратних скобочках" - це зашквар!
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04.07.2020 20:51 Відповісти
«Племя Зе».
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04.07.2020 14:49 Відповісти
зе вообще не учился ему папа все сделал, поэтому он пошел торговать собой и кривляться.
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04.07.2020 14:54 Відповісти
проффесору ынукевичу вечерами молицца...клоун квартальный шестого разряда...
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04.07.2020 14:54 Відповісти
Ну если Зеля президент, Арахамия и Корниенко руководят монобыдлом, Шмыгаль премьер, а Ткаченко министр культуры -- то почему Шкарле не может быть министром освиты этого стада?
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04.07.2020 14:54 Відповісти
Точніше - ВІД цього стада.
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04.07.2020 22:17 Відповісти
Шкарлет Йохансон
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04.07.2020 14:55 Відповісти
я так зрозумів , що одна скобочка на початку, а друга в кінці роботи.
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04.07.2020 15:03 Відповісти
В квадратные скобки иногда ставят только сам источник, с указанием автора, названия статьи/книги после цитаты (иностранцы этим грешат), но по правилам - необходимо делать номер ссылки в квадратных скобках и номер должен соответствовать номеру в "Списке использованных источников".
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04.07.2020 15:34 Відповісти
а сторінку куди? якщо не один раз і не з однієї сторінки цитується?.
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04.07.2020 16:22 Відповісти
Похоже Вы вообще не в курсе правил оформления статей...
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04.07.2020 16:24 Відповісти
У Вас дипломная работа на какую тему была?
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04.07.2020 16:30 Відповісти
а теье то чого їбе? тема не про мою роботу. я просто вже не пам"ятаю. курсові теж тими правилами оформлюють, не лише ці.
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04.07.2020 16:34 Відповісти
Просто интересуюсь твоей компетенцией в данном вопросе в принципе.
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04.07.2020 16:35 Відповісти
так а при чем тут тема? речь об оформлении. з тебе такий єксперд я бачу. муху від котлет не можеш відділити
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04.07.2020 16:41 Відповісти
Твой уровень я вижу. Тебе задали простой вопрос во вполне вежливой форме. Ты моментально скатился в матерную истерику, в стиле зоофила-гомосека Дубинского. Так шо вопрос за твою дипломную снимается. Вряд ли ты пту осилило.
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04.07.2020 16:48 Відповісти
простой, но не по теме. а, то что тьі сам себе ответил, єто тьі вьіше пту осилил?
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04.07.2020 17:25 Відповісти
тьі сам себе лайкаєш чи в тебе раб є?
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04.07.2020 17:27 Відповісти
Рюзьгє?
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04.07.2020 17:55 Відповісти
та я ж откуда знаю, русский у тебе раб чи донецький?
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04.07.2020 20:21 Відповісти
Кстати, интересно, шо один акадэмык рамзанка дыров тоже не помнит темы своей диссертации....
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04.07.2020 16:36 Відповісти
Рюзьгє курва, ти скільки береш?
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04.07.2020 17:54 Відповісти
а ти рагульске чи кугутске?
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04.07.2020 20:22 Відповісти
Зебилье, вас имеют в ваш тупой собачий рот (с)
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04.07.2020 15:04 Відповісти
нет, не был, не участвовал.Из-за какого то плагиата обидели маленького.Вон первый в стране-формально-Разумков барыга, скупщик краденого.Первый -по факту-Коломойский вор и мародёр государственного масштаба, пианист,как бы президент -вор поменьше и т.д.
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04.07.2020 15:07 Відповісти
Шкарлет о плагиате: "У меня там есть квадратные скобочки" - Цензор.НЕТ 5540
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04.07.2020 15:08 Відповісти
и дым плагита в квадратные скобочки он одевал...
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04.07.2020 15:08 Відповісти
И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет отвергает обвинения в плагиате и утверждает, что корректно указывал источники цитат в своих научных работах.

Каких еще работах ? Шкарлет , ты свою харю в зеркало бачив , чмошник ?
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04.07.2020 15:09 Відповісти
Чувствую, через пару - тройку лет Янелох станет Акодемиком, а Ермак - Проффесором.
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04.07.2020 15:12 Відповісти
там шкарлетик забыл себя вынести за скобочки
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04.07.2020 15:14 Відповісти
Шкарлет Зейобхансон. Шкарлатина в школе обеспечена.
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04.07.2020 15:24 Відповісти
По каким правилам необходимо определять, что ссылка на источник это цитата, заключенная в квадратные скобки без... ссылки на источник?
По правилу - вы меня не так поняли, необходимо в контексте смотреть?
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04.07.2020 15:26 Відповісти
надо смотреть в самом тексте и если там сама цитата вьіделена в кавьічки, ее таким образом видно в тексте, и есть квадратная скобка со ссьілкой на источник, то єто не плагиат. если там єтого нет,то могут поставить даже сейчас.
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04.07.2020 16:05 Відповісти
В каком издательстве такие правила?
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04.07.2020 16:23 Відповісти
значить вже не помню. за царя панька було.
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04.07.2020 16:32 Відповісти
британские вчоные рыдают глядя на шкарлетского вчоного.
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04.07.2020 15:26 Відповісти
Это не смешно о квадратных скобочках. Я,в комментах, давно, [ ] вставляю, когда не нужно полную цитату для внимания. Шкарлет такой забавный с отрицанием плагиата в своей "работе".
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04.07.2020 15:37 Відповісти
так то разрьів текста, а то надо так "ьььььььььььььььь". [23] . цьіфра покзьівает каким по счету в списке литературьі источник, еще должна стоять страница, с которой взята цитата.
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04.07.2020 16:09 Відповісти
а дулю в кармане ты держал????
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04.07.2020 15:42 Відповісти
Еще б ,,юриста,, Бенидиктову на плагиат пошерстить...Думаю там не лучше ситуация. Она такие перлы выдает, что иногда закрадывается сомнение о том, что она диплом не купила...
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04.07.2020 15:45 Відповісти
У всех есть плагиат. Как насмотрятся киношек и разных ток-шоу, сразу заговаривают не своими словами. Говорите-говорите. Пишите много и по-больше.Конечно, мы вас поймём, шкарлета особенно.Серьёзно.
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04.07.2020 15:50 Відповісти
В следующий раз будет что-то передирать, пусть фигурные скобочки ставит.
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04.07.2020 15:50 Відповісти
удивляет другое, что на все его "скелеты в шкафу", которые каждый день новые появляются, этого "унесённого ветром" упорно и последовательно, всеми правдами и неправдами, протягивают на должность министра...неужели он такой незаменимый семь пядей во лбу?...или уже слишком много средств вложено одной из групп влияния, для проделки разных там делишек
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04.07.2020 15:59 Відповісти
якби його не так р"яно назначали, то і не шукали б плагіат.
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04.07.2020 16:11 Відповісти
Не читаЛ ,не сверяЛ ,Но Одна Бабця Сказала(ОБС).Поэтому я верю это бабце на слово и гневно протестую топочу ногами,плюсь и с плакатиком хожу!
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04.07.2020 16:15 Відповісти
А що, вірити екс-ригу?)) І якщо що можна онлайн перевірити, там зразу програма видає, що плагіат без належних посилань!
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04.07.2020 17:35 Відповісти
Возможно есть и плагиат,но для этого нужен Суд,а не бабки дворовые,которые слышали звон ,но не знают откуда он.Вон Стерненко вместе с Патриотами на себе всю рубаху изорвал за право на убийство.
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04.07.2020 17:49 Відповісти
Неграмотна людина судить про такі складні речі, як дисертації... Ну-ну! Що за утворення в тебе, що пишеш так коряво, а?))) Ти хоч диплома маєш?
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04.07.2020 17:59 Відповісти
ЦПШ у меня.Мне хватает,чтобы сказать пару ласковых и не полагаться на дворовых бабок( наши сми,я их презираю за продажность)Моя Бабка была абсолютно неграмотной,потому газет и лозунги не читала,поэтому полагалась на свои глаза и уши и природный ум.Аналитик прошлого ,о котором можно было только мечтать.В школе я изучал историю по сталинским учебникам,а дома бабка на основе примеров корректировала мои знания.Но понял я это намного опосля.Задним умом..
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04.07.2020 18:29 Відповісти
І тут кацап так красиво спалився... Гугль-транслейт чи Яндекс?)))
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04.07.2020 18:37 Відповісти
Больше нечего существенного сказать?Опохмелись.
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05.07.2020 11:13 Відповісти
Ха-ха-ха, точно москаль, бо навіть не знаєш, що тебе видало)))
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05.07.2020 11:19 Відповісти
Я не хочу с Вами дискутировать.Хамство -удел халявщиков из орды.
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05.07.2020 11:39 Відповісти
Универ, которым он руководил на 59 месте в рейтинге ВУЗов Украины. Теоретически, это конечно не дно, но как бы и далеко не ТОП. Как их назначают? По каким-таким "профессиональным" качествам...? Короче, квартал 95 продолжается ...
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04.07.2020 16:19 Відповісти
так ясно по каким- чем зависимей- тем лучше.
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04.07.2020 16:22 Відповісти
Если бы было так, то логичней брать из самых отстойных ВУЗов. Хотя Черниговский универ не далеко от них ушел. Возможно вы и правы.
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04.07.2020 16:40 Відповісти
ВУз тянут не ректора ,а профессура и преподы.Это, как в школе.Попал на хорошего учителя -в дамках.
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04.07.2020 18:31 Відповісти
Гідності у тебе немає. Ти, навіть, не знаєш значення цього слова.
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04.07.2020 16:21 Відповісти
В отношеннии плагиата есть установленные нормы. Есть обзорные статьи, есть научный анализ и обобщение опубликованных в литературе результатов. Проблема только цитировании. Если есть подозрение на плагиат у Шкарлета, то нужно собрать комиссию из нейтральных учёных и они должны сделать выводы. Мне кажется в деле Шкарлета много политики. Хотя с другой стороны по сложившемуся у меня мнению Шкарлет не лучший кандидат на такой важный пост.
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04.07.2020 16:24 Відповісти
Плагіат показує програма спеціальна, яку важко обманути... Вона на плагіаті ловила і представників цієї влади, і минулої, і ригів часів яника! Значить чесна програма!
Ну і так, там ще крім плагіату є джип, куплений на університетські бабки!
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04.07.2020 17:37 Відповісти
один пейсатий олігарх за допомогою трикилорних друзів і одного телеканалу узурпував в країні владу, розводілово 21 століття
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04.07.2020 16:25 Відповісти
Куме,що це ви слямзили у меня рецепт самогона с перцем?!
-Де слямзив?!Ти,щось попутав!
-Та ось перец в тебе в горилке!
-Так перец.Але ж вiн омитий слезами девствениц,та вложен в самогон в полнолуние.В тебе також такий перец?
-Нi.
-Ну ось и добре.Питання знято
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04.07.2020 16:33 Відповісти
украл, поставил скобки(((((((((((
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04.07.2020 16:37 Відповісти
есть такая часть работы, как литературный обзор
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04.07.2020 16:40 Відповісти
Если есть ссылки, то это не плагиат. Я это заявляю, как доктор наук.Качество работы оценивает спецсовет. Перед защитой проходит доклад на семинаре, а далее комиссия решает допустить или не допустить претендента к защите. На защите выступают 3 оппонента, которые подробно знакомились с работой и присутствует определенное количество докторов наук по специальности. Множество формальностей перед получением ученой степени. А программа- вряд ли учитывает все нюансы.
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04.07.2020 16:38 Відповісти
Не несіть маячню! Я захищався і знаю, що толком ніхто нічого не перевіряє!

Та й ті, хто перевіряють, не можуть знати всі книжки на зубок, щоб виявити плагіат в тому чи іншому абзаці!
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04.07.2020 17:58 Відповісти
Уважаемый, Вы видимо не там защищались и не то защищали. Необходимо пройти несколько ступеней, никто в здравом уме плагиатом заниматься не будет
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04.07.2020 18:06 Відповісти
І так, як доктор наук (якщо це правда) ви вважаєте нормальним, що в міністри беруть не з топових КНУ Шевченка, КПІ, Могилянки, КНЕУ, Львівської політехніки чи ХНУ Каразіна, а з далеко не кращого чернігівського вузу?
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04.07.2020 18:03 Відповісти
Я об этом вообще ничего не писал. Речь о том, есть ли у него в работе плагиат или нет. О его возможностях на министерском месте мне ничего неизвестно.Но скорее всего лучше, чем девушка, делающая кучу ошибок в двух предложениях. Хотя нынешняя Зе-команда вся представляет собой сборище некомпетентных малограмотных клоунов.
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04.07.2020 18:15 Відповісти
Лично я ректора ХНУ и близко не подпустил бы к власти.Конченый ватник.Хну -рассадник Русской весны!
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04.07.2020 18:34 Відповісти
ученые без практических наработок не имеют ценности и не должны финансироваться.
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04.07.2020 18:37 Відповісти
что по-Вашему практические наработки? А Вы слышали что-нибудь о фундаментальной науке?
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04.07.2020 19:13 Відповісти
У нас якась біда з коректним цитуванням в академічносу просторі коїться! Скільки разів вже це бачив! Людина запозичує фрагменти тексту, іноді декілька слів там переставляє/замінює, не бере, звичайно, запозичений текст у лапки (щоб збільшити обсяг "власного тексту"), а потім ставить посилання у квадратних дужках в кінці запозиченого фрагменту і думає, що вона впоралася!
Студенти, аспіранти, докторанти, так робити не можна, це все одно плагіат!
Квадратні дужки без "залапкованого" тексту можливі (і навіть необхідні!) за умови, що ви переповідаєте чужі ідеї власними словами. Дійсно власними, а не так, що ви декілька синонімів підібрали, трохи вирізали, трохи додали і все.
Без лапок наведення першоджерела та навіть сторінок з цього першоджерела у квадратних дужках не рятує ситуацію! Все одно виходить, що ви привласнюєте чужий текст.
Які ж ви доктори тоді, якщо коректно цитату оформити не можете?
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04.07.2020 22:01 Відповісти
т.е. если в самом начале открыть квадратную скобку, а в конце закрыть, то проблем не будет
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05.07.2020 00:07 Відповісти
Какая мерзость єта інноваційна Шкарлупень!
Научная тема длится скажем, три года, в отделе 15 человек - исполнителей темы. Пишется общий отчёт, в котором 10 глав, и должны быть указаны исполнители по каждому отдельному разделу!
А эта мерзкая Шкарлипунь, на основании того, что он значится одним из исполнителем отчёта, заявляет, что он автор ВСЕХ 10 глав!
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05.07.2020 11:47 Відповісти
 
 