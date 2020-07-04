Шкарлет про плагіат: "У мене там є квадратні дужечки"

В.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет відкидає звинувачення в плагіаті і стверджує, що коректно вказував джерела цитат у своїх наукових роботах.

Про це він заявив в інтерв'ю Lb.ua, інформує Цензор.НЕТ.

На звинувачення в копіюванні цілих абзаців роботи авторства Микитенко і Гребенюк Шкарлет відповів так: "З Микитенко я був виконавцем проєкту з 2011 року з Міжнародного науково-технічного університету. Є зареєстрована тема. Це моє авторське право, згідно зі статтею 13 Закону "Про авторські права", яка поділяє всі суміжні права між всіма авторами. У мене з Микитенко спільний науковий доробок. Я маю право взагалі не посилатись на свої статті, і в науковому світі це є нонсенсом".

Читайте також: Деякі вчені звернулися до Зеленського не призначати Шкарлета главою МОН: "Порушник норм етики і моралі таких посад обіймати не може". ДОКУМЕНТ

В іншій роботі, стверджує в.о. міністра, він використовував напрацювання докторанта Ружицького. "Я стою під загальною редакцією монографії, а загальна редакція передбачає, що я міг би взагалі не писати. Я формую концепцію, формую зміст, мету та завдання. Це взагалі некоректно - писати про плагіат у цій частині", - сказав він.

У відповідь на репліку журналістки, що в його роботах дослівно цитуються інші наукові праці без вказівки джерела запозичення, Шкарлет сказав: "Ви щось перекручуєте. Там що, посилань немає у мене? Ви упереджені, у мене там є квадратні дужечки".

Читайте також: Шмигаль про можливий плагіат Шкарлета: Ми проводимо відповідне розслідування

Він заявив, що "не зобов'язаний посилатися на всі статті з інтернету" і посилається "лише на першоджерело".

Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Шкарлет - учасник декількох скандалів. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат). Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.

Дивіться також: "Шкарлет = Табачник 2.0": активісти пікетують Кабмін і ОП на знак протесту проти призначення в.о. міністра освіти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після призначення Шкарлета партія "Голос" зареєструвала законопроєкт, який заборонить обіймати посади в Кабінеті Міністрів України і пости ректорів університетів людям, у чиїх наукових роботах було виявлено плагіат.

Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.

Також Новосад повідомляла, що Шкарлет купив собі на кошти університету елітний автомобіль.