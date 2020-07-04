Шкарлет про плагіат: "У мене там є квадратні дужечки"
В.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет відкидає звинувачення в плагіаті і стверджує, що коректно вказував джерела цитат у своїх наукових роботах.
Про це він заявив в інтерв'ю Lb.ua, інформує Цензор.НЕТ.
На звинувачення в копіюванні цілих абзаців роботи авторства Микитенко і Гребенюк Шкарлет відповів так: "З Микитенко я був виконавцем проєкту з 2011 року з Міжнародного науково-технічного університету. Є зареєстрована тема. Це моє авторське право, згідно зі статтею 13 Закону "Про авторські права", яка поділяє всі суміжні права між всіма авторами. У мене з Микитенко спільний науковий доробок. Я маю право взагалі не посилатись на свої статті, і в науковому світі це є нонсенсом".
В іншій роботі, стверджує в.о. міністра, він використовував напрацювання докторанта Ружицького. "Я стою під загальною редакцією монографії, а загальна редакція передбачає, що я міг би взагалі не писати. Я формую концепцію, формую зміст, мету та завдання. Це взагалі некоректно - писати про плагіат у цій частині", - сказав він.
У відповідь на репліку журналістки, що в його роботах дослівно цитуються інші наукові праці без вказівки джерела запозичення, Шкарлет сказав: "Ви щось перекручуєте. Там що, посилань немає у мене? Ви упереджені, у мене там є квадратні дужечки".
Він заявив, що "не зобов'язаний посилатися на всі статті з інтернету" і посилається "лише на першоджерело".
Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.
Шкарлет - учасник декількох скандалів. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат). Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.
Після призначення Шкарлета партія "Голос" зареєструвала законопроєкт, який заборонить обіймати посади в Кабінеті Міністрів України і пости ректорів університетів людям, у чиїх наукових роботах було виявлено плагіат.
Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.
Також Новосад повідомляла, що Шкарлет купив собі на кошти університету елітний автомобіль.
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Каких еще работах ? Шкарлет , ты свою харю в зеркало бачив , чмошник ?
По правилу - вы меня не так поняли, необходимо в контексте смотреть?
Ну і так, там ще крім плагіату є джип, куплений на університетські бабки!
-Де слямзив?!Ти,щось попутав!
-Та ось перец в тебе в горилке!
-Так перец.Але ж вiн омитий слезами девствениц,та вложен в самогон в полнолуние.В тебе також такий перец?
-Нi.
-Ну ось и добре.Питання знято
Та й ті, хто перевіряють, не можуть знати всі книжки на зубок, щоб виявити плагіат в тому чи іншому абзаці!
Студенти, аспіранти, докторанти, так робити не можна, це все одно плагіат!
Квадратні дужки без "залапкованого" тексту можливі (і навіть необхідні!) за умови, що ви переповідаєте чужі ідеї власними словами. Дійсно власними, а не так, що ви декілька синонімів підібрали, трохи вирізали, трохи додали і все.
Без лапок наведення першоджерела та навіть сторінок з цього першоджерела у квадратних дужках не рятує ситуацію! Все одно виходить, що ви привласнюєте чужий текст.
Які ж ви доктори тоді, якщо коректно цитату оформити не можете?
Научная тема длится скажем, три года, в отделе 15 человек - исполнителей темы. Пишется общий отчёт, в котором 10 глав, и должны быть указаны исполнители по каждому отдельному разделу!
А эта мерзкая Шкарлипунь, на основании того, что он значится одним из исполнителем отчёта, заявляет, что он автор ВСЕХ 10 глав!