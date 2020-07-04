Шкарлет о плагиате: "У меня там есть квадратные скобочки"
И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет отвергает обвинения в плагиате и утверждает, что корректно указывал источники цитат в своих научных работах.
Об этом он заявил в интервью Lb.ua, информирует Цензор.НЕТ.
На обвинение в копировании целых абзацев работы авторства Микитенко и Гребенюк Шкарлет ответил так: "С Микитенко я был исполнителем проекта с 2011 года по Международному научно-техническому университету. Есть зарегистрированная тема. Это мое авторское право, согласно статье 13 закона "Об авторских правах", которая разделяет все смежные права между всеми авторами. У меня с Микитенко совместный научный потенциал. Я имею право вообще не ссылаться на свои статьи, и в научном мире это нонсенс".
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В другой работе, утверждает и.о. министра, он использовал наработки докторанта Ружицкого. "Я стою под общей редакцией монографии, а общая редакция предусматривает, что я мог бы вообще не писать. Я формирую концепцию, формирую содержание, цели и задачи. Это вообще некорректно - писать о плагиате в этой части", - сказал он.
В ответ на реплику журналистки, что в его работах дословно цитируются другие научные труды без указания источника заимствования, Шкарлет сказал: "Вы что-то перекручиваете. Там что, ссылок нет у меня? Вы предвзяты, у меня там есть квадратные скобочки".
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Он заявил, что "не обязан ссылаться на все статьи в интернете" и ссылается "только на первоисточник".
Напомним, 25 июня Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.
Шкарлет - участник нескольких скандалов. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат). Сам Шкарлет отрицает обвинения в плагиате.
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После назначения Шкарлета партия "Голос" зарегистрировала законопроект, который запретит занимать должности в Кабинете министров Украины и посты ректоров университетов людям, в чьих научных работах был обнаружен плагиат.
Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По заявлению экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббировал ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.
Также Новосад сообщала, что Шкарлет купил себе на средства университета элитный автомобиль.
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Каких еще работах ? Шкарлет , ты свою харю в зеркало бачив , чмошник ?
По правилу - вы меня не так поняли, необходимо в контексте смотреть?
Ну і так, там ще крім плагіату є джип, куплений на університетські бабки!
-Де слямзив?!Ти,щось попутав!
-Та ось перец в тебе в горилке!
-Так перец.Але ж вiн омитий слезами девствениц,та вложен в самогон в полнолуние.В тебе також такий перец?
-Нi.
-Ну ось и добре.Питання знято
Та й ті, хто перевіряють, не можуть знати всі книжки на зубок, щоб виявити плагіат в тому чи іншому абзаці!
Студенти, аспіранти, докторанти, так робити не можна, це все одно плагіат!
Квадратні дужки без "залапкованого" тексту можливі (і навіть необхідні!) за умови, що ви переповідаєте чужі ідеї власними словами. Дійсно власними, а не так, що ви декілька синонімів підібрали, трохи вирізали, трохи додали і все.
Без лапок наведення першоджерела та навіть сторінок з цього першоджерела у квадратних дужках не рятує ситуацію! Все одно виходить, що ви привласнюєте чужий текст.
Які ж ви доктори тоді, якщо коректно цитату оформити не можете?
Научная тема длится скажем, три года, в отделе 15 человек - исполнителей темы. Пишется общий отчёт, в котором 10 глав, и должны быть указаны исполнители по каждому отдельному разделу!
А эта мерзкая Шкарлипунь, на основании того, что он значится одним из исполнителем отчёта, заявляет, что он автор ВСЕХ 10 глав!