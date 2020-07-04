Шкарлет о плагиате: "У меня там есть квадратные скобочки"

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет отвергает обвинения в плагиате и утверждает, что корректно указывал источники цитат в своих научных работах.

Об этом он заявил в интервью Lb.ua, информирует Цензор.НЕТ.

На обвинение в копировании целых абзацев работы авторства Микитенко и Гребенюк Шкарлет ответил так: "С Микитенко я был исполнителем проекта с 2011 года по Международному научно-техническому университету. Есть зарегистрированная тема. Это мое авторское право, согласно статье 13 закона "Об авторских правах", которая разделяет все смежные права между всеми авторами. У меня с Микитенко совместный научный потенциал. Я имею право вообще не ссылаться на свои статьи, и в научном мире это нонсенс".

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В другой работе, утверждает и.о. министра, он использовал наработки докторанта Ружицкого. "Я стою под общей редакцией монографии, а общая редакция предусматривает, что я мог бы вообще не писать. Я формирую концепцию, формирую содержание, цели и задачи. Это вообще некорректно - писать о плагиате в этой части", - сказал он.

В ответ на реплику журналистки, что в его работах дословно цитируются другие научные труды без указания источника заимствования, Шкарлет сказал: "Вы что-то перекручиваете. Там что, ссылок нет у меня? Вы предвзяты, у меня там есть квадратные скобочки".

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Он заявил, что "не обязан ссылаться на все статьи в интернете" и ссылается "только на первоисточник".

Напомним, 25 июня Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Шкарлет - участник нескольких скандалов. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат). Сам Шкарлет отрицает обвинения в плагиате.

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После назначения Шкарлета партия "Голос" зарегистрировала законопроект, который запретит занимать должности в Кабинете министров Украины и посты ректоров университетов людям, в чьих научных работах был обнаружен плагиат.

Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По заявлению экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббировал ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Также Новосад сообщала, что Шкарлет купил себе на средства университета элитный автомобиль.