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Шкарлет о плагиате: "У меня там есть квадратные скобочки"

Шкарлет о плагиате:

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет отвергает обвинения в плагиате и утверждает, что корректно указывал источники цитат в своих научных работах.

Об этом он заявил в интервью Lb.ua, информирует Цензор.НЕТ.

На обвинение в копировании целых абзацев работы авторства Микитенко и Гребенюк Шкарлет ответил так: "С Микитенко я был исполнителем проекта с 2011 года по Международному научно-техническому университету. Есть зарегистрированная тема. Это мое авторское право, согласно статье 13 закона "Об авторских правах", которая разделяет все смежные права между всеми авторами. У меня с Микитенко совместный научный потенциал. Я имею право вообще не ссылаться на свои статьи, и в научном мире это нонсенс".

Читайте на Цензор.НЕТ: Ряд ученых просит Зеленского не назначать Шкарлета главой МОН: "Нарушитель норм этики и морали таких должностей занимать не может". ДОКУМЕНТ

В другой работе, утверждает и.о. министра, он использовал наработки докторанта Ружицкого. "Я стою под общей редакцией монографии, а общая редакция предусматривает, что я мог бы вообще не писать. Я формирую концепцию, формирую содержание, цели и задачи. Это вообще некорректно - писать о плагиате в этой части", - сказал он.

В ответ на реплику журналистки, что в его работах дословно цитируются другие научные труды без указания источника заимствования, Шкарлет сказал: "Вы что-то перекручиваете. Там что, ссылок нет у меня? Вы предвзяты, у меня там есть квадратные скобочки".

Также на Цензор.НЕТ: Шмыгаль о возможном плагиате Шкарлета: Мы проводим соответствующее расследование

Он заявил, что "не обязан ссылаться на все статьи в интернете" и ссылается "только на первоисточник".

Напомним, 25 июня Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Шкарлет - участник нескольких скандалов. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат). Сам Шкарлет отрицает обвинения в плагиате.

Смотрите также: "Шкарлет=Табачник2.0": активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После назначения Шкарлета партия "Голос" зарегистрировала законопроект, который запретит занимать должности в Кабинете министров Украины и посты ректоров университетов людям, в чьих научных работах был обнаружен плагиат.

Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По заявлению экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббировал ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Также Новосад сообщала, что Шкарлет купил себе на средства университета элитный автомобиль.

Автор: 

плагиат (133) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+38
ссыт в глаза по рыгозебильной привычке
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04.07.2020 14:45
+34
А надо квадратная решеточка!
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04.07.2020 14:44
+18
Це не наука ходит по кругу», а от такі хитросракі «учониє».
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04.07.2020 14:53
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А надо квадратная решеточка!
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04.07.2020 14:44 Ответить
ссыт в глаза по рыгозебильной привычке
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04.07.2020 14:45 Ответить
Стрелок, я фигачил по военной контрразведке. Ссылки даются на использованную страницу, абзац. все указывается в конце. Для прохождения сразу (верхние ссылки по номерам). трындеть мне про "квадратные скобочки" не надо. Тем более, что часть службы у меня прошла в Черниговской области. Козел "писяет" в глаза, и не стесняется. Урод.
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04.07.2020 16:13 Ответить
Эти ср*ные диссертации надо давно уже отменить, наука давно уже ходит по кругу!!
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04.07.2020 14:46 Ответить
Це не наука ходит по кругу», а от такі хитросракі «учониє».
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04.07.2020 14:53 Ответить
А что ему??? Быдлота бенясуэльная хавает, аж ссытся от восторга!
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04.07.2020 14:47 Ответить
значит плагиат больше 50% такое чмо хочет чему то учить?
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04.07.2020 14:48 Ответить
если там есть кавьічки цитированя и источник в квадратньіх скобках по правилам, то єто не плагиат.
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04.07.2020 16:02 Ответить
на плагиат проверяет программа, а не кавычки. Если содрал, то сразу будет видно по процентам на плагиат.
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04.07.2020 16:12 Ответить
так прога шукає слова, а їх цитування не заборонене у роботі лише нецитування є плагіатом. або ще кількість цитування бо можна ж склепати лише з одних цитат.
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04.07.2020 16:17 Ответить
то що ж то за робота, що складається з цитат інших? а де його напрацювання власні? тому, навіть якщо і є посилання, але їх забагато, то це таки теж плагіат.
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04.07.2020 23:09 Ответить
Ага не плагіат! Докторську на "квадратних скобочках" - це зашквар!
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04.07.2020 20:51 Ответить
«Племя Зе».
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04.07.2020 14:49 Ответить
зе вообще не учился ему папа все сделал, поэтому он пошел торговать собой и кривляться.
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04.07.2020 14:54 Ответить
проффесору ынукевичу вечерами молицца...клоун квартальный шестого разряда...
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04.07.2020 14:54 Ответить
Ну если Зеля президент, Арахамия и Корниенко руководят монобыдлом, Шмыгаль премьер, а Ткаченко министр культуры -- то почему Шкарле не может быть министром освиты этого стада?
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04.07.2020 14:54 Ответить
Точніше - ВІД цього стада.
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04.07.2020 22:17 Ответить
Шкарлет Йохансон
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04.07.2020 14:55 Ответить
я так зрозумів , що одна скобочка на початку, а друга в кінці роботи.
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04.07.2020 15:03 Ответить
В квадратные скобки иногда ставят только сам источник, с указанием автора, названия статьи/книги после цитаты (иностранцы этим грешат), но по правилам - необходимо делать номер ссылки в квадратных скобках и номер должен соответствовать номеру в "Списке использованных источников".
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04.07.2020 15:34 Ответить
а сторінку куди? якщо не один раз і не з однієї сторінки цитується?.
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04.07.2020 16:22 Ответить
Похоже Вы вообще не в курсе правил оформления статей...
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04.07.2020 16:24 Ответить
У Вас дипломная работа на какую тему была?
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04.07.2020 16:30 Ответить
а теье то чого їбе? тема не про мою роботу. я просто вже не пам"ятаю. курсові теж тими правилами оформлюють, не лише ці.
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04.07.2020 16:34 Ответить
Просто интересуюсь твоей компетенцией в данном вопросе в принципе.
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04.07.2020 16:35 Ответить
так а при чем тут тема? речь об оформлении. з тебе такий єксперд я бачу. муху від котлет не можеш відділити
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04.07.2020 16:41 Ответить
Твой уровень я вижу. Тебе задали простой вопрос во вполне вежливой форме. Ты моментально скатился в матерную истерику, в стиле зоофила-гомосека Дубинского. Так шо вопрос за твою дипломную снимается. Вряд ли ты пту осилило.
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04.07.2020 16:48 Ответить
простой, но не по теме. а, то что тьі сам себе ответил, єто тьі вьіше пту осилил?
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04.07.2020 17:25 Ответить
тьі сам себе лайкаєш чи в тебе раб є?
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04.07.2020 17:27 Ответить
Рюзьгє?
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04.07.2020 17:55 Ответить
та я ж откуда знаю, русский у тебе раб чи донецький?
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04.07.2020 20:21 Ответить
Кстати, интересно, шо один акадэмык рамзанка дыров тоже не помнит темы своей диссертации....
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04.07.2020 16:36 Ответить
Рюзьгє курва, ти скільки береш?
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04.07.2020 17:54 Ответить
а ти рагульске чи кугутске?
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04.07.2020 20:22 Ответить
Зебилье, вас имеют в ваш тупой собачий рот (с)
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04.07.2020 15:04 Ответить
нет, не был, не участвовал.Из-за какого то плагиата обидели маленького.Вон первый в стране-формально-Разумков барыга, скупщик краденого.Первый -по факту-Коломойский вор и мародёр государственного масштаба, пианист,как бы президент -вор поменьше и т.д.
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04.07.2020 15:07 Ответить
Шкарлет о плагиате: "У меня там есть квадратные скобочки" - Цензор.НЕТ 5540
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04.07.2020 15:08 Ответить
и дым плагита в квадратные скобочки он одевал...
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04.07.2020 15:08 Ответить
И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет отвергает обвинения в плагиате и утверждает, что корректно указывал источники цитат в своих научных работах.

Каких еще работах ? Шкарлет , ты свою харю в зеркало бачив , чмошник ?
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04.07.2020 15:09 Ответить
Чувствую, через пару - тройку лет Янелох станет Акодемиком, а Ермак - Проффесором.
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04.07.2020 15:12 Ответить
там шкарлетик забыл себя вынести за скобочки
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04.07.2020 15:14 Ответить
Шкарлет Зейобхансон. Шкарлатина в школе обеспечена.
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04.07.2020 15:24 Ответить
По каким правилам необходимо определять, что ссылка на источник это цитата, заключенная в квадратные скобки без... ссылки на источник?
По правилу - вы меня не так поняли, необходимо в контексте смотреть?
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04.07.2020 15:26 Ответить
надо смотреть в самом тексте и если там сама цитата вьіделена в кавьічки, ее таким образом видно в тексте, и есть квадратная скобка со ссьілкой на источник, то єто не плагиат. если там єтого нет,то могут поставить даже сейчас.
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04.07.2020 16:05 Ответить
В каком издательстве такие правила?
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04.07.2020 16:23 Ответить
значить вже не помню. за царя панька було.
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04.07.2020 16:32 Ответить
британские вчоные рыдают глядя на шкарлетского вчоного.
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04.07.2020 15:26 Ответить
Это не смешно о квадратных скобочках. Я,в комментах, давно, [ ] вставляю, когда не нужно полную цитату для внимания. Шкарлет такой забавный с отрицанием плагиата в своей "работе".
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04.07.2020 15:37 Ответить
так то разрьів текста, а то надо так "ьььььььььььььььь". [23] . цьіфра покзьівает каким по счету в списке литературьі источник, еще должна стоять страница, с которой взята цитата.
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04.07.2020 16:09 Ответить
а дулю в кармане ты держал????
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04.07.2020 15:42 Ответить
Еще б ,,юриста,, Бенидиктову на плагиат пошерстить...Думаю там не лучше ситуация. Она такие перлы выдает, что иногда закрадывается сомнение о том, что она диплом не купила...
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04.07.2020 15:45 Ответить
У всех есть плагиат. Как насмотрятся киношек и разных ток-шоу, сразу заговаривают не своими словами. Говорите-говорите. Пишите много и по-больше.Конечно, мы вас поймём, шкарлета особенно.Серьёзно.
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04.07.2020 15:50 Ответить
В следующий раз будет что-то передирать, пусть фигурные скобочки ставит.
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04.07.2020 15:50 Ответить
удивляет другое, что на все его "скелеты в шкафу", которые каждый день новые появляются, этого "унесённого ветром" упорно и последовательно, всеми правдами и неправдами, протягивают на должность министра...неужели он такой незаменимый семь пядей во лбу?...или уже слишком много средств вложено одной из групп влияния, для проделки разных там делишек
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04.07.2020 15:59 Ответить
якби його не так р"яно назначали, то і не шукали б плагіат.
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04.07.2020 16:11 Ответить
Не читаЛ ,не сверяЛ ,Но Одна Бабця Сказала(ОБС).Поэтому я верю это бабце на слово и гневно протестую топочу ногами,плюсь и с плакатиком хожу!
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04.07.2020 16:15 Ответить
А що, вірити екс-ригу?)) І якщо що можна онлайн перевірити, там зразу програма видає, що плагіат без належних посилань!
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04.07.2020 17:35 Ответить
Возможно есть и плагиат,но для этого нужен Суд,а не бабки дворовые,которые слышали звон ,но не знают откуда он.Вон Стерненко вместе с Патриотами на себе всю рубаху изорвал за право на убийство.
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04.07.2020 17:49 Ответить
Неграмотна людина судить про такі складні речі, як дисертації... Ну-ну! Що за утворення в тебе, що пишеш так коряво, а?))) Ти хоч диплома маєш?
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04.07.2020 17:59 Ответить
ЦПШ у меня.Мне хватает,чтобы сказать пару ласковых и не полагаться на дворовых бабок( наши сми,я их презираю за продажность)Моя Бабка была абсолютно неграмотной,потому газет и лозунги не читала,поэтому полагалась на свои глаза и уши и природный ум.Аналитик прошлого ,о котором можно было только мечтать.В школе я изучал историю по сталинским учебникам,а дома бабка на основе примеров корректировала мои знания.Но понял я это намного опосля.Задним умом..
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04.07.2020 18:29 Ответить
І тут кацап так красиво спалився... Гугль-транслейт чи Яндекс?)))
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04.07.2020 18:37 Ответить
Больше нечего существенного сказать?Опохмелись.
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05.07.2020 11:13 Ответить
Ха-ха-ха, точно москаль, бо навіть не знаєш, що тебе видало)))
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05.07.2020 11:19 Ответить
Я не хочу с Вами дискутировать.Хамство -удел халявщиков из орды.
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05.07.2020 11:39 Ответить
Универ, которым он руководил на 59 месте в рейтинге ВУЗов Украины. Теоретически, это конечно не дно, но как бы и далеко не ТОП. Как их назначают? По каким-таким "профессиональным" качествам...? Короче, квартал 95 продолжается ...
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04.07.2020 16:19 Ответить
так ясно по каким- чем зависимей- тем лучше.
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04.07.2020 16:22 Ответить
Если бы было так, то логичней брать из самых отстойных ВУЗов. Хотя Черниговский универ не далеко от них ушел. Возможно вы и правы.
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04.07.2020 16:40 Ответить
ВУз тянут не ректора ,а профессура и преподы.Это, как в школе.Попал на хорошего учителя -в дамках.
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04.07.2020 18:31 Ответить
Гідності у тебе немає. Ти, навіть, не знаєш значення цього слова.
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04.07.2020 16:21 Ответить
В отношеннии плагиата есть установленные нормы. Есть обзорные статьи, есть научный анализ и обобщение опубликованных в литературе результатов. Проблема только цитировании. Если есть подозрение на плагиат у Шкарлета, то нужно собрать комиссию из нейтральных учёных и они должны сделать выводы. Мне кажется в деле Шкарлета много политики. Хотя с другой стороны по сложившемуся у меня мнению Шкарлет не лучший кандидат на такой важный пост.
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04.07.2020 16:24 Ответить
Плагіат показує програма спеціальна, яку важко обманути... Вона на плагіаті ловила і представників цієї влади, і минулої, і ригів часів яника! Значить чесна програма!
Ну і так, там ще крім плагіату є джип, куплений на університетські бабки!
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04.07.2020 17:37 Ответить
один пейсатий олігарх за допомогою трикилорних друзів і одного телеканалу узурпував в країні владу, розводілово 21 століття
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04.07.2020 16:25 Ответить
Куме,що це ви слямзили у меня рецепт самогона с перцем?!
-Де слямзив?!Ти,щось попутав!
-Та ось перец в тебе в горилке!
-Так перец.Але ж вiн омитий слезами девствениц,та вложен в самогон в полнолуние.В тебе також такий перец?
-Нi.
-Ну ось и добре.Питання знято
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04.07.2020 16:33 Ответить
украл, поставил скобки(((((((((((
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04.07.2020 16:37 Ответить
есть такая часть работы, как литературный обзор
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04.07.2020 16:40 Ответить
Если есть ссылки, то это не плагиат. Я это заявляю, как доктор наук.Качество работы оценивает спецсовет. Перед защитой проходит доклад на семинаре, а далее комиссия решает допустить или не допустить претендента к защите. На защите выступают 3 оппонента, которые подробно знакомились с работой и присутствует определенное количество докторов наук по специальности. Множество формальностей перед получением ученой степени. А программа- вряд ли учитывает все нюансы.
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04.07.2020 16:38 Ответить
Не несіть маячню! Я захищався і знаю, що толком ніхто нічого не перевіряє!

Та й ті, хто перевіряють, не можуть знати всі книжки на зубок, щоб виявити плагіат в тому чи іншому абзаці!
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04.07.2020 17:58 Ответить
Уважаемый, Вы видимо не там защищались и не то защищали. Необходимо пройти несколько ступеней, никто в здравом уме плагиатом заниматься не будет
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04.07.2020 18:06 Ответить
І так, як доктор наук (якщо це правда) ви вважаєте нормальним, що в міністри беруть не з топових КНУ Шевченка, КПІ, Могилянки, КНЕУ, Львівської політехніки чи ХНУ Каразіна, а з далеко не кращого чернігівського вузу?
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04.07.2020 18:03 Ответить
Я об этом вообще ничего не писал. Речь о том, есть ли у него в работе плагиат или нет. О его возможностях на министерском месте мне ничего неизвестно.Но скорее всего лучше, чем девушка, делающая кучу ошибок в двух предложениях. Хотя нынешняя Зе-команда вся представляет собой сборище некомпетентных малограмотных клоунов.
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04.07.2020 18:15 Ответить
Лично я ректора ХНУ и близко не подпустил бы к власти.Конченый ватник.Хну -рассадник Русской весны!
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04.07.2020 18:34 Ответить
ученые без практических наработок не имеют ценности и не должны финансироваться.
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04.07.2020 18:37 Ответить
что по-Вашему практические наработки? А Вы слышали что-нибудь о фундаментальной науке?
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04.07.2020 19:13 Ответить
У нас якась біда з коректним цитуванням в академічносу просторі коїться! Скільки разів вже це бачив! Людина запозичує фрагменти тексту, іноді декілька слів там переставляє/замінює, не бере, звичайно, запозичений текст у лапки (щоб збільшити обсяг "власного тексту"), а потім ставить посилання у квадратних дужках в кінці запозиченого фрагменту і думає, що вона впоралася!
Студенти, аспіранти, докторанти, так робити не можна, це все одно плагіат!
Квадратні дужки без "залапкованого" тексту можливі (і навіть необхідні!) за умови, що ви переповідаєте чужі ідеї власними словами. Дійсно власними, а не так, що ви декілька синонімів підібрали, трохи вирізали, трохи додали і все.
Без лапок наведення першоджерела та навіть сторінок з цього першоджерела у квадратних дужках не рятує ситуацію! Все одно виходить, що ви привласнюєте чужий текст.
Які ж ви доктори тоді, якщо коректно цитату оформити не можете?
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04.07.2020 22:01 Ответить
т.е. если в самом начале открыть квадратную скобку, а в конце закрыть, то проблем не будет
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05.07.2020 00:07 Ответить
Какая мерзость єта інноваційна Шкарлупень!
Научная тема длится скажем, три года, в отделе 15 человек - исполнителей темы. Пишется общий отчёт, в котором 10 глав, и должны быть указаны исполнители по каждому отдельному разделу!
А эта мерзкая Шкарлипунь, на основании того, что он значится одним из исполнителем отчёта, заявляет, что он автор ВСЕХ 10 глав!
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05.07.2020 11:47 Ответить
 
 