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Новини Війна
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ISW: "Вагнер" найближчими тижнями може залишитися без більшості найманців-зеків

вагнер,вагнера

Найближчими тижнями ПВК "Вагнер" може втратити більшу частину найманців з числа завербованих в’язнів, оскільки у них закінчуються шестимісячні військові контракти.

Такої думки дотримуються аналітики Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Там наголосили, що, за оцінками міноборони Великої Британії, тисячі засуджених "вагнерівців", завербованих восени 2022 року, будуть помилувані або звільнені, як їм і обіцяли, після шести місяців служби.

Аналітики нагадали, що 27 січня президент РФ Володимир Путін здійснив превентивне помилування російських засуджених, які беруть участь у бойових діях в Україні.

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"Заява Кремля збігається з хронологією, коли Путін вирішив повністю дистанціюватися від засновника "Вагнера" Євгена Пригожина після захоплення Соледара у Донецькій області 12-13 січня.

Кремль, ймовірно, навмисно санкціонував оприлюднення інформації про дострокове помилування, щоб заохотити більше засуджених "Вагнера" звільнитися після закінчення терміну їхніх контрактів і ще більше послабити сили ПВК Пригожина", - резюмували експерти ISW.

Також читайте: Терорист Пригожин назвав зятя Шойгу покидьком і поставив йому за приклад зека

Автор: 

в’язні (334) ПВК Вагнер (1540) ISW (653)


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Та й біс з ними. Без імен, країни, ,честі. Нелюди.
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22.03.2023 08:17 Відповісти
Та . Підговорять далі за гроші .
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22.03.2023 08:18 Відповісти
Більшість з них продовжать контракти, бо на волі це сміття і НХ нікому не нужне.
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22.03.2023 08:23 Відповісти
Пусть домой возвращаются и режут дома парашников. Этим они нам помогут.
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22.03.2023 08:29 Відповісти
Зате на сАпЄрдЄльних бАлотах з'являться нові недогерої.
Недокраїні-недоеліти
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22.03.2023 08:37 Відповісти
З якого дива вони залишаться без найманців? Якщо вони там не здохнули, як нам тут розповідають, то за гроші більшість залишиться.
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22.03.2023 09:28 Відповісти
 
 