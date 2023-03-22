ISW: "Вагнер" найближчими тижнями може залишитися без більшості найманців-зеків

Найближчими тижнями ПВК "Вагнер" може втратити більшу частину найманців з числа завербованих в’язнів, оскільки у них закінчуються шестимісячні військові контракти.

Такої думки дотримуються аналітики Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Там наголосили, що, за оцінками міноборони Великої Британії, тисячі засуджених "вагнерівців", завербованих восени 2022 року, будуть помилувані або звільнені, як їм і обіцяли, після шести місяців служби.

Аналітики нагадали, що 27 січня президент РФ Володимир Путін здійснив превентивне помилування російських засуджених, які беруть участь у бойових діях в Україні.

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"Заява Кремля збігається з хронологією, коли Путін вирішив повністю дистанціюватися від засновника "Вагнера" Євгена Пригожина після захоплення Соледара у Донецькій області 12-13 січня.

Кремль, ймовірно, навмисно санкціонував оприлюднення інформації про дострокове помилування, щоб заохотити більше засуджених "Вагнера" звільнитися після закінчення терміну їхніх контрактів і ще більше послабити сили ПВК Пригожина", - резюмували експерти ISW.

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