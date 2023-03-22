Росію треба відгородити від інших міцним муром, - посол Німеччини Фельдгузен

На кордоні з Росією має бути міцний мур, заявила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ціллю має бути стримувати Росію. Росія не повинна бути спроможною знову атакувати Україну або будь-яку іншу сусідню країну. Це – наша мета. Як її досягти? Постачання зброї – одна зі складових… Але на кордоні з Росією повинен бути дуже-дуже ефективний і міцний мур, щоби Росія знову не нападала на Україну", - сказала дипломат.

Вона зазначила, що Німеччина протягом року передала Україні дуже багато зброї й робитиме це й надалі.

"Це зброя, яку Україна потребує. Німеччина допомагатиме Україні зброєю, аж допоки війна не закінчиться", - підкреслила посол.

Крім того, Німеччина надаватиме й іншу допомогу, зокрема, гуманітарну.

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