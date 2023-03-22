УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10371 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 537 51

Росію треба відгородити від інших міцним муром, - посол Німеччини Фельдгузен

фельдгузен,анка

На кордоні з Росією має бути міцний мур, заявила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Ціллю має бути стримувати Росію. Росія не повинна бути спроможною знову атакувати Україну або будь-яку іншу сусідню країну. Це – наша мета. Як її досягти? Постачання зброї – одна зі складових… Але на кордоні з Росією повинен бути дуже-дуже ефективний і міцний мур, щоби Росія знову не нападала на Україну", - сказала дипломат.

Вона зазначила, що Німеччина протягом року передала Україні дуже багато зброї й робитиме це й надалі.

"Це зброя, яку Україна потребує. Німеччина допомагатиме Україні зброєю, аж допоки війна не закінчиться", - підкреслила посол.

Крім того, Німеччина надаватиме й іншу допомогу, зокрема, гуманітарну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У квітні в Україні буде "досить серйозна" кількість танків, - посол Німеччини Фельдгузен

Автор: 

Німеччина (7318) росія (64911) Фельдгузен (111)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
Не думаю, що вони читали українські форуми.
Просто із запізненням прийшло розуміння того, що "Залізна Завіса", яка 70 років не давала російському населенню вільно пересуватися світом і проти якої в першу чергу боровся колективний Захід, насправді несла й позитивні моменти.
Звірів тримали в клітці, і це було зовсім непогано.
І тепер приходить розуміння, що їх треба загнати туди по новій.
показати весь коментар
22.03.2023 12:22
+19
Обнести парашну ********* тридцятиметровим муром, а потім залити все, що всередині, бетоном...😍
показати весь коментар
22.03.2023 12:17
+15
На Заході нарешті стали читати українські форуми.
показати весь коментар
22.03.2023 12:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На Заході нарешті стали читати українські форуми.
показати весь коментар
22.03.2023 12:15 Відповісти
она про мины забыла
показати весь коментар
22.03.2023 12:21 Відповісти
И крокодилов.
показати весь коментар
22.03.2023 12:22 Відповісти
А ров, широкий і глибокий ров забули?!😅
показати весь коментар
22.03.2023 12:52 Відповісти
Не думаю, що вони читали українські форуми.
Просто із запізненням прийшло розуміння того, що "Залізна Завіса", яка 70 років не давала російському населенню вільно пересуватися світом і проти якої в першу чергу боровся колективний Захід, насправді несла й позитивні моменти.
Звірів тримали в клітці, і це було зовсім непогано.
І тепер приходить розуміння, що їх треба загнати туди по новій.
показати весь коментар
22.03.2023 12:22 Відповісти
Та згоден. Але чомусь ще вірилось, що люди які будуть мати змогу подивитись на життя інших людей в інших країнах, зроблять порівняння та почнуть перебудовувати свою країну. Але цього не вийшло. Навпаки. Вони жорстко намагаються перенести свої погляди на життя на увесь світ. Тобто, це якась невиліковна форма збочень. Чи дійсно викривлення на рівні хромосомного набору.
показати весь коментар
22.03.2023 12:28 Відповісти
Цей аспект психології середнього росіянина вже багаторазово розбирали та вивчали. З одного боку рабське схиляння перед заходом, перед західним життям і рівнем матеріальних благ, а з іншого боку, заздрість (а чому в нас так немає?) і тому божевільне бажання це все знищити.
Якщо у нас ніколи не буде, як у вас, то нехай у вас буде як у нас.
Не раз уже наводив тут анекдот:
- Найефективніша зброя Кремля не Бомба, не "Кинджали" та не "Сармати", а надсекретна ракета "Сизрань". Де впаде, там і Сизрань.
Був Париж, стала Сизрань.
Був Лондон, стала Сизрань.
Був Нью-Йорк, стала Сизрань.
Весь світ одна Велика Сизрань!
показати весь коментар
22.03.2023 12:44 Відповісти
Цю Сизрань я побачив після повернення в деокупований Бучанський район. Кацапня з якоюсь абсолютною злобою калічила помешкання жителів. Вирвані дверцята шкафів, порізані речі, насрано на підлогу при ще не вкраденому унітазі, написи на стінах. Їм явно хотілося перетворити може й не багатші але явно охайніші та ********* українські домівки на свої сизраноподібні.
показати весь коментар
22.03.2023 13:14 Відповісти
Обнести парашну ********* тридцятиметровим муром, а потім залити все, що всередині, бетоном...😍
показати весь коментар
22.03.2023 12:17 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2023 12:18 Відповісти
І де того бетону стільки набрати? У ковальської? А як же з великим будівництвом? Нє, не рентабельно
показати весь коментар
22.03.2023 12:19 Відповісти
Арахамія, перелогінься))))
показати весь коментар
22.03.2023 12:19 Відповісти
ага, якби оголосили про напад,то втратили би мільярди?
показати весь коментар
22.03.2023 12:51 Відповісти
Але перед цім вивезти усіх тваринок (вони не винні, що живуть поруч з андрофагами). А Китай, поки бетон буде литися, вирубає всю тайгу і видобуде всі копалини - їх багато, вони впораються!
показати весь коментар
22.03.2023 12:24 Відповісти
А шо такоє? Огірки для примочок на очах хакінчились?
показати весь коментар
22.03.2023 12:17 Відповісти
Які різні думки, послу повага, а тому долбо...бу з Австрії , ганьба!!!!!
показати весь коментар
22.03.2023 12:19 Відповісти
Та ви що? Який мур? Австрійський полудурок і одночасно міністр закордонних справ сказав,що там були Достоєвський та Чайковський.
показати весь коментар
22.03.2023 12:19 Відповісти
збочені єврогейці не можуть без толстоєвських-хлопушкіних
показати весь коментар
22.03.2023 12:24 Відповісти
а що, ефіоп йому не зайшов? 😂
показати весь коментар
22.03.2023 12:39 Відповісти
Та да. Один голубий, а після прочитання другого тільки в дурку.
показати весь коментар
22.03.2023 12:55 Відповісти
Потрібно не мур а першоджерело ліквідовувати тобто саму імперію зла- рф,бо це ніколи не припиниться!
показати весь коментар
22.03.2023 12:20 Відповісти
Важко не погодитись з цією шановною пані.
показати весь коментар
22.03.2023 12:21 Відповісти
Незабаром планету земля поділятиме на дві частини - на своїх і ворогів.
показати весь коментар
22.03.2023 12:22 Відповісти
хто ?
показати весь коментар
22.03.2023 12:57 Відповісти
І крокодилами із лазерами.
показати весь коментар
22.03.2023 12:23 Відповісти
Спалити нахер московію і тільки тоді настане мир на землі !!
показати весь коментар
22.03.2023 12:29 Відповісти
Я більше року пропоную стіну, ров з крокодилами або піраньями, замінувати периметр й залити мокшандію бетоном..щоб вєрняк..мрії вони такі..
показати весь коментар
22.03.2023 12:30 Відповісти
...жалко рыбов,,,только крокодайлы!!!
показати весь коментар
22.03.2023 12:39 Відповісти
Та як скажете, але невеличка стайка піраній зжерає бика або корову до кісточок за півтори хвилини)))
показати весь коментар
22.03.2023 12:55 Відповісти
Пeрзидент Роисси

@KermlinRussia

Краткое саммари внешней политики Путина:
показати весь коментар
22.03.2023 12:35 Відповісти
Zelezniji zanoves pomogal protiv roSSijskix komunistov, teper pomozet zelezniji zanaves protiv nacistko-fashistkoi roSSiji!!!
показати весь коментар
22.03.2023 12:39 Відповісти
...ров с крокодайлами,много колючей проволоки..Вернем болота мацковии в 14 век до эры людей!!!
показати весь коментар
22.03.2023 12:37 Відповісти
Krokodilov zalko, zamjorznut, luche mini stavit...
показати весь коментар
22.03.2023 12:41 Відповісти
И много колючей проволоки под высоким напряжением
показати весь коментар
22.03.2023 12:58 Відповісти
Ізоляція це єдиний дешевий спосіб стримання кацапні. Мене просто жах проймає від того що ми маємо близько 4 000 кілометрів кордону з *********** і бяшками. А це означає мілітаризовану смугу шириною як мінімум 15 км. вздовж всього кордону де мають бути мінні поля та різноманітні системи автоматичного знищення кацапні. В 100 кілометровій зоні не має бути жодного високотехнологічного ********* підприємства - нічого що кацапи можуть знищити або поцупити під час чергового набігу. Харків, Суми, Чернігів, Донецьк. Луганськ, Маріуполь я вже викреслив з місць придатних для нормального життя до повного розвалу **************** федерації... Іншими словами, навіть після звільнення всіх територій ми втратимо під ці прикордонні потреби як мінімум 60 000 квадратних кілометрів, а це 10% території України і 10% ВВП на облаштування кордонів...
показати весь коментар
22.03.2023 12:46 Відповісти
Поки всіх мокш не загнали в резервацію на їх ісконно російських зємлях - болота мокшанськи зі столицею Мокша (на честь першого селища), треба убезпечити себе будь якими засобами
показати весь коментар
22.03.2023 12:59 Відповісти
"Будь якими засобами" це за рахунок рівня життя українців. Ми і так в боргах по самі вуха. А хто ж їх буде виплачувати? Точніше, хто захоче виплачувати борги і паралельно інвестувати в оборону все своє життя? Це ж гарантує довічну бідність нашим дітям і внукам. Я своїм дочкам чесно кажу - тікайте і ніколи назад не вертайтесь. Але вони сидять вдома. Поки на моїх харчах, але коли з студентів потраплять на роботу і почнуть платити податки і комірне, самостійно утримувати себе і своїх дітей то ілюзії розвіються як тільки порахують який % з зарплатні вони отримують на руки і на що цього мізеру вистачить...
показати весь коментар
22.03.2023 13:13 Відповісти
Як не гірко, але Ви праві. А дівчата хоч дипломи міжнародного зразка отримають? Я сину теж казала, як тільки диплом отримав. Давно. Він відмовився, хоча його освіта дозволяє служити за кордоном.
показати весь коментар
22.03.2023 16:25 Відповісти
Треба робити зони розмежування за рахунок московитської території. Випалити на 100 км вглибину.
показати весь коментар
22.03.2023 12:59 Відповісти
Візьміть калькулятор і перемножте. Отримаєте 400 000 квадратних кілометрів кацапської "випаленої землі". Чим Ви збираєтесь її "випалювати" і хто має за цей акт відвертого геноциду кацапів заплатити? Ні! І ще раз ні! Ізоляція створить умови за яких притаманна кацапам агресія буде спрямовуватись всередину ********** і вони з насолодою винищать самі себе.
показати весь коментар
22.03.2023 13:20 Відповісти
Пропонуєте втрачати свою територію? Що до "геноциду". Знищити енергогенеруючі та енергопередавальні лінії - і ніхто там жити не стане. Ось Вам випалена земля.
показати весь коментар
22.03.2023 15:01 Відповісти
Тому мілітарна зона глибиною 15 км і 2 км мінні поля, це мабуть занадто.

Краще демілітаризована зона 150-300 км по той бік кордону. Або хоча б 100.
показати весь коментар
22.03.2023 13:00 Відповісти
Треба робити 50 кілометрову смугу за рахунок московитської території. Випалити там усе і буде смуга.
показати весь коментар
22.03.2023 13:01 Відповісти
Треба робити 50 кілометрову смугу за рахунок московитської території. Випалити там усе і буде смуга.
показати весь коментар
22.03.2023 13:02 Відповісти
ніякі мури не допоможуть , потрібне знищення
показати весь коментар
22.03.2023 12:48 Відповісти
А якщо їх методами? НЛП. Вони звикли до такого
показати весь коментар
22.03.2023 16:27 Відповісти
Краще - могильною плитою!
показати весь коментар
22.03.2023 12:59 Відповісти
Але мури теж аж ніяк не завадять.
показати весь коментар
22.03.2023 12:59 Відповісти
Але мури теж аж ніяк не завадять.
Від цих потвор треба відгороджуватись усіма способами
показати весь коментар
22.03.2023 13:00 Відповісти
 
 