Росію треба відгородити від інших міцним муром, - посол Німеччини Фельдгузен
На кордоні з Росією має бути міцний мур, заявила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ціллю має бути стримувати Росію. Росія не повинна бути спроможною знову атакувати Україну або будь-яку іншу сусідню країну. Це – наша мета. Як її досягти? Постачання зброї – одна зі складових… Але на кордоні з Росією повинен бути дуже-дуже ефективний і міцний мур, щоби Росія знову не нападала на Україну", - сказала дипломат.
Вона зазначила, що Німеччина протягом року передала Україні дуже багато зброї й робитиме це й надалі.
"Це зброя, яку Україна потребує. Німеччина допомагатиме Україні зброєю, аж допоки війна не закінчиться", - підкреслила посол.
Крім того, Німеччина надаватиме й іншу допомогу, зокрема, гуманітарну.
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Просто із запізненням прийшло розуміння того, що "Залізна Завіса", яка 70 років не давала російському населенню вільно пересуватися світом і проти якої в першу чергу боровся колективний Захід, насправді несла й позитивні моменти.
Звірів тримали в клітці, і це було зовсім непогано.
І тепер приходить розуміння, що їх треба загнати туди по новій.
Якщо у нас ніколи не буде, як у вас, то нехай у вас буде як у нас.
Не раз уже наводив тут анекдот:
- Найефективніша зброя Кремля не Бомба, не "Кинджали" та не "Сармати", а надсекретна ракета "Сизрань". Де впаде, там і Сизрань.
Був Париж, стала Сизрань.
Був Лондон, стала Сизрань.
Був Нью-Йорк, стала Сизрань.
Весь світ одна Велика Сизрань!
@KermlinRussia
Краткое саммари внешней политики Путина:
Краще демілітаризована зона 150-300 км по той бік кордону. Або хоча б 100.
Від цих потвор треба відгороджуватись усіма способами