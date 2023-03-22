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Новости Агрессия России против Украины
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Россию надо отгородить от других крепкой стеной, - посол Германии Фельдхузен

фельдгузен,анка

На границе с Россией должна быть прочная стена, заявила посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Целью должно быть сдерживание России. Россия не должна быть способна снова атаковать Украину или любую другую соседнюю страну. Это – наша цель. Как ее достичь? Поставки оружия – одна из составляющих… Но на границе с Россией должна быть очень-очень эффективная и крепкая стена, чтобы Россия снова не нападала на Украину", - сказала дипломат.

Она отметила, что Германия в течение года передала Украине очень много оружия и будет делать это и дальше.

"Это оружие, в котором Украина нуждается. Германия будет помогать Украине оружием, пока война не закончится", - подчеркнула посол.

Кроме того, Германия будет оказывать и другую помощь, в частности, гуманитарную.

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Германия (6926) россия (95352) Фельдгузен (96)


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Топ комментарии
+21
Не думаю, що вони читали українські форуми.
Просто із запізненням прийшло розуміння того, що "Залізна Завіса", яка 70 років не давала російському населенню вільно пересуватися світом і проти якої в першу чергу боровся колективний Захід, насправді несла й позитивні моменти.
Звірів тримали в клітці, і це було зовсім непогано.
І тепер приходить розуміння, що їх треба загнати туди по новій.
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22.03.2023 12:22
+19
Обнести парашну ********* тридцятиметровим муром, а потім залити все, що всередині, бетоном...😍
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22.03.2023 12:17
+15
На Заході нарешті стали читати українські форуми.
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22.03.2023 12:15
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Правила форума Совет форумчан
На Заході нарешті стали читати українські форуми.
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22.03.2023 12:15 Ответить
она про мины забыла
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22.03.2023 12:21 Ответить
И крокодилов.
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22.03.2023 12:22 Ответить
А ров, широкий і глибокий ров забули?!😅
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22.03.2023 12:52 Ответить
Не думаю, що вони читали українські форуми.
Просто із запізненням прийшло розуміння того, що "Залізна Завіса", яка 70 років не давала російському населенню вільно пересуватися світом і проти якої в першу чергу боровся колективний Захід, насправді несла й позитивні моменти.
Звірів тримали в клітці, і це було зовсім непогано.
І тепер приходить розуміння, що їх треба загнати туди по новій.
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22.03.2023 12:22 Ответить
Та згоден. Але чомусь ще вірилось, що люди які будуть мати змогу подивитись на життя інших людей в інших країнах, зроблять порівняння та почнуть перебудовувати свою країну. Але цього не вийшло. Навпаки. Вони жорстко намагаються перенести свої погляди на життя на увесь світ. Тобто, це якась невиліковна форма збочень. Чи дійсно викривлення на рівні хромосомного набору.
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22.03.2023 12:28 Ответить
Цей аспект психології середнього росіянина вже багаторазово розбирали та вивчали. З одного боку рабське схиляння перед заходом, перед західним життям і рівнем матеріальних благ, а з іншого боку, заздрість (а чому в нас так немає?) і тому божевільне бажання це все знищити.
Якщо у нас ніколи не буде, як у вас, то нехай у вас буде як у нас.
Не раз уже наводив тут анекдот:
- Найефективніша зброя Кремля не Бомба, не "Кинджали" та не "Сармати", а надсекретна ракета "Сизрань". Де впаде, там і Сизрань.
Був Париж, стала Сизрань.
Був Лондон, стала Сизрань.
Був Нью-Йорк, стала Сизрань.
Весь світ одна Велика Сизрань!
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22.03.2023 12:44 Ответить
Цю Сизрань я побачив після повернення в деокупований Бучанський район. Кацапня з якоюсь абсолютною злобою калічила помешкання жителів. Вирвані дверцята шкафів, порізані речі, насрано на підлогу при ще не вкраденому унітазі, написи на стінах. Їм явно хотілося перетворити може й не багатші але явно охайніші та ********* українські домівки на свої сизраноподібні.
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22.03.2023 13:14 Ответить
Обнести парашну ********* тридцятиметровим муром, а потім залити все, що всередині, бетоном...😍
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22.03.2023 12:17 Ответить
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22.03.2023 12:18 Ответить
І де того бетону стільки набрати? У ковальської? А як же з великим будівництвом? Нє, не рентабельно
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22.03.2023 12:19 Ответить
Арахамія, перелогінься))))
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22.03.2023 12:19 Ответить
ага, якби оголосили про напад,то втратили би мільярди?
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22.03.2023 12:51 Ответить
Але перед цім вивезти усіх тваринок (вони не винні, що живуть поруч з андрофагами). А Китай, поки бетон буде литися, вирубає всю тайгу і видобуде всі копалини - їх багато, вони впораються!
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22.03.2023 12:24 Ответить
А шо такоє? Огірки для примочок на очах хакінчились?
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22.03.2023 12:17 Ответить
Які різні думки, послу повага, а тому долбо...бу з Австрії , ганьба!!!!!
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22.03.2023 12:19 Ответить
Та ви що? Який мур? Австрійський полудурок і одночасно міністр закордонних справ сказав,що там були Достоєвський та Чайковський.
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22.03.2023 12:19 Ответить
збочені єврогейці не можуть без толстоєвських-хлопушкіних
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22.03.2023 12:24 Ответить
а що, ефіоп йому не зайшов? 😂
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22.03.2023 12:39 Ответить
Та да. Один голубий, а після прочитання другого тільки в дурку.
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22.03.2023 12:55 Ответить
Потрібно не мур а першоджерело ліквідовувати тобто саму імперію зла- рф,бо це ніколи не припиниться!
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22.03.2023 12:20 Ответить
Важко не погодитись з цією шановною пані.
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22.03.2023 12:21 Ответить
Незабаром планету земля поділятиме на дві частини - на своїх і ворогів.
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22.03.2023 12:22 Ответить
хто ?
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22.03.2023 12:57 Ответить
І крокодилами із лазерами.
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22.03.2023 12:23 Ответить
Спалити нахер московію і тільки тоді настане мир на землі !!
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22.03.2023 12:29 Ответить
Я більше року пропоную стіну, ров з крокодилами або піраньями, замінувати периметр й залити мокшандію бетоном..щоб вєрняк..мрії вони такі..
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22.03.2023 12:30 Ответить
...жалко рыбов,,,только крокодайлы!!!
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22.03.2023 12:39 Ответить
Та як скажете, але невеличка стайка піраній зжерає бика або корову до кісточок за півтори хвилини)))
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22.03.2023 12:55 Ответить
Пeрзидент Роисси

@KermlinRussia

Краткое саммари внешней политики Путина:
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22.03.2023 12:35 Ответить
Zelezniji zanoves pomogal protiv roSSijskix komunistov, teper pomozet zelezniji zanaves protiv nacistko-fashistkoi roSSiji!!!
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22.03.2023 12:39 Ответить
...ров с крокодайлами,много колючей проволоки..Вернем болота мацковии в 14 век до эры людей!!!
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22.03.2023 12:37 Ответить
Krokodilov zalko, zamjorznut, luche mini stavit...
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22.03.2023 12:41 Ответить
И много колючей проволоки под высоким напряжением
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22.03.2023 12:58 Ответить
Ізоляція це єдиний дешевий спосіб стримання кацапні. Мене просто жах проймає від того що ми маємо близько 4 000 кілометрів кордону з *********** і бяшками. А це означає мілітаризовану смугу шириною як мінімум 15 км. вздовж всього кордону де мають бути мінні поля та різноманітні системи автоматичного знищення кацапні. В 100 кілометровій зоні не має бути жодного високотехнологічного ********* підприємства - нічого що кацапи можуть знищити або поцупити під час чергового набігу. Харків, Суми, Чернігів, Донецьк. Луганськ, Маріуполь я вже викреслив з місць придатних для нормального життя до повного розвалу **************** федерації... Іншими словами, навіть після звільнення всіх територій ми втратимо під ці прикордонні потреби як мінімум 60 000 квадратних кілометрів, а це 10% території України і 10% ВВП на облаштування кордонів...
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22.03.2023 12:46 Ответить
Поки всіх мокш не загнали в резервацію на їх ісконно російських зємлях - болота мокшанськи зі столицею Мокша (на честь першого селища), треба убезпечити себе будь якими засобами
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22.03.2023 12:59 Ответить
"Будь якими засобами" це за рахунок рівня життя українців. Ми і так в боргах по самі вуха. А хто ж їх буде виплачувати? Точніше, хто захоче виплачувати борги і паралельно інвестувати в оборону все своє життя? Це ж гарантує довічну бідність нашим дітям і внукам. Я своїм дочкам чесно кажу - тікайте і ніколи назад не вертайтесь. Але вони сидять вдома. Поки на моїх харчах, але коли з студентів потраплять на роботу і почнуть платити податки і комірне, самостійно утримувати себе і своїх дітей то ілюзії розвіються як тільки порахують який % з зарплатні вони отримують на руки і на що цього мізеру вистачить...
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22.03.2023 13:13 Ответить
Як не гірко, але Ви праві. А дівчата хоч дипломи міжнародного зразка отримають? Я сину теж казала, як тільки диплом отримав. Давно. Він відмовився, хоча його освіта дозволяє служити за кордоном.
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22.03.2023 16:25 Ответить
Треба робити зони розмежування за рахунок московитської території. Випалити на 100 км вглибину.
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22.03.2023 12:59 Ответить
Візьміть калькулятор і перемножте. Отримаєте 400 000 квадратних кілометрів кацапської "випаленої землі". Чим Ви збираєтесь її "випалювати" і хто має за цей акт відвертого геноциду кацапів заплатити? Ні! І ще раз ні! Ізоляція створить умови за яких притаманна кацапам агресія буде спрямовуватись всередину ********** і вони з насолодою винищать самі себе.
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22.03.2023 13:20 Ответить
Пропонуєте втрачати свою територію? Що до "геноциду". Знищити енергогенеруючі та енергопередавальні лінії - і ніхто там жити не стане. Ось Вам випалена земля.
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22.03.2023 15:01 Ответить
Тому мілітарна зона глибиною 15 км і 2 км мінні поля, це мабуть занадто.

Краще демілітаризована зона 150-300 км по той бік кордону. Або хоча б 100.
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22.03.2023 13:00 Ответить
Треба робити 50 кілометрову смугу за рахунок московитської території. Випалити там усе і буде смуга.
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22.03.2023 13:01 Ответить
Треба робити 50 кілометрову смугу за рахунок московитської території. Випалити там усе і буде смуга.
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22.03.2023 13:02 Ответить
ніякі мури не допоможуть , потрібне знищення
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22.03.2023 12:48 Ответить
А якщо їх методами? НЛП. Вони звикли до такого
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22.03.2023 16:27 Ответить
Краще - могильною плитою!
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22.03.2023 12:59 Ответить
Але мури теж аж ніяк не завадять.
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22.03.2023 12:59 Ответить
Але мури теж аж ніяк не завадять.
Від цих потвор треба відгороджуватись усіма способами
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22.03.2023 13:00 Ответить
 
 