Россию надо отгородить от других крепкой стеной, - посол Германии Фельдхузен
На границе с Россией должна быть прочная стена, заявила посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Целью должно быть сдерживание России. Россия не должна быть способна снова атаковать Украину или любую другую соседнюю страну. Это – наша цель. Как ее достичь? Поставки оружия – одна из составляющих… Но на границе с Россией должна быть очень-очень эффективная и крепкая стена, чтобы Россия снова не нападала на Украину", - сказала дипломат.
Она отметила, что Германия в течение года передала Украине очень много оружия и будет делать это и дальше.
"Это оружие, в котором Украина нуждается. Германия будет помогать Украине оружием, пока война не закончится", - подчеркнула посол.
Кроме того, Германия будет оказывать и другую помощь, в частности, гуманитарную.
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Просто із запізненням прийшло розуміння того, що "Залізна Завіса", яка 70 років не давала російському населенню вільно пересуватися світом і проти якої в першу чергу боровся колективний Захід, насправді несла й позитивні моменти.
Звірів тримали в клітці, і це було зовсім непогано.
І тепер приходить розуміння, що їх треба загнати туди по новій.
Якщо у нас ніколи не буде, як у вас, то нехай у вас буде як у нас.
Не раз уже наводив тут анекдот:
- Найефективніша зброя Кремля не Бомба, не "Кинджали" та не "Сармати", а надсекретна ракета "Сизрань". Де впаде, там і Сизрань.
Був Париж, стала Сизрань.
Був Лондон, стала Сизрань.
Був Нью-Йорк, стала Сизрань.
Весь світ одна Велика Сизрань!
@KermlinRussia
Краткое саммари внешней политики Путина:
Краще демілітаризована зона 150-300 км по той бік кордону. Або хоча б 100.
Від цих потвор треба відгороджуватись усіма способами