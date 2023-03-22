Россию надо отгородить от других крепкой стеной, - посол Германии Фельдхузен

На границе с Россией должна быть прочная стена, заявила посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Целью должно быть сдерживание России. Россия не должна быть способна снова атаковать Украину или любую другую соседнюю страну. Это – наша цель. Как ее достичь? Поставки оружия – одна из составляющих… Но на границе с Россией должна быть очень-очень эффективная и крепкая стена, чтобы Россия снова не нападала на Украину", - сказала дипломат.

Она отметила, что Германия в течение года передала Украине очень много оружия и будет делать это и дальше.

"Это оружие, в котором Украина нуждается. Германия будет помогать Украине оружием, пока война не закончится", - подчеркнула посол.

Кроме того, Германия будет оказывать и другую помощь, в частности, гуманитарную.

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