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Новини Агресія Росії проти України
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Якщо Путін приїде до Німеччини, його очікує арешт, - посол Німеччини Фельдгузен

фельдгузен,анка

Президента Росії Володимира Путіна, якщо він приїде до Німеччини, очікує арешт.

Про це повідомила під час брифінгу посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо Путін з’явиться на німецькій території, він точно буде заарештований", - запевнила Фельдгузен.

Вона нагадала, що про це вже чітко заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушманн. Німеччина є учасницею Римського статуту, так само як понад 120 держав світу.

"Путіну буде дуже складно їхати у відрядження в ці держави", - додала посол.

Вона підкреслила, що Німеччина вважає, що ордер був виданий вчасно.

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Автор: 

арешт (2520) Німеччина (7318) путін (23750) Фельдгузен (111)


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Топ коментарі
+5
нехай Меркель його запросить у гості
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22.03.2023 13:32
+4
В Германских тюрьмах все мечтают посидеть. Говорят там зашибись.
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22.03.2023 13:46
+3
шмеркель і шредер залишились без третього. тепер будуть розписувати гусарика на двох.
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22.03.2023 13:38
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нехай Меркель його запросить у гості
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22.03.2023 13:32 Відповісти
В Германских тюрьмах все мечтают посидеть. Говорят там зашибись.
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22.03.2023 13:46 Відповісти
Точно цікавіше, ніж у бункері
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22.03.2023 16:14 Відповісти
шмеркель і шредер залишились без третього. тепер будуть розписувати гусарика на двох.
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22.03.2023 13:38 Відповісти
Какой из них???
Там клонов вагон бл...
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22.03.2023 13:44 Відповісти
Всех.
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22.03.2023 15:10 Відповісти
Може пошлють пробну версію?
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22.03.2023 16:15 Відповісти
Дуже легко бути таким рішучим, коли знаєш, що він точно не приїде
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22.03.2023 14:31 Відповісти
Для чого попередили?
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22.03.2023 15:08 Відповісти
Сигнал рашистському сходняку, що їх пахан опущений і його тра міняти.

Новому "політбюро" колективний Захід разом з Україною нав"яжуть сприятливі для нас умови якщо не мирної угоди, то припинення вогню і викинення залишків кацапських орд з суверенної території України.

Повторюся, наш глибоко шкурний інтерес полягає в тому, щоб х-ло покерувало ще пару років. Ми потерпимо. А воно остаточно доб"є і доведе рашу до ручки.

В цьому випадку санкції гарантовано не знімуть. І Україну заллють західною зброєю (Абрамси, F-16, ешелонована система ППО/ПРО, завад з виробництва танків і прочі ніштяки).
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22.03.2023 15:27 Відповісти
Аби не мовчки. Звісно що х..ло не приїде ні до Німеччини, ні до будь-якої іншої країни, яка ратифікувала Римський статут
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22.03.2023 17:10 Відповісти
 
 