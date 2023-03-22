Якщо Путін приїде до Німеччини, його очікує арешт, - посол Німеччини Фельдгузен
Президента Росії Володимира Путіна, якщо він приїде до Німеччини, очікує арешт.
Про це повідомила під час брифінгу посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо Путін з’явиться на німецькій території, він точно буде заарештований", - запевнила Фельдгузен.
Вона нагадала, що про це вже чітко заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушманн. Німеччина є учасницею Римського статуту, так само як понад 120 держав світу.
"Путіну буде дуже складно їхати у відрядження в ці держави", - додала посол.
Вона підкреслила, що Німеччина вважає, що ордер був виданий вчасно.
Топ коментарі
+5 Nov
показати весь коментар22.03.2023 13:32
+4 Николай Тесля #421235
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+3 Центр 820
показати весь коментар22.03.2023 13:38
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Там клонов вагон бл...
Новому "політбюро" колективний Захід разом з Україною нав"яжуть сприятливі для нас умови якщо не мирної угоди, то припинення вогню і викинення залишків кацапських орд з суверенної території України.
Повторюся, наш глибоко шкурний інтерес полягає в тому, щоб х-ло покерувало ще пару років. Ми потерпимо. А воно остаточно доб"є і доведе рашу до ручки.
В цьому випадку санкції гарантовано не знімуть. І Україну заллють західною зброєю (Абрамси, F-16, ешелонована система ППО/ПРО, завад з виробництва танків і прочі ніштяки).