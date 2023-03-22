Якщо Путін приїде до Німеччини, його очікує арешт, - посол Німеччини Фельдгузен

Президента Росії Володимира Путіна, якщо він приїде до Німеччини, очікує арешт.

Про це повідомила під час брифінгу посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо Путін з’явиться на німецькій території, він точно буде заарештований", - запевнила Фельдгузен.

Вона нагадала, що про це вже чітко заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушманн. Німеччина є учасницею Римського статуту, так само як понад 120 держав світу.

"Путіну буде дуже складно їхати у відрядження в ці держави", - додала посол.

Вона підкреслила, що Німеччина вважає, що ордер був виданий вчасно.

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