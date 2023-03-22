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Новости Агрессия России против Украины
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Если Путин приедет в Германию, его ждет арест, – посол Германии Фельдхузен

фельдгузен,анка

Президента России Владимира Путина, если он приедет в Германию, ждет арест.

Об этом сообщила во время брифинга посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если Путин появится на германской территории, он будет точно арестован", - заверила Фельдгузен.

Она напомнила, что об этом уже ясно заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман. Германия является участницей Римского устава, равно как более 120 государств мира.

"Путину будет очень сложно ехать в командировку в эти государства", - добавила посол.

Она подчеркнула, что Германия считает, что ордер был выдан своевременно.

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арест (10454) Германия (6926) путин (31203) Фельдгузен (96)


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Топ комментарии
+5
нехай Меркель його запросить у гості
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22.03.2023 13:32
+4
В Германских тюрьмах все мечтают посидеть. Говорят там зашибись.
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22.03.2023 13:46
+3
шмеркель і шредер залишились без третього. тепер будуть розписувати гусарика на двох.
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22.03.2023 13:38
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нехай Меркель його запросить у гості
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22.03.2023 13:32 Ответить
В Германских тюрьмах все мечтают посидеть. Говорят там зашибись.
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22.03.2023 13:46 Ответить
Точно цікавіше, ніж у бункері
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22.03.2023 16:14 Ответить
шмеркель і шредер залишились без третього. тепер будуть розписувати гусарика на двох.
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22.03.2023 13:38 Ответить
Какой из них???
Там клонов вагон бл...
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22.03.2023 13:44 Ответить
Всех.
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22.03.2023 15:10 Ответить
Може пошлють пробну версію?
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22.03.2023 16:15 Ответить
Дуже легко бути таким рішучим, коли знаєш, що він точно не приїде
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22.03.2023 14:31 Ответить
Для чого попередили?
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22.03.2023 15:08 Ответить
Сигнал рашистському сходняку, що їх пахан опущений і його тра міняти.

Новому "політбюро" колективний Захід разом з Україною нав"яжуть сприятливі для нас умови якщо не мирної угоди, то припинення вогню і викинення залишків кацапських орд з суверенної території України.

Повторюся, наш глибоко шкурний інтерес полягає в тому, щоб х-ло покерувало ще пару років. Ми потерпимо. А воно остаточно доб"є і доведе рашу до ручки.

В цьому випадку санкції гарантовано не знімуть. І Україну заллють західною зброєю (Абрамси, F-16, ешелонована система ППО/ПРО, завад з виробництва танків і прочі ніштяки).
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22.03.2023 15:27 Ответить
Аби не мовчки. Звісно що х..ло не приїде ні до Німеччини, ні до будь-якої іншої країни, яка ратифікувала Римський статут
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22.03.2023 17:10 Ответить
 
 