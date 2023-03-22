Если Путин приедет в Германию, его ждет арест, – посол Германии Фельдхузен
Президента России Владимира Путина, если он приедет в Германию, ждет арест.
Об этом сообщила во время брифинга посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если Путин появится на германской территории, он будет точно арестован", - заверила Фельдгузен.
Она напомнила, что об этом уже ясно заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман. Германия является участницей Римского устава, равно как более 120 государств мира.
"Путину будет очень сложно ехать в командировку в эти государства", - добавила посол.
Она подчеркнула, что Германия считает, что ордер был выдан своевременно.
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Там клонов вагон бл...
Новому "політбюро" колективний Захід разом з Україною нав"яжуть сприятливі для нас умови якщо не мирної угоди, то припинення вогню і викинення залишків кацапських орд з суверенної території України.
Повторюся, наш глибоко шкурний інтерес полягає в тому, щоб х-ло покерувало ще пару років. Ми потерпимо. А воно остаточно доб"є і доведе рашу до ручки.
В цьому випадку санкції гарантовано не знімуть. І Україну заллють західною зброєю (Абрамси, F-16, ешелонована система ППО/ПРО, завад з виробництва танків і прочі ніштяки).