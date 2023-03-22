Если Путин приедет в Германию, его ждет арест, – посол Германии Фельдхузен

Президента России Владимира Путина, если он приедет в Германию, ждет арест.

Об этом сообщила во время брифинга посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если Путин появится на германской территории, он будет точно арестован", - заверила Фельдгузен.

Она напомнила, что об этом уже ясно заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман. Германия является участницей Римского устава, равно как более 120 государств мира.

"Путину будет очень сложно ехать в командировку в эти государства", - добавила посол.

Она подчеркнула, что Германия считает, что ордер был выдан своевременно.

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